Судебно-полицейский беспредел в Туве: рыба гниёт с головы?

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ! СИЛОВИКАМ.

Всё-таки, что ни говори, а в Кызыле жизнь хоть и медленно, но меняется к лучшему. Строятся школы, жилые дома. Возвели новые здания Арбитражного, Верховного и городского судов. А недавно и прокуроры заселились в новое красивое и удобное здание в центре столицы. Кстати, вроде и новая тюрьма, невзирая на финансовые сложности, связанные с СВО, может скоро появиться в Кызыле. Милиция, переименованная в полицию, продолжает расширяться, обустраивая своё и без того нехилое существование. В общем, государством создаются все условия для плодотворного труда лиц силового блока. Сажай людишек, не ленись! Хотя, конечно, можно понять и тех скептиков, кто полагает, что строить хоромы для ментов, прокуроров и судей, когда полстраны ютится в неприспособленном, часто аварийном или ветхом жилье, а то и без такового, социально ответственное государство вообще-то не должно.

В Советском Союзе, о котором теперь многие вспоминают с ностальгией, людям выдавали квартиры хоть и через длинные очереди, но бесплатно. Теперь простому гражданину (не полицейскому, прокурору или судье) в лучшем случае для решения его жилищной проблемы придётся взять в банке кредит, который он потом будет вынужден полжизни гасить, отдавая более половины заработанного. Те, кто помнит советские времена, не забыл, что когда-то городской отдел милиции, МВД с уголовным розыском и вытрезвитель размещались в одном здании на перекрёстке улиц Ленина и Комсомольской. И что примечательно – всем рабочего места хватало. Теперь менты расползлись из одного здания по шести огромным небоскрёбам, в которых уже и свободного места не осталось. Да и республиканская прокуратура когда-то ютилась на двух этажах здания Минсельхоза. А теперь она заняла всё это здание, но оказалось, что и в таких условиях работать невозможно – тесно. И им выстроили в центре Кызыла новое прекрасное здание прокуратуры! Короче, создали все условия для успешного возбуждения.

И всё это богатство – за счёт нашего и без того тощего бюджета. А могли бы вместо зданий силовикам заняться строительством бесплатного жилья для необеспеченных граждан. Или тех, 100 пайщиков ЖСК-4, которых наше правительство бессовестно «кинуло». К примеру, денег, потраченных на строительство новой прокуратуры, могло бы хватить на обеспечение жильём всех детей-сирот, которых по закону государство обязано обеспечить благоустроенным жильём. Но на эти цели денег в бюджете почему-то не хватило. А вот на прокуроров, судей и полицейских деньги находятся.

И это притом, что, к примеру, органы внутренних дел России имеют огромный недокомплект личного состава. Как заявил министр внутренних дел России Колокольцев, общий некомплект личного состава МВД по России сегодня составляет 152 тыс. человек. Например, в патрульно-постовой службе некомплект составляет 26%, в уголовном розыске – 20%, у следователей – 21%. Цифры внушительные. И они такие уже после кадровой кастрации, которая произошла при переименовании милиции в полицию. Но и существующих ментов рассаживать некуда. Помещений катастрофически не хватает.

СТИЛЬ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ: ИГНОРИРОВАНИЕ ВИНОВАТЫХ И НАКАЗАНИЕ НЕПРИЧАСТНЫХ

А преступность год от года растёт. Уже трудно удивляться, услышав, что наш министр внутренних дел генерал полиции Кондрашов порой лично сам занимается вербовкой стукачей и лично сам иногда не гнушается уговаривать людей писать доносы на неприличных, с его точки зрения, персон. И даже, говорят, пытается запугивать, когда кто-то отказывает ему в этом. Хотя, может быть, это происходит от того, что ему просто нечем заняться? Человек он в республике относительно недавний, местного языка и менталитета не знает, поэтому в оперативном плане мент бесполезный. Но старается! Наверное, поэтому и его подчинённые тоже порой занимаются не своим делом.

Вот, к примеру, самым нашумевшим событием в республике стало публичное объявление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Евгении Хертек, годами беззастенчиво торговавшей земельными участками, которые на самом деле к ней никакого отношения не имели, поскольку всегда находились в государственной собственности.

Только не нужно думать, что полицейских следователей так озаботила незаконная торговля землёй. Или судьба обманутых граждан. Совсем нет. Дело возбудили не по мошенничеству, хотя Хертек вне всякого сомнения обманула сотни граждан, поверивших, что у неё реально имеются основания распоряжаться земельными участками. А за вымогательство. Как полагают следователи СУ при МВД, Евгения Хертек вовлекла в преступную деятельность Алефтину Донгур-оол. А затем, угрожая чиновникам и бизнесмену разоблачительными материалами, пыталась принудить Минземимущество к незаконному закреплению за ней права распоряжения земельным участком под индивидуальную жилую застройку площадью свыше 12 га.

