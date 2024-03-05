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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 9, 5 марта / Когда правительство Тувы перестанет издеваться над людьми?
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№9, 5 марта 2024 года.

Когда правительство Тувы перестанет издеваться над людьми?

Когда правительство Тувы перестанет издеваться над людьми?

Похоже, тувинская власть деградировала до такого уровня, что она уже не подлежит никакой критике. Это, знаете, если возле пивного ларька Тунёва в луже лежит алкаш и что-то невнятно мычит, ему уже не предъявляют претензий насчёт внешнего вида или нечищеных зубов. Так и тувинское правительство. Более 30 лет назад оно инициировало создание жилищно-строительного кооператива ЖСК-4, собрало с людей деньги в полном объёме и начало с помпой строить в Кызыле по ул. Бай-Хаакская, д.2 девятиэтажный панельный жилой дом на девять подъездов. Но тут внезапно распался Советский Союз, из-за инфляции деньги пайщиков обесценились, и строить дом стало не на что.

Впрочем, тогда республикой руководил политик советской закалки – бывший секретарь Обкома КПСС Шериг-оол Ооржак. Человек, который осознавал ответственность за развал государства и отвечавший за гарантии, данные Советским Союзом, правопреемником которого объявила себя Российская Федерация. Он изыскал деньги на строительство, построил шесть подъездов из девяти и заселил часть пайщиков. Хотя это были тяжёлые 90-е годы.

Но тут Кара-оол с помощью Шойгу «подвинул» Ооржака, отправив его на пенсию. Главой республики стал адъютант федерального министра Шолбан Кара-оол. И сразу всё стало очень плохо и безрадостно. 14 лет царствования пролетели, как ночь. Кара-оол делал вид, что пытается решить проблему пайщиков, но дело с места не двигалось. Республика сносила обелиски, ставя на их место новые, стоимостью под миллиард, возводила буддийские храмы ценой ещё более высокой, хоронила бюджетные деньги под видом создания новых производств и возрождения курортов, но на решение конкретной проблемы обманутых государством пайщиков ЖСК-4 денег как не было, так и нет.

Однако пайщики не унимались – они завалили своими обращениями правительство Тувы, его главу Ховалыга, сенаторов Оюн и Нарусову, писали в прокуратуру и даже добрались до кандидата в президенты В.Путина. В ходе переписки выяснилось, что и Кара-оол, и Ховалыг сознательно водили за нос пайщиков кооперативного дома, обещая помощь. А на самом деле Минстрой даже не направлял документы в Москву в Фонд развития регионов, где этот вопрос можно было решить.

И вот, кажется, прорвало. В правительстве собрали совещание по данному вопросу, пригласив на него председателя правления ЖСК-4 Шадрину Н.Л. Там в её присутствии стали обсуждать проблему. А после дали ей письменный ответ следующего содержания.

Высокое собрание констатировало, что пайщики сами создали свой кооператив ЖСК-4 и передали полномочия застройщику властям. Тогда Сметная стоимость объекта составила 7 576 270 рублей, которые были внесены пайщиками на счёт застройщика. Строительство жилого дома по адресу ул. Бай-Хаакская, д. 2 было начато в 1994 году. При содействии Правительства Республики Тыва (глава – Ооржак Ш.Д.) в 2001 году строительство жилого дома возобновилось и в 2002 году из предусмотренных строительством 9-ти подъездов заселено 6 подъездов. Стоимость дома по сметной документации на 15 июля 2002 года составляла 90 600 000 рублей. При этом высокое собрание сообщило: «Таким образом, типовой договор от 29 апреля 1994 года был полностью исполнен Управлением инвестиционного строительства Правительства Республики Тыва и Министерством строительства Республики Тыва в пределах обеспеченного финансирования». Понимаете? Не выполнено «в полном объёме», а выполнено «в пределах обеспеченного финансирования». Как будто объём финансирования дома как-то зависел от ЖСК-4, а не от правительства РТ.

Но обещать заканчивать строительство высокое собрание не стало. Оно сослалось на «информацию мэрии г. Кызыла», которая сообщила: «в списке пайщиков ЖСК-4 отсутствуют граждане, которые относились бы к числу малоимущих и (или) состоявших на учёте по улучшению жилищных условий». Поэтому ничего строить они и не собираются. Вы поняли что-нибудь? А как в 2001 году Ооржак изыскал бюджетные средства и построил 6 подъездов дома? Ему никакие законы не помешали. А Кара-оолу и Ховалыгу не позволяют. И это притом, что президент Путин в своём Послании объявил приоритетным помощь участникам СВО и их семьям. Напомню: руководитель ЖСК-4 Шадрина – мать геройски погибшего в СВО офицера российской армии. И что она тоже «не подпадает» под условия поддержки государства?

И последнее.

Это «высокое собрание», о котором я пишу – уровень замминистра строительства Тувы. Ну, раз так, провели бы совещание где-нибудь в Хозуправлении – всё равно толку от такого совещания – ноль. У нас такое время, что все чиновники хотят прислониться к славе участников СВО. Особенно – экс-глава республики Кара-оол. Все хотят хоть на сантиметр встать под сень героев. Но когда доходит до реальных дел, пишут вот такие отписки.

Не секрет, что экс-глава республики Кара-оол, ныне обретающийся в статусе девятого зама председателя Госдумы, за время своего премьерства непосильным трудом нажил то ли пять, то ли семь квартир в Кызыле, Москве и других городах России. Он постоянно кичится своим желанием поддержать героев СВО. Ну и передал бы Шадриной и другим пострадавшим от его бездействия пайщикам ЖСК-4 хоть часть своих «заработанных непосильным трудом» квартир. Хотя бы частично искупил свою вину перед людьми, вынужденными скитаться без жилья, за которое они давно с государством рассчитались. Может быть, на том свете ему это и зачтётся. Впрочем, как и действующему главе Ховалыгу, который тоже таким же «непосильным трудом» обзавёлся не одной квартирой. Или рассчитались бы квартирами в строящейся высотке по ул. Красных Партизан, где у них, по некоторым сведениям, имеются права на солидные площади. Не случайно нынешний владелец стройки директор ООО «Стройэкспресс» Кунучап К.-Б.О., присутствовал на совещании – видимо, в надежде на приобретение по дешёвке земли под недостроем ЖСК-4 по ул. Бай-Хаакская, 2.

А пока глава правительства В.Ховалыг вместо того, чтобы исполнить свой долг и заняться решением проблемы ЖСК-4, спускает бумаги вниз по чиновной лестнице, создавая видимость бурной бюрократической деятельности, подрывая веру людей во власть. И это – перед выборами президента. Интересно, а до каких краёв разольётся его бездействие после выборов?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

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risk-inform.ru/article_10909.html

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Остальные материалы номера 9:

В правительстве готовится закон о том, что дожившие до пенсионного возраста граждане уже не могут считаться патриотами.

Шутка 2016 года

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