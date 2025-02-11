Сергей Конвиз: Трамп начал реализацию своей предвыборной программы

В МИРОВОМ БОЛОТЕ СТАЛО НЕСПОКОЙНО

47-й президент США Дональд Трамп продолжает шокировать как американскую, так и мировую общественность. С ходу он подписал ряд указов, вызвавших огромный резонанс в США и по всему миру. Он ограничил получение гражданства США по праву рождения, поменял правила приёма в страну мигрантов и предоставления им убежища, инициировал выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.

А 4 февраля вышел указ Трампа о выходе США из СПЧ ООН. Это рассматривается как ответ на более чем 100 осуждающих Израиль резолюций СПЧ. Это более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом. И больше, чем было принято подобных резолюций в отношении Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых. Фактически деятельность СПЧ превратилась в травлю еврейского народа, который на Ближнем Востоке окружён врагами и борется за выживание.

Вслед за предложением Канаде и Мексики войти в состав США на правах штатов, Панаме вернуть Америке канал, а Дании – продать Гренландию, Трамп «заморозил» работу Агентства по международному развитию (USAID), работавшее по всему миру. Что вызвало возмущение конгрессменов, поскольку деятельность USAID регламентируется федеральным законом и финансируется Конгрессом. Он также предложил всем сотрудникам секретной службы ЦРУ добровольно уволиться с получением 8-месячной материальной компенсации.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПАЛЕСТИНСКИМ ГНОЙНИКОМ?

Затем обратил свой взор на Ближний Восток и выразил желание, чтобы палестинцы, проживающие в секторе Газа, в обмен на материальную компенсацию добровольно оставили сектор и переехали на новое место жительства в Египет или Иорданию. При этом мнение как стран предполагаемого переезда более 2 млн. палестинцев, так и самих будущих мигрантов Трамп не спросил. Впрочем, руководство этих стран, отойдя от шока, как-то нерешительно пытается протестовать, выражая своё неудовольствие. Понять их можно, учитывая печальный опыт Ливана, который захватили боевики группировки «Хезболла» и до сих пор используют его территорию на полную катушку для атак на Израиль.

А в целом картина арабского мира сейчас выглядит так: во всех странах, куда бы могли переехать палестинцы, отлично понимают, что ХАМАС – это мусульманские фанатики-бандиты. Разговаривать с ними нормальным цивилизованным языком, уговаривать их вести себя толерантно по отношению к коренному населению бессмысленно и бесполезно. Потому концентрация таких людей в обществе в количестве 10% может быть опасным для населения страны, которая согласится принять палестинцев сектора Газа. Поскольку вполне может привести к утрате суверенитета этой страной, как это произошло в Ливане. Все они, особенно такие богатые страны, как Арабские эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар или Бахрейн, из солидарности и ненависти к евреям готовы помогать террористам ХАМАС финансами, исчисляемыми миллиардами долларов. Но при этом принимать к себе в страну грабителей и убийц они точно не желают.

В итоге ситуация вокруг жителей Газы такова: арабский мир развернул по всему миру огромную щедро проплаченную нефтедолларами агитационную кампанию ненависти к евреям и их государству – Израилю. Особый упор в этой антисионистской борьбе за умы делается на молодёжь. И в первую очередь – студентов. Эта кампания длилась десятилетиями. Так формировался всеобщий тренд, что «во всех бедах виноваты евреи». Поэтому сразу после нападения террористов ХАМАС на мирных граждан 7 октября 2023 года, убийства тысяч людей и захват 250 мирных граждан в качестве заложников, мировая общественность, включая ООН и ведущие страны мира, не нашли в себе сил осудить террористов. Мало того, фактически они откровенно встали на сторону религиозных фанатиков-террористов под надуманным фальшивым предлогом необходимости выполнения резолюции ООН о создании на территории Палестины двух государств.

Даже тогда, когда Израиль сумел выстоять, перешёл в атаку на террористов и выяснилось, что под эгидой международных организаций, используя пожертвования арабских стран, стран Европы и США, палестинские боевики готовили террор еврейского народа, общественное мнение, осуждающее действия Израиля, почти не изменилось. Тем не менее израильские секретная служба Моссад и вооружённые силы страны, не обращая на сложившуюся нездоровую обстановку вокруг Израиля, ликвидировали верхушку ХАМАС. Однако среднее звено и рядовые боевики террористического крыла по-прежнему сохраняют свой боевой потенциал. И если всё оставить, как есть, то через пять, максимум десять лет всё, что случилось 7 октября 2023 года, может опять повториться, только в более жестоком варианте. Этого израильские силовики допустить не могли.

Но когда премьер-министр Нетаньяху при посредничестве США, Бахрейна и Египта под давлением Трампа пошёл на сделку с ХАМАС и в обмен на освобождённых заложников выпустил из тюрем огромное число осуждённых террористов, в том числе тех, кто должны были отбывать пожизненные сроки, это вызвало критику со стороны многих политиков.

Но лично я почему-то верил, что в действиях властей Израиля имеются какие-то логика и скрытый смысл, что всё проанализировано и просчитано. Так что конец этой истории будет не таким, каким его видят главари ХАМАС.

