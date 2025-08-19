С какой целью глава Тувы разводит семейственность во власти?

Кажется, уже мало кто сомневается, зачем сейчас люди идут во власть. Ведь по идее власть должна накладывать на человека определённые обязательства и требовать их неукоснительного исполнения. А если что пойдёт не так, то к чиновнику явятся люди в погонах. И поведут его сначала в СИЗО, потом – в суд, а затем последует отбывание тюремного срока явно не в комфортных условиях. Позволю себе напомнить о судьбе главы Ненецкого автономного округа Баринова, губернаторов Сахалина Хорошавина, Хабаровского края Фургала, Смоленской области Прохорова, Удмуртии Соловьёва, Кировской области Белых и так далее по списку. Как сообщается, до суда дошли дела 19 фигурантов из 32. Дела по остальным фигурам федерального масштаба были прекращены в связи с истечением срока давности. В итоге виновными были признаны 18 человек. Из них 12 получили реальные сроки заключения, 6 – условные. Самое суровое наказание было вынесено главе Хабаровского края Сергею Фургалу – суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

КОГДА ЖАЖДА НАЖИВЫ СИЛЬНЕЕ СТРАХА ТЮРЬМЫ

Как видим, должность губернатора в России не только очень сложна, но и весьма опасна. Тем не менее, дефицита желающих «порулить регионом» не наблюдается.

Но, может быть, людьми, изъявляющими желание управлять регионом, движет стремление проявить свои организационные способности, наладить жизнь людей, живущих на подконтрольной территории, и стремление развивать экономику региона, создавая новые высокооплачиваемые рабочие места на перспективных производствах? И может быть, они в последнюю очередь думают о своём благополучии? Наверное, даже не позволяют себе думать о том, как они начнут выстраивать коррупционные цепочки, подставляя карманы под ручейки бюджетных денег?

Однако, если провести опрос граждан о мотивации кандидатов на высокие должности, то подавляющее большинство респондентов ответит на этот вопрос определённо: люди идут во власть совсем по другим соображениям. Не с благими пожеланиями всеобщего процветания, а исключительно с целью личного обогащения.

Самый простой пример – экс-глава республики Шолбан Кара-оол. На сегодня он считается одним из самых богатых людей республики. А стал он таковым на фоне такого обнищания населения Тувы, что республика официально на федеральном уровне была признана самым бедным регионом страны. Теперь ФСБ, МВД, СКР, Прокуратура и суды активно занимаются тем, что пытаются вернуть государству то, что «прихватизировала» семейка Кара-оола за время его губернаторства.

Нужно отметить, что Кара-оол на должности губернатора продержался долго – целых 14 лет. Но ничего, кроме прожектёрства, мы от него не почувствовали. Но и пора Кара-оола ушла, хоть его и пристроил наш замечательный земляк Шойгу в кресло девятого заместителя председателя Государственной Думы России. Думается, после того, как в судебном порядке будет доказана кража у государства доходных объектов недвижимости, ему или его ближайшим родственникам смогут предъявить обвинения в совершении уголовно наказуемых деяний. И тогда список привлечённых к уголовной ответственности российских губернаторов и членов их семей пополнится тувинскими фамилиями.

Но на этот раз я решил поговорить не о нём, а о действующем главе республики Владиславе Ховалыге. О том окружении, что он последовательно формировал все четыре года царствования в Туве и продолжает в том же духе.

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ШИЛО НА МЫЛО?

Поначалу, когда стало известно о выборе заместителя руководителя АП С.Кириенко, возникла определённая настороженность, поскольку ни для кого не было секретом близкое родство Ховалыга с Кара-оолом. К тому же было очевидно, что и команды, способной наладить работу правительства, у него нет. Да и приличного опыта работы – тоже. Развалив инфраструктуру столицы, он перешёл работать директором «Тываэнергосбыта», который в короткий срок довёл до состояния неплатёжеспособности. За недолгое время он нарастил задолженность потребителей на 6 млрд. рублей, что и послужило причиной введения на предприятии процедуры банкротства. И это было общеизвестным фактом. Так что говорить, что Ховалыг неожиданно для всех доводит республику до такого же состояния, что и сбытовую компанию, было бы наивным.

Но, тем не менее, его обещания газификации республики с целью снижения влияния сажи, строительства железной дороги и многое другое поначалу воспринимались с некоторой долей доверия. Хотя уже к исходу первого года его губернаторства стало очевидным, что населению республики толку от такого губернатора не будет. Но больше всего поражало, как Ховалыг с маниакальной настойчивостью «тасует» кадры правительства, меняя одних родственников на других. Только в одном ключевом министерстве сельского хозяйства он за три года сменил шесть(!) министров. Ну откуда взяться привесам, надоям и урожаю?! На таком поле в состоянии развиться только коррупция и воровство. Что, собственно, мы и наблюдаем.

На этот раз предлагаю остановиться на некоторых персоналиях, которые Ховалыг наделил административной властью и с которыми он работает.

