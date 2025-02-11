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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 5, 11 февраля / Коротко
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№5, 11 февраля 2025 года.
    Коротко

Глава Тувы потребовал расследовать причины гибели срочника в Брянской области

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил выяснить причины гибели 19-летнего Кудерека Артына, призванного в армию из республики. Он проходил срочную службу в Брянской области.

«Сразу после получения информации о смерти военнослужащего из Тувы, Владислав Ховалыг дал указание оказать необходимую помощь семье Артына и тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося. По поручению главы республики, от лица матери покойного вице-премьер Айдыс Сынаа обратился к заместителю Генерального прокурора РФ – главному военному прокурору Валерию Петрову с официальным запросом о проведении проверки по факту ЧП», – сказано в сообщении правительства Тувы.

Кроме того, в Брянскую область отправился тувинский омбудсмен Александр Адыгбай.

По сведениям тувинских пабликов, молодого человека призвали в мае 2024 году. В одном из сообщений утверждалось, что Артына якобы мог застрелить сослуживец. Никаких официальных комментариев от силовиков на этот счёт пока не поступало.

Онкологическая заболеваемость вырастет в Сибири на 5-6% по итогам года

«К большому сожалению, уровень заболеваемости злокачественными образованиями во всем мире растет. Не является в этом плане исключением и Российская Федерация и в том числе Сибирский федеральный округ. Примерный прирост [по итогам 2024 года] составит, я думаю, около 5-6%», – сообщил журналистам главный онколог Сибирского федерального округа, директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Евгений Чойнзонов.

По последним данным, за 9 месяцев 2024 года злокачественные образования обнаружили у 58290 жителей Сибирского федерального округа. Из них 28,6% – это люди трудоспособного возраста.

«Умерло от злокачественных образований 26814 пациентов», – отметил Чойнзонов.

Худший показатель заболеваемости наблюдается в Новосибирской области – 239,3 на 100 тыс. населения. В Алтайском крае – 237,3 на 100 тыс., в Кузбассе – 233,3 на 100 тыс. Наименьшие показатели зарегистрированы в Омской области и Хакасии (164,1 и 161,1 на 100 тыс. населения соответственно).

Мэрия Кызыла призвала горожан отдавать ненужных питомцев в городской приют

Администрация столицы Тувы опубликовала объявление на своих ресурсах с призывом не избавляться от ненужных животных, выбрасывая их на улицу.

«Если у вас ощенилась домашняя собака и вам некуда девать потомство, либо вы по разным причинам не можете содержать вашего домашнего питомца, вы можете привезти его в муниципальный приют. Убедительная просьба, не оставлять животных на улице!» – опубликовано в телеграм-канале городской администрации.

Адрес приюта для бездомных животных – г. Кызыл, ул.Сукпакская, 3.

На Россию надвигается новая волна инфляции: почти 40% крупных компаний анонсировали повышение цен

Крупный российский бизнес в 2025 году планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать повышение налогов, девальвацию рубля и ухудшение финансовых показателей, следует из опроса Российского союза промышленников и предпринимателей.

По данным РСПП, планы повышения цен подготовили 37% компаний – рекордная доля как минимум за последние 7 лет. По сравнению с первой половиной прошлого года планирующих увеличение цен стало больше вдвое: в апреле об этом говорили 19% респондентов, а в июле – 16%.

Конец прошлого года принес бизнесу обострение финансовых проблем, указывает РСПП: каждая четвертая компания стала жаловаться на «нехватку оборотных средств» и невозможность получить кредит, каждая пятая – на падение курса рубля, а еще почти столько же респондентов (17,7%) – на «повышение фискальной нагрузки».

С 2025 года в России выросла ставка налога на прибыль – с 20 до 25%. По расчетам Минфина, это принесет в бюджет 11 трлн. рублей в ближайшие 6 лет.

Инфляция оказалась для россиян страшнее СВО

Главной проблемой для россиян оказалась вовсе не СВО, а инфляция, показал опрос «Левада-центра» (организация признана российскими властями иностранным агентом). На вопрос «какие проблемы нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми» с гигантским отрывом лидирует «рост цен». Этот ответ выбрали 63%, СВО на втором месте: 35% указали «специальная военная операция на Украине, конфликт с Западом, санкции» (можно было выбрать несколько ответов).

По данным Росстата, за 2022-2024 гг. цены выросли на 31,7%, в прошлом году инфляция составила 9,5%. Особенно быстро дорожали продукты (на 11%) – это съедает значительную часть роста доходов россиян. Согласно другому недавнему опросу «Левада-центра», почти у 2/3 российских семей (63%) как минимум половина доходов уходит на питание. Похожие результаты и у других социологов. Регулярные опросы фонда «Общественное мнение», на которые ориентируется Центробанк, стабильно показывают, что 6-9% людей «денег не хватает даже на питание», а еще примерно 20% «на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви».

Минобороны предложило призывать в армию больных сифилисом, психозом и гипертонией

Минобороны РФ представило пакет изменений в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предполагает в том числе значительное увеличение срока действия заключений военно-врачебной экспертизы, что осложнит увольнение из армии по здоровью, а также снижение «порога годности» к службе для призывников. Внимание на предложение министерства обратили СМИ.