Но проблема состоит в том, что уголовное дело возбудили, а собрать доказательства виновности Хертек и Донгур-оол в вымогательстве куча следователей – Седей, Кучуге, Сарыглар и Салчак – за такой немалый срок так и не сумели. Или, может, просто не захотели найти? И потому Хертек со 2 мая «чалится» в СИЗО, пытаясь переложить всю вину на Донгур-оол, которая с тяжёлым хроническим недугом временно переведена из СИЗО в больницу, где находится под неусыпной охраной, в связи с открывшимся у неё внутренним кровотечением. Врачи вот уже вторую неделю не могут остановить кровотечение, но следователи категорически отказываются менять содержание в СИЗО на домашний арест или подписку о невыезде. Там, видимо, надеются, что в критической ситуации, когда у неё может наступить криз, Алефтина «сломается» и подпишет им все нужные для следствия бумаги.

Нужно признать, что такой подход к добыванию доказательств, пришедший к нам от незабвенного блюстителя порядка костолома Лаврентия Берии, успешно внедрён в СУ при МВД по РТ. Достаточно вспомнить историю с арестом предпринимателя Леонида Доржу, которого эти же следователи буквально замучили до смерти. Он даже не смог предстать перед судом. Не дотянул. В наше время, особенно в Туве при министре Кондрашове, похоже, такой подход к добыванию доказательств по уголовному делу набирает силу. Ведь в конечном итоге за мучительную смерть молодого энергичного предпринимателя никто не ответил даже выговором. Просто в уголовном деле трагически умершего подследственного заменили на двух непричастных к исчезновению бюджетных средств подсудимых. И продолжили своё чёрное дело, как ни в чём не бывало.

Что про таких следователей можно сказать? Оцените действия министра, и Вы поймёте смысл русской поговорки «каков поп, таков и приход».

Однако вернёмся к уголовному делу о вымогательстве, которого, скорее всего, вовсе и не было. Следствие почему-то совсем не интересует криминальная деятельность Евгении Хертек, которая при покровительстве экс-главы республики Ш.Кара-оола обманула сотни семей, выманив у них миллионы рублей под видом заключения договоров займа или оказания кадастровых услуг. Такую «странность» следователей можно понять, учитывая, что среди покровителей и клиентов Хертек оказалась верхушка МВД и чуть ли не половина прокуратуры столицы уровнем до заместителей прокурора города. Это, по всей видимости, и есть её «крыша», которая, пытаясь выручить очевидную мошенницу, стережёт заодно и свои собственные интересы.

СУДИЛИЩЕ НА ПОВОДУ У НЕДАЛЁКИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Но полицейские не так просты, как может кому-то показаться. При случае они не преминут воспользоваться каким-нибудь уголовным делом, чтобы нанести удар по независимым СМИ. Газета уже писала о том, как 2 мая т.г. в офисе редакции газеты «РИСК» прошёл обыск, которым руководил молодой чрезвычайно ретивый и многоречивый лейтенант следователь СУ при МВД Салчак.

О том, как в офис ворвались этот зелёный следователь в окружении четырёх дебиловатого вида оперативников из Уголовного розыска и восьми(!) бойцов ОМОНа в полной экипировке с автоматами, дубинками, наручниками и гранатами с двумя «понятыми» в полицейской форме, газета уже писала. Салчак зачитал своё Постановление о проведении обыска, из которого следовало, что прибыли они в целях поиска в помещении ООО «РИСК» «оружия, наркотиков и доказательств вымогательства со стороны гражданок Донгур-оол и Хертек». При этом адвоката А. Язева, вызванного С.Конвизом для участия в обыске, омоновцы по указанию Салчака в здание даже не впустили.

Сотрудники МВД РТ в нарушение установленного законом порядка разбрелись по всем помещениям офиса якобы «в поисках компромата». Наверное, у них в планах было что-нибудь подбросить, а потом «случайно» найти. Однако от такого шага их удержали камеры видеонаблюдения, установленные в помещениях. По этой причине никаких компрометирующих вещей они подбросить, а затем «найти» не смогли. Что, впрочем, не помешало им якобы «в интересах следствия» в целях паралича работы редакции газеты изъять из офиса всю оргтехнику.

Менты бесчинствовали в офисе газеты и помещениях, арендованных другими юридическими лицами, около пяти часов. Если верить словоохотливому следователю, санкционировал этот полицейский беспредел лично сам министр внутренних дел Тувы Кондрашов, которому почему-то очень не нравится газета «РИСК». Впрочем, сам министр на эту акцию устрашения не явился, доверив это омоновцам, сотрудникам уголовного розыска и недалёкому самовлюблённому лейтенанту – следователю с узким кругозором.

