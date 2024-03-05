Когда правительство Тувы перестанет издеваться над людьми?

Похоже, тувинская власть деградировала до такого уровня, что она уже не подлежит никакой критике. Это, знаете, если возле пивного ларька Тунёва в луже лежит алкаш и что-то невнятно мычит, ему уже не предъявляют претензий насчёт внешнего вида или нечищеных зубов. Так и тувинское правительство. Более 30 лет назад оно инициировало создание жилищно-строительного кооператива ЖСК-4, собрало с людей деньги в полном объёме и начало с помпой строить в Кызыле по ул. Бай-Хаакская, д.2 девятиэтажный панельный жилой дом на девять подъездов. Но тут внезапно распался Советский Союз, из-за инфляции деньги пайщиков обесценились, и строить дом стало не на что.

Впрочем, тогда республикой руководил политик советской закалки – бывший секретарь Обкома КПСС Шериг-оол Ооржак. Человек, который осознавал ответственность за развал государства и отвечавший за гарантии, данные Советским Союзом, правопреемником которого объявила себя Российская Федерация. Он изыскал деньги на строительство, построил шесть подъездов из девяти и заселил часть пайщиков. Хотя это были тяжёлые 90-е годы.

Но тут Кара-оол с помощью Шойгу «подвинул» Ооржака, отправив его на пенсию. Главой республики стал адъютант федерального министра Шолбан Кара-оол. И сразу всё стало очень плохо и безрадостно. 14 лет царствования пролетели, как ночь. Кара-оол делал вид, что пытается решить проблему пайщиков, но дело с места не двигалось. Республика сносила обелиски, ставя на их место новые, стоимостью под миллиард, возводила буддийские храмы ценой ещё более высокой, хоронила бюджетные деньги под видом создания новых производств и возрождения курортов, но на решение конкретной проблемы обманутых государством пайщиков ЖСК-4 денег как не было, так и нет.

Однако пайщики не унимались – они завалили своими обращениями правительство Тувы, его главу Ховалыга, сенаторов Оюн и Нарусову, писали в прокуратуру и даже добрались до кандидата в президенты В.Путина. В ходе переписки выяснилось, что и Кара-оол, и Ховалыг сознательно водили за нос пайщиков кооперативного дома, обещая помощь. А на самом деле Минстрой даже не направлял документы в Москву в Фонд развития регионов, где этот вопрос можно было решить.

И вот, кажется, прорвало. В правительстве собрали совещание по данному вопросу, пригласив на него председателя правления ЖСК-4 Шадрину Н.Л. Там в её присутствии стали обсуждать проблему. А после дали ей письменный ответ следующего содержания.

Высокое собрание констатировало, что пайщики сами создали свой кооператив ЖСК-4 и передали полномочия застройщику властям. Тогда Сметная стоимость объекта составила 7 576 270 рублей, которые были внесены пайщиками на счёт застройщика. Строительство жилого дома по адресу ул. Бай-Хаакская, д. 2 было начато в 1994 году. При содействии Правительства Республики Тыва (глава – Ооржак Ш.Д.) в 2001 году строительство жилого дома возобновилось и в 2002 году из предусмотренных строительством 9-ти подъездов заселено 6 подъездов. Стоимость дома по сметной документации на 15 июля 2002 года составляла 90 600 000 рублей. При этом высокое собрание сообщило: «Таким образом, типовой договор от 29 апреля 1994 года был полностью исполнен Управлением инвестиционного строительства Правительства Республики Тыва и Министерством строительства Республики Тыва в пределах обеспеченного финансирования». Понимаете? Не выполнено «в полном объёме», а выполнено «в пределах обеспеченного финансирования». Как будто объём финансирования дома как-то зависел от ЖСК-4, а не от правительства РТ.

Но обещать заканчивать строительство высокое собрание не стало. Оно сослалось на «информацию мэрии г. Кызыла», которая сообщила: «в списке пайщиков ЖСК-4 отсутствуют граждане, которые относились бы к числу малоимущих и (или) состоявших на учёте по улучшению жилищных условий». Поэтому ничего строить они и не собираются. Вы поняли что-нибудь? А как в 2001 году Ооржак изыскал бюджетные средства и построил 6 подъездов дома? Ему никакие законы не помешали. А Кара-оолу и Ховалыгу не позволяют. И это притом, что президент Путин в своём Послании объявил приоритетным помощь участникам СВО и их семьям. Напомню: руководитель ЖСК-4 Шадрина – мать геройски погибшего в СВО офицера российской армии. И что она тоже «не подпадает» под условия поддержки государства?

И последнее.

Это «высокое собрание», о котором я пишу – уровень замминистра строительства Тувы. Ну, раз так, провели бы совещание где-нибудь в Хозуправлении – всё равно толку от такого совещания – ноль. У нас такое время, что все чиновники хотят прислониться к славе участников СВО. Особенно – экс-глава республики Кара-оол. Все хотят хоть на сантиметр встать под сень героев. Но когда доходит до реальных дел, пишут вот такие отписки.

Не секрет, что экс-глава республики Кара-оол, ныне обретающийся в статусе девятого зама председателя Госдумы, за время своего премьерства непосильным трудом нажил то ли пять, то ли семь квартир в Кызыле, Москве и других городах России. Он постоянно кичится своим желанием поддержать героев СВО. Ну и передал бы Шадриной и другим пострадавшим от его бездействия пайщикам ЖСК-4 хоть часть своих «заработанных непосильным трудом» квартир. Хотя бы частично искупил свою вину перед людьми, вынужденными скитаться без жилья, за которое они давно с государством рассчитались. Может быть, на том свете ему это и зачтётся. Впрочем, как и действующему главе Ховалыгу, который тоже таким же «непосильным трудом» обзавёлся не одной квартирой. Или рассчитались бы квартирами в строящейся высотке по ул. Красных Партизан, где у них, по некоторым сведениям, имеются права на солидные площади. Не случайно нынешний владелец стройки директор ООО «Стройэкспресс» Кунучап К.-Б.О., присутствовал на совещании – видимо, в надежде на приобретение по дешёвке земли под недостроем ЖСК-4 по ул. Бай-Хаакская, 2.

А пока глава правительства В.Ховалыг вместо того, чтобы исполнить свой долг и заняться решением проблемы ЖСК-4, спускает бумаги вниз по чиновной лестнице, создавая видимость бурной бюрократической деятельности, подрывая веру людей во власть. И это – перед выборами президента. Интересно, а до каких краёв разольётся его бездействие после выборов?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин