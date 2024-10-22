Сергей Конвиз: На Ближнем Востоке назревает развязка в военных действиях

Историки полагают, что любому лидеру для подтверждения своего статуса лидера нации требуется короткая победоносная война. А если боевые действия растягиваются на годы, это, наоборот, подрывает его властные позиции внутри национальной элиты. Достаточно вспомнить Францию времён Наполеона или Германию при Гитлере. Их карьера трагически закончилась именно тогда, когда они увязли в боевых действиях, испытывая свой народ в военных лишениях. Что-то подобное происходит сейчас в России и Израиле.

БЕСКОНЕЧНАЯ ВОЙНА АРАБОВ С ЕВРЕЯМИ

Все, конечно, помнят, победоносные войны Израиля против своих соседей. Самой памятной была Шестидневная война с 5 по 10 июня 1976 года, в которой Израиль противостоял Египту, Сирии, Иордании, Ираку и Алжиру. Внешне всё выглядело очень даже прилично – арабская коалиция была разгромлена. Казалось бы, после такой ошеломительной безоговорочной победы Израиля над своими врагами ему был обеспечен долгий продуктивный мир. Но вопреки ожиданиям этого не произошло. Урок никому не пошёл впрок. Спустя немного времени Израилю были навязаны арабским миром Ливанские войны 1982 и 2006 года, которые длились соответственно 68 и 34 дня и также они внешне закончились безоговорочной победой евреев над арабами. Но мира это не принесло.

Не помогла даже принятая Советом Безопасности ООН знаменитая Резолюция 1701, которая обязывала Израиль вернуть свои войска из Ливана, а «Хезболлу» – вывести свои воинские формирования за реку Летань и передать всю полноту власти в стране официальным властям Ливана и миротворческим силам. Но в итоге «Хезболла» никуда не ушла. Более того: при непротивлении миротворческих сил она полностью захватила всю гражданскую, административную и военную власть в Ливане, диктуя населению свои условия жизни, прививая в стране с детства ненависть к евреям и их государству Израиль.

А делалось всё это на деньги Ирана и других арабских стран региона, щедро финансировавших всё, что было связано с подготовкой большой и окончательной войны с еврейским государством. В этом им невольно помогали структуры ООН, финансировавшие гуманитарные программы в Ливане. Так на Севере Израиля мировое сообщество взращивало террористов «Хезболлы» до такого уровня, чтобы они могли успешно конкурировать с вооружёнными силами еврейского государства. И длилось это десятилетиями.

Но главное даже не в этом. Мусульманский мир официально провозгласил целью своей деятельности убийство всех евреев и ликвидацию государства Израиль. Такая откровенно человеконенавистническая идеология до сих пор поддерживается во многих арабских странах и Иране. Вопреки здравому смыслу и цивилизационным устремлениям прогрессивного человечества она до сих пор остаётся официальной идеологией целого ряда государств, считающих себя достойными уважения и почитания.

Всё это не могло продолжаться бесконечно долго. 7 октября 2023 года террористы ХАМАСа варварски напали на мирное население Израиля, убив более 1200 человек и захватив в качестве заложников более 250 граждан разных государств. Это событие стало поворотным в судьбе граждан Израиля. К счастью, террористы «Хезболлы» и Иран со своими сателлитами в Йемене, Сирии и Ираке замешкались и вовремя не поддержали атаку ХАМАСа. А Израилю оказалось достаточно паузы в несколько часов, чтобы организовать отпор террористам. В течение нескольких недель основные силы ХАМАСа были разгромлены. А когда «Хезболла» атаковала на севере Израиля стадион, где погибло 12 детей из друзской деревни, очередь дошла и до этих террористов. Сначала Моссад поразил руководство «Хезболлы» через внедрённые пейджеры, а затем с помощью Армии обороны Израиля были уничтожены все основные лидеры этой террористической организации. К этому времени почти все ячейки ХАМАСа в секторе Газа были уничтожены или сильно ослаблены и разрознены. Они уже были не в состоянии угрожать государственности и населению Израиля, но они продолжали контролировать население сектора и удерживать в подземных тоннелях более сотни заложников.

Мировое сообщество, и в первую очередь США в преддверии выборов президента, которые должны состояться 5 ноября 2024 года, «давили» на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, принуждая его снова, как и ранее, заключить мир с террористами с целью прекращения боевых действий в регионе. Но в Израиле сформировалось чёткое понимание того, что никакой мир достижением договорённостей с террористами не может длиться долго, пока у противников Израиля будет доминировать стремление уничтожить еврейское государство и всех евреев. Поэтому Нетаньяху упорствует, продолжая уничтожать не только военный потенциал террористов, но и самих лидеров ХАМАСа и «Хезболлы».

ПЕРЕЖИВЁТ ЛИ ИРАН ОТВЕТНЫЙ УДАР ИЗРАИЛЯ?

И вот 13 апреля 2024 года Иран всё же не выдержал и вступил в открытую войну с Израилем, нанеся по его территории массированный ракетно-дроновый удар. Однако ПВО и ПРО ВС Израиля эту атаку успешно отразили. Была ранена только одна бедуинская 7-летняя девочка. В ответ ЦАХАЛ точным ударом показательно уничтожил радар С-300 на территории Ирана. Ситуация могла перерасти в большую региональную войну, но Израиль от дальнейших боевых действий против Ирана отказался. В свою очередь Иран также затаился. И только вечером 1 октября он нанёс по Израилю новый ракетный удар, в ходе которого Иран запустил по Израилю до 400 баллистических ракет (по заявлению Ирана), из которых до территории Израиля добралась только 181 ракета, не причинившая серьёзного урона. Был убит только один палестинский рабочий из сектора Газа.

