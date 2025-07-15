Коррупция становится смертельно опасной для чиновников

Знаковыми событиями последних дней стали посещение Тувы нашим знаменитым земляком Сергеем Шойгу и гибель министра транспорта РФ Романа Старовойта. Странным образом события вокруг этих двух фигур федерального масштаба неким образом связаны между собой, поскольку оба – и опальный министр обороны Шойгу, и свежеуволенный министр транспорта Старовойт – входили в обойму лиц, одарённых личным доверием Владимира Путина. И оба погорели на воровстве денег, выделенных на оборонные цели.

ФИНАНСОВАЯ ИМПЕРИЯ ШОЙГУ ТЕРПИТ КРАХ

Оговорюсь сразу: в отношении обоих бывших федеральных министров нет никаких решений судов, признающих их казнокрадами. А потому назвать их жуликами, оснований нет. В отношении Шойгу подобный судебный акт ещё в принципе возможен с учётом приговора заместителю Шойгу по Минобороны Тимуру Иванову, получившему по его первому уголовному делу 13 лет колонии и штрафу в 100 млн. рублей за хищение более 4 млрд. рублей при приобретении двух паромов для обеспечения переправ через Керченский пролив. Иванова признали виновным в растрате 216 млн. рублей и выводе 3,9 млрд. рублей из банка «Интеркоммерц». Суды и органы следствия арестовали активы семьи Иванова на сумму более 2,5 млрд. рублей. Под арест попали земельные участки, расположенные в районе Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье, 23 машины, катер и банковские счета. Но формально можно считать, что наш замечательный земляк к финансовым шалостям своего любимого заместителя никакого отношения не имеет. Как и к официально оформленному на него имуществу стоимостью в миллиарды рублей.

И вот мы наблюдаем, как Шойгу с барского плеча вкладывает в Туву солидные деньги на строительство храмов и радуемся за него – какой молодец! Не забывает земляков, даже уже не будучи федеральным министром. И мало у кого возникает простой вопрос: откуда у человека, всю жизнь обретавшегося в чиновниках, такие деньжищи, которые он даже не знает, куда пристроить?

Особенно актуально это звучит на фоне уголовного дела в отношении его заместителя. В связи с этим невольно вспоминаются те 11 трлн. военного бюджета, по мнению депутатов Государственной Думы, бесследно испарившихся перед СВО из бюджета Минобороны, хищение которых кое-кто приписывает другому заместителю Шойгу – Руслану Цаликову. Ныне он с лёгкой руки Шойгу и Ховалыга вместо камеры СИЗО обретается в качестве депутата Верховного Хурала Тувы. Ранее Шойгу планировал пристроить его в Совет Федерации в качестве сенатора от Тувы, однако СКР «накопал» на него столько компромата, что ему впору застрелиться, как Старовойту. По некоторым сведениям, у него и его девяти ближайших родственников, занимавших ключевые посты в МЧС, правительстве Московской области и Минобороны, только официально оформленной собственности набралось более чем на 29 млрд. рублей. И обработка информации продолжается.

А тем временем бизнес-сообщество Шойгу–Цаликова стремительно сворачивает свою деятельность. К примеру, подконтрольная им строительная компания «Самолёт» «замораживает» проекты и, похоже, уже готовится к процедуре банкротства. Кстати, Шойгу прилетел в Туву без Цаликова. И это легко объясняется – экс-заместитель министра обороны сдал свой загранпаспорт и подписал документ о необходимости являться к следователю по первому требованию. А его статус «свидетеля» имеет реальную перспективу поменяться на «обвиняемого». При этом в версию, что заместители Шойгу воровали бюджетные деньги без ведома своего начальника, вряд ли кто верит. Да и откуда у честного министра могут появиться такие личные лишние деньги для строительства богоугодных заведений в Туве?

НЕУЖЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТРА ЗАМУЧИЛА СОВЕСТЬ?

И всё это происходит на фоне трагической смерти коллеги Шойгу по правительству РФ – министра транспорта Романа Старовойта. По одной из версий, он не перенёс отставку от должности и застрелился из своего наградного пистолета. По другой версии, таким образом, он избежал привлечения к уголовной ответственности за хищения миллиардов бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

Старовойт занимал пост министра чуть больше года – с мая 2024 года. До этого он более пяти лет трудился губернатором Курской области. Его сменщик Алексей Смирнов покинул пост губернатора Курской области в декабре прошлого года, а 16 апреля был задержан и арестован вместе с бывшим первым заместителем.

