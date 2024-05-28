Как личность судьи влияет на правосудие

Время такое, что во власть веры всё меньше и меньше. У кого-то собственность отобрали, кого-то ни за что засудили. Теперь каждый день мы узнаём о том, какой чиновник сколько украл народных денег. Всё это невольно формирует негативный образ власти как таковой. И любому понятно, что весь этот криминальный беспредел становится возможным только потому, что в стране отсутствует нормальная независимая судебная система. Потому что она формируется порой через взятки или родство. А вместе всё это отдаляет власть от народа и способствует расколу в обществе.

ПРИЯТНЫЙ ПРИМЕР

Но следует признать, что совсем не все прокуроры корыстны и далеко не все судьи продажны, коррумпированы и малограмотны. Всё-таки в обществе ещё остались рычаги общественного контроля. Особенно в таких малых городках, как Кызыл. Это заставляет умных интеллигентных порядочных судей выносить свои решения, оглядываясь на общественное мнение. Вот, к примеру, на днях в Кызылском городском суде было рассмотрено уголовное дело по обвинению руководителя департамента мэрии Данзырына в превышении должностных полномочий. Оно состояло в перечислении денежных средств по программе переселения из ветхого жилья УКСу правительства, которое осуществляло строительство жилья в соответствии с субподрядными договорами со строительными компаниями.

Казалось бы, дело несложное – одна бюджетная организация в 2014 году перечислила другой бюджетной организации деньги на строительство. А та распределила их между строителями. Экспертиза показала, что перечислено средств было чуть больше, чем на тот момент было оформлено формами КС. Но что тут страшного? Деньги же не ушли на сторону! К тому же прокуратура инициировала возбуждение уголовных дел в отношении руководства УКСа и всех подрядных строительных организаций. Хотя всё запланированное с опозданием, но было построено и введено в эксплуатацию. Впоследствии все уголовные дела, кроме первого, были прекращены по реабилитирующим обстоятельствам. И только уголовное дело в отношении Данзырына прокуратура пыталась довести до обвинительного приговора. Более того, помощник прокурора города, не моргнув глазом, потребовала от суда вынести обвинительный приговор в отношении подсудимого и назначить ему наказание в виде шести (!) лет тюремного срока с взысканием 101 (!) млн. рублей.

Опытный адвокат Сысонов от такого заявления обвинителя чуть не лишился дара речи. Но потребовал дать пояснения, откуда взялась такая дикая сумма, если всё жильё введено в эксплуатацию, и государство не понесло никакого ущерба. Но помощник городского прокурора с трудно запоминаемой и произносимой фамилией Ыыналай не сочла нужным что-либо пояснять. Видимо, исходила из того, что указание судье Успуну дано чёткое. Потому его просто следует исполнить без лишних пояснений.

Вот смотришь на таких представителей прокуратуры и думаешь: откуда берутся такие недалёкие служители закона? Где этих особей выращивают и зачем? Неужели и впрямь прокурору необязательно знать законодательство или хотя бы вникнуть в судебную практику? Глядя на её бессмысленный безразличный взор, поневоле начинаешь думать, а она вообще-то в себе? Или её уже пора к психиатру?

Должен сообщить, что это дело длится уже семь лет. Сам подсудимый за это время женился, родил троих детей и трудится руководителем отдела на Кызылской ТЭЦ. Он на хорошем счету, начальство его ценит, а коллеги – уважают. И неужели вот так, по совершенно надуманному поводу ему сейчас сломают жизнь? От таких мыслей голова идёт кругом. И, кажется, что мир действительно сошёл с ума.

Пауза длилась четыре дня. Все были в напряжении, особенно подсудимый. И вот наступило реальное облегчение, когда суд вынес справедливый оправдательный приговор. Как после этого и не верить судам...

ФЕМИДА С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ И ОТТОПЫРЕННЫМИ КАРМАНАМИ

Совершенно с иным подходом к рассмотрению уголовного дела мы столкнулись, когда просмотрели протокол судебного заседания по делу Купцова и Капковой судьи Монге-Далай.

В заседании прошёл допрос эксперта Машукова, который ранее (семь лет назад) проводил строительно-техническую экспертизу по делу. На подавляющее число вопросов защиты этот эксперт отвечал словами «не помню». Почти такое же количество вопросов судья Монге-Далай отвела с призывом «на этот вопрос не отвечайте!». При этом судья почему-то всё время заявляла о «неуважении к суду» и соответственно, требовала к себе «уважения». Ответы на оставшиеся вопросы защиты сложились в такую картинку. Эксперт сообщил, что экспертизу он лично проводил 19 и 20 апреля 2017 года, хотя постановление следователя и проектно-сметную документацию он получил от следователя СУ МВД РТ Салчак только 28 апреля. Поэтому он проводил различные замеры, не сверяясь с документацией, которой у него на тот момент не было. Было любопытно, что сей факт никак не заинтересовал судью Монге-Далай, как будто проведение экспертизы без соответствующего постановления следователя и передачи документации – рядовое событие, не влияющие на качество экспертизы. Эксперт признал, что при проведении экспертизы вскрышные работы на объекте не производились, поэтому он и не может пояснить способ определения объёмов скрытых работ. Но подобное эксперт и не мог отрицать, поскольку всё это было зафиксировано в материалах уголовного дела.

Следует отметить несколько курьёзных эпизодов этого судебного разбирательства. Например, выяснилось, что подсудимый как минимум три недели не обедал, так как суд нарушает порядок ведения судебного процесса и вовремя не отпускает подсудимого на обед, который проводится с 12 часов дня. Также он уже три недели не мог принять душ, поскольку у состава камеры, в которой он содержится, по графику СИЗО душ должен проводиться каждый четверг после обеда. Но судья Монге-Далай почему-то маниакально назначает судебные заседания именно на это время.

Кроме того, она уже дважды отказала в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на залог в миллион или домашний арест. При этом внятной мотивировки таких отказов подсудимый так и не услышал. Судья Монге-Далай в определении лишь указывает на отсутствие медицинских противопоказаний для содержания Купцова в СИЗО, как будто наличие тяжёлой формы тромбофлебита у подсудимого – рядовое заболевание типа ОРЗ.

Вот после этого и не думай о том, что у судьи Монге-Далай нет личной заинтересованности в рассмотрении данного уголовного дела...

Между тем курсируют слухи, что это дело заказное и связано оно с огромным проектом по разработке литиевого месторождения в Туве, в котором участвует Купцов. А крутятся там такие деньги, на которые не то, что отдельного судью купить можно.

При этом забавно поведение на суде обвинителя Бадан-оол. На заседании в пятницу она предложила суду изменить меру пресечения подсудимого на домашний арест, а уже на следующий день была категорически против этого. Тут невольно вспоминается анекдот про суд, в котором секретарь докладывает, что одна сторона заплатила 20 рублей, а вторая – 40. На что суд вынес решение: разницу в 20 рублей вернуть и судить по закону. Невольно возникает вопрос: кто и что занёс в прокуратуру за прошедшие сутки?

Наш корр.