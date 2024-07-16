Свежий анекдот
На любое идейное знамя,
Даже жгучим соблазном томим,
Я смотрю подозрительно, зная,
Сколько мрази ютится под ним.
Игорь Губерман
«Сегодня принял участие в открытии нового здания прокуратуры Республики Тыва. [...] У нас есть договоренность с Министром юстиции России Константином Чуйченко о строительстве комплекса современных уголовно-исполнительных учреждений. Всё это должно работать на благо людей...»
Если прокуратура и тюрьмы у нас будут работать на благо людей, то страшно представить, какие учреждения будут работать для счастья людей.
Даже жгучим соблазном томим,
Я смотрю подозрительно, зная,
Сколько мрази ютится под ним.
Игорь Губерман
* * *Владислав Ховалыг:
«Сегодня принял участие в открытии нового здания прокуратуры Республики Тыва. [...] У нас есть договоренность с Министром юстиции России Константином Чуйченко о строительстве комплекса современных уголовно-исполнительных учреждений. Всё это должно работать на благо людей...»
Если прокуратура и тюрьмы у нас будут работать на благо людей, то страшно представить, какие учреждения будут работать для счастья людей.
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