Жизнь патологического мошенника

В редакцию пришло письмо от наших соседей из Абакана. Автор, начитавшись статей в газете «РИСК» про тувинского проходимца и негодяя Юрия Якушева, излагает свою весьма поучительную историю «деловых взаимоотношений» с этим мошенником и прохиндеем, обманувшим немало бизнесменов не только в Туве, но и за её пределами. Вчитавшись в текст письма, мы убедились, насколько в нём точно описан метод якушевского обмана доверчивых партнёров и раскрыта сущность мошеннических приёмов Якушева, которыми он достаточно успешно объегоривает едва знакомых ему бизнесменов. Публикуем его с некоторыми несущественными сокращениями и своим комментарием. Итак, читаем.

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КАК ЯКУШЕВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ АБАКАНА НАДУЛ

ООО «Алгоритм» (г. Абакан) с 8 сентября по 16 октября 2023 года по договоренности с Юрием Якушевым осуществляло перевозку грибовидных фундаментов под ЛЭП из Абакана до с. Бояровка, что в 80 км за Кызылом. Всего было сделано 20 рейсов.

8 сентября Ю. Якушев пояснил мне, что он подрядился перевести ж/б конструкции из Абакана, но в силу обстоятельств не может это сделать. И потому он находится в сложной ситуации, так как его неожиданно подвели другие абаканские перевозчики. Ситуация, с его слов, сложилась такая: две его машины сломались и находятся в сервисе, а объект стоит. И его заказчик угрожает ему огромными штрафными санкциями. Очень просил срочно поставить машины на вывоз и сделать хотя бы шесть рейсов, пока его машины в ремонте. И обещал в понедельник, 11.09.2023г., провести предоплату за первые четыре рейса. А поскольку 08.09.23г. была пятница, и его бухгалтера по каким-то причинам не было на работе, он предложил оплату за один рейс с НДС в размере 120 тысяч рублей. Ещё два рейса он обещал оплатить к концу следующей недели. При этом он попросил выставить счёт за четыре рейса перевозок на ООО «Технотранслогистик».

Юрий Георгиевич был настолько убедителен, так понятно объяснял свою ситуацию, в которую можно было поверить, что мы вошли в его положение и приняли решение выручить его. К тому же, хоть я сама с Якушевым дел не имела, но он был как бы не человеком с улицы – его ко мне отправил один наш общий знакомый, который нас никогда не подводил. А сам Якушев рассказывал настолько реалистичную в строительном бизнесе историю – ведь машины действительно ломаются, а сроки на всех стройках обычно «горят» – поэтому, понимая уровень серьёзной стройки и вероятность санкций за несвоевременное исполнение договора, мы пошли ему навстречу. Договор он забрал нарочным, пояснив при этом, что у него с собой нет печати. К тому же пояснил, что на самом деле по документам на предприятии директор не он, хотя фактически эта фирма его. И обещал вернуть подписанный договор с печатями в течение недели.

В общем, мы вошли в его положение. И 8 сентября 2023 года в ночь начали перевозку изделий. Для возможности вывезти быстро эти шесть рейсов посадили на наш тягач двух водителей, и автомобиль ездил без остановки все эти шесть рейсов.

Однако, к нашему удивлению, в понедельник 11.09.2023 деньги от Якушева так и не пришли. Хотя сам Якушев был на связи и пояснял про какую-то небольшую задержку со счетами ООО «Технотранслогистик». При этом он заявил, что у него есть деньги на счету ИП Мостовщиковой Е.Ю. И он может оплатить с него. Но для этого необходимо переделать счёт на предоплату на четыре рейса на неё – ИП Мостовщикову. При этом он предложил выставить счёт уже без НДС. Пояснил что история разовая, поэтому договор оставляем на ООО. А он позднее привезёт его полностью оформленным с подписями и печатями.

11.09.2023 ему был предоставлен обновлённый счёт – уже на ИП. Затем, на следующий день, оплата от ИП действительно поступила. Но почему-то в размере 432 тысяч вместо 480. Эту разницу в оплате Якушев пояснил тем, что ИП работает без НДС и потому он уменьшил размер оплаты. И теперь он может предложить только 108 тысяч рублей за рейс вместо оговорённых 120 тысяч рублей. Это он объяснил тем, что таковы условия его заказчиков – потому что те рейсы, которые он оплатил без НДС, заказчику своему он тоже выставит без НДС по сниженной стоимости. И тогда мы договорились о том, что если будет далее оплачивать без НДС, то стоимость 108 тысяч, с НДС – стоимость 120 тысяч. С 8 по 13 сентября мы сделали шесть рейсов.

А следом Якушев попросил нас продолжить сотрудничество по перевозкам, так как перевозчик, с которым он сотрудничал до этого, якобы машины в рейс еще не выпустил по причине поломок. И хоть он забрал свои машины с ремонта, он всё равно не успевает вывести весь груз. Учитывая, что из шести рейсов Якушев четыре всё же оплатил, мы решили продолжить сотрудничество.

Таким образом, всего мы сделали по заказу Якушева 20 рейсов. Но оплаты за оставшиеся 16 рейсов так и не поступило. И потому мы остановили перевозку, так как долг перевалил уже за миллион. В то время, пока мы возили грузы Якушеву, он был на связи. При этом непременно обещал рассчитаться «если не сегодня, то завтра». Рассказывал, нам разные истории, что налоговая якобы наложила арест на счета и нахально списала все деньги. Ну, а потом, когда с налоговой он «разобрался», его бухгалтер вдруг слёг в больницу. И провести платежи некому. А как только бухгалтер выписывался из больницы, то налоговая или лизинговые компании снова все деньги принудительно списали. И у него ничего не оставалось для расчёта с нами. А договор на перевозку под разными предлогами он нам так и не вернул. При этом он несколько раз его «терял», мы ему давали новый договор, несколько раз его переделывали с ИП на ООО и обратно. В конце концов, он сообщил, что подписали оба договора. Но в офисе почему-то «нет света». И потому отправить его скан они не могут. Поэтому он сам привезёт нам оригинал.

Должна отметить, что каждый раз он очень убедительно рассказывал о том, какой он очень честный и порядочный партнёр. А страдает от того, что все его подводят. И постоянно нажимал на то, что нас с ним познакомил его очень близкий друг, которого он «очень уважает». И что он нам очень благодарен за помощь и понимание. И что он нас «ни за что не подведёт».

Однако, когда мы отчаялись ждать от него платежи и были вынуждены остановить перевозку, он вдруг перестал брать трубку и отвечать на СМС. Хотя в мессенджерах было видно, что он был в сети и мои сообщения им прочитаны.

Уже после мы нашли того перевозчика, который якобы «его подвёл». И представьте себе: оказалось, что у этого перевозчика ничего не ломалось. Просто Якушев рассказывал ему историю со своими злоключениями «один в один» с той, которую он рассказывал нам. И этот перевозчик просто остановил перевозки, так как оплаты от Якушева так и не поступало. Мы так же связались с тем «близким Якушеву» человеком, который нас свёл. И оказалось, что и с ним история оказалась примерно такая же. Более того, этот человек пояснил, что он познакомил его не только с нами, но и ещё с несколькими своими партнёрами. И ситуация сложилась у всех аналогичная нашей.

По состоянию на 10.08.2024 г. задолженность Ю.Якушева перед ООО «Алгоритм» составляет 1 770 000 руб. Но ни получить от него подписанный договор, ни оплату за работу мы так и не можем. В связи с чем вынуждены обратиться к министру внутренних дел Республики Тыва с заявлением о мошенничестве.

Генеральный директор ООО «Алгоритм» Я.И.Ковалева.

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НАДЁЖНАЯ КРЫША ОТ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЖУЛИКОВ

Как видите, уважаемые читатели, аферист Якушев действует приблизительно по одной достаточно примитивной схеме, смело и решительно «надувая» встретившихся ему бизнесменов и играя на их доверии. При этом прокуратура и МВД Тувы фактически покрывают его мошеннические поступки, придумывая различные «отмазки», чтобы не отправлять Якушева на нары.