Старовойт наряду с Шойгу считался в правительстве России одним из самых «эффективных и успешных» менеджеров. Ещё руководя Росавтодором, он сумел аккумулировать средства, достаточные для получения сначала кресла губернатора, а затем и федерального министра. Но его, как и Шойгу, подкосила СВО. На строительство оборонительных сооружений Курская область получила более 19 млрд. рублей, из которых было похищено более 4 млрд. Откаты чиновникам при этом составляли от 10% до 25%. Старовойт обоснованно ожидал отставки и ареста. Вряд ли кто-то мог всерьёз поверить, что он не участвовал в столь масштабных хищениях в руководимом им регионе. Не помогло даже покровительство Ротенбергов. Хищение средств, предназначенных для усиления обороноспособности страны, у нас не прощают. Утром 7 июля президент Путин подписал указ об отставке министра Старовойта. Через несколько часов стало известно, что он, не дожидаясь ареста, покончил с собой.

Так что судьба и нашего замечательного земляка, как видим, также в руках президента страны. Впрочем, это наглядный урок и для экс-главы Кара-оола, и для действующего Ховалыга, отставка которого не за горами.

И вот Сергей Шойгу с помятой репутацией прибыл на Родину уже в качестве секретаря Совбеза РФ. По служебной линии ему в Кызыле делать нечего. А прибыл он для того, чтобы торжественно заложить камень в строительство в Кызыле Центра Восточной медицины при буддийском монастыре, построенном на пожертвования Шойгу через его фонд. Как заявлено, это будет не просто больница, а масштабный лечебно-реабилитационный комплекс в 26 тыс. кв. метров.

Скорее всего, Шойгу своей показной благотворительностью в Туве хотел бы загладить вину перед Путиным за хищения триллионов, предназначенных для обеспечения обороноспособности страны. Но, глядя на историю со Старовойтом, думается, что это ему вряд ли поможет. Именно поэтому Ховалыг пустился во все тяжкие, пытаясь уволить мэра Кызыла Сагаан-оола, протеже Шойгу, вопреки его воле.

НЕУДАЧНЫЕ КРЕАТУРЫ ШОЙГУ

Все знают, что нынешний глава Тувы В.Ховалыг когда-то также являлся креатурой Шойгу, который в своё время дал ему дорогу, когда свёл с Сергеем Кириенко и пристроил в Школу губернаторов. Это и открыло для него возможности возглавить регион. Но назначали Ховалыга губернатором без согласования с Шойгу. Его предыдущий глава республики Кара-оол весьма устраивал своей азиатской лестью и покорностью. Поэтому отношения Шойгу и Ховалыга носят сложный межличностный характер. Это особенно важно с учётом того, что срок полномочий Ховалыга заканчивается. Вероятно, впереди его ждут новые жизненные испытания, включая возможное привлечение к уголовной ответственности. И если он их не пройдёт успешно, то и перед ним, как в прошлом и перед другими губернаторами, вполне могут открыться перспективы отъёма нажитого непосильным трудом имущества вплоть до посадки по итогам уголовного преследования.

А губернатор из Ховалыга действительно получился неудачный. Он при беглом взгляде во многом проигрывает даже в сравнении со своим предшественником Кара-оолом, чьё губернаторство привело население республики к тотальной бедности, по уровню которой Тува на правительственном уровне была официально признана самым неблагополучным регионом России. Ко всем грехам своего предшественника Ховалыг добавил непомерную лживость, непоследовательность, неэффективность, а также непонимание важности сохранения в Туве межнационального и межконфессионального мира и согласия. Только при нём парламент республики оказался засорён откровенным криминалом до такой степени, что депутаты при дележе денег республиканского бюджета начали в ресторанах устраивать пьяные перестрелки, чего ранее никогда не было.

Что же до кадровой политики, то он под управлением супруги Айланы наводнил правительство гастарбайтерами, которые фактически никакой пользы не приносили. А ретировавшись в Красноярск, оставили, как Олег Лукин, выжженное поле. Его министры образования, строительства, сельского хозяйства и земельных дел стали наглядным примером вороватости, неэффективности, лицемеря и беспомощности.

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» ВМЕСТО РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗЕМЛЕ

Но более всего некомпетентность, алчность и безрассудство нового губернатора проявились в непонимании важности инженерных сетей и предприятий жизнеобеспечения в республике: энергетики, водопровода и систем канализации, без которых Кызыл не может не только развиваться, но и просто продолжать существовать как столица региона.

Особенную тревогу вызывает состояние очистных сооружений города Кызыла. Здесь Ховалыг продемонстрировал свою полную беспомощность. Ещё при Кара-ооле на федеральном уровне было принято решение о строительстве второй очереди очистных сооружений столицы Тувы. Республике был выделен первый транш в объёме более миллиарда рублей на его строительство. ООО «Восток» приступило к реализации проекта. Однако Ховалыгу не удалось воплотить в жизни это решение, и деньги были отозваны. Четыре года пропали впустую – Ховалыг не сумел довести проект до логического конца, хотя объективно ничто не мешало ему сделать это.

Но он вместо решения насущной проблемы увлекся проектами типа строительства коробок жилых домов, к которым не проложены коммуникации, или моста через Енисей в вымирающую деревню, откуда родом его больная на всю голову жена. Или строительство новых детских садов и школ, в которых некому работать из-за дефицита врачей и учителей.

Ни для кого не секрет, что действующие очистные сооружения в г. Кызыле, введённые в эксплуатацию в 1987 году, рассчитаны на переработку только 16 тыс. м3/сутки. В реальности предприятие перегружено в сравнении с проектом втрое. Более того: единственный сбросной коллектор с дюкером был выведен из строя при строительстве дамбы в 2022 году. И в настоящее время сброс проводится по аварийной схеме, что вызывает обоснованные претензии со стороны природоохранных служб. В связи с чем Росприроднадзор обратился в суд. И уже 4 июля 2025 года по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда по делу №А69-1429/2023 денежные средства в размере 1,85 млн. рублей были сняты со спецсчёта ООО «Водоканал-Сервис».

Но это только начало: в ближайшее время могут вступить в законную силу ещё четыре аналогичных решения суда более чем на 40 млн. рублей, что поставит предприятие на грань неплатёжеспособности. Однако правительство Тувы это почему-то совсем не беспокоит.

В этом плане более реалистичной видится позиция прокуратуры, которая обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации очистных сооружений г. Кызыла и уже получила соответствующее решение. Но, как известно, прокуратура за финансовое состояние предприятий ответственности не несёт... И такое происходит практически по всем предприятиям жизнеобеспечения республики.

ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ ТУВЫ – ИЗНОШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СНОСУ

Не лучше обстоят дела и с состоянием предприятий теплоснабжения республики. Так, Ак-Довуракскую ТЭЦ запустили в далёком 1963 году. Когда-то она полностью обеспечивала теплом и электроэнергией не только Асбестовый комбинат, но и всю городскую инфраструктуру. А теперь с грехом пополам функционирует в режиме паровой котельной. Причина этому – возраст и нерегулярный ремонт оборудования. После землетрясений 2012-2013 гг. двумя обследованиями ВНИИ проблем ГО и ЧС МЧС РФ было установлено: «состояние неудовлетворительное – ветхое», что соответствует категории «ограниченно работоспособное – недопустимое состояние». Специалистами института было рекомендовано: «снос зданий котельной».

Ещё ранее Минэнерго РФ утвердило схему и программу развития ЕЭС России на 2012-2018 годы, в соответствии с которым регион включили в список территорий, где технологически необходимо сооружение генерирующих объектов. Тогда же было отмечено: «теплоисточники Хову-Аксы, Ак-Довурака и Шагонара являются самыми ненадёжными и нерентабельными во всей республике». К тому же тепловые сети в этих населённых пунктах изношены на 70-90%.

Были отмечены проблемы и на Кызылской ТЭЦ: из установленных на ней 14 котлов сейчас эксплуатируются только шесть. Для решения проблемы требовались инвестиции в тех ценах в объёме до 2,5 млрд. рублей. Ранее я уже приводил письмо с резолюцией президента, поддержавшего реконструкцию ТЭЦ. Но Ховалыг и это решение Путина реализовать не сумел. Похоже, в нашем правительстве его попросту забыли...

БУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСВОЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В 2014-2015 гг. были разработаны проекты строительства котельных в городах Шагонар и Ак-Довурак. Стоимость строительства двух объектов составляла 1,3 млрд. рублей. Позже была уточнена стоимость строительства новой котельной в Ак-Довураке – 1,1 млрд. рублей при сроке ввода – 2016 год. А вскоре развернулось и строительство.

По информации, появившейся в сентябре 2015 года, оказалось, что АО «ЭСК СОЮЗ» уже строит новые котельные в Шагонаре и Ак-Довураке. По состоянию на сентябрь 2015 года, АО «ЭСК СОЮЗ» силами ООО «Восток» завершило сооружение фундаментов главного корпуса строящейся угольной водогрейной котельной. На строительство этой котельной было выделено 154 млн. рублей. Кроме этого, в 2016 году на погашение кредиторской задолженности по строительству котельных в гг. Ак-довурак и Шагонар было направлено 9,5 млн.рублей. При этом сумма задолженности перед АО «ЭСК Союз» на 01.01.2017 г. за обе котельные составила 81,5 млн. рублей (по 40 с лишним млн. на каждую котельную). Однако ООО «Восток» за работы не было выплачено ни копейки.

А в 2022 году проблемой теплоснабжения города занялась прокуратура Тувы, которая через суд потребовала строительства в Ак-Довураке котельной взамен изношенной на 90% ТЭЦ. Ранее Кара-оол заявлял, что строительство котельной в Ак-Довураке должно начаться в 2020 году. При этом он заверил, что инвестиции в строительство составят 2,2 млрд. рублей, которые уже заложены в бюджет. В 2021 году Кара-оола отправили в отставку, а стройка так и не продолжилась, хотя по сведениям правительства оборудование для котельной было закуплено ещё в 2015 году.

К проблеме ТЭЦ глава Тувы В.Ховалыг вернулся только после взрыва на котельной Шагонара, когда марте 2024 года посетил Ак-Довурак. При этом он заявил, что для определения работоспособности ТЭЦ необходим аудит. Хотя все исследования были проведены в 2012-13 годах. И никаких серьёзных ремонтов ни на ТЭЦ, ни на сетях не проводилось.

Более того: 03.10.2024 г. утром на ТЭЦ произошло возгорание. Подача тепла была приостановлена. Прокуратура вновь начала проверку, которая выявила: объявления в СМИ о проведении конкурсных процедур на проектирование и строительство котельной в г. Ак-Довурак отсутствуют. Но договора-то были заключены... Мало того: в 2018 году на погашение кредиторской задолженности по двум котельным было дополнительно профинансировано 8 млн. рублей. А в 2019 году – ещё 71 млн. 315,8 тыс. рублей. И в целом котельная уже обошлась бюджету в 198 млн. рублей. Но где же новая котельная?

Таким образом, главы республики Кара-оол и Ховалыг по очереди демонстрируют поразительную активность в инициировании строительства котельной. А десятилетний воз и ныне там. Вывод напрашивается сам: или эти деятели имели свой гешефт от имитации бурной деятельности, или они просто недееспособны. И в том, и другом случае их нужно гнать в шею и близко не допускать до руководства.

СМОЖЕТ ЛИ ШОЙГУ ПРИВЕСТИ В ЧУВСТВО ХОВАЛЫГА?

Однако вернёмся к визиту в Туву нашего звёздного земляка Шойгу. Его непростой разговор с Ховалыгом, традиционно закончившийся мордобоем, показал, что Шойгу, невзирая на отставку из Минобороны, находится в хорошей психологической и физической форме. Значит, он по-прежнему в состоянии влиять на кадровые решения президента, касающиеся Тувы.

Это можно расценивать как приговор Владиславу Ховалыгу, который вынашивает планы остаться при должности, невзирая на свои поразительно провальные результаты деятельности. Это же надо было так умудриться не только не организовать чего-то нового, полезного республике, но и просрать все наработки предыдущих правителей Ооржака и Кара-оола?! Настолько слабый и коррумпированный руководитель устраивает разве что только его жену Айлану, которая упивается жаждой управления республикой. Но мы-то точно знаем: если Ховалыг останется в кресле главы, мы либо утонем в нечистотах, либо останемся без воды, тепла и света. И тогда точно губернатором в Туву Путин будет вынужден отправить Шойгу.

С прибытием, Сергей Кужугетович!

Кондрат Пчёлкин