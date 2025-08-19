    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-08-2025 #4[ru]

Путин – это просто представитель российской психологии... До сих пор люди живут с сортирами во дворе, до сих пор чуть ли не полстраны без горячей воды, в нищете, но «зато мы делаем ракеты»...

Аноним, 14-08-2025 #5[ru]

№1 – Страшно! Очень страшно! Путинское поместье на Валдае со всех сторон окружено ПВО. Журналисты насчитали по меньшей мере 12 установок, в основном это ЗРПК «Панцирь» на вышках. 12 установок ПВО – это всего лишь в пять раз меньше, чем в Москве и Московской области, где живут 20 с лишним миллионов человек. Наши ненадёжные и не заслуживающие доверия источники сообщают, что вся охрана и обслуга резиденции Путина на Валдае закрытым указом получила статус ветеранов Специальной Военной Операции.

Аноним, 13-08-2025 #1[ru]

Путинские СМИ наперебой трубят: российская гимнастка первой в мире исполнила номер на Северном полюсе. Абсолютно советская/российская история: 1. Совершить предельно бессмысленное действие. 2. Гордиться тем, что никто больше такого не сделал!

Аноним, 14-08-2025 #3[ru]

Представитель МИД РФ М. Захарова в интервью журналу «Эксперт» подвела итог 3,5 лет СВО: «Блицкриг против нашей страны не удался, санкции провалились, накачка вооружением киевских головорезов не может изменить ситуацию на фронте. Правда пробивается и через цензуру, и блокировки». Она что, действительно думает, что уже никто не помнит кто начал «блицкриг»?

Аноним, 13-08-2025 #1[ru]

Близко знающие Хаваныка говорят, что он с детства был трусливым подлецом и стукачком.

Аноним, 13-08-2025 #2[ru]

Нельзя таких Карликов во власть пускать – они тут же начинают мстить за обиды, накопленные за всю их никчемную жизнь. Ни к чему другому они не приспособлены.

Аноним, 13-08-2025 #3[ru]

Карлик: «Помню и благодарю каждого, с кем плечом к плечу мы в моей родной Туве вывели строительную отрасль из тупикового состояния, переломили ситуацию с «долгостроями». Это стоило немалых сил, но тогда мы завершили здание аэровокзала, национальный музей, пристройку к перинатальному центру, Центр восстановительного лечения и реабилитации детей, инфекционную больницу в Кызыле, ЦКБ в Туране, ТИГПИ, терапевтический корпус и другие объекты. В условиях оптимизации бюджета это был настоящий вызов...» Вспомнил самые коррупционные стройки, на которых были украдены миллиарды. Естественно, что он будет «помнить и благодарить каждого», с кем что-то украл...

Аноним, 14-08-2025 #5[ru]

«Что бы мы не делали, качество образования детей – должно быть на первом месте», – сказал Карлик. Но дальше сообщил, что «очень много россиян сегодня встревожены избыточной нагрузкой на школьников, большим объемом домашних заданий. Судя по оживленной дискуссии, чрезмерное давление на ребенка необходимо снижать...» Действительно, на хрена будущему герою СВО грамота? Три класса военно-политической подготовки с физкультурой – и вперед, в окопы!

Аноним, 14-08-2025 #6[ru]

Ховалыг рассказывает: «Стараемся создать условия для участников специальной военной операции и членов их семей, которые нуждаются в медицинской помощи в учреждениях здравоохранения республики...» А когда Ховалыг создаст «условия» для остальных жителей Тувы, он не рассказал...

tlg_comm, 13-08-2025 #1[ru]

У банков рисков нет, выселят из квартир и снова выдадут деньги на покупку в «ипотеку» другим. Ещё и в плюсе окажутся, потому как часть денег уже получили...

Аноним, 14-08-2025 #3[ru]

«Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении» звонков в мессенджерах»... А Роскомнадзор не врет, когда говорит, что мошенники в первую очередь работают через звонки в мессенджерах? Согласно опросу ЦБ за 2024 год, главным способом развести на деньги оставались звонки по телефону (сотовой сети): мошенники пользовались ими почти в половине случаев (45,6%). Мессенджеры заняли только второе место с 15%.

Аноним, 14-08-2025 #5[ru]

По данным РИА Новости, на начало 2025 года, 43,1% автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в республике соответствуют нормативным требованиям. Ховалыг: «В настоящее время 60,3% региональных дорог соответствуют нормативам...» Задачка для первых классов: кто врет, и почему именно Ховалыг?

Аноним, 15-08-2025 #8[ru]

Проснувшись однажды утром, обожающая «своего президента» телеведущая Ксения Бородина обнаружила, что у неё... не работает интернет и звонки в запрещённом WhatsApp. «Я вообще не понимаю, что происходит!». Ну, как вам сказать, Ксения...

Аноним, 15-08-2025 #9[ru]

«В России стали покупать меньше водки» – всех алкашей со страны собирают и отправляют на СВО по контракту. Пить стало некому... Дожились...

Аноним, 15-08-2025 #10[ru]

Из-за санкций у журналистов и членов российской делегации на Аляске практически не работает роуминг. Звонить можно только через Wi-Fi, однако позавчера в России заблокировали звонки в самых популярных мессенджерах. Так звоните через МАХ, какие проблемы?

Аноним, 13-08-2025 #1[ru]

Похоже, ни Армения, ни Азербайджан ни о чем больше Россию не спрашивают. Беспрецедентное достижение, надо заметить. Опять Путин опять всех переиграл!

Аноним, 13-08-2025 #2[ru]

Трамп спросил: сколько лет Алиев находится у власти. Президент Азербайджана ответил – 22 года. «Значит, ты сильный и умный человек», – сказал Трамп. И это у нас «светоч демократии»? Америка сошла с ума, раз выбрала себе такого президента?

