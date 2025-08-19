«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№2, 19 августа 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЗакрыв глаза, прижавши уши,
Считая жизнь за подаяние,
Мы перерыв, когда не душат,
Смакуем как благодеяние.
Игорь Губерман

* * *

Представлена сводка новостей на каждый день:
• В России заблокируют.
• Россиянам запретят.
• Россияне больше не смогут.
• Для россиян закроют.
• Подорожает.
• Исчезнет.
• Замедлят.
• Россиянам ограничат.
• Трамп заявил.

 Доска объявлений 
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Остальные материалы номера 2:

«Эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком» (Виктор Шендерович).

Шутка 2019 года

