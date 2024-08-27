Выборы в Туве: Борьба за власть внутри «Единой России», кандидаты-уголовники и «русский вопрос»

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ

Выборы депутатов тувинского парламента продолжаются на фоне глубочайшего раскола в рядах правящей партии «Единая Россия», где идёт непримиримая борьба за право распоряжаться бюджетом республики. Наверное, поэтому очень мало агитационных материалов, поддерживающих партию власти, на улицах республики. Совершенно очевидно, что партия «Единая Россия» сознательно не занимается агитацией в свою пользу, сделав ставку на участие в выборах исключительно бюджетников республики, которых «обрабатывают» для обязательной поддержки кандидатов от правящей партии, в противном случае угрожая «карами небесными». При этом полностью игнорируются все остальные группы избирателей.

Общее мнение состоит в том, что власти полагаются на опыт главного по внутренней политике правительства А.Чюдюка, который, видимо, и должен организовать тотальную фальсификацию протоколов избирательных комиссий путём массового вброса недостающего числа избирательных бюллетеней. Но состоится вброс или нет – пока вопрос. Этому могут активно воспрепятствовать сторонники Шолбана Кара-оола, сохранившиеся в избиркомах всех уровней. Или сторонники других политических партий, участвующих в выборах и не согласных на тотальный обман избирателей.

На этом фоне появились шансы на поддержку избирателей у конкурирующих партий, участвующих в выборах – КПРФ, ЛДПР, «Новые Люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду!». Но создаётся впечатление, что бюрократия региональных отделений партий КПРФ, ЛДПР и «Новые Люди», купившись на обещания Чюдюка обеспечить им по одному-двум местам в парламенте, просто присвоили средства, направленные им из Центра на агитацию и контроль за выборами, и, как и ранее, ничем заниматься на выборах не намерены. Тем более, что одно место в парламенте, которое, очевидно, достанется руководителю РО, возглавляющему список, и так для них очевидный подарок личного свойства. Совсем иначе повёл себя новый лидер справедливороссов Тувы Василий Оюн, возглавивший партийную агитацию. И региональное отделение партии пришло в движение. Было создано ядро активистов, которое взяло на себя функции избирательного штаба. Жизнь в республике закипела.

В БОРЬБЕ С РЕАЛЬНЫМ КОНКУРЕНТОМ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ!

В правительстве Тувы быстро осознали опасность активизации В.Оюна и его команды. И стали принимать соответствующие меры. Кампанию противодействия политический деятельности эсеров курировал лично зампред правительства Тувы А.Чюдюк, который уговорил бывшего руководителя регионального отделения партии Рената Ооржака «замутить» судебное разбирательство внутри партии, под надуманным доводом оспаривая лидерство в региональном отделении Василия Оюна. Однако руководство партии и лично её лидер Сергей Миронов ожидаемо твёрдо встали на сторону нового руководителя РО Василия Оюна. И при рассмотрении дела в суде оказали ему всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и консультативную. Первым шагом было исключение из партии всех оппортунистов, подписавших иск в суд, включая и бывшего руководителя РО чиновника правительства РТ Рената Ооржака. А следом был получен и ожидаемый вердикт Верховного суда Тувы об отказе в удовлетворении заявленных требований. Дорога на выборы для эсеров оказалась свободной.

Но власти не унимались. Вскоре Чеди-Хольская ТИК вынесла решение о снятии с выборов кандидата-одномандатника от партии СР Камилы Оюн. Когда в партии об этом узнали, возмущению не было предела. И дело даже не в том, что у Камилы были реальные шансы на избрание. «Единая Россия» выставила против неё по этому округу известного своей криминальной биографией человека, не пользующегося доверием избирателей – Эреса Хуурака. О нём вполне обоснованно ходили слухи о том, что он является организатором наркотрафика из района и был известен реальный случай, когда он был повинен в хищении 6 млн. рублей, выделенных их бюджета для обеспечения питьевой водой жителей соседнего с Хову-Аксами села. К тому же он, будучи депутатом парламента Тувы, ни разу даже не пытался решить ни одной проблемы доверившихся ему избирателей.

