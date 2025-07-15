Размотают ли новые руководители прокуратуры и полиции Тувы клубок коррупции?

Отрадно видеть, когда критические публикации в газете приводят к какому-нибудь конкретному результату. И речь вовсе не про самострелы, как в случае с министром транспорта РФ Старовойтом. Но и скоропостижный уход в отставку гастарбайтера из Красноярска зампреда правительства Тувы О.Лукина после публикаций о том, как он принял жилые многоэтажные многоквартирные дома, не пригодные для проживания, вызвало в редакции понятное одобрение. Дома были построенные проходимцем Эдуардом Иргитом (ООО КЗ «Регионстрой») без канализации, водопровода и примыкающих к жилью дорог. О.Лукин лично участвовал во вручении жильцам дома ключей от квартир.

Дело в том, что отставки прохиндея Лукина строители Тувы требовали от главы В.Ховалыга уже давно. Его стремление подтянуть в Туву засаянских строителей, чтобы затем «доить» их, было понятно сразу по публичным заявлениям новоиспечённого зампреда. Но его альянс с хозяином ООО КЗ «Регионстрой» Э.Иргитом стал очевиден сразу, как только тот зашёл на стройки Кызыла. Да и без поддержки Лукина Иргит вряд ли сумел бы сдать в эксплуатацию два неготовых жилых дома, получить все разрешающие документы и снять с эскроу-счетов ипотечные деньги заёмщиков. Всё это Иргит провернул с помощью Лукина, которому Ховалыг дал соответствующие полномочия.

А деньги Иргиту и Лукину были нужны очень. Иргит к тому времени оброс огромными долгами перед поставщиками строительных материалов, по лизингу за приобретённый транспорт и перед субподрядчиками, которые, собственно и построили эти дома. Лукин наверняка понимал, что долго ему в республике не продержаться, поскольку он умудрился перессориться практически чуть ли не со всеми руководителями строительных и жизнеобеспечивающих предприятий. Вероятность получения отката до увольнения с должности у него была только в альянсе с Иргитом.

Теперь наступила вторая фаза решения проблем. Связана она с правоохранительными органами. И в первую очередь – прокуратурой г. Кызыла. Именно к ней редакция обратилась с запросом относительно фиктивного ввода в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Взлётная» г. Кызыла, который на самом деле является обычным пустырём за городом, в котором нет ни школы, ни детсада, ни магазина. К нему даже нет дороги из города, и туда не ходит общественный транспорт. К тому же даже не зарыта траншея, в которую уложен кабель.

Будем надеяться, что прокурор г. Кызыла П.А. Насс отнесётся серьёзно к сигналу о коррупции в правительстве Тувы, проведёт соответствующую проверку и по её итогам примет соответствующие решение. Надеемся, что и новый прокурор республики Константин Жиляков, прибывший из Калуги, не оставит этот наглядный пример коррупции без своего внимания. Впрочем, как и приступивший к своим обязанностям новый министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов.

Полагаем, что проверка не станет для них чем-то затруднительным: фальсификация документов о вводе объектов и их неготовность к сдаче очевидны невооружённым взглядом.

Редакция продолжит отслеживать дальнейшую судьбу объектов и личность Эдуарда Иргита. Преступность необходимо пресекать ранее, чем она разрастётся и превратится в мафию.

Редакция