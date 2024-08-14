    Коротко

Инфляция в России в июле ускорилась до максимальных значений с апреля 2022 года и превысила 9%

Темпы роста потребительских цен в России в июле ускорились до 1,14% с 0,64% месяцем ранее, что стало максимальным уровнем с апреля 2022 года, когда инфляция резко ускорилась после начала СВО. В апреле 2022 года инфляция достигла 1,56%, с тех пор близкая к июльскому показателю цифра фиксировалась только в ноябре 2023 года – 1,11%. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце выросла до 9,13% с 8,59%, сообщил Росстат 9 августа.

При этом увеличение стоимости услуг в июле почти в три раза больше, чем в предыдущем месяце, – на 2,86% против 1,06%.

Россиянам могут резко увеличить стоимость подключения к электросетям

Глава «Россетей» Андрей Рюмин попросил правительство увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое – с текущих 5,57 тыс. до 10 тыс. руб. за 1 кВт. Он также предложил повысить максимальный уровень ставки с 11,17 тыс. до 20 тыс. руб. Это следует из письма топ-менеджера премьеру Михаилу Мишустину, с копией которого ознакомился «Коммерсантъ».

По словам Рюмина, даже после отмены льготного подключения в 2022 году действующие ставки не покрывают затраты компании. Так, в 2023-м «Россети» в среднем тратили на подключение 1 кВт 12,51 тыс. руб. при средней ставке по стране в размере 7 тыс. руб.

Всего в 2009-2022 годах «Россети» подключили 4 млн. льготников, потратив более 230 млрд. руб., из которых только 30% финансировались за счет тарифов на передачу электроэнергии. В результате, как пишет Рюмин, компании приходилось привлекать финансирование за счет «перераспределения средств с инвестпроектов реновации» и кредитов.

Провайдеров по всей России предупредили о замедлении YouTube до 128кбит/с

Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду, рассказал источник на телекоммуникационном рынке.

По его словам, власти пока решили «не выключать [YouTube] полностью, но сильно замедлить» на домашнем интернете. Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи и контролируемое Роскомнадзором.

В то же время на мобильном интернете со скоростью YouTube пока «должно быть все ок», но «деградация» происходит и на смартфонах, «просто не такая существенная», добавил источник.

Налоговая начала массово штрафовать россиян и бизнес

Федеральная налоговая служба (ФНС) резко увеличила сбор штрафов с россиян и бизнеса. Всего за первые шесть месяцев 2024 года в федеральный бюджет было перечислено 2,4 млрд. руб. по этой статье, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 года (1,4 млрд.). Это следует из статистики ФНС, с которой ознакомились «Известия».

В частности, штрафные санкции за непредоставление налоговой декларации принесли бюджету 1,5 млрд. руб., за непредъявление сведений, необходимых для контроля, – 508 млн., а за неправомерное несообщение информации – 292 млн. Также 71 млн. руб. принесли штрафы за неуведомления об участии в иностранных организациях и 18,5 млн. – за неявку в налоговую и отказ от дачи показаний в качестве свидетеля. Согласно плану ФНС, по итогам 2024 года в бюджет должны поступить 5,1 млрд. руб. доходов от налоговых штрафов.

Объем собираемых штрафов растет за счет повышения эффективности выездных и камеральных проверок ФНС, а также их адресного характера, говорит управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин. «При умышленной неуплате штраф составляет 40% от задолженности, а при непреднамеренной – 20%», – напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он также отметил, что размер наказания за уклонение от уплаты в крупном (сумма долга за три года от 2,7 млн.) и особо крупном размере (13,5 млн.) может достигать 300 тыс. и 500 тыс. соответственно.

Мишустин поручил чиновникам за три месяца придумать, как совершить «прорыв» в демографии и экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития и Минфину до 1 ноября разработать план достижения национальных целей развития, которые в начале мая своим указом установил президент Владимир Путин.

План, на разработку которого отведено меньше трех месяцев, должен создаваться на основе «паспортов национальных проектов», которые, в свою очередь, следует подготовить еще быстрее – до 15 сентября, следует из поручения Мишустина.

Путин подписал 115 законов за один день

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал 115 федеральных законов, следует из данных портала правовой информации.

Больше тысячи страниц законодательного текста, которые поступили в Кремль с финальных заседаний весенней сессии Госдумы, были скреплены президентской подписью и опубликованы менее чем за 24 часа.

Новыми законами Путин разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации и сажать граждан за участие в них на срок до 6 лет.

Судебные приставы получили право использовать огнестрельное оружие и применять физическую силу, а также электрошокеры и другие спецсредства. В случае гибели или ранения гражданина, согласно закону, ФССП должна будет известить его родственников в течение суток.

Также Путин разрешил лишать приобретенного российского гражданства за отказ встать на воинский учет и ввел новый режим высылки мигрантов: теперь это смогут делать сотрудники МВД без решения суда.

Также Путин запретил пополнять баланс мобильного телефона без паспорта, обязал блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек вставать на учет в РКН, дал право ФСБ и Генпрокуратуре управлять трафиком в рунете, а также обязал бизнес и госструктуры без согласия граждан сдавать их персональные данные государству.