Когда правоохранители Тувы займутся вельможными ворами?!

В редакцию пришло письмо следующего содержания:

«Уважаемая редакция газеты «Риск»! Вы много пишете о тех порядках, которые царят в Туве. Вернее, беспорядках. Но почему-то мало пишете о воровстве, процветающем в Министерстве земельных и имущественных дел РТ. А ведь именно там творятся самые массовые и системные хищения государственной и муниципальной собственности. Там часто менялись министры, но окончательно закрепился там Допуй-оол Аян Алексеевич – самый матёрый и бессовестный расхититель. Говорят, что он в пос. Каа-Хем содержит подпольное казино. Но то, что он – горький пьяница – это точно. Из-за чего далеко не всегда бывает на рабочем месте. В таком состоянии его можно найти в Маралхозе».

Далее автор сообщает о незаконном выделении земельного участка в г. Кызыле по подложным документам конкретному гражданину с просьбой обратиться по этому поводу в правоохранительные органы, что мы намерены сделать в ближайшее время. Но Допуй-оол – не отдельный какой-то особый персонаж в правительстве Ховалыга. Глава, не умея организовать работу правительства, преуспел в комплектовании своей команды отъявленными жуликами и проходимцами. И Допуй-оол в этом списке совсем не одинок. А список вороватых чиновников расширяется за счёт беспринципных алчных предпринимателей, при бездействии МВД присосавшихся к бюджетному пирогу.

Особое место среди них занимают неизвестно откуда взявшиеся т.н. «строители», о талантах которых ранее ничего известно не было. В том числе такие, как руководитель СП ООО «Регионстрой» Э.Иргит, о котором ходит молва, что он «отмыл» для Ховалыга 3 млрд. О нём, как и о других авантюристах при строительстве разговор будет предметный, но в другой раз.

Вот смотрим на главу Тувы В.Ховалыга, и невольно возникает простой по форме и острый, по сути, вопрос: за что это нам так сильно «подфартило» на такой экземпляр никчемного чиновника? Жил себе человек спокойно, ничего не делал, никому не мешал. Сначала через процедуры банкротства ликвидировал чуть ли не половину хозяйствующих субъектов, распределив между «своими» их имущество. Затем дядей был пристроен сначала министром земельных дел, а затем – мэром столицы, просидев в мэрском кресле без особых успехов более 10 лет.

Самое яркое из воспоминаний о том периоде – это когда они с Шолбаном Кара-оолом на пару организовали в Кызыле мусорный коллапс, предотвратив строительство мусороперерабатывающего завода компанией, которая отказалась платить мзду. Когда он Кара-оолу надоел, тот поменял его на другого родственника. А Ховалыга пристроил сборщиком платежей за потреблённую электроэнергию с зарплатой в 2 млн. рублей в месяц. Так бы он и бездельничал в «Тываэнергосбыте» до его ликвидации, если бы в Москве не устали от сепаратистских закидонов Карлика и его раболепия перед нашим замечательным земляком.

И вот он предстал перед президентом страны, которому его представили не как бездельника с ничтожными результатами труда, а в качестве «человека из большой энергетики», утаив от президента, что он умудрился в кратчайшие сроки довести сбытовое предприятие до банкротства. При этом следует отметить, что президент Путин до назначения Ховалыга главой региона настолько хорошо был с ним «знаком», что даже не смог по бумажке зачитать его имя-отчество. Поскольку не знал его вооб ще. И никогда не имел с ним никаких дел.

Так в судьбе Владислава Ховалыга открылась новая прекрасная страница его биографии. После разговора с президентом страны он как бы начал жизнь с чистого листа, первым делом пообещав заняться газификацией региона в целях борьбы за экологию. Формирование своей команды для него давалось с большим трудом. Использовать кадры, подобранные дядей Шолбаном, ему не хотелось, чтобы не попасть под внешнее управление алчного родственника. Он понимал, что конфликт его властной супруги Айланы с дядей Шолбаном в таком случае был бы неизбежен. Они по алчности, коварству, беспринципности и умению вить интриги друг другу не уступают.

При этом своих людей у него – «раз-два и обчёлся». Кто был в бегах, а кто уже и «сел». Но работать же хотелось! И Ховалыг стал обрастать людьми помимо своих давних подельников Айдына Чюдюка и Уран-оола Ондара. Работа была для Ховалыга непростой, поскольку ранее он ничем толком не занимался. Поэтому республику в течение четырёх лет трясло от бесконечных кадровых перестановок в правительстве. Только за первые 2,5 года он умудрился сменить шесть министров сельского хозяйства, пять министров образования, по три министров экономики и энергетики. Впрочем, кадровая свистопляска продолжает и по сей день – в правительстве живо обсуждают, кто придёт на смену министру образования Ооржаку, министру строительства Кыргысу и министру экономики Баяну, а кто сядет в кресло министра ЖКХ и министра земельных и имущественных дел.

Для Ховалыга не составило труда подобрать нужное количество людей с криминальным уклоном. И это невзирая на то, что он сам панически боится людей в погонах. А между тем министр МВД Кондрашов, который фактически стал «крышей» для Ховалыга, отправлен в другой регион. И на его место назначен красноярский коллега. Это может иметь для Ховалыга самые печальные последствия, учитывая ситуацию в соседнем регионе, где на днях отправлен под арест глава Красноярска и член Госсовета В.Логинов. Он подозревается в получении взятки.

Но это – вершина айсберга. Арестован советник мэра Артур Арутюнян, подозреваемый по ч.3 ст.33, п.п. «г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ. Всё это является продолжением эпопеи борьбы с криминалом в крае. И началось не вчера. Летом прошлого года в СИЗО «заехал» Д.Ханагян по подозрению в заключении антикоррупционного соглашения на 1 млрд. рублей при ремонте дорог в Красноярске. Его родственник А.Арутюнян, подозреваемый в мошенничестве, также находится в СИЗО. Но и это ещё не всё. В декабре 2024 года по подозрению в коррупции задержали экс-первого вице-мэра Красноярска А.Давыдова. Затем – бывшего руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Е.Жвакина, подозреваемого в получении взятки. Задержан бывший заммэра Ю.Савин. Под занавес года в СИЗО снова вернулся руководитель ООО УСК «Сибиряк» Егоров, которого подозревают в мошенничестве. Следом за ним арестован по этой же статье его сын Антон. Если верить публикациям в СМИ, большинство из арестованных активно сотрудничают со следствием. А значит, аресты будут продолжены.

А теперь вопрос: когда правоохранители наконец займутся главой республики и его криминальным окружением, в том числе министром Допуй-оолом? АУЕ (запрещённая российскими властями экстремистская организация) «зачистили». А когда в Туве начнутся массовые аресты чиновников и криминальных бизнесменов? Не пора прикрыть воровскую «лавочку»?

Редакция