Когда этот вопрос обсуждался в Избирательной комиссии Тувы, В.Оюн прямо спросил членов ИК РТ: «Где заявление Камилы Оюн и как оно попало в ТИК?» Оказалось, что самого заявления никто не видел. В комиссии на момент разбирательства найти его не смогли. Но всё это не помешало Избиркому Тувы под председательством Андалаевой и Фортуны при отсутствии каких-либо доказательств оставить решение ТИКа о снятии К.Оюн с выборов в силе и исключить её из числа кандидатов в депутаты. Тогда В.Оюну пришлось привлекать к решению проблемы федеральные силы. И как итог – в Верховном суде Тувы в этом вопросе была поставлена жирная «точка». Права Камилы Оюн на участие в выборах были восстановлены. Решение вступило в силу немедленно после его оглашения. Чюдюк и его приспешники были вновь посрамлены.

После этого никто каких-либо извинений не принёс. Для таких людей подтасовка фактов и вынесение решений без каких-либо доказательств – дело само собой разумеющееся. Как говорится, для достижения цели все средства хороши, ведь цель оправдывает средства.

В предыдущем номере я писал о том, как секретарь Кызылской ТИК пыталась незаконно не принять уведомление об изготовлении листовки кандидатом от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду!». Была опубликована фотография этой избирательной мерзости, так нагло попирающей закон в интересах «Единой России». Но удивительное дело – из ТИКа и ИК РТ в ответ на публикацию не поступило никакой реакции. Видимо, для них наглое противоправное поведение членов этой банды фальсификаторов – дело обычное. Если люди собраны в одну команду, чтобы воровать голоса избирателей, то зачем обращать внимание на публикацию в СМИ о каком-либо отдельном хамстве какого-то секретаря избирательной комиссии?

Если бы у членов этих избирательной комиссии было бы желание вести дела в рамках закона или хотя бы чувство приличия и потуги на сохранение лица, они бы, наверное, собрали комиссию, выслушали стороны и приняли бы какое-то решение, о чём публично сообщили. Это было бы знаком хотя бы того, что мы имеем дело не с группой криминальных заговорщиков, готовых к любым преступлениям во имя правящей партии. Как известно, оступиться может каждый. И это поправимо. Но если такими проступками гордятся, это говорит о серьёзной болезни в избирательной системе Тувы, когда-то известной своей порядочностью и стремлением всё делать по закону, не превращаясь в преступников.

Казалось бы, что об этом писать? Решение суда есть. Его следует исполнять. Но осадок остался... Дела Рената Ооржака и Камилы Оюн – это, конечно, частность. Но они демонстрируют отношение тувинских властей к правам людей, законности и выборе средств в политической борьбе. Такие ради достижения цели не то, что будут воровать голоса, и убить в случае чего могут. Ждать осталось немного.

У кого-то после назначения председателем ИК РТ подруги жены главы республики, директора школы Андалаевой появилась надежда, что педагог по определению не должен быть преступником. Видимо, мы не учли, что многие педагоги в республике прошли «хорошую школу» фальсификации итогов голосования, работая в избирательных комиссиях. Подобную школу прошла и сама Андалаева. Потому и такая невнятная реакция на публикацию, и такое откровенно противоправное отношение ИК РТ к решению ТИКа о снятии кандидата от Справедливой России.

КАК ПОВЛИЯЕТ НА ВЫБОРЫ ФАКТОР ШОЙГУ?

Ну, а что же всё-таки творится внутри партии власти, в пользу которой трудятся избирательная система республики и исполнительная власть всех уровней? Что движет ею в этой избирательной кампании?

Всё началось с желания экс-главы республики Шолбана Кара-оола вернуть себе те привилегии, которыми он обладал до своей отставки. Действовал он по собственной инициативе или с подачи нашего звёздного земляка Сергея Шойгу, тоже недавно лишившегося должности министра обороны России в связи с провалом в ходе СВО и вскрывшимися масштабными хищениями в Минобороны. А они, по некоторым оценкам, могут составить от 7 трлн. до 11 трлн. бюджетных рублей. Масштабы воровства в министерстве оказались настолько велики, что в следственных изоляторах или в отставке до принятия по ним решения оказались почти все заместители Сергея Шойгу.

Пока он, учитывая его личный вклад в отдых на природе президента России, назначен секретарём Совета Безопасности РФ, но, видимо, это ненадолго. Судя по публикациям в СМИ, следствие СКР и оперативники ФСБ тщательно формируют личные дела бывшего руководства Министерства обороны России, в том числе, очевидно, и на бывшего министра Шойгу и его первого заместителя Цаликова. Именно с этим многие и связывают появление ближайшего подельника нашего земляка вторым в списке «Единой России» по Туве на выборах депутатов Верховного Хурала.

