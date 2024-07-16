Произойдёт ли в Туве обновление власти?

Выборная компания в Туве завершает свой первый этап – выдвижение кандидатов в депутаты. Главными действующими лицами на этом поле брани по-прежнему остаются глава республики и регионального отделения партии «Единая Россия» В.Ховалыг, претендент на его кресло, девятый заместитель спикера Госдумы от партии «Единая Россия» Ш.Кара-оол и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» В.Оюн. Остальные участники предвыборного марафона либо пребывают в состоянии ожидания своей судьбы, либо просто равнодушно бездействуют.

Начну обзор с партии «Единая Россия». Тут ничто не предвещало беды для власти, пока не случилось горе с нашим замечательным звёздным земляком С.Шойгу, которого президент Путин отправил в отставку. Всех заместителей Шойгу либо пересадили, либо до поры до времени отправили в отставку. Но дамоклов меч над Сергеем Кужугетовичем по-прежнему висит. Хотя, по идее масонов Мальтийского Ордена сажать не должны ни в одной стране. Но Россия – это вам не Англия, Германия или Израиль. Если что пойдёт не так, то Шойгу ответит за те 11 трлн. бюджетных рублей, что в бытность его министром обороны пропали, не оставив следа.

А пока ФСБ и СКР ищут концы этих денег, Шойгу озаботился своим будущим, для чего прилетел в Туву в окружении олигархов. Судя по всему, Шойгу активно готовится к развалу России. Ему, конечно, виднее, что будет со страной в ближайшие годы. И он активно столбит своё место на исторической Родине. С таким опытом мы знакомы. Достаточно вспомнить члена Политбюро Алиева, который после развала СССР вернулся в Азербайджан, возглавил поход за его независимость и благополучно пробыл там президентом до своей смерти. Аналогично поступил и бывший министр иностранных дел СССР Шеварднадзе, вернувшийся после развала Союза в Грузию. Скорее всего, и Шойгу мыслит в этом же направлении. Поскольку в случае чего бежать ему некуда: он везде персона нон грата, объявленный в международный розыск военный преступник. Так что Тува для него – единственное место, где он теперь может чувствовать себя относительно безопасно.

И вот, в рамках новой реальности Шойгу активно занялся формирование новой элиты в Туве. Уже «под себя». В рамках реализации этого плана руками своего слуги Кара-оола организовал скандальное выдвижение кандидатами в депутаты Верховного Хурала Тувы солидное число ветеранов СВО из числа тех, кому он поспособствовал в продвижении по службе и получении государственных наград. Только в списках «Единой России» на выборах в Туве значится не менее девяти ветеранов СВО. А эти люди, обожжённые боями и сплочённые пролитой кровью, после их избрания в парламент вполне могут создать в нём крепкое ядро, подчинённое воле их бывшего командира Сергея Шойгу. А чтобы эта масса была хорошо управляема, к ним в главари в случае избрания будет отправлен известный в республике бывший десантник выдвиженец от партии «Справедливая Россия – За Правду» Аяс Сарыглар. Он, похоже, восполнит в парламенте ушедшего в иной мир брата экс-главы республики Юрия Кара-оола. Мужчина он цельный, зрелый, и в случае чего сможет держать депутатов парламента в «ежовых рукавицах».

А всего по спискам СР в парламент будут пробиваться четыре караооловских кандидата – упомянутый Аяс Сарыглар, Монгуш Очур-Суге, Алдын-Кыс Конгар и Ирина Бадыргы. Шансы на избрание у них всех приблизительно одинаковые, учитывая, что по замерам спецслужб «Справедливая Россия – За Правду» сегодня котируется в республике на уровне 21%.

До недавнего времени симпатии партии власти в Туве составляли около 60% избирателей. Но последние события подорвали позиции «Единой России», когда Шойгу «двинул» в партийный список вторым номером своего бывшего заместителя по МЧС, правительству Московской области и Минобороны Руслана Цаликова, который всегда имел имидж адъютанта и личного кассира Сергея Шойгу. Как известно, другой заместитель Шойгу по Минобороны Тимур Иванов уже содержится в СИЗО ФСБ. Так что Цаликов в этом прискорбном списке стоит под номером «2». А если он реально «заговорит», то нашему замечательному земляку точно «крышка». Тут ему эти 11 трлн. потерянных денег и припомнят.

Весть о том, что Шойгу по квоте Тувы опять собирается пристроить в федеральных органах власти очередного проходимца из своей вороватой свиты произвела в республике эффект разорвавшейся бомбы. Рейтинг «Единой России» тут же рухнул на 20%. И теперь, чтобы добиться приличного результата партийной бюрократии республики придётся на выборах изрядно попотеть.

Впрочем, общее мнение таково, что Цаликов надолго не задержится ни в Верховном Хурале РТ, ни в Совете Федерации РФ. Сергей Шойгу на самом деле готовит его к губернаторству в Туве. Правда, такие планы вилами писаны на воде, поскольку неизвестно, что произойдёт в России и Туве за это время. Тут, как говорится в той восточной поговорке: «или ишак сдохнет, или падишах помрёт».