Естественно, не допущенный в помещение, где проводился обыск, адвокат А.Язев подал в суд жалобу на действия следователя Салчака. Но оказалось, что у нас порой и суд не всегда заглядывает в уголовно-процессуальный кодекс РФ. Судья вместо положенных по закону 15 дней на рассмотрение жалобы назначила заседание суда только через месяц. Да и то заседание по существо не состоялось, поскольку суд не смог обязать следователя Салчака вовремя представить необходимые документы. Но неожиданности на этом не закончились. Судья, невзирая на требование закона, назначила новое судебное заседание аж через два месяца – на 12 июля! Но и тогда снова произошёл сбой в работе суда. Пришедший в суд следователь тут же принялся выкручиваться и врать.

А поймать его на лжи можно было только с помощью сотового телефона, который он изъял при обыске – на нём была запись всего, что происходило в это время. Именно поэтому, собственно, следователь телефон и изъял – чтобы его не могли уличить в грубом нарушении порядка проведения обыска. Тогда адвокат заявил суду ходатайство об истребовании сотового телефона, изъятого при обыске. На что судья обратилась к находящемуся в суде следователю с вопросом, приобщён ли этот телефон к материалам уголовного дела. На что Салчак ответил, что он не знает.

И вот тогда произошло что-то невероятное. Судья в удовлетворении ходатайства об истребовании телефона тут же отказала, мотивируя это тем, что телефон не может быть истребован, поскольку «он приобщён к материалам уголовного дела». Возникла неудобная пауза. С одной стороны, судья только что спросила следователя, приобщён ли телефон к материалам уголовного дела и получила ответ, что он «не в курсе». И тогда суд, не запрашивая из следствия информацию о телефоне, с какого-то перепугу пришёл к выводу, что телефон не может быть востребован, поскольку якобы «он приобщён к материалам уголовного дела». Всё это недвусмысленно указывает, что начинающая судья либо весьма некомпетентна, либо сознательно противодействует представлению доказательств в материалы дела. А потому она подлежит отводу. Что и было заявлено. Конечно же, отвод судья не приняла. Но судебное заседание вновь пришлось отложить.

Юристы, в том числе адвокаты, часто сокрушаются по поводу некачественного следствия, которое нередко не утруждает себя добыванием доказательств в надежде, что прокуратура утвердит любое самое абсурдное обвинение, а суд всё «проглотит» и вынесет вердикт, соответствующий требованию обвинения. В связи с чем даже Верховный суд России на своём недавнем пленуме дал указание судам принципиально относиться к определениям о возврате уголовных дел прокурору из суда, поскольку потворство следствию со стороны судов порождает его деградацию. И уровень расследования уголовных дел, особенно в МВД, год от года падает. Вот и в этот раз можно было убедиться, что начинающая судья явно робеет перед молодым нахальным следователем и представителем респрокуратуры. Хотя совершенно очевидно, что офис ООО «РИСК», где, по мнению следствия, подозреваемые что-то вымогали, не имеет никакого отношения к самому уголовному делу хотя бы потому, что само ООО «РИСК», на которое ссылается следствие, прекратило своё существование ещё в 2021 году, что подтверждается официальной Выпиской из ЕГРЮЛ, имеющейся в материалах дела, с которой судья почему-то не ознакомилась до судебного заседания.

ЯКУШЕВ – СУКИН СЫН, НО ОН «СВОЙ» СУКИН СЫН!

Этот пример с Евгенией Хертек, пользующейся подозрительным покровительством высокопоставленных силовиков, имеющих, видимо, с этого определённый навар, наглядно показывает, насколько прогнила наша правоохранительная система. В этом плане Хертек не одинока. К примеру, отъявленный прохиндей Юрий Якушев мошенническим образом завладел и частично реализовал строительные материалы, приобретённые ООО «Сельстрой» для строительства школы. Министру внутренних дел Тувы Кондрашову заявление о совершении преступления поступило ещё в декабре 2023 года. Но следствие полгода никак не могло разрешить вопрос по существу. И Якушев спокойно разгуливал на свободе, хотя к тому времени нашлось ещё несколько бизнесменов, которых он «кинул» на серьёзные «бабки».

Никто не мог понять, почему следствие валяет дурака и не привлекает Якушева к ответственности. Пока Якушев сам не похвастался, что он де является осведомителем самого министра Кондрашова. Вот тогда всё встало на свои места. У нас же как: если какой-то негодяй становится стукачом (которых обычно называют сексотами), то у него тут же появляется индульгенция на защищённость от ответственности за совершение преступления.

