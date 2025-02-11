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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 5, 11 февраля / Бессовестное государство
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№5, 11 февраля 2025 года.

Бессовестное государство

или Кто оставил 100 семей в Кызыле без крова

Кто оставил 100 семей в Кызыле без крова

Жилищная проблема, как известно, одна из самых больных. На что только люди не идут, чтобы обеспечить свою семью квартирой. А тут в 1990 году подвернулся случай попасть в число членов жилищно-строительного кооператива (ЖСК-4) сразу 313 семьям. Сомнений в том, что им выпала удача, ни у кого не было, поскольку ЖСК-4 был создан Решением Кызылского городского совета народных депутатов от 13.03.1990 г. за №119. Затем между ОКСом Кызылского горисполкома и ЖСК-4 был заключён договор, которым кооператив передал ОКСу функции заказчика по проектированию и строительству жилого дома по ул. Бай-Хаакской, д.2, в том числе расчёты с подрядной организацией и ответственность за сроки сдачи и качество строительства.

В соответствии с этим договором строительство жилого многоквартирного панельного дома на 313 квартир в Кызыле началось в апреле 1990 года. Оно должно было быть завершено в мае 1992 года. Пайщики кооператива в соответствии с условиями договора в мае 1990 года внесли первоначальный взнос в сумме 1 515 тыс. руб. – 20% сметной стоимости, а затем оставшиеся 6 млн. руб. были внесены на счета ОКСа в январе 1993 года. В соответствии с инфляцией ЖСК-4 дополнительно сверх договора добровольно перечислил 5 008 тыс. руб., что составляло ещё 30%. Для этого пайщики взяли кредиты в Сбербанке.

В соответствии с Указом Президента Тувы №133 от 18.02.1994г. функции УКСа при правительстве и ОКСа горисполкома были переданы комитету РТ по инвестициям и поддержке предпринимательства (УИС). Следом УИС правопреемственность от ОКСа подтвердил официально. Таким образом, республиканские власти взяли ответственность за возведение кооперативного жилого дома перед участниками ЖСК на себя.

Стройку взял под личный контроль Президент Тувы Ш.Ооржак. При его активном участии приказом Минфина РФ от 15.12.1997г. «о проведении расчётов в особом порядке» было предусмотрено выделение Минфину РТ 7 658 тыс. руб. с отнесением расходов на федеральный бюджет для финансирования стройки ЖСК. Президент Тувы Ш.Ооржак своим Распоряжением поручил указанную сумму перечислить на счёт Управления Инвестиционного строительства и включить строительство дома ЖСК для сбора соответствующих документов и прохождение конкурсного отбора для участия Тувы в реализации программы «Жилище» для обеспечения окончания строительства жилого кооперативного дома. Постановлением правительства Тувы №328 от 2 июня 1998 года дом ЖСК был внесён в инвестиционную программу Тувы с лимитом в 2 876 тыс. руб.

Времена были сложные, в финансовом отношении весьма трудные, но хоть и с опозданием, в 2001 году строительство шести подъездов дома с 213 квартирами было завершено. Они были заселены пайщиками, которые получили свои квартиры путём розыгрыша лотереи. Но «за бортом» остались 100 семей, которым квартир не хватило. Власти заверили их, что строительство будет продолжаться, пока все пайщики не получат оплаченное ими жильё не только в соответствии с договором, но ещё и 30% сверх того, посчитанных на удорожание в связи с инфляцией.

На этом счастливое течение истории с кооперативным домом закончились. И начались суровые будни, когда кооператорам пришлось околачивать коридоры власти, а тем временем без участия в ней Президента Ш.Ооржака стройка замерла. Шериг-оол Дизижикович уже не мог людям ничем помочь, поскольку его полномочия закончились. Республику возглавил протеже Шойгу Ш.Кара-оол.

Правда, справедливости ради следует отметить, что он всё же пытался эту проблему решить. Так, он подключил к поиску средств финансирования дома депутата Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» А.Хинштейна. И в бюджете РТ на 2009-10г. правительством были предусмотрены 5 млн. руб. На них Минстрою РТ было поручено осуществить проектные работы. Но больше денег на строительство дома ЖСК изыскано не было.

А в 2021 году главой Тувы неожиданно стал бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, который эту проблему отлично знал. Но почему-то больше этой стройкой власти Тувы, мягко говоря, уже не занимались. Мало того, в Минстрое Тувы председателя ЖСК-4 Н.Шадрину, у которой сын погиб на СВО в Украине, гоняли из кабинета в кабинет, не желая выслушать. А затем один из заместителей министра вообще выгнал её, бросив ей в спину, чтобы она «не спекулировала смертью своего сына». Кстати говоря, это хамство чиновника стало достоянием общественности, но ни в министерстве, ни в правительстве никто перед ней так и не извинился.

