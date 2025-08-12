Знаком ли тувинский суд с законами России?

Все понимают, что в жизни общества должны быть какие-то общепризнанные ориентиры, по которым можно «сверять часы» и считать, что «хорошо», а что – «плохо». Поэтому в мире принято считать, что вступившее в законную силу решение суда должно быть законным, обоснованным и справедливым. А что такое закон? Это установленный государством свод обязательных правил и норм экономического и общественного поведения. К примеру, в обществе признано правильным защищать права простых граждан в отдельности и государства в целом. В закрепление этих целей принимаются законы, наказывающие за посягательство на жизнь, свободу и честь гражданина и нанесение государству ущерба. Таким образом, закон должен соответствовать стремлению к гармонии в обществе, справедливости и балансу взаимоотношений гражданина и государства. А реально в жизни это осуществляется путём принятия судами решений по гражданским, административным или уголовным делам. Именно поэтому судебная власть во всём мире официально считается самостоятельной и независимой от других ветвей власти.

В этом плане ключевым в уголовном праве является соблюдение принципа справедливости. То есть, соответствия назначенного судом наказания совершённому гражданином деянию. К примеру, два лица совершили убийства в