    Коротко

Тува стала худшей в России по числу дорожных аварий с пострадавшими

Республика Тыва стала абсолютным лидером в России по количеству ДТП с пострадавшими на 100 тыс. транспортных средств. Показатель в регионе составил 379,6 случая, подсчитало госагентство «РИА Новости».

В Костромской области – 217,8 случая на 100 тыс. транспортных средств, в Калмыкии – 199,3. На четвёртом и пятом местах идут Омская и Тюменская области (183,3 и 161,9 случая).

По числу погибших и пострадавших в авариях в расчёте на 100 тыс. жителей Тува занимает второе место после Калмыкии.

Депутат парламента Тувы от «ЕР» пошёл под суд за перестрелку

Уголовное дело депутата Верховного Хурала (парламента) Тувы о причинении среднего и тяжкого вреда здоровью с применением оружия (ч.2 ст.112 и ч.2 ст.111 УК) дошло до суда. Об этом сообщила региональная прокуратура без уточнения фамилии обвиняемого.

В ноябре 2024 года депутат устроил стрельбу по машине из травматического пистолета около ресторана «Гранд Сити» в Кызыле, считает следствие. Пострадавший мужчина получил ранения средней тяжести, а его родственница, находившаяся на переднем сидении – тяжкий вред здоровью.

Речь идёт о депутате Саяне Ондаре, которого после новостей о перестрелке лишили кресла главы комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов. Он также был вице-президентом федерации дзюдо республики. Он призёр чемпионата России по дзюдо, обладатель Кубка России и многократный призёр Кубка Европы.

Саян Ондар прошёл в парламент Тувы по списку «Единой России» в сентябре 2024 года. До этого он был депутатом хурала представителей (горсовета) Кызыла и возглавлял государственную спортивную школу «Субедей».

На имущество обвиняемого стоимостью более 7 млн. рублей наложен арест.

В день перестрелки в ресторане могли отмечать день рождения известного борца Айдына Монгуша, писали местные СМИ. Сообщалось, что после конфликта госпитализировали шесть человек, пять из которых – с огнестрельными ранениями. Но в заявлении прокуратуры о передаче дела в суд нет никакой информации об огнестрельном оружии.

Мэрия Кызыла: выдача трупов теперь будет более комфортной

В адрес мэрии неоднократно поступали вопросы от родственников погибших участников СВО по поводу благоустройства территории морга. Ведь зачастую люди ждут процедуры передачи по несколько долгих часов.

Мэрия выяснила, что земельный участок не был передан на баланс морга, поэтому в первую очередь от министерства земельных и имущественных отношений ожидается оформление необходимых документов, чтобы в дальнейшем определить лицо, которое будет заниматься содержанием территории.

На данный момент половина запланированных работ завершена: установлены два контейнера, общественный туалет, скамейки. Силами МКУ «Благоустройство» вывозятся спиленные ветки, в дальнейшем уберут и мусор. В ближайшее время соорудят навес над скамейками и выровняют землю.

Сборы детей в школу подорожали на 35% за год

В России более чем на треть (на 35%) год к году выросли расходы на подготовку детей к школе, рассказал «Известиям» аналитик сервиса «Сравни» Алексей Лоссан. По его словам, каждый шестой родитель (16%) для школьных сборов ребенка вынужден занимать деньги, а еще 16% – используют собственные накопления. «Четверть родителей готовы потратить более 50 тыс. рублей на школьные сборы, что для многих семей сопоставимо с месячным доходом. Большинство россиян (68%) оплачивают школьные расходы из текущих доходов», – уточнил он.

Ключевые статьи расходов – это по-прежнему канцтовары, а также одежда и обувь, на которые приходится 69% всех трат. При этом в сегменте школьной одежды рост цен выразился сильнее всего: базовый гардероб для девочки за год стал дороже на 47%, цены на него выросли до 33 573 рублей. Покупка туфель для девочек обойдется на 123% дороже, а блузки – в два раза. В целом комплект одежды и обуви для ученицы подорожал почти в полтора раза в сравнении с 2024 годом. Чтобы одеть в школу мальчика, нужно будет в среднем потратить 29 600 рублей (это на 36% больше прошлогодних показателей), подсчитали аналитики.

