Республика Тува под управлением супруги главы

О деятельности нынешнего тувинского правительства написано и переписано много. Особое внимание ему уделяют блогеры на телеграм-каналах «Дым можжевельника» и «НеМонгуш». В своё время, находясь на свободе, деятельности нашего замечательного правительства и его главе много сил и времени посвятила известная блогерша Алла Донгур-оол. За что, собственно, она и попала на скамью подсудимых. Правда, судят её совсем не за клевету. Её собираются признать виновной в вымогательстве. В последние месяцы о главе много чего опубликовала обиженная Ховалыгом Альмира Сенди. Свою лепту не могла не внести и газета «РИСК», которая также уделила этому феномену своё внимание. Так что создаётся такое впечатление, что уже и рассказать-то о главе правительства Ховалыге что-то новое вряд ли получится, поскольку об этой братии известно если не всё, то очень многое. Но мне кажется, что многочисленные критики Владислава Ховалыга и его пока так и не сложившейся команды часто бывают необъективны. Они не всегда до конца понимают причины его неудач. А они объективно есть. Искать их надо в прошлом Владислава Товарищтайовича и в его семье.

ЗА КАЖДЫМ УСПЕШНЫМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА?

В тувинских семьях очень распространён культ женщины. Такое, кстати, очень часто встречается и у других народов. К примеру, очень высокий статус женщины в еврейских семьях. Есть даже такое понятие, как «еврейская мама», которая знает всё и всеми руководит. К примеру, мать зовёт мальчика домой, а он её спрашивает: «мама, я замёрз?» А она ему отвечает: «нет, Сеня, ты хочешь кушать». И в таком положении женщины в семье нет ничего зазорного. Если, конечно, супруга чиновника не настолько глупа, что выставляет напоказ своё верховенство над мужем. Но бывают случаи, когда жена настолько доминирует над мужем, что открыто это демонстрирует. Если у женщины нет чувства меры, то их супружеские отношения со стороны выглядят уродливо.

Грустно смотреть, когда воля у мужчины подавляется до унизительности. Особенно, если он является публичной фигурой, облачённой властью, а жена пытается использовать его власть и полномочия для самоутверждения в ущерб имиджу мужа. Для этого она решительно и смело формирует ближайшее окружение супруга, не стесняясь публично обозначать своих фаворитов. Особенно унизительно это выглядит, если супруга известного человека навязывает ему свою волю открыто и очень наглядно. А её решения вызывают у общественности отторжение. Тогда публичный мужчина, обладающий официальным статусом, невольно «сморщивается» в глазах окружающих и становится предметом всеобщих насмешек. Конечно же, это не может не отражаться и на результатах его деятельности.

Когда мы говорим о Владиславе Ховалыге, мы невольно сравниваем его с экс-главой республики Шолбаном Кара-оолом. И выделяем, чем он лучше или хуже своего предшественника. В этом плане самая существенная разница состоит в том, что супруга Шолбана Валерьевича Лариса Саган-ооловна никогда публично не вмешивалась в государственные дела мужа и не демонстрировала всем, что на самом деле именно она управляет республикой через влияние на своего супруга. По крайней мере, она, будучи женщиной мудрой и образованной, никогда не давала повода для досужих пересудов на сей счёт. Конечно, достоверно неизвестно, что она шептала своему мужу под одеялом, может быть, даже давала ему какие-то советы. Но если она это и делала, то всегда с умом и тактом, стараясь не навредить авторитету самостоятельного мужчины.

Другое дело супруга главы врач-офтальмолог Ховалыг Айлана Чечей-ооловна. Она постоянно стремится к доминированию, не различая частное и общественное. Судя по всему, сегодняшние отношения в семье главы, которые сложно назвать нормальными, сложились ещё со времён романтической юности, когда молодой неопытный в интимных отношениях юноша Владислав добивался внимания многоопытной зрелой женщины, имеющей богатый опыт интимных отношений, побывавшей в браке, от которого у неё ребёнок. Видимо, с тех пор Владислав Ховалыг и попал под унизительное влияние Айланы, от которого не может избавиться до сих пор.

КРУГОВОРОТ ФАВОРИТОВ ГУБЕРНАТОРШИ

Сложившиеся личные отношения, как правило, очень сложно скорректировать, даже если общественный статус одного из супругов кардинально поменялся. А в этой семейке они, похоже, не изменились и после того, как Ховалыг по воле случая занял кресло главы республики, не имея для этого ни приличной команды, ни опыта, ни знаний, ни заслуг. Такие обстоятельства благоприятствовали тому, что карьерный рост Ховалыга в семье воспринимался не как успех Ховалыга, а как результат деятельности супруги. Этим и воспользовалась властная и решительная Айлана Чечей-ооловна. К тому же борьба с любовницами мужа закалила её характер до невероятности.