Вот и в случае с директором ООО «Сельстрой» С.Сафриным, когда Якушев и Мостовщикова, создав преступное сообщество, украли у предприятия стройматериалов на десятки миллионов рублей. Под нажимом сенатора Л.Нарусовой, к которой обратился строитель С.Сафрин, всё же с опозданием на полгода возбудили уголовное дело. Но не в отношении реальных мошенников, коими, по всей видимости, являются Якушев и Мостовщикова, а «по факту» пропажи строительных материалов, которые Якушев обязался перевезти из Абакана на строительство школы в Туве. Именно поэтому и Якушев, и Мостовщикова до сих пор не являются подозреваемыми и остаются на свободе, имея возможность и дальше обманывать людей.

Остаётся главным вопрос: откуда такая подозрительная лояльность министра внутренних дел Кондрашова и прокурора Тувы Дябкина к очевидному мошеннику, уже имеющему соответствующую судимость?

Вероятно, ответ, объясняющий подобное отношение правоохранителей с генеральскими полномочиями к очевидному матёрому жулику, на котором негде ставить клейма, состоит в том, что он много лет работал на нашего звёздного земляка Шойгу и губернатора Тувы Кара-оола. Которые, видимо, до сих оказывают ему некое покровительство. А Кара-оол и Шойгу известны тем, что это они в своё время завели в Туву как министра внутренних дел С.Кондрашова, так и прокурора Тувы Дябкина. Похоже, таким сомнительным образом они «отрабатывают» свои долги перед ними.

Нужно отметить, что «художества» Якушева давно не являются тайной. О них многократно писали в СМИ. И то, что он – мошенник, известно не только правоохранителям, но и широкому кругу лиц. А теперь для ясности давайте вместе пробежимся по историям с обманом контрагентов со стороны Якушева, о которых писала газета «РИСК» с 2014 года.

МОШЕННИК НА ДОВЕРИИ

В письме Я.Ковалёвой подробно рассказывается, как Якушев затягивает в мутную историю своих контрагентов. Для начала находит общих знакомых и втирается в доверие. Объясняет сложившуюся тяжёлую ситуацию, чтобы вызвать сострадание. Непременно поясняет, что официально компанией руководит не он, а его «надёжный друг и товарищ», но он все решения принимает сам. И предлагает с виду весьма выгодное сотрудничество, от которого трудно отказаться. Поначалу хоть и не в полном размере, но всё же оплачивает работу, при этом разными способами «затягивая» с официальным оформлением договорных отношений, самопроизвольно меняя их условия. По делу и без этого рассказывает различные истории о наездах налоговой, банка или других органов, которые ему «мешают работать». А затем вдруг перестаёт отвечать на звонки и сообщения. И главное – не платит за оказанные услуги.

При этом весь смысл якушевских ухищрений состоит в том, чтобы получить без оплаты товар или услуги, представляя свои отношения как «спор хозяйствующих субъектов», чтобы можно было «отмазаться» от претензий правоохранительных органов, представив свои мошеннические действия как взаимоотношения гражданско-правового характера. И такая уловка часто срабатывает, когда «кинутые» им бизнесмены обращаются в правоохранительные органы в поисках защиты.

В этом плане показательными являются взаимоотношения Юрия Якушева с Андреем Яновым, которого он крепко «кинул» на деньги, «замутив» с ним на первый взгляд весьма прибыльный угольный бизнес. Об этом писала газета «РИСК» в №8 за 3 марта 2020 года в статье «Криминальная биография талантливого проходимца». В этом случае наш герой «замутил» угольный бизнес, используя втёмную простого наивного гражданина Андрея Янова, который согласился за малую долю стать на время как бы бизнесменом, передав все права на управление его бизнесом Якушеву. В конце концов, их «совместная деятельность» привела к утрате больших денег и возбуждению уголовного дела в отношении наивного партнёра Юры, доверившегося ему.

Но одновременно с этим развивалась и другая не менее интересная история. Она началась с того, что Якушев попросил Андрея порекомендовать его «некоему Константину Юрочкину, с которым он находился в доверительных отношениях». Помощь, которую захотел получить Якушев от Юрочкина, состояла в том, что тот должен был «оказать Юре одну услугу – зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и передать право распоряжаться его полномочиями. При этом наивного парня убедили, что и делать-то ему ничего не придётся – всё будет делать «финансовый гений и волшебник» Юра. А за доверие к нему он будет делиться с ним доходами от бизнеса. Кроме этого простофиле пообещали на словах, что Юра будет оплачивать все расходы по бизнесу и даже платить все причитающиеся налоги с доходов от предпринимательской деятельности».

При этом «Янов заверил Юрочкина, что Юру знает давно и гарантирует его порядочность, поскольку тот – человек «исключительно надёжный». Хотя и авантюрного типа». И даже если Якушев и захочет кого-то обмануть, то бояться этого не стоит, поскольку «он «своих не обманывает». А уж если и придётся кого обмануть, то только исключительно государство». К тому же «самому Юрочкину дурить никого не придётся – всё будет делать Юра. А Константину останется только исправно получать дивиденды и жить в своё удовольствие».

Таким образом, Юрочкин оформился предпринимателем и дал Якушеву доверенность «на все случаи жизни», ожидая от него деньги. Юра «сразу после передачи прав на использование его имени и полномочий через Янова передал Юрочкину сначала 50 тыс. рублей, затем к ним от щедрот – ещё 10 тыс.». А затем источник процветания иссяк. И вот «три года пролетели, как один день», и Константин стал забывать об этой истории в своей жизни. Пока к нему не стали поступать «какие-то странные тревожные письма из налоговой инспекции», которые требовали от него платежей в бюджет. Тогда он «стал звонить Юре по телефону, оканчивающемуся на 28-71. И сообщать о своих неприятностях». Тот «отнёсся к проблеме партнёра сердечно. И обещал непременно всё утрясти». Однако почему-то так и не утряс.

«А налоговики тем временем стали всё настойчивей и настойчивей требовать какие-то деньги, которые Юрочкину негде было взять». Потом Юра вообще перестал отвечать на звонки. Видимо, в связи с особой занятостью. Тогда у Константина «ненасытные приставы начали взыскивать половину его пенсии». «Константин понял: «дело пахнет керосином», и ему придётся платить за своего бессовестного «партнёра» всю оставшуюся жизнь». В связи с чем он «обратился к Андрею Янову с просьбой убедить его дружка Юру рассчитаться по задолженностям Константина перед государством, которые он на него «повесил». И тут выяснилось, что «и Янов ничем помочь ему не мог. Его самого уже вовсю таскали правоохранители за аферы, которые на него повесил сердечный друг Юра. И он был вынужден признаться, что Юра с ним на тему долгов общаться не желает».

Отчаявшись, Константин обратился в Госналогслужбу с заявлением о прекращении своей фиктивной предпринимательской деятельности. Однако там ему ответили, что прекратить его деятельность они не смогут до тех пор, пока он не рассчитается с задолженностью по налогам перед государством. Тогда ему пришлось всё рассказать «следователю Шаховой», после чего «к Юре пришли оперативники и поинтересовались: знает ли он Юрочкина?». Тот от знакомства отказываться не стал. Но к встрече с ментами Юра подготовился капитально. Он «поведал им собственную версию их совместной бизнес-деятельности. С его слов выходило, что не он втянул Константина в криминальную историю, а сам Юрочкин предложил ему в 2011 году взаимовыгодное сотрудничество с целью извлечения прибыли». Но затем его партнёр «стал злоупотреблять спиртным. А потом и вовсе выехал за пределы республики». Потому совместный бизнес партнёров сначала пошёл на спад, а затем окончательно «приказал долго жить». А когда «его спросили, откуда брались грузовики для перевозки грузов, Юра перевёл стрелки на свою жену».

Но самое замечательное в этой истории состоит в том, что обвинения в мошенничестве Якушеву так и не предъявили. Следствие пришло к выводу, что между матёрым жуликом и простофилей имеют место гражданско-правовые отношения, которые рассматривать нужно в обычном порядке.

Уважаемые читатели, Вы заметили сходство между этим случаем и тем, что произошло с Ковалёвой? Чувствуете твёрдую руку прожжённого мошенника? Это вам не какой-нибудь Шура Балаганов. Когда Якушев идёт на жертву, он заранее продумывает ходы на случай, если к нему придут с наручниками. Но давайте продолжим знакомство с ним по публикациям в СМИ.

НАШЛА КОСА НА... НЕПРЕДВЗЯТОГО ПРОКУРОРА

В №4 газеты «РИСК» за 6 мая 2014 года в статье «Почему правоохранители крышуют жуликов?» автор рассказал, как Якушев при главе республики Кара-ооле придумал и реализовал схему. Сначала берётся солидный кусок земли никудышного назначения (к примеру, сельскохозяйственного или производственного), приобретается по заведомо заниженной цене, а затем волшебным образом земля «по договорённости с чиновником» меняет назначение на самое дорогое – ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), размежёвывается и продаётся нуждающимся по цене в 150-200 раз дороже. Всё это закрутилось после того, как «Якушев стал вхож в главный кабинет правительства» к Шолбану Кара-оолу.

Люди возмущались, шли к прокурору Бухтоярову, а тот, как мог, волокитил рассмотрение их заявлений. Перемены наступили только тогда, когда Бухтоярова перевели в Кузбасс, и у людей появилась надежда, что новый прокурор до того, как получит генеральскую звезду, будет действовать в рамках закона. И этим надеждам было суждено сбыться, когда прокурором был назначен Гринёв. Правда, за спекуляцию землей он Якушева не наказал. Зато «прищучил» его за мошенничество при строительстве жилья для детей-сирот, доведя до конца обвинение в мошенничестве.

Подробно о мошенничестве Якушева при строительстве жилья для детей-сирот газета рассказала в №41 газеты от 11 октября 2016 года. В ней сообщается, что «прокурор Республики Тыва Александр Гринёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Юрия Якушева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)» – «более 17 млн. рублей». Это случилось потому, что «Якушев завладел печатью и электронной подписью ООО «Строительная компания «Конус», генеральным директором либо доверенным лицом которого на самом деле не являлся. В декабре 2013 года злоумышленник заключил от имени ООО «СК «Конус» с директором ГКУ «Госстройзаказ» четыре государственных контракта на приобретение 17 жилых домов для детей-сирот. Общая стоимость сделки составила более 17 млн. 140 тыс. рублей. На основании фиктивных счетов фактур и товарных накладных о приобретении 17 жилых помещений, указанная сумма была перечислена в адрес подрядчика и в дальнейшем поступила на счета аффилированных Якушеву лиц».

На самом деле «жилые дома ООО «СК «Конус» в действительности не приобретало». Но когда за него взялась прокуратура, «после выявления факта мошенничества правоохранительными органами и начала проверки по данному факту Якушев, чтобы придать своим действиям видимость правомерности, на собственные средства построил два жилых помещения и фундаменты для 12 домов». «Однако строительная экспертиза установила, что объём выполненных работ составил лишь 6 млн. 251 тыс. рублей. Работы на сумму свыше 10 млн. 889 тыс. рублей подрядчиком не выполнены». Таким образом, «в результате незаконных действий Якушева дети-сироты не получили жильё».

Однако при рассмотрении уголовного дела Якушева произошёл некий казус, о котором сообщалось в №50 газеты от 13 декабря 2016 года в статье «И при чём тут Кызыл-оол?». А казус состоял в том, что в суд в качестве свидетеля был вызван председатель администрации посёлка Каа-Хем закадычный друг и собутыльник Якушева Юрий Ананьин, который в настоящее время трудится в должности руководителя кадровой службы правительства Тувы. Так вот, он «в суд явился по форме – а’ля Акакий Акакиевич: из рукавов коротенького обшарпанного пиджачка мелкой дрожью дёргались в нервном тике пальцы». Когда прокурор «спросила, знает ли свидетель Ананьин подсудимого Якушева», то «Юрий Юрьевич мелко-трясущимся голосом тихо-тихо пояснил суду, что в районе имеются на очереди бездомные дети-сироты, но он лично сам не имеет никакого отношения ни к ним, ни к этой очереди, ни к строительству домов для них, ни к этому любителю детей Якушеву». А с самим «Якушевым, вот ей-богу, не знаком, или почти не знаком, в общем, как-то не припоминает, что знаком или нет».

Тогда многие гадали: «условным сроком отделается Якушев или реально сядет на нары?». И не напрасно: каким-то чудом Якушев легко отделался условным сроком и штрафом.

Но об этом и другом, проливающим свет на проделки Якушева, читайте в следующем номере газеты. А заодно Вы узнаете, как этот проходимец и мерзавец натренировался уводить предприятия от ответственности, объявляя их банкротами.

Наш корр.