Россияне за полгода взяли больше 2 миллионов микрозаймов, чтобы оплатить ЖКХ и базовые товары

Почти половина россиян из числа клиентов микрофинансовых организаций (МФО) занимают на повседневные расходы и оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), выяснили «Известия». По данным МФК «Займер», за первые шесть месяцев общее количество заявок на получение средств выросло с 4,28 млн. до 4,4 млн. год к году, из них 46% – то есть более 2 млн. – пришлось на ежедневные покупки. В Webbankir сообщили, что доля микрозаймов на базовые нужды за тот же период составила 42%, а выдачи на погашение начислений за ЖКУ выросли на четверть. Почти каждое третье обращение в «Лайм-займ» касалось оплаты коммунальных услуг или долгов по ним. 18% таких клиентов оформляли кредит до 5 тыс. рублей, 10% – до 20 тыс. рублей и 3% – до 70 тыс. рублей.

Ещё одного генерала из команды Шойгу отправили в колонию за взятки на гособоронзаказе

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК), сообщает Следственный комитет. 46-летний военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Его лишили звания. Также суд запретил ему занимать административно-распорядительные должности в госорганах в течение 6 лет после освобождения.

Путилов стал как минимум восьмым высокопоставленным офицером, который попал под чистку после отставки министра обороны Сергея Шойгу. До этого были задержаны двое бывших его заместителей – генералы армии Дмитрий Булгаков (ущерб на 1,3 млрд. рублей) и Павел Попов (хищения на стройках в парке «Патриот»), а также начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов (взятка на 80 млн. рублей).

По обвинению в получении взяток были арестованы замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого в апреле 2025-го приговорили к 7 годам лишения свободы.

Также 6 лет колонии получил подельник Павла Попова, бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.

Кроме того, 5 лет назначили бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиненному в хищении металлопроката, закупленного для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Бывшего директора парка «Патриот» приговорили к 5 годам колонии за хищение более 25 млн. рублей на строительство дома и бани для зама Шойгу

Одинцовский городской суд Московской области назначил пять лет колонии общего режима бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову. Его признали виновным в хищении более 25 млн. рублей, выделенных на благоустройство вверенного ему объекта, передает РБК. Также Ахмедов был лишен всех государственных наград и оштрафован на 300 тысяч рублей. Кроме того, его обязали возместить весь причиненный ущерб. После выхода на свободу ему будет запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Ахмедов признал вину, раскаялся и дал показания на других фигурантов: бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По версии следствия, в 2022–2024 годах они втроем подделывали документы о работах в парке и похитили более 25 млн. рублей. Полученные средства были потрачены на строительство загородного и гостевого домов, а также бани на участке Попова.

Просрочка россиян по ипотеке и автокредитам взлетела почти в два раза

Несмотря на декларируемый властями рост реальных доходов в стране, уровень просроченных долгов россиян по целевым кредитам – ипотеке и займам на покупку автомобиля – во втором квартале 2025 года вырос почти вдвое год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Просрочка по жилищным кредитам составила 95 млрд. рублей (скачок на 97%), а по автокредитам – 32 млрд. (+85%).

Ухудшение ситуации с проблемными займами в первой половине 2025 года подтвердили в Центробанке, заявив, что доля кредитов на авто с просрочкой свыше 90 дней уже достигает 4%, а по ипотеке – 1,1%. В регуляторе это снова связали с «вызреванием ссуд», взятых во время кредитного бума предыдущих лет. По данным ЦБ, во второй половине 2023 года – первой половине 2024-го фиксировался всплеск выдач банками ипотеки рискованным заемщикам, а также автокредитования, что повлияло на снижение качества портфеля. Ранее ЦБ отмечал, что на конец мая общая доля проблемных кредитов у банков в розничном сегменте достигла 5,7% (2,1 трлн. рублей). По словам эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева, это значение не является критическим.