Для начала ей пришлось создать с Айдыном Чюдюком некий альянс для влияния на главу. Первое время она пристраивала Чюдюка возле Ховалыга то на одну должность, то на другую, то на третью. Пока ей не удалось продвинуть его на должность заместителя Ховалыга по внутренней политике. А затем, действуя на главу с двух сторон, за рабочим столом в кабинете и в спальне, они шаг за шагом стали формировать правительственный кабинет. 3,5 года такой дружной слаженной деятельности привели к сегодняшнему составу правительства, в котором отыскать эффективного порядочного профессионала чрезвычайно трудно. Кадровая чехарда в нашем правительстве очень быстро стала нормой. За это время в некоторых министерствах поменялось до шести министров. При этом, как известно, следующий министр оказывался гораздо слабее и вороватее предыдущего. Зато он, как правило, состоял в родстве с супругой главы Айланой Ховалыг.

Аналогичная ситуация сложилась и в рядах заместителей председателя правительства республики. Самый яркий пример этого – Уран-оол Алдын-оолович Ондар, курирующий сельское хозяйство. Ранее он уже трудился министром сельского хозяйства Тувы, потом занимал должность зампреда, а до этого назначения был советником Главы. Правда, никаких успехов по службе за ним на этих должностях не наблюдалось. Его постоянно сопровождали сплетни, распри и скандалы. При этом нужно отметить, что предыдущий зампред Алик Монгуш уволился из-за того, что не являлся родственником супруги главы и потому «не нашёл общего языка» с супругой главы. «К моему разочарованию, мне не понравилось разделение на своих и чужих», – заявил он после подачи заявления о своей отставке.

Также не пришёлся ко двору по аналогичным причинам профессиональный экономист Айдыс Сат. Министр экономического развития и промышленности также подал заявление об отставке. После этого Айлана Чечей-ооловна долго не могла подобрать кандидатуру на его место. Причина проста – среди её родственников толковых экономистов как-то не оказалось. А те, кому предлагали министерскую должность, испытывать судьбу не решались, зная по опыту других, что угодить супруге главы бывает очень сложно.

В конце концов, выбор пал на Аяса Баяна, который никогда в своей деятельности экономикой не занимался и приличного экономического образования не имеет. Правда, в 2005 году у него откуда-то взялся диплом Хакасского государственного университета, в котором указана специальность «экономист». Но даже если поверить в то, что Баян реально заочно учился в не самом престижном ВУЗе страны, то назначение вчерашнего заочника, ни дня не работавшего даже простым экономистом и не имеющем хоть какого-нибудь приблизительного понятия о производстве, сразу министром экономического развития и промышленности не может не вызывать изумления. Злые языки поговаривают, что Баян удостоился такой чести только потому, что отважился поучаствовать в травле неугодного главе мэра Кызыла Сагаан-оола. По крайней мере, других «заслуг», позволяющих претендовать на подобную должность, за ним не числится.

При этом в настоящее время должность министра экономики приобретает особое значение, поскольку в республику прибыла комиссия Счётной палаты РФ, которая проведёт аудит использования в республике бюджетных средств. В частности ожидается, что она проверит, на что ушли деньги, выделенные на проведение так называемой «мусорной реформы»: 1,3 млрд. рублей должны были пойти на приобретение мусоровозов, но вместо этого средства почему-то были потрачены на покупку самосвалов для перевозки угля. А на днях ожидается прибытие ревизоров, которые проверят использование 5 млрд. средств, выделенных Туве по Индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы. На каком языке министр Баян будет разговаривать с ревизорами, если он понятия не имеет, что такое экономика? А супруга главы, согласовавшая назначение министра, будучи по профессии врачом, вряд ли сможет помочь ему отчитаться перед строгими проверяющими.

Очередное министерское назначение, вызвавшее всеобщее недоумение – это продвижение на должность министра образования административного проходимца. В своей недолгой карьере он сменил с десяток различных должностей от заместителя директора ресторана до юрисконсульта, от помощника полпреда Тувы в Москве до экономиста никому не известной Фондовой компании «Аш» Рената Ооржака. Министром образования республики Айлана Ховалыг согласовала человека, который не только не имеет профильного специального высшего педагогического образования, но и никогда ранее не работал ни в одном учебном заведении даже сторожем или референтом. Такое назначение соответствует известному большевистскому лозунгу, что «у нас и кухарка может управлять государством». Но руководить министерством, где за три года сменилось пять министров, при этом, не имея понятия о том, чем руководишь – это просто нонсенс. Особенно с учётом того, что прежние руководители, которые, по мнению Айланы Ховалыг, не справлялись со своими обязанностями, были известными в Туве педагогами со стажем.

Как известно, первым назначенцем в качестве министра – Валерия Храмцова – Ховалыг выписал из Красноярска. Но стоило ему однажды непочтительно отозваться о роли супруги Ховалыга в управлении республикой – и дни его пребывания в Туве были сочтены.

Предшественница Рената Ооржака Елена Самбала просидела в кресле министра несколько месяцев и была уволена. Её назначение было связано с тем, что её муж трудится в Избирательной комиссии республики, а Ховалыгу на выборах были нужны высокие результаты явки и голосования за селекционированных Айланой кандидатов в депутаты Верховного Хурала. А как только выборы прошли, и итоги голосования совпали с пожеланиями главы, её услуги оказались невостребованными. При этом супруга главы Айлана и его заместитель Чюдюк сумели сформировать под флагом «Единой России» и провести в Верховный Хурал республики сущий сброд из бандитствующих спортсменов, которые, став «слугами народа», организовали в ресторане «Столичный» пьяный делёж бюджета республики, который перерос в бандитскую перестрелку. В результате неё часть «депутатов» оказалась в больнице, часть – в СИЗО, а любимый племянник Айланы Ховалыг депутат Саян Ондар, организовавший пьяную разборку с применением огнестрельного оружия, был посажен под домашний арест. Таковыми оказались итоги совместного руководства внутренней политикой Тувы супруги главы и его заместителя.

Возвращаясь к фигуре нового министра образования, отметим, что профессионально не пригодный к исполнению обязанностей министра образования Ренат Ооржак в этом кресле появился не случайно. Взор на него был обращён после того, как он с подачи Чюдюка перед выборами затеял судебную тяжбу с партией «Справедливая Россия», пытаясь помешать партии участвовать в парламентских выборах. Правда, идея оказалась не очень плодотворной. Более того, это привело к тому, что самого Рената Ооржака исключили из партии «за дискредитацию» парламентской партии. Но затем Айлана Ховалыг в компенсацию за понесённый им моральный вред предложила мужу отблагодарить Рената назначением министром...

ЗАМПРЕД ЛУКИН КАК АПОФЕОЗ ДЕГРАДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУВЫ

Но даже такие карикатурные фигуры, как Ренат Ооржак, Аяс Баян или Уран-оол Ондар меркнут перед фигурой этого гастарбайтера. Речь идёт о заместителе председателя правительства Тувы Олеге Николаевиче Лукине, который курирует в правительстве, наверное, самые сложные отрасли – строительство и ЖКХ. За неполных полтора года он наломал столько дров, наворотил таких проблем, что разгребать эти «авгиевы конюшни» придётся ещё долго. Широкую известность этот омич из Красноярска получил, когда пытался завести в Туву «своих» строителей из компании «Союз», предложив им строить в Туве 12-этажные жилые здания. Видимо, он ничего не понимает в строительстве и не знает, что такое сейсмика. И что в Туве можно строить жильё только до девяти этажей. Как и ожидалось, затея Лукина оказалась фейковой.

Вообще, история трудоустройства Олега Лукина довольно забавна. Первый заход в Туву у него произошёл в далёком 2007 году, когда он был назначен директором ОАО «Тываэнерго». Но почудил он недолго – его вскоре попросили «на выход». Он пропал с кадровых радаров. Долго не мог толком устроиться, прозябая в ожидании чуда. Последнее время он работал в компании «Красноярскнефтепродукт» кем-то типа завхоза. А фактически занимался тем, что обслуживал раздаточные колонки на АЗС. Каким образом он очутился в поле зрения супруги главы, достоверно неизвестно. Но полтора года его деятельности в Туве в чине зампреда показали, что он в строительстве и ЖКХ разбирается не больше, чем свинья в апельсинах.

К примеру, в 2024 году федеральное правительство выделило деньги на строительство водопровода в Ак-Довураке. Лукин развернул там бурную деятельность, подбирая «своего» подрядчика. Результат – подрядчика нет, а за год не было освоено ни рубля. Деньги пришлось вернуть в Москву. Другой пример – водозабор на Енисее для питания водой строящихся Спортивного комплекса и школы в Кызылском кожууне. Результат – из шести необходимых скважин забурены только две, что не обеспечивает необходимого количества воды. А в школу водопровод и канализацию вообще не провели. Так что, как они собираются запускать туда учеников, непонятно. В ещё одном случае Лукин дал указание зимой заполнять полиэтиленовый водовод в Хову-Аксах. Как результат, из-за слабых насосов откачать воду зимой не смогли и водопровод заморозили... И это – только малая толика того, что наработал этот гастарбайтер.

Но возникает простой вопрос, зачем Ховалыг вёз из Красноярска завхоза с бензоколонки на должность зампреда правительства, курирующего такие сложные участки работы правительства? Так и хочется его спросить: зачем экспериментировать на живых людях? Может, сначала пробовать на свинках? Людей жалко...

Я ещё вернусь к этой теме. Заодно поведаю несколько интересных историй о временно любимых женщинах главы. А также расскажу, как родственники Айланы Ховалыг организовывали межэтнические конфликты, «выдавливая» из республики выходцев из Средней Азии. Из-за чего в республику для подавления беспорядков были направлены три борта спецназа для охраны мест деятельности узбеков, таджиков и киргизов.

Кондрат Пчёлкин