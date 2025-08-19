Свежий анекдот
Закрыв глаза, прижавши уши,
Считая жизнь за подаяние,
Мы перерыв, когда не душат,
Смакуем как благодеяние.
Игорь Губерман
• В России заблокируют.
• Россиянам запретят.
• Россияне больше не смогут.
• Для россиян закроют.
• Подорожает.
• Исчезнет.
• Замедлят.
• Россиянам ограничат.
• Трамп заявил.
Считая жизнь за подаяние,
Мы перерыв, когда не душат,
Смакуем как благодеяние.
Игорь Губерман
* * *Представлена сводка новостей на каждый день:
• В России заблокируют.
• Россиянам запретят.
• Россияне больше не смогут.
• Для россиян закроют.
• Подорожает.
• Исчезнет.
• Замедлят.
• Россиянам ограничат.
• Трамп заявил.