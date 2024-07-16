«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 100
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 70
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 3, 16 июля / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№3, 16 июля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотНа любое идейное знамя,
Даже жгучим соблазном томим,
Я смотрю подозрительно, зная,
Сколько мрази ютится под ним.
Игорь Губерман

* * *

Владислав Ховалыг:
«Сегодня принял участие в открытии нового здания прокуратуры Республики Тыва. [...] У нас есть договоренность с Министром юстиции России Константином Чуйченко о строительстве комплекса современных уголовно-исполнительных учреждений. Всё это должно работать на благо людей...»
Если прокуратура и тюрьмы у нас будут работать на благо людей, то страшно представить, какие учреждения будут работать для счастья людей.

(прочитано 546 раз)

+1
risk-inform.ru/article_11068.html

 Доска объявлений 
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Остальные материалы номера 3:

Что это у вас российское французское советское игристое шампанское такое дорогое? Вы его из моркови, что ли, делаете?

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине