Сергей Конвиз: 900 дней СВО – боевые действия переместились в Россию

ПОЧЕМУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ «ПРОСПАЛ» ВТОРЖЕНИЕ?

Спецоперация России в Украине идёт уже третий год. Конечно, это совсем не то, что нам обещали «в три дня» взять Киев. Но, тем не менее, мы все уже как-то свыклись с тем, что боевые действия идут на украинской земле. Соответственно, под огнём артиллерии, дронов и авиации находятся не наши, а украинские города, сёла и магистрали. Правда, бывали и эксцессы в Белгородской области, куда время от времени заходили украинские диверсионные группы. Но все эти мелкие события не вызывали особой тревоги ни у властей, ни у населения.

И вдруг, как снег на голову, 6 августа 2024 года ВС Украины вошли на территорию России в районе города Суджи Курской области. Даже сейчас, спустя неделю, масштаб операции противника остаётся неизвестным. Знаем только, что несколько батальонов 22-й механизированной бригады ВСУ, усиленные спецназом и средствами ПВО, в ночь на 6 августа, вероломно нарушив границу, вошли в Курскую область и к вечеру 7 августа глубоко (более, чем на 20 км) вторглись в российскую оборону, которая к этому заходу оказалась неготовой. Украинским войскам противостояли пограничники и пехота из одного из созданных в 2023 году «полков прикрытия границы», частично составленного из «срочников». Без бронетехники и артиллерии.

С помощью авиации – самолётов и вертолётов – а также ОТРК «Искандер» по выдвигающимся украинским колоннам была совершена попытка нанесения нескольких ударов, но кардинально это ничего не поменяло. Было поражено несколько единиц бронетехники ВСУ, но наступление это не остановило. При этом был сбит как минимум один российский вертолёт. В.Путин созвал заседание Совбеза, где прорыв границы назвал почему-то «масштабной провокацией Киевского режима».

Начальник Генштаба Минобороны генерал Герасимов доложил, что украинская группировка вторглась в Курскую область и заверил Путина в том, что ответным ударом враг будет вытеснен с территории России. Но конкретных сроков при этом названо не было. И пока «в сухом остатке» мы имеем лишь констатацию того, что жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов и покинувшим свои дома, пообещали выплаты в размере 10 000 рублей на одного пострадавшего. Помощь, конечно, не Бог весть какая, но всё же...

Уже к вечеру 7 августа ВС Украины захватили пропускной пункт «Суджа» на границе Сумской и Курской областей. Несколько десятков российских пограничников попали в плен. Была захвачена газоизмерительная станция «Суджа» Газпрома, качающего газ в Европу. Основная часть группировки ВСУ повернула по трассе в направлении Рыльска. Были захвачены сёла Леонидово и Зелёный Шлях у трассы. Многие трассы в Курской области ВСУ дистанционно заминировали. Но сам город Суджа они брать не стали, хотя такая возможность у них была.

Российские «военкоры» распространили информацию о том, что руководство Ленинградского военного округа заблаговременно сообщало начальнику Генштаба Герасимову об опасном скоплении живой силы и техники на границе с Россией в районе, прилегающем к Курской области. Однако там этому значения не придали, заявив, что это «провокация». И приказали «прекратить панику».

По состоянию на 11 августа значительная часть Курской области остаётся занятой украинскими войсками. Население области экстренно частично самостоятельно эвакуируется из зоны боёв. В Интернете распространено видео, на котором группа жителей захваченных курских сёл сообщает президенту Путину о том, что российские власти и войска не оказали населению должной поддержки. И они были вынуждены в три часа ночи «в трусах и ночнушках, без документов и денег» самостоятельно перебираться на восток.

В Минобороны РФ уже 7 августа заявили, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России. В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что продвижение украинских войск вглубь региона продолжается. В Курской области на фоне наступления ВСУ был объявлен режим чрезвычайной ситуации сначала регионального, а с 9 августа и федерального масштаба. Складывается такая ситуация, что, похоже, у нас свободных боеспособных воинских частей в прифронтовой зоне нет. А снимать войска, наступающие на Харьковскую область, командование считает невозможным. Дело дошло до того, что ЧВК «Вагнер» предложили российским войскам свою помощь в противодействии продвижению ВС Украины.

Утром 9 августа Минобороны РФ выпустило заявление об обстановке в Курской области, где четвёртый день продолжается наступление Вооружённых сил Украины. «В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнём артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на курском направлении», – говорится в заявлении. Минобороны заявляет о потерях ВСУ, которые, по их мнению, составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе 4 танка. Но верить этим сведениям или нет – неизвестно. Одновременно в 3:38 утра украинские беспилотники атаковали Липецк. На военном аэродроме произошёл пожар. Жителей ближайших деревень эвакуировали. Как сообщил губернатор области, «произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений». МЧС сообщили, что произошло «возгорание на военном аэродроме».

