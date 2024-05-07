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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 17, 7 мая / Судья против Закона: кто сильнее?
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№17, 7 мая 2024 года.
Судья против Закона: кто сильнее?

Судья против Закона: кто сильнее?

Тува с давних времён считалась криминальным регионом страны. Ну, таким же, как Ростов или Магадан. С одной стороны, это было удобно сотрудникам правоохранительных органов. Особенно тем, кто прибыл к нам из других мест. Получалось, что, как бы ни служил тот или иной человек в погонах – какой с него спрос? Тут же никогда порядка не было! Вот и сейчас нет. Зато к нам приезжали полковниками, а спустя некоторое время уезжали в генеральских погонах. Малина, а не захолустье! Однако с некоторых пор ситуация стала меняться.

Где-то уже год, как из Тувы увозят крутых авторитетов в Москву и помещают их в СИЗО ФСБ РФ Лефортово. Таким образом столичные правоохранители расчищают криминальное поле Тувы, работая за местных полицейских. В такой ситуации тувинским служивым ничего не остаётся, как заниматься «охотой на ведьм» в борьбе за положительную статистику. А к ним подтягивается и судебная система. Некоторые служивые в мантиях в борьбе за собственное будущее стараются угодить тем, от кого зависит их судьба. И порой идут на крайности.

Газета уже рассказывала, что в Кызылском городском суде под председательством судьи Монге-Далай идёт судебный процесс над двумя предпринимателями. Заместителя директора ООО «Инвест-строй» И. Капкову обвиняют в том, что она, пользуясь доверием директора Леонида Доржу, сорвала строительство военкомата в г.Кызыле. Другого фигуранта – А.Купцова в отсутствие главного фигуранта дела обвиняют в том, что он недопоставил на стройку материалы. У обвинения большие проблемы с доказательной базой, поскольку, как известно, за действия предприятия отвечает директор. Однако Леонид Доржу скончался во время следствия в СИЗО. Родственники погибшего полагают, что его запытали. А доказать вину Капковой и Купцова обвинение никак не может. И вся надежда лишь на то, что суд закроет глаза на отсутствие доказательств вины и напишет приговор по предъявленному следствием обвинению.

Ситуация сложилась таким образом, что Монге-Далай принудили подать заявление об отставке. Что там нашли в её досье компрометирующего, достоверно неизвестно. Но я сейчас не об этом. Судья Монге-Далай должна была снять мантию 1 мая 2024 года. Но она почему-то продолжает рассматривать дело дальше. По слухам, ей продлили полномочия. При этом она очень сильно торопится вынести приговор. Неделю назад у одного подсудимого защитник не смогла участвовать в судебном процессе по причине похорон умершей матери. У другого подсудимого защитник не смогла прибыть в заседание, поскольку была занята в другом процессе, о чём она уведомила суд заблаговременно. Однако Монге-Далай полагает такие причины неявки неуважительными. И потому суд по ходатайству прокурора Бадан-оол тут же занялся поиском адвоката по назначению, хотя это впрямую противоречит закону. Именно поэтому судье Монге-Далай адвокатская палата Тувы в предоставлении адвокатов по назначению обоснованно отказала. Но судья при активной поддержке обвинения не унимается и пытается всё же навязать подсудимым защитников по назначению.

На 15 мая назначено очередное судебное заседание. Судья вновь направила в палату очередное определение о замене защитников. Интересно, чем закончится противостояние суда и закона?

Наш корр.

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