То обстоятельство, что он получит место в нашем парламенте, никаких сомнений не вызывает. С учётом того, что список единороссов в республике возглавляет глава республики Владислав Ховалыг, который наверняка в депутаты не собирается и по итогам голосования свою кандидатуру непременно снимет, фактически Цаликов, над которым занесён дамоклов меч правосудия, возглавляет список претендентов на место в парламенте. ЕР достаточно набрать всего 5% голосов по спискам, и он гарантированно получит место депутата. А наберёт ЕР, похоже, значительно больше. Опросы общественного мнения в республике показывают, что, несмотря на сотрясающие правящую партию скандалы, её рейтинг держится на уровне более 40%.

Затем в дело должен вступить сам инициатор «операции прикрытия» – попавший в опалу наш замечательный звёздный земляк, ближайший соратник президента России егерь Шойгу. Он в этой схеме должен повлиять на избранных от «Единой России» депутатов таким образом, чтобы они, пользуясь вероятным большинством в парламенте, поддержали кандидатуру Цаликова на сенаторство в Совет Федерации. Шойгу уверен, что у него это получится, поскольку он с 2007 года привык к тому, что тувинцы воспринимают его как всетувинского хана, а себя – его вассалами, готовыми безропотно исполнять любые, самые бредовые желания. По крайней мере, так было всегда. Ведь он по тувинской квоте протаскивал сначала своего первого заместителя по МЧС генерала Локтионова в депутаты Государственной Думы РФ, потом с небольшим перерывом там же депутатствовала родная сестра Шойгу Лариса, а в Совет Федерации РФ он пристраивал своего приятеля журналиста Пиманова.

Кстати, практически все протеже Шойгу не имели к Туве никакого отношения, никакими тувинскими проблемами не занимались и никакой пользы избирателям республики от их нахождения в федеральных органах власти не было. Просиживали они кресла там понемногу, используя назначение и «избрание» как трамплин в будущем. Беспринципные ловкачи, они нагло и бесцеремонно использовали статус представителей тувинского народа только для решения своих личных и Сергея Шойгу задач.

Но в случае с Цаликовым ситуация иная. Тут уж, как говорится, не до жиру. В Совет Федерации он, скорее всего, стремится от желания сохранить свободу, поскольку только следствие и суд сможет определить, в хищении какой части бюджетных триллионов он виновен. И если генерал Иванов, служивший под крылом Шойгу в правительстве Московской области и Минобороны, пока обвиняется в получении взяток в размере от 1,2 млрд. рублей, то генерал Цаликов, служивший в ранге первого заместителя Шойгу в МЧС, Московской области и Минобороны, наверное, наисполнял указаний начальника на гораздо больший срок. Тут уже никакое сенаторство его не спасёт. Как не спасло от уголовного преследования и пожизненного срока наказания сенатора Арашукова и от помещения в СИЗО сенатора Савельева. Время наступило такое, что не приходится удивляться даже тому, что в места не столь отдалённые в случае чего может загреметь и сам Шойгу.

Впрочем, в данном случае я хотел бы обратить внимание на то, что власть у нас настолько потеряла берега, что порой в интересах одного ожидающего решения своей судьбы, включает в список правящей партии другого, которому до следственного изолятора и зоны – один шаг. И ничего не боятся! Как будто в России масштабное воровство, уголовное преследование с последующим большим сроком отбывания наказания – совсем не причина для того, чтобы «Единая Россия» не могла выдвинуть такого кандидата во главе своего предвыборного списка.

Все, конечно, понимают, что в данном случае дело состоит не столько в судьбе какого-то кавказского генерала, которому «светит» приличный срок. Шойгу – очень практичный человек. И когда в бытность министра МЧС во время ловли оборотней в погонах попался его личный друг, начальник службы безопасности МЧС генерал Ганеев, Шойгу и пальцем не шевельнул, чтобы его выручить. И тот, в конце концов, пошёл на зону отбывать срок. Наверное, при обычных обстоятельствах и Цаликова бы ждала судьба Ганеева. Но тут есть один немаловажный аспект. Цаликов долгое время являлся первым заместителем и правой рукой Шойгу. Многое из того, что он делал и что ему могут предъявить следователи контрразведки, он делал по прямому указанию нашего звёздного земляка. И тут, как ни крути, вариант Ганеева, когда тот пошёл по этапу, а Шойгу оказался ни причём и продолжал пользоваться благами личной преданности президенту, «не прокатит». Если «загремит» Цаликов, то и Шойгу в стороне не останется. Поэтому, двигая Цаликова в депутаты тувинского парламента и Совет Федерации России, Шойгу озабочен не его судьбой, а собственной. И он готов оказать своему бывшему заместителю любую услугу, лишь бы он не заговорил на следствии и не сдал своего бывшего патрона с потрохами.