Жители Тувы оформили кредитов на 14 млрд. рублей

С января по июнь 2025 года жители Тувы оформили более 540 тысяч потребительских кредитов на 14,5 млрд. рублей. Объем выдачи снизился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В основном люди берут кредиты на строительные работы и проведение праздничных мероприятий. При этом требования к заемщикам при рассмотрении кредитных заявок остаются повышенными. Из-за высокой долговой нагрузки претендентов сохраняется низкий уровень одобрения и выдач потребительских кредитов», – отмечают в Отделении Банка России в Туве.

В правительстве предупредили об угрозе массового разрушения жилых домов по всей России

Нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов в России истекают, и если не начать их обновление, то «произойдет массовое разрушение жилого фонда», заявил в интервью «Ведомостям» курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом смысле первостепенным становится вопрос безопасности. «Хрущевки», которые строились в 1960е, благодаря закупленному за рубежом оборудованию, изначально рассчитывались на 50 лет службы, затем срок продлили до 70 лет. «Теперь их срок заканчивается», – констатировал Хуснуллин.

Износ жилищной инфраструктуры уже привел к череде из сотни коммунальных аварий, которая охватила Россию зимой 2024 года, а затем повторилась в 2025 году. Вслед за сетями ЖКХ разрушаются и сами дома. Только за последние несколько недель в России рухнули подъезд ветхого жилого дома в Астрахани (три человека пострадали), часть трехэтажного административного здания в Екатеринбурге, пятиэтажка в Уфе, перекрытия в жилом доме на Невском проспекте Санкт-Петербурга и общежитие техникума в Чите.

В план национальных проектов до 2030 года Кремль включил увеличение жилищного строительства до рекордных 120 млн. кв. метров в год. Однако по факту объемы строек падают – на 19% в прошлом году, до 90 млн. кв. метров.

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой обсудить возможность отмены домашних заданий для школьников. По его словам, большинство депутатов убеждены, что дети сегодня перегружены – в среднем они проводят за учебой 8-10 часов в день.

«Предлагаю обсудить тему, которая все чаще звучит среди родителей и в профессиональном сообществе – отмена домашних заданий», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Россияне и бизнес вывели из банков 400 миллиардов рублей наличными из-за отключений интернета

Регулярные отключения интернета заставили россиян и бизнес вернуться к наличным. Сумма наличных денег в обращении, снижавшаяся с начала года, летом перешла к росту. В июне и июле отток наличных из банков составлял по 200 млрд. рублей в месяц, сообщил Центробанк.

«Этот спрос немного выше значений прошлых лет», – констатирует регулятор, связывая отклонение в том числе со стремлением населения и бизнеса «сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне временных отключении интернета в отдельных регионах».

Они начались с Москвы во время репетиций парада, а после регулярных атак украинских беспилотников даже на удаленные от границы регионы местные власти переняли эту практику.

По подсчетам проекта «На связи», с мая в регионах интернет отключали не менее 2830 раз. Только за июль число таких случаев превысило 2 тысячи.

Наличными также запасались из-за «новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей», добавляет ЦБ. В апреле для борьбы с мошенниками был принят закон, по которому с сентября банки смогут вводить ограничения на снятие наличных через банкоматы. Кроме того, с июня Росфинмониторинг получил право без суда блокировать на 10–30 дней карты и счета за подозрительные операции (этот закон был принят в конце декабря).

В Госдуме призвали не бояться мобилизации из-за запуска реестра электронных повесток

Гражданам, получающим уведомления о внесении их данных в электронный реестр повесток Минобороны, не грозит мобилизация или отправка на срочную службу, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, идет «нормальная работа» по наполнению и уточнению сведений о россиянах, находящихся в запасе. «Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию», – сказал Картаполов РБК.

Он также призвал россиян предоставить военным властям актуальные данные о себе, в том числе через «Госуслуги».

На прошлой неделе правозащитники сообщали, что в России с начала июля резко выросло количество граждан, получивших уведомления о включении в реестр повесток.

Единый реестр воинского учета, в который входит реестр повесток, включает, в частности, паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья.