«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Архив газеты «РИСК экспресс» за 2025 год / № 2, 19 августа / Курс – на уничтожение связи
№2, 19 августа 2025 года.
Курс – на уничтожение связи

Роскомнадзор официально объявил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram и WhatsApp. В ведомстве пояснили, что решение принято из-за «многочисленных обращений граждан»: россияне пожаловались, что указанные мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность». К аналогичному выводу пришли правоохранительные органы, добавили в Роскомнадзоре.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», – сообщил регулятор.

В Госдуме объяснили заботой об «интересах россиян» блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Власти бросились оправдывать блокировку голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp после того, как Роскомнадзор официально объявил о введении таких ограничений. Данные меры были необходимы «для защиты граждан», заявил член комитета Госдумы по информационной политике, единоросс Антон Немкин. По его словам, только в WhatsApp доля атакованных злоумышленниками россиян выросла в 3,5 раза с прошлого года. «Сегодня через иностранные мессенджеры нашим гражданам звонит кто угодно – от мошенников до вербовщиков террористических организаций. Для защиты интересов граждан, Роскомнадзор вынужден частично ограничить возможность таких звонков, чтобы перекрыть один из главных каналов обмана и угроз», – написал Немкин.

Абсолютных цифр депутат не привел, указав лишь на «тысячи взломанных аккаунтов», подделку номеров и личностей сотрудников банков, фишинг и кражу данных.

Между тем, по данным Центробанка за 2024 год, чаще всего мошенники обманывают россиян, используя обычные звонки по мобильному телефону или SMS-сообщения (45,6%). Мессенджеры занимают вторую строчку с показателем 15%.

Кремль приказал чиновникам перевести свои каналы из Telegram в Max

Администрация президента обязала чиновников и депутатов перевести свои каналы из Telegram в «национальный мессенджер» Max на фоне частичной блокировки иностранных сервисов, рассказали осведомленные источники. «Из Кремля поставили государственную задачу: создать в Max систему приоритетного информирования», – отметил один из собеседников.

По его словам, в ближайшее время в отечественном мессенджере должны появиться каналы Госдумы, губернаторов и региональных правительств, а также «крупнейших пропагандистов». Источник добавил, что каналы чиновников нужно будет наполнить подписчиками и информацией «в низкоконкурентной среде, до того как в Мах полноценно пустят всех остальных». Курировать выполнение задачи будет АНО «Диалог», которая занимается Центрами управления регионами, отвечающими за общение с гражданами от имени власти в соцсетях.

Мошенники организовали схемы, связанные с мессенджером MAX, сообщили в МТС

Мошеннические схемы организовали в новом отечественном мессенджере MAX, рассказала пресс-служба мобильного оператора МТС со ссылкой на директора сервиса «Защитник» Андрея Бийчука.

«Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим, схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово», – отметил Бийчук.

Кроме того, в МТС рассказали о массовых случаях телефонного мошенничества. 30% звонков делают под предлогом дополнительных доходов и инвестиций, ещё 17% приходится на звонки под видом мобильных операторов, 13% представляются налоговиками и сотрудниками сферы ЖКХ.

(прочитано 464 раза)

risk-inform.ru/article_11533.html