СМЕНА РУКОВОДСТВА ТУВЫ СЛОМАЛА СХЕМУ ВОРОВСТВА ЗЕМЛИ

Но история с включением проштрафившегося зама Шойгу в список партии власти – только один из скандальных эпизодов сегодняшних выборов.

Другой эпизод связан с шумной кампанией по обвинению Евгении Хертек, соратницы экс-главы Тувы Шолбана Кара-оола, известной в республике авантюристки, набивавшей карманы на спекуляции землёй. Она также хорошо известна в Туве как функционер ЕР, участница многих избирательных кампаний Кара-оола, его доверенное лицо, возглавлявшая, в бытность Кара-оола главой республики, единственный в Туве водочный завод.

Евгения Хертек долгое время орудовала под крылом Кара-оола. Сегодня следователи СУ МВД шьют ей вымогательство огромного земельного участка у правительства республики. Невзирая на давление «сверху», огромная следственная бригада никак не может достаточно несложное дело направить в суд. А всё потому, что квалификацию преступления они взяли на вооружение заведомо неверную. Её обвинять следовало не в вымогательстве, а мошенничестве. Тогда Евгения Хертек давно бы уже предстала бы перед судом и получила заслуженный срок.

При этом следует признать, что следователи опоздали с привлечением её к уголовной ответственности лет на пять-семь. Просто потому, что в правительстве кому-то очень влиятельному захотелось громкого дела, которое бы похоронило карьеру самого Кара-оола. Но там не понимали, что полицейские следователи, невзирая на наличие в их рядах немногочисленных профессионалов в массе своей часто просто ремесленники следственного дела, иногда не понимающие сути своей службы. И при наличии очевидных доказательств мошенничества они по заданию начальства ищут в тёмной комнате чёрную кошку, которой там не было, и нет.

А ларчик, как говорится, просто открывался. Мошенница брала в черте населённого пункта хороший земельный участок, принадлежащий государству. На бумаге размежёвывала его на участки по 10-15 соток, часто просто подделывая исходные документы, а затем под видом договора займа или оказания услуг по межеванию земельного участка «продавала» их незадачливым гражданам, желающим решить свой квартирный вопрос путём строительства индивидуального жилого дома. И таких желающих находилось много – сотни! А потом граждане подавали в суд на признание их права собственности на отстроенное жильё, и наш гуманный суд, видимо, не без участия Кара-оола, их заявления удовлетворял, используя лазейки в законодательстве.

Лафа закончилась, когда президент Путин досрочно освободил Шолбана Кара-оола от должности главы республики, тем самым лишив его возможности влиять на судебные решения. Вот тут-то и началось! Новые «приобретатели», зная, как это всё без проблем решалось раньше при Кара-ооле, объединились в некий жилищно-строительный кооператив под водительством Хертек и возмутились: почему новый глава республики Ховалыг вдруг изменил сложившуюся криминальную практику и перестал оказывать содействие Евгении Хертек в легализации процедуры присвоения государственных земель частниками при посредничестве Хертек? Почему «им» это разрешалось, а «нам» – нельзя?

Как оказалось, всё просто. Кара-оол в республике хорошо известен своей корыстью. И он никогда никому ничего даром не делает. Но Хертек для него была «в доску своей». В общем, скорее всего, этот бизнес для них был совместным. И потому действовали они по заранее согласованному плану, в котором судьям Кызылского городского суда в финальной части земельной аферы отводилась роль «добрых тёток», которые под видом «сердоболия» как бы шли навстречу «простым гражданам» и выдавали им такую земельную индульгенцию. Хотя на самом деле эти «пострадавшие» являлись просто соучастниками и благоприобретателями от этого мошенничества. И всё это выглядело довольно благопристойно, поскольку схема отъёма земли у государства проворачивалась под флагом партии «Единая Россия». Однако ничего вечного не бывает. Вот и эта схема после отстранения Кара-оола от должности «приказала долго жить».