Кто оставил 100 семей в Кызыле без крова

Тогда Нина Леонидовна начала бомбардировать главу республики В.Ховалыга, чтобы добиться внятного официального ответа от него, намерено ли правительство Тувы отвечать перед членами ЖСК-4 за срыв строительства дома. Но Ховалыг принять руководителя ЖСК не захотел и перепоручил это своему заместителю Олегу Лукину. Тот, немного «потянув резину», решился принять её у себя в кабинете. После недолгой беседы заявил ей, что хлопоты её пустые, поскольку они «за действия прежнего правительства ответственности не несут».

Через пару дней ей пришёл ответ за подписью О.Лукина, в котором он, называя Шадрину «Уважаемая Нина Леонидовна», сообщил ей, что «Постройка, расположенная по адресу г.Кызыл, ул. Бай-Хаакская 2 не является собственностью Республики Тыва и не состоит в реестре государственной собственности республики». Потому, учитывая его заявление о том, что нынешнее правительство «не несёт ответственности» за деятельность правительств Ш.Ооржака и Ш.Кара-оола, то о достройке жилого дома уже речи не идёт. Вместо этого О.Лукин сообщил, что «подано заявление в суд... о сносе объекта незавершённого строительства по адресу г.Кызыл ул.Бай-Хаакская д.2». Все поняли, да? Вместо ответа о сроках строительства жилого дома или другого способа решения проблемы 100 семей, заплативших государству стоимость жилья, этот государственный недоумок сообщил, что решает проблему обманутых пайщиков... путём «сноса объекта незавершённого строительства». Мол, не будет мозолить глаза недострой – и проблема решится сама собой. Гениально!

Понимаете, о чём речь? Государство организовало ЖСК, собрало деньги, построило 213 квартир из 313, а оставшимся без жилья людям сказало: мы тут новые, ничего не знаем. Кому сдавали деньги и с кем заключали договора – это ваше дело! Мы за них не отвечаем! Это хамство высшей категории.

При этом глава республики В.Ховалыг об этой проблеме как бы и не знает. Он отправил людей к заместителю и делает вид, что всё это его не касается. Понять его можно, поскольку его судьба от мнения о нём сотни семей никак не зависит. Выборы у него раз в пять лет, и есть надежда, что, невзирая на хамство, беспардонность и безответственность его правительства Андалаева и Фортуна на выборах «нарисуют» ему 90% поддержки избирателей при 90% явки. И дело в шляпе!

В мае этого года мы будем отмечать 80-летие Победы над фашистской Германией. Ни глава правительства Ховалыг, ни его заместитель Лукин, ни их родственники, никакого отношения к той войне и победе над фашизмом не имеют. Тем не менее, это не мешает им гордиться собой и с апломбом заявлять о преемственности поколений. Да и руководство Россией считает свою страну преемником СССР. А тут какой-то прыщ-гастарбайтер, не стесняясь, заявляет, что вместо строительства занимается сносом недостроя, потому как он за деятельность предыдущих правительств «не отвечает». И его никто не одёргивает. Ни правящая партия «Единая Россия», ни председатель правительства В.Ховалыг. Потому что им плевать на проблемы людей, поверившим государству. Потому что они служат не людям, не обществу, а друг другу. А то, что 100 семей, заплативших 30 лет назад за свои квартиры, вынуждены ютиться на съёмных квартирах, их не волнует – они «ни при чём»!

Вот скажите, почему для Шериг-оола Ооржака и Шолбана Кара-оола эти люди достойны внимания, а для Владислава Ховалыга – нет? Почему прежним руководителям хватало законодательной базы, чтобы решать проблему людей, а Ховалыгу чего-то не хватает. Или просто у него нет совести и ответственности перед людьми? Почему власть в Туве так стремительно деградирует? Почему чиновник О.Лукин относится к простым людям, как к скоту? И почему Ховалыг сам не примет членов ЖСК-4 и не объяснится? Неужели он реально такой трус и так сильно боится людей?

Лукина понять можно: ему эти проблемы «до лампочки». Этот гастарбайтер пересидит время и свалит из республики. Но Ховалыгу же здесь жить и после отставки, которая может случиться в любой момент. Ему придётся смотреть в глаза людям, которых он «кинул».

Мы ещё вернёмся к этой проблеме.

Редакция

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