ЗУД КАДРОВОЙ ЧЕХАРДЫ ЧУТЬ НЕ ПОГЛОТИЛ ТУВИНСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Между тем население республики продолжает жить своей повседневной жизнью, как бы ни замечая реальных проблем, которые в ней назревают. К всеобщему хаосу в работе системы жизнеобеспечения республики недавно чуть не добавилась кадровая проблема, связанная с желанием руководства Сибирской Генерирующей Компании (бывший СУЭК) избавиться от проблем с Кызылской ТЭЦ и главы республики путём переподчинения питающей Кызыл теплоэлектростанции руководству Абаканской ТЭЦ. Ховалыг, видимо не понимая сути происходящего, долго не заморачиваясь, дал на такую «реорганизацию» своё «добро», не осознавая, что после такого шага ему самому придётся решать все проблемы нашей ТЭЦ, связанные с ограничением возможностей технологического подключения новых объектов столицы к теплоцентрали.

Думается, главной причиной такой податливости сомнительным инициативам Москвы со стороны главы республики был непростой характер директора ТЭЦ А.Троцана, который последовательно и непреклонно отстаивает интересы предприятия жизнеобеспечения. Это решение получило негативный отклик внутри республики: Ховалыга обвинили в том, что он способствует созданию в Кызыле кризисной ситуации в теплоснабжении. Для всех стало очевидным, что неминуемая в таком случае смена руководства ТЭЦ вполне может привести к аварийным событиям в столице с тяжёлыми последствиями, которые случались ранее.

К счастью, в итоге здравый смысл взял верх над сиюминутными интересами человека с больной завышенной самооценкой. И после того, как в республике стала очевидной общественная реакция на его необдуманные решения, Ховалыгу пришлось срочно лететь в Москву и улаживать проблему. В таких случаях обычно говорят: всё хорошо, что хорошо кончается.

КРИМИНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ СЕМЬИ ХОВАЛЫГА ПОЛЕЗЛА НАРУЖУ

А разумности в принятии решений Ховалыгу помогли правоохранительные органы и спецслужбы республики, которые принялись активно искать мошенников и бандитов в ближайшем кругу его родственников. На днях пришло сообщение о том, что в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении любимого племянника главы, депутата парламента Саяна Ондара, который в компании своих коллег-депутатов при дележе республиканского бюджета устроил в ресторане «Столичный» пьяную перестрелку, ранив из травматического пистолета двух человек. Ондар фактически является доверенным лицом главы по «щепетильным вопросам», для решения которых необходимы криминальные связи.

Как говорят, Ховалыг привлёк все свои возможности, чтобы вывести родственника из-под внимания силовиков. Но в республике новые министр внутренних дел и начальник УФСБ, сломать которых не получилось. И теперь племянник пойдёт под суд и, скорее всего, сядет на приличный срок.

Но это – не последняя потеря в рядах родственников Ховалыга, пристроенных к властной кормушке. Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Тувы Руслана Ооржака. Его поймали на взятке в 380 тыс. рублей за якобы проведённые кадастровые работы. Это также ложится в канву работы правоохранителей по поиску мошенников среди родни Ховалыга, состоящих у него на службе в правительстве. При этом следует иметь в виду, что и действующий министр сельского хозяйства Юрий Оруспай (которого, по некоторым сведениям, Ховалыг собирается поменять на другого своего родственника) также хлебную должность получил не в заслугу перед Отечеством, не благодаря трудолюбию и пользе государства, а в связи с близким родством с главой.

Ещё один фигурант уголовного преследования, недавно отправленный под домашний арест сроком на два месяца – не очень близкий, но всё же родственник главы республики, заместитель министра образования Тувы Херел Наксыл. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Она подозревается как минимум в хищении суммы свыше 2,4 млн. рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография». Но в кругах, близких к ФСБ, полагают, что её состав преступления будет расширен до обвинения в создании в министерстве образования некой ОПГ, целью которой было системное хищение бюджетных средств.

Кстати говоря, Наксыл – это не типичный случай возвышения за счёт родства с главой. Знающие её близко рассказывают, что она в отличие от других родственников Ховалыга умна, образована и трудолюбива. Получила образование в США. Курировала в министерстве финансы, в том числе государственные закупки. И при этом, в частности, существенно завысила цены государственного контракта на поставку кухонного инвентаря и хозяйственных товаров в пяти детских садах.

Важно отметить, что министерство образования республики в последние 20 лет постоянно фигурирует как воровское ведомство. Достаточно вспомнить известного националиста, шовиниста и знаменитого на всю страну сепаратиста Каадыр-оола Бичелдея. Он в бытность свою министром образования Тувы в союзе с другими жуликами похитил 44 млн. рублей, выделенных на строительство детских спортивных площадок в районах республики. Ему суд отмерил три года, но учитывая, что он в прошлом – доктор филологических наук, Академик РАЕН и РАСН, почётный профессор ТувГУ, директор Национального музея Республики Тыва, депутат Госдумы и кавалер Ордена Республики Тыва – «условно». Недавно, на праздновании Дня Республики, Бичелдей удостоился внимания нового министра внутренних дел Тувы генерала полиции Юрия Завьялова, который вручил Бичелдею специально сшитый к этой дате флаг России для размещения его в Государственном музее, которым тот руководит, невзирая на своё криминальное прошлое. Так что привлечение Наксыл к уголовной ответственности – это в некотором роде фиксация криминальной эстафеты, которая берёт начало с судимости Бичелдея.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВЫ ИЛИ ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА СЕМЕЙКИ ХОВАЛЫГ?