Шансы Шойгу выжить в той борьбе кланов, что развернулась в России, не велики, учитывая ход спецоперации в Украине и итог деятельности нашего земляка на посту главного военного в России. Достаточно просмотреть публикации в Интернете, чтобы понять общее мнение людей о результатах его государственной деятельности: под его водительством в стране процветал неприкрытый грабёж бюджета. Страна оказалась неподготовленной к решению проблем, которые перед нею встали. Некомпетентность и вороватость окружения Шойгу теперь очевидны. И сам он на этом фоне выглядит совсем не победителем. Потому связывать с его именем своё будущее – это явный самообман. Он держится на плаву только потому, что возглавлял партийный список на последних выборах в Государственную Думу. И Путину не хочется вытирать об него ноги.

На днях и «Справедливая Россия» провела выдвижение кандидатов в депутаты. Никаких особых неожиданностей не произошло, если не считать включение выше упомянутой четвёрки кара-ооловцев. В партии «Новые Люди» также никаких сенсаций – список согласован с правительством Тувы и «Единой Россией» и будет формально оппонировать власти. КПРФ, видимо, и на этот раз в республике проведёт свою очередную бесцветную избирательную кампанию с традиционным плачевным результатом. Хотя замеры общественного мнения указывают на симпатии избирателей в пределах 10%, что может гарантировать им при соответствующей агитационной работе 1-2 места в Верховном Хурале.

Иная ситуация в региональном отделении ЛДПР. Там фактически царят бардак и безнадёга. Перед выборами Ш.Кара-оол пытался в собственных целях противостояния с главой республики оживить деятельность регионального отделения партии в Туве, предложив на роль координатора своего человека – ветерана СВО Очур-Суге Монгуша. Но в последний момент договорённость не состоялась. И Монгушу предложили вместо первого номера в региональном списке только место в территориальном списке, в котором набрать голосов для депутатства весьма проблематично. Поэтому Монгуш сразу же после конференции, которая выдвинула его в кандидаты, подал заявление о выходе и из ЛДПР, и из партийного списка на выборах. И тут же по протекции Кара-оола оказался в списках эсеров. Следом за ним из партии и списка кандидатов в депутаты выбыла целая группа претендентов. И список ЛДПР на выборы оказался под вопросом.

Региональному координатору Арланмай теперь предстоит провести повторную процедуру выдвижения кандидатов и подать в избирательную комиссию обновлённый список кандидатов с учётом выбывших дезертиров с партийного фронта. Впрочем, никакого чуда эксперты в этом событии не видят. Арланмай сразу была заведомо слабой кандидатурой для работы координатором. И московские кураторы об этом хорошо знали, но скрывали правду от начальства. Она последовательно и как по графику разваливала работу отделения, собрав вокруг партийной кормушки своих родственников и подруг, не имеющих ни умения, ни даже желания вести партийную работу. Они лишь занимались дележом поступавших из Москвы денег, склоками и внутриусобными распрями.

Ещё до этого скандала рейтинг ЛДПР в Туве колебался возле отметки в 6%. Да и то он держался на авторитете бывшего лидера Андриана Ооржака, который показал отличный результата на выборах 2019 года. Он в принципе гарантировал ЛДПР 1-2 места в парламенте. А теперь он не достигает и половины от того уровня. Так что все надежды теперь связывают только с результатами работы кандидатов в одномандатных избирательных округах, где шансы на избрание имеют разве что только действующие депутаты Верховного Хурала Тувы.

До начала активной фазы борьбы за прохождение кандидатов в Верховный Хурал Тувы ещё достаточно времени, чтобы собраться с силами, определить стратегию и тактику предвыборной борьбы, оценить свои шансы и возможности в стремлении победить. Много будет зависеть от финансовых возможностей претендентов на депутатские мандаты. Обычно они в Туве весьма ограниченны. Исключение, наверное, составляет только Ш.Кара-оол, которого профинансирует Шойгу. Но нужно иметь в виду, что визитная карточка девятого заместителя председателя Госдумы в республике выглядит весьма неприлично. За 14 лет правления регионом он показал себя с самой отрицательной стороны, за что и был досрочно уволен, невзирая на заступничество Шойгу. Да и авторитет самого Шойгу за последние 2,5 года чрезвычайно померк и скукожился. Нужно иметь в виду, что тувинцы – весьма прагматичный народ. Это представители кочевников-скотоводов, которые в своей жизни привыкли руководствоваться здравым смыслам и меньше доверять разного рода болтунам. И, выбирая между Кара-оолом и Ховалыгом, подавляющее большинство тувинцев пойдут скорее за действующим главой республики, чем за человеком, который их неоднократно обманывал и подводил.

Впрочем, не будем забегать вперёд. Позволим событиям развиваться последовательно.

Кондрат Пчёлкин