Давайте вспомним историю криминального обогащения Якушева. Жульничал под прикрытием экс-главы республики Кара-оола он давно. Занимался «северным завозом» топлива, организовывал работу АЗС, принадлежащих семье Кара-оолов. А заодно однажды на подставную фирму, к которой официально не имел никакого отношения, заключил государственный контракт на строительство жилья для детей-сирот. Бюджетные деньги прикарманил, но жилья детям не построил. Вот тогда Якушев всё же попал под следствие и суд. Хищение было доказано, однако мошенник получил всего лишь условный срок.

Якушев понял, что обманывать государство напрямую и присваивать бюджетные деньги – дело весьма рискованное. И тогда он принялся «щипать» бизнесменов. Одному предложит дешёвые транспортные услуги, в результате чего завладеет его имуществом, а деньги присвоит, другому посулит круглый лес, получит деньги и затихарится, а у третьего просто возьмёт деньги в долг под большие проценты и «кинет» его. Люди идут в полицию, обращаются к министру Кондрашову, а результат – ноль. В связи с этим охотно верится, что Якушев – стукачок самого министра Кондрашова. И поэтому ему всё сходит с рук.

В этом плане ментами применяется стандартная отмазка – мол, тут имеет место не мошенничество как таковое, а лишь «спор хозяйствующих субъектов». Поэтому идите в суд и там добивайтесь, чтобы Якушев и Мостовщикова, у которых по понятным причинам никаких активов давно уже нет, вернули то, что украли. К тому же следует иметь в виду, что Якушев и Мостовщикова разработали и внедрили мошенническую схему, по которой они открывают юридическое лицо, заключают от его имени договора на оказание различных услуг, получают деньги и тут же банкротят предприятие. Вот и пойди, спроси с них что-нибудь. В такой ситуации развязать узел мошенничества можно только в рамках уголовного дела. Но если мошенники пользуются услугами самого министра Кондрашова, то притянуть их к ответственности становится почти невозможно. Особенно в случае, если в схеме участвуют два коммерческих предприятия. Менты просто смеются над пострадавшими, полагая, что вор у вора дубинку украл. Идите в суд – там и разбирайтесь! И суды длятся годами, позволяя Якушеву преспокойно ликвидировать ответчика, оставив истца с носом.

Но в случае с ООО «Сельстрой» вмешался случай. Когда директор С.Сафрин понял, что полицейский саботаж ему не преодолеть, он за поддержкой обратился к сенатору от Тувы Л.Нарусовой. Сенатор отреагировала, направив соответствующий запрос прокурору Тувы С.Дябкину. И сработало! Спорить с сенатором для министра оказалось делом неприемлемым. Особенно учитывая, что Сафрин в принципе уже сам собрал неопровержимые доказательства вины Якушева. Поэтому не прошло и недели, как министр Кондрашов дал указание заменить следователя Кучуге на другого. И уголовное дело всё же было возбуждено.

Впрочем, Кондрашов не был бы министром, если бы и в этой ситуации не нашёл выход. А состоит он в том, что уголовное дело следователем Седей было возбуждено, только не в отношении Якушева и Мостовщиковой, а по факту хищения строительных материалов. Ну, как бы следователь Седей на тот момент не знала, кто украл стройматериалы – Якушев, Мостовщикова или кто-то третий? А может, они сами у себя украли? Бывает же такое.

С виду особой разницы в том, как возбуждено уголовное дело – по факту или в отношении конкретных лиц – для пострадавшего нет. Однако обезличенное постановление позволяет предполагаемым преступникам свободно передвигаться, встречаться с потенциальными свидетелями и оказывать на них незаконное давление, уничтожать улики и прочее. В общем, следователь Седей, по всей видимости, с подачи министра Кондрашова, приняла все меры, чтобы у Якушева и Мостовщиковой хоть на какой-то период появились возможности для избежания наказания. Она даже Сафрина признала потерпевшим не сразу, а через две недели, урезая этим его процессуальные возможности. Как будто для неё поначалу не было очевидным, что именно Сафрин является учредителем и директором предприятия, у которого были похищены строительные материалы. В общем, складывается такая картинка: любому проходимцу или мошеннику достаточно заключить соглашение с министром внутренних дел и стать его осведомителем, чтобы безбоязненно грабить всех, кто попадёт под руку. Главное – остерегайся воровать напрямую из бюджета. Вот тогда какой-нибудь генерал кондрашов тебя непременно выручит.

Этот пример с Якушевым наглядно показывает, как ведёт себя правоохранительная система в случае наличия очевидности преступления, если вероятный правонарушитель находится в неформальной связи с большим полицейским начальством. А после этого как не поверить в народную молву, что российская полиция поражена коррупцией и там всё продаётся и покупается. И если кто-то в подобное не верит, пусть пообщается с министром Кондрашовым. Может быть, у него любые сомнения отпадут.

Я ещё вернусь к этой теме.

Семён Сучков-Задиристый