Впрочем, остановить хорошо настроенный конвейер по отъёму у государства земли Хертек не смогла. Или не захотела. Тогда она решила принудить Ховалыга работать по той схеме, по которой она работала с Кара-оолом. Но не срослось. И вместо продолжения сотрудничества по легализации краденой земли правительство Тувы обратилось в суд с исковым заявлением о сносе самовольно построенного жилья. Вот поэтому Хертек и визжит о коварстве правительства Тувы, глава которого, как ранее Кара-оол, сначала обещал легализовать захват земли, а затем обратился в суд за сносом строений. Но в том-то и дело, что обещало ей «похлопотать» правительство Кара-оола, а отказало в этом – правительство Ховалыга. Впрочем, о личном участии действующего главы республики – отдельный разговор, о чём расскажу позже.

ПОД ШУМОК ВНУТРИВИДОВОЙ БОРЬБЫ ВСПЛЫЛ «РУССКИЙ ВОПРОС»

Конечно, аванс Кара-оол уж точно не вернёт. Но такая ситуация подстёгивает его активно бороться за власть в рядах «Единой России», отжимая её у действующего главы республики. И эта внутривидовая ожесточённая борьба Кара-оола и Ховалыга распространяется и на другие сферы деятельности республики.

К примеру, снова пошли слухи о смене руководства столицей республики. По всей видимости, «мутит воду» несостоявшийся мэр Кызыла, депутат Кызылского городского Хурала представителей Аяс Лопсан, упорно «подсиживающий» главу города Казанцеву. Хотя объективно никаких предпосылок для её отстранения нет. Да, она действительно звёзд с неба не хватает. Но ничего не «хватала» и раньше, пробыв в статусе главы города полный срок. Здесь ситуация не в том, справляется ли она со своими обязанностями, или нет. Тут, как говорится, «по одёжке протягивай ножки».

Нужно признать, что она хорошо сработалась с мэром Сагаан-оолом и его первым заместителем Черноусовым. И они при скудном бюджете умудряются держать город в относительной чистоте, вести работу по приведению в порядок придомовых территорий, находят средства для ремонта и обновления придомовых детских площадок, хотя никаких собственных ресурсов, в том числе по распоряжению городскими землями, у городских властей нет. Даже уборку мусора и общественный транспорт республиканские власти теперь держат при себе. Что же до городских дорог, то невозможно не заметить, что за последние пять лет в этой части реально наведён порядок – дороги ремонтируются качественно и в срок. И даже по части безопасности жизни в столице порядок наводится, хотя это по большей части прерогатива МВД.

Впрочем, если бы всего этого и не было, то уж никак невозможно было бы вместо Казанцевой ставить Лопсана, который, занимая должность зам. главы города, увлекается исключительно ловлей пиастров на изменениях назначения земельных участков. А к работе хозяйственного комплекса никаким боком отношения не имеет. Уже не говоря о его болезненной тяге к спиртному, когда его неделями не могут застать в кабинете. Или о том, что в СМИ регулярно публиковались материалы о его вероятной причастности к зверскому убийству в его гараже в составе банды Героя сына министра. Кстати, на удивление, обычно такой обидчивый Лопсан, насколько известно, ни разу не обратился по этому поводу в суд за восстановлением своего честного имени. Из чего нетрудно сделать вывод: факт имел место.

И вот теперь с такой откровенно подмоченной репутацией бесцеремонно под флагом партии «Единая Россия» при безучастной позиции главы республики рвётся в главы города, пытаясь низвести последнего русского руководителя в столице республики, где и без того национальный вопрос стоит остро. Насколько известно, и Администрация Президента, и ФСБ постоянно указывают на очевидный национальный перекос в управлении Тувой. Очередное недовольство прозвучало, когда Ховалыг освободил от работы последнего русского министра Хардикову, назначив вместо неё тувинку, которая, по мнению многих, разбирается в образовании не более, чем свинья в апельсинах. Говорят, что вслед за увольнением Казанцевой возможны подвижки и в руководстве мэрией. Хотя, откровенно говоря, для этого никаких объективных причин не наблюдается.

Впрочем, не будем торопиться. Решать этот вопрос, скорее всего, придётся в Москве. Совсем недавно глава Ховалыг хотел назначить Лопсана мэром столицы, но этому не было суждено сбыться, поскольку и в Москве весьма известно, что за фрукт этот Лопсан. История может повториться.

Кондрат Пчёлкин