ТРАМП ПООБЕЩАЛ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СЕКТОРЕ ГАЗА

Удивительное дело, но именно к этому, похоже, всё и идёт. По крайней мере, тот факт, что Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон первым среди руководителей государств, в Израиле вселяет надежду. Стало понятно, что такой план у Трампа есть, когда Нетаньяху и Трамп провели встречу и вышли на совместную пресс-конференцию и американский президент сделал такое заявление, от которого потеряли речь многие не только в США и на Ближнем Востоке, но и во всём мире. Судя по всему, даже Биньямин Нетаньяху этому заявлению американского президента был удивлен. Хотя логично было бы предположить, что подобный сценарий развития событий на Ближнем Востоке лидеры США и Израиля обсуждали. И в общем виде что-то согласовывали. Видимо, именно поэтому Нетаньяху и пошёл на договорённости с ХАМАС, хотя они заведомо были кабальными и не предвещали в будущем ничего хорошего.

Теперь, после заявления Трампа, стало понятным, что никакого государства Палестины со столицей в Иерусалиме в ближайшем обозримом будущем не будет. И в секторе Газа террористам командовать тоже не дадут. США возьмут сектор под свой, в том числе военный, контроль и начнут там работы по восстановлению инфраструктуры. И даже если там останется какая-то часть палестинцев, то они будут находиться в заведомом меньшинстве и влиять на политическую ситуацию в анклаве уже не смогут.

Для Нетаньяху это едва ли не самый оптимальный вариант выхода из тупика, в котором находится палестино-израильский конфликт. Сектор Газа с его двумя миллионами жителей не будет сферой ответственности Израиля. При этом контролировать его будет ближайший союзник, а не Палестинская администрация и не арабские страны. Так что перспектива создания полноценного палестинского государства станет ещё более призрачной. И это логично. Если бы после бандитского нападения 7 октября, захвата и удержания заложников в качестве обменного товара мировое сообщество пошло бы навстречу террористам и дало «зелёный свет» государственности палестинцев, это было бы актом поощрения террористов.

При этом Трамп объявил, что в разрушенном секторе будут разминированы военными США все неразорвавшиеся боеприпасы, все разрушенные здания будут снесены, а территория подготовлена к масштабному строительству дорог, жилья, больниц, школ и других объектов. А финансироваться это строительство должно по примеру «плана Маршалла» по восстановлению Европы, осуществлённого после Второй мировой войны. Только источником финансирования по замыслу Трампа должны стать богатые нефтегазовые страны Ближнего Востока. Те самые, что ранее «кормили с рук» региональный терроризм. Зная Трампа, не удивлюсь, если «осваивать» эти деньги будут американские строительные компании, которые с них заплатят налоги в бюджет США.

ПЛАН МИРА В УКРАИНЕ ПОКА В ТУМАНЕ

Впрочем, для нас, живущих в России, важно другое. Трамп ещё во время предвыборной кампании заявлял о своей решимости положить конец противостоянию России и Украины. Даже что-то обещал решить в «24 часа». Теперь он одумался и изменил свои намерения. И предложил миру подождать 100 дней.

Но задача эта чрезвычайно сложна, поскольку кому-кому, а уж Путину точно такой мир не нужен – ему нужна исключительно безоговорочная капитуляция Зеленского. Особых козырей у США эффективно «давить» на Путина не просматривается. Да и Зеленскому, невзирая на сложное положение его армии, мир на таких условиях тоже вряд ли нужен. Наверное, поэтому Трамп избрал тактику запугивания всех и вся своей решимостью и такой присущей ему «отмороженностью». Отсюда его эпатажные заявления по Канаде, Мексике, Гренландии и Панамском канале, вызвавшие неподдельное изумление.

При этом Трамп уже встретился с Зеленским в Париже до инаугурации, а после неё неоднократно провёл с ним длительные телефонные переговоры. Как полагают эксперты, согласовал с Зеленским основные положения предстоящего соглашения с Россией. К примеру, ему удалось договориться с Зеленским о том, что американская военная и финансовая помощь Киеву будет увязана с поставками в США редкоземельных металлов «и других вещей» из Украины. Зеленский уже заявил, что он и сам намеревался предложить такой вариант расчётов. Но, учитывая, что эти месторождения находятся в зоне боевых действий, для того, чтобы исполнить обещание, необходимо, чтобы эти территории Россия освободила и они перешли под контроль Украины. Вот это как раз и устраивает Зеленского.

Только после плотного общения с украинской стороной, Трамп заявил, что пообщался по телефону с Путиным. Что говорит о разном уровне взаимоотношений американского, российского и украинского президентов. По словам президента США, Владимир Путин «действительно переживает» о гибели солдат на поле боя и «хочет, чтобы люди перестали умирать». При этом российская сторона молчит об условиях остановки боевых действий. Видимо, они не очень комфортные для нас. Таким образом, Трамп демонстрирует, что намерен добиваться мира в Европе любой ценой, в том числе и «через силу».

Кроме того, очень важно, что главным геополитическим противником США Трамп считает Китай, а не ослабленную СВО Россию. Доминирование над РФ ему нужно для того, чтобы продемонстрировать Китаю свои возможности и волю. Поэтому Трампу важно подготовить Си Цзиньпина к сложному разговору с ним, чтобы тот не упрямился и был покладистее.

Я ещё вернусь к этой теме.

Сергей Конвиз