В ответ Биньямин Нетаньяху объявил, что возмездие не заставит себя долго ждать. Но до сего дня Израиль Ирану никак не ответил. Не исключено, что с Ираном ничего не случится до 5 ноября т.г., когда там состоится голосование по выборам президента. Следует иметь в виду, что Израиль в плане безопасности очень зависит от США. Вот и сейчас, в преддверии возможного ответа Ирана на ответный удар Израиля американцы поставили в Израиль противоракетный комплекс THAAD и 95 американских военнослужащих для его эксплуатации, чтобы укрепить оборону своего главного союзника на Ближнем Востоке. Эта система способна сбивать баллистические ракеты на любой высоте на расстоянии до 2000 км. У США имеется шесть таких систем. Больше ни у кого их нет. При этом, как известно, ПВО Ирана оснащена российскими системами ПВО С-300.

А пока Израиль перебирает варианты ответа противнику. Среди них удар по объектам ядерной программы Ирана, по нефтегазовой логистике страны и по вооружённым силам Ирана, в том числе по объектам ПВО.

Судя по всему, Иран очень боится ракетно-бомбового ответа ВВС Израиля. Особенно, если он будет поддержан ВМС США, Великобритании и Франции. Такой комбинированный удар может привести к обрушению режима аятолл Ирана и смене власти в стране. В связи с этим министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил ряд соседних стран, где обсудил пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Теперь перед лицом вероятного ответа за вооружённые провокации 13 апреля и 1 октября в отношении населения Израиля МИД Ирана выступает за мирное урегулирование конфликта.

Всё повторяется вплоть до мелочей, как в недалёком прошлом. Для Ирана очень важно выиграть время и закончить ядерную программу, чтобы уже затем угрожать всему миру (и Израилю – в первую очередь) по примеру КНДР. Но такой вариант событий вряд ли устраивает как Израиль, так и США, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Так что в принципе удар по Ирану – вопрос скорее решённый. Этого спонсора мирового терроризма, питающего бандитов ХАМАСа, «Хезболлы», йеменских хуситов и различных террористов Сирии, Ирана и Иордании необходимо лишить экономической мощи и ядерного оружия, пока аятоллы не развязали на Ближнем Востоке третью мировую войну.

МОЖНО ЛИ ДОСТИЧЬ МИРА, ДОГОВАРИВАЯСЬ С ТЕРРОРИСТАМИ?

Следует отметить, что пока Израиль силами четырёх танковых дивизий и спецназа вычищает юг Ливана от террористических ячеек «Хезболлы», на юге самого Израиля в секторе Газа продолжается чистка от остатков ХАМАСа. И вот в рамках этого 16 октября в развалинах дома было обнаружено тело лидера ХАМАСа Яхья Синвара, который считается главным идеологом нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. Сначала его опознали по внешнему виду солдаты ЦАХАЛа, а затем экспертиза ДНК подтвердила, что имеет место смерть главаря ХАМАСа, которого спецслужбы Израиля искали больше года, а нашли случайно во время рутинного патрулирования.

Как теперь стало известно, Синвар несколько недель скрывался от всех в подземном туннеле под живым щитом из шести заложников и не выходил на связь, боясь быть обнаруженным. Его сопровождали два личных телохранителя. В это время армия Израиля вела зачистку территории, находясь над туннелем. Синвар дал приказ ликвидировать заложников и вышел с охраной на поверхность, чтобы сделать селфи и отправить его единомышленникам для демонстрации того, что он жив, находится в секторе и никого не боится. Но тут они напоролись на рейд солдат. Завязался бой. Террористы отошли в здание и укрылись там. Однако подоспевший на помощь танк Меркава одним выстрелом обрушил здание, похоронив под ним трёх террористов. Но когда Синвара откопали и провели экспертизу, выяснилось, что он был застрелен в упор своими же. Это говорит о морально-психологическом состоянии бойцов ХАМАСа. Дело в том, что именно Синвар не позволял ХАМАСу вести переговоры с Израилем и возвращать заложников в обмен на жизнь солдат. Теперь этого препятствия нет. Поэтому возникла новая возможность для перемирия на Ближнем Востоке.

Вопрос мира на Ближнем Востоке – это один из самых сложных вопросов современности. Война разрушает ранее процветавший край. Но достижению мира препятствуют амбиции лидеров стран, замешанных в конфликте. К примеру, США не позволяет Израилю окончательно покончить с ХАМАСом, «Хезболлой» и Ираном, чтобы не портить отношения демократической администрации с проарабскими лобби накануне президентских выборов. Нетаньяху не может пойти на крайние меры, поскольку от судьбы заложников зависит его политическое будущее. Аятолла Хаменеи не может согласиться на мир, потому что в этом случае рискует потерять власть. К счастью, в Израиле созрело понимание, что договариваться с террористами – это обрекать Израиль на верное уничтожение врагами, которые превышают численность Израиля в 30 раз. И потому воля израильского народа непоколебима: враг должен быть уничтожен!

Сергей Конвиз