В случае одобрения документа непризывная категория «В» («ограниченно годен») для призывников с первичным, вторичным и скрытым сифилисом сменится на призывную «Б-4». Она предполагает, например, службу в качестве специалистов охраны боевых ракетных комплексов. Кроме того, призывников с гипертонической болезнью первой стадии станут освидетельствовать по категории «Б-3» (их могут отправить, например, водителями бронемашин и ракетных пусковых установок). Сейчас молодые люди с таким диагнозом освобождаются от службы с категорией «В».

Также в предложениях Минобороны говорится об ужесточении условий медосвидетельствования для призывников с гипотиреозом субклиническим, псориазом, крапивницей, экземой. Также сложнее будет покинуть армию РФ мобилизованным и контрактникам «с умеренно выраженными, кратковременными эндогенными психозами, а также резко выраженными невротическими проблемами, связанные со стрессом и соматоформными расстройствами и расстройствами настроения». Такие бойцы будут получать категорию «В» вместо «Д» и оставаться в войсках.

В Госдуме назвали «нормальным» использование ослов для доставки боеприпасов на фронт в Украину

Российской армии пришлось прибегнуть к использованию ослов для доставки боеприпасов на передовую в Украину, поскольку существуют сложности с транспортом, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально. Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя и жизни частей и подразделений, которые находятся на передовой», – сказал Соболев «Газете.ru». По его словам, военные загружают на осла вьюки, а затем он самостоятельно отправляется в путь, поскольку «знает, куда идти».

Депутат также напомнил, что в Великую Отечественную войну часть артиллерии была на конной тяге и дошла до Берлина. Кроме того, использовались собаки для транспортировки мин. В то же время Соболев отметил, что «у нас XXI век, лучше, конечно, [использовать] беспилотные небольшие транспортные средства, которые могут этот груз доставить». Другой член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что ослы могут быть задействованы на участках боевых действий с труднодоступной местностью. «Пусть помогают победе и ослы. В зоне боевых действий работают и собаки, и кошки – они помогают бороться с мышами в окопах, лошади», – сказал депутат.

Путин поручил заблокировать звонки телефонных мошенников после похищения у россиян более 250 млрд. рублей

Владимир Путин поручил правительству, Министерству внутренних дел и Федеральной службе безопасности разработать дополнительные меры по блокировке звонков, поступающих россиянам от мошенников из-за рубежа. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», – сказано в документе.

Помимо этого, Путин поручил подготовить иные меры защиты граждан от преступных действий, совершаемых с использованием средств связи, а также повысить уровень идентификации абонентских номеров государственных органов при взаимодействии с населением. Срок выполнения этих поручений установлен до 1 июля 2025 года. В декабре Путин утверждал, что только за 2024 год «украинские телефонные мошенники» похитили у граждан России свыше 250 миллиардов рублей.

В России впервые за девять лет начали расти долги по зарплатам

Просроченная задолженность по зарплатам в России в 2024 году вновь начала расти, следует из данных Росстата. По состоянию на 1 января 2025 года компании накопили перед сотрудниками 507,9 млн. рублей зарплатных долгов – на 153,9 млн. рублей, или на 43,5% больше, чем годом ранее.

Около четверти суммы – более 110 млн. рублей – пришлось на старый долг, который скопился в 2022-23 гг. и ранее, а основная доля – 394,7 млн. рублей – на зарплаты, которые бизнес не смог заплатить в прошлом году.

Рост долгов по зарплатам Росстат фиксирует впервые с 2015 года, следует из его статистики: тогда, на фоне рецессии, обвала цен на нефть и первой волны западных санкций, просроченная задолженность бизнеса перед сотрудниками выросла на 75% за год, до 3,5 млрд. рублей.

В последующие годы «просрочка» снижалась: 2,7 млрд. рублей в 2016 году, 2,5 млрд. – в 2016-м, 2,4 млрд. – в 2016-м, 2,1 млрд. – в 2019-м, 1,6 млрд. – в 2021-м. Перед СВО бизнес имел 768 млн. рублей долгов по зарплатам и за первые два года вторжения в Украину эта сумма сократилась до 354 млн. рублей.

Кризис зарплатных долгов накрывает строительство, по которому ударили коллапс ипотеки и резкое повышение ключевой ставки ЦБ. На строительные компании, как следует из данных Росстата, приходится половина просроченной задолженности по зарплатам. Еще 20% – на обрабатывающую промышленность.

Путин потребовал от молодых учёных изобрести технологии на замену иностранным

Перед российской наукой стоят «поистине исторические задачи по своему масштабу», заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле.

«Речь идет о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – сказал Путин. Он подчеркнул, что прокладывать путь в науке молодым ученым придется в «сложное время», но стране требуются именно «собственные» разработки и «новаторские продукты». «Наука, её достижения – это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России, они определяют наше развитие, нашу безопасность», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

Выполнять поручение Путина ученым предстоит в условиях сокращения бюджетного финансирования ключевых научных программ. Так, в 2025 году расходы казны на «развитие научной и научно-производственной инфраструктуры научных организаций» уменьшатся в 2025 году на 41% – с 10,447 до 6,169 млрд. рублей.

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«Хрущёв подавил восстание рабов в Новочеркасске» (из школьного сочинения).

Шутка 2015 года

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