Но минобразование – это не единственное учреждение, где развелись коррупция и воровство. Следует иметь в виду, что при распределении портфелей в правительстве Тувы Ховалыг старается занять задницами своих родственников все кресла, из которых можно управлять государственными финансами. Таким образом, всё семейство Ховалыгов, занимая государственные должности, имеет возможность припадать к животворящим финансовым ручейкам из бюджета республики, обеспечивая себе и своему суверену безбедную жизнь. И таких родственников в правительстве Тувы – пруд пруди. Вот как выглядит список прикормленных родственников Ховалыга на первый взгляд.

Незаменимый помощник главы Ооржак Радомир Байырович приходится главе республики племянником. Он сын родной сестры главы Ховалыг Оксаны Товарищтайовны, которая в свою очередь трудится также на хлебном месте – генеральным директором АО ГК «Одуген». И заодно «заведует» сомнительным образом приобретённым семейством Ховалыг жильём.

Не обошло счастье и близкого родственника супруги главы Айланы Ховалыг Хомушку Шолбана Киим-ооловича. Он пристроен начальником Департамента по внутренней политике правительства Тувы.

Донгак Адыгжы Владимирович, также приходящийся родственником супруги главы, трудится в должности председателя Избирательной комиссии РТ. Таким образом, через него Айлана Ховалыг контролирует процесс формирования представительной власти в республике.

Другая родственница супруги главы Монгуш Белекмаа Аркадьевна является помощником главы РТ. Бывшая учительница Сумуя Аяна Петровна – родственница самого главы – пристроена референтом Главы РТ.

Ховалыг Чингис Петрович, приходящийся родным братом Сумуя А.П., назначен заместителем министра строительства РТ.

Сарыглар Орлан Денек-оолович родственником главы не является. Должность он получил благодаря тому, что является одноклассником супруги главы Айланы Ховалыг. А трудится он заместителем председателя правительства РТ.

Очередной родственник жены родного брата главы – Аракчаа Буян Альбинович трудится, не покладая рук, начальником департамента организационного обеспечения правительства РТ.

Другая родственница главы Ховалыг Александра Родионовна работает начальником отдела департамента государственной службы правительства и занимается комплектованием правящих кадров республики.

Ну, а родной брат главы Ховалыг Вячеслав Товарищтайович работает главным врачом Республиканской больницы №1. В его распоряжении практически все медицинские учреждения республики, бюджет которых вдвое перекрывает бюджет столицы республики.

Ещё один родственник главы – Сарыглар Вячеслав Мандышевич – является заместителем министра юстиции РТ. Он отвечает за связь супруги главы Айланы с судебной системой республики.

Любимая племянница главы республики, дочь родного брата Вячеслава тоже удачно пристроена. Ховалыг Дарый Вячеславовна работает заместителем генерального директора ООО «Капитал», контролирующего все средства медицины республики.

Также близким родственником главы является Шолбан Артёмович Кужугет, который недавно занял кресло российского сенатора, представляющего в Совете Федерации Верховный Хурал Тувы.

Недавно мы услышали ещё об одном громком назначении на должность близкого родственника главы. Заместителем председателя правительства Тувы по внешней политике стал Артына Андреевич Бузур-оол, до этого работавший членом Кызылского городской избирательной комиссии и заместителем начальника департамента по внутренней политике Администрации Главы республики.

Не обошло стороной начальственное кресло и родственницу супруги главы Айланы – Шалчиму Чойгану Кушкаш-ооловну. Она удачно пристроена начальником отдела секретариата (приёмной) Главы РТ.

О других родственниках главы и его супруги Айланы Ховалыг – замминистра сельского хозяйства Руслане Ооржаке и замминистра образования Херел Наксыл, в отношении которых уже возбуждены и расследуются уголовные дела, я уже упомянул выше.

Но кровные родственники главы и его супруги Айланы Ховалыг – лишь видимая часть того административного айсберга, который сформирован в республике. К ним следует прибавить не одну дюжину любовниц, друзей, подельников, соседей как самого главы, так и его чрезвычайно активной боевой подруги. А все вместе они как раз и создают эту ненасытную свору потребителей, которая высасывает последние соки из экономики республики. При этом примечательно, что все перечисленные особы занимают свои должности без проведения обязательных конкурсных процедур. Всё решается просто в постели или за столом родственников. Такова сегодняшняя ситуация, порождающая коррупцию в республики.

Я ещё вернусь к этой теме. Прошу всех знающих родословные и дружеские связи семьи Ховалыг сообщить, если они найдут какие-нибудь неточности в публикации, а также знают о других родово-клановых связях главы и его супруги Айланы Ховалыг. Это поможет в составлении схемы криминального окружения Владислава Ховалыга. Надеюсь, что в Администрации Президента РФ отнесутся к этой информации соответствующим образом.

Кондрат Пчёлкин