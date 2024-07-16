    Свежий анекдот

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

Владислав Ховалыг:Если прокуратура и тюрьмы у нас будут работать на благо людей, то страшно представить, какие учреждения будут работать для счастья людей.

Что это у вас российское французское советское игристое шампанское такое дорогое? Вы его из моркови, что ли, делаете?