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ СТАНОВИТСЯ ГОРЯЧЕЕ

А тем временем продолжается нагнетание напряжённости на Ближнем Востоке, где спецслужбы и военные с 12 июля т.г. одного за другим ликвидировали двух самых известных лидеров ХАМАС и одного лидера «Хезболлы» впридачу. Из-за чего отношения Израиля и Ирана обострились до предела – и война в секторе Газа не только не заканчивается, но и может охватить сразу несколько стран Ближнего Востока. Особенно это касается Ливана, Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начну с того, что война Израиля и ХАМАС в секторе Газа с самого начала была шире и сложнее, чем это могло показаться. Там в боевых действиях замешаны несколько группировок – палестинская ХАМАС, ливанская «Хезболла» и «Хашд аш-Шааби» в Сирии и Ираке. Все они финансируются и управляются из Ирана. Сам Иран нанёс авиаудар по Израилю только однажды – в апреле т.г. Правда, особого вреда тот удар израильтянам не нанёс. Что же до «Хезболлы», то она после 7 октября 2023 года обстреляла израильские территории более 2,5 тыс. раз. Правда, львиная часть обстрелов была отбита ПРО «Железный купол». И террористы особых успехов в этом не достигли, если не считать поражение в друзской деревне Мадждаль-Шамс стадиона, когда одномоментно погибло 12 детей и подростков. А всего ранения получили 250 человек, из них 116 – гражданские лица.

Вечером 30 июля в южном пригороде Бейрута взорвалось и обрушилось шестиэтажное здание. Погибло 7 человек, в том числе Фуад Шукр – самый высокопоставленный военный командир «Хезболлы» со своей любовницей. Он – правая рука и советник генсека организации Насраллы по военным вопросам. Для «Хезболлы» это серьёзная утрата. Но уже через несколько часов противотанковая ракета (скорее всего – израильская) ликвидировала в северной части Тегерана в резиденции Корпуса стражей исламской революции прибывшего на инаугурацию иранского президента главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. Хотя, несмотря на прошедшее после этого время, окончательного ответа, чем и как был уничтожен главный террорист ХАМАСа, участвовавший в планировании атаки на Израиль 7 октября, никто не знает. По другой версии, в помещении, где отдыхал Хания с телохранителем, была подорвана заранее заложенная бомба. А ранее, 1 апреля в столице Сирии Дамаске в результате прямого попадания ракеты погибли семь высокопоставленных офицеров КСИР – в том числе командующий силами «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди. Теперь Иран угрожает Израилю местью за все эти «злодеяния». Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал Ханию «мучеником», который «отдал борьбе годы своей драгоценной жизни». «Мы считаем своим долгом отомстить за его кровь», – заявил он и приказал напрямую атаковать Израиль.

Но первый приступ ярости иранской элиты прошёл, а коалиционной атаки мусульманского двухмиллиардного мира на десятимиллионный Израиль так и не случилось. И этому есть объяснение. С одной стороны, точечная ликвидация лидеров ХАМАСа и «Хезболлы» в Сирии, Иране и Ливане показала осведомлённость израильской разведки «Моссад» обо всех передвижениях лидеров мусульманских террористических групп. А с другой – США однозначно высказались в поддержку Израиля.

Практически сразу же Пентагон объявил, что командование США направило к берегам Израиля несколько военных кораблей и истребителей. В частности, в Средиземном море спешат на помощь сразу две боевые группы, в том числе авианосная ударная группа ВМС США во главе с кораблём «Авраам Линкольн», крейсером, двух эсминцев и кораблей сопровождения. Всего – более 7 500 человек личного состава. Министр обороны США Остин также распорядился направить на Ближний Восток ещё несколько крейсеров и эсминцев, способных противостоять ударам баллистических ракет, и новую эскадрилью истребителей F-35. Две американские авианосные группы уже находятся в Красном море. Кроме того, там же присутствуют флотилии Франции и Великобритании.

Вся эта ударная морская армада в состоянии при необходимости превратить в труху не только Ливан, но и большую часть Ирана. К этому, собственно, и стремится Израиль, по периметру окружённый врагами. Если Иран развяжет эту войну, то Израиль и США со своими союзниками постараются надолго отбить у Ирана и его прокси желание воевать.

В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, «преступной агрессией» считается любое «нападение вооружёнными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства». При этом указано, что агрессор – исключительно тот, кто нападает первым. В сегодняшней ситуации очевидно, что Израиль под понятие «преступного агрессора» точно не подходит. Так что нападение не имеющего ни боевой авиации, ни систем ПРО и ПВО Ирана на вооружённый до зубов Израиль может стать оправданием мощного ответного удара по Ирану и его прокси, в результате которого уж точно будет окончательно похоронена ядерная и ракетная программы Ирана, являющиеся головной болью всего цивилизованного мира.

Сергей Конвиз