Аноним, 13-08-2025 #6[ru]

Медведев заявил, что Украина использует наемников «из картелей Колумбии и Мексики», и предложил Дональду Трампу «отправить спецназ в Киев». Дмитрий Анатольич, а Вы уже отбились от тех двух ядерных подлодок, которые Дональд Фредович против Вас отправлял? (а РБК отдельное спасибо за прекрасно подобранное фото нашего гиганта мысли) https://t.me/otsuka_bld/26681

Аноним, 13-08-2025 #8[ru]

«Азербайджан рассмотрит снятие эмбарго на поставки вооружений Украине из собственных арсеналов, если Россия не прекратит удары по нефтегазовым объектам Азербайджана в Украине». Пособие о том, как избавиться от друзей и нажить кучу врагов – покупайте в Кремле – спросить Вову.

Аноним, 13-08-2025 #12[ru]

«Россияне могли бы быть в Киеве через 4 часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил пройти через сельскую местность», – рассказал Трамп. Еще он рассказал, что Россия победила Гитлера и Наполеона. Даже интересно, откуда он это все узнал...

Аноним, 14-08-2025 #17[ru]

Путин 25 лет «миротворил» на Кавказе – и вот результат: Алиев с Пашиняном едут к Трампу, называют Зангезурский коридор его именем, и даже на Нобелевку его собираются выдвинуть. Потеря Кавказа – еще одно «эхо» СВО в Украине.

Аноним, 14-08-2025 #19[ru]

Армения и Азербайджан 11 августа синхронно опубликовали текст соглашения, которое их лидеры подписали в присутствии Дональда Трампа в США... Это не просто досадный провал во внешней политике, это полное фиаско России. Ведь именно Россия до сих пор определяла судьбу региона. Пока лидеры многих стран высказывали одобрение по поводу итогов саммита, в Кремле никак не могли определиться, как реагировать на официальном уровне.

Аноним, 14-08-2025 #21[ru]

Встреча на Аляске станет для Трампа «возможностью выслушать Путина» – заявили в Белом доме. Расскажет им про печенегов, про Рюрика, про то, как на него напала Украина и о том, что от ветряков все глисты наружу вылазят... Самая позорная администрация США, которую видела Америка.

Аноним, 14-08-2025 #23[ru]

Если вдуматься, то заявление Трампа о российских танках, которые дошли бы до Киева, если бы не генерал, который вместо того, чтобы ехать по шоссе, зачем-то полез в грязь, где и застрял, тянет на статью о клевете против российской армии. По Трампу получается, что потенциал у России мощный, только вот управленческий аппарат, оказывается, не в состоянии этой мощью воспользоваться.

Аноним, 14-08-2025 #26[ru]

Делегация Путина полетела к Трампу на «кокаиновом самолёте». Из Москвы в Анкоридж на Аляску сегодня вылетел Ил-96 спецотряда «Россия» с бортовым номером RA-96023, который получил известность по «кокаиновому делу» 2017 года – тогда в российском посольстве в Аргентине обнаружили почти 400 кг кокаина, а борт использовался для доставки наркотиков в Москву дипломатической почтой МИД РФ.

Аноним, 15-08-2025 #30[ru]

В Анкоридж прилетел целый самолет российских журналистов. Они, естественно, первым делом побежали по магазинам. И, оказалось, что российские карты там не работают. Какой сюрприз... Три года прошли мимо них.

Аноним, 15-08-2025 #31[ru]

Как же странно осознавать, что миллионы людских жизней зависят от двух сумасшедших пенсионеров, коими их считает половина планеты...

Аноним, 16-08-2025 #32[ru]

Ничего. Вообще ничего. Ноль. 13 минут «пресс-конференции без единого вопроса» – на то, чтоб эти двое пробормотали что-то про «очень полезный разговор». За ним – ничего. Никаких решений. Никакого результата. Путин прошелся по красной дорожке покатался в большой американской машине. Трамп может сказать, что его ультиматум закончился триумфом: ведь он добился разговора, договорился с Путиным. Правда, теперь «Зеленский все испортит, но тут уж ничего не поделать». Оба довольны. Конфликт продолжается с еще большей свирепостью. О его окончании, собственно, не было и речи.

Аноним, 16-08-2025 #36[ru]

Итог встречи – встретились. Он главный и единственный. Трамп этого добился. Дальше, может быть, начнутся переговоры. Пока без Зеленского – что тоже нормально и правильно, потому что переговоры – это не договоренности.

Аноним, 13-08-2025 #2[ru]

Пошлины снова откладываются! Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых тарифов на импорт из Китая. TACO – «Трамп Обязательно Наложит в Штаны!»

Аноним, 13-08-2025 #1[ru]

Великая мечта и советской, и постсоветской элиты – это, конечно, сбежать... То есть ты сидишь начальником в родной стране, ты её обираешь, запихиваешь всё в мешок, мешок на плечо – и бегом. И это венец твоей карьеры!

Аноним, 13-08-2025 #4[ru]

Можжевельник: «Отзывы о новом министре образования Тувы: ... Учитель английского из турклицея. Подчиняется напрямую жене Ховалыга окулисту Айлане, которой Ховалыг на юбилей хотел подарить мост через Енисей в ее родное село, где живет 1000 человек».

Аноним, 14-08-2025 #5[ru]

В мессенджерах стали распространяться списки родственников Ховалыга, которых он назначил на руководящие должности в Туве. Пишут, что это только первая часть. https://t.me/tuvajuniper/5107

Аноним, 14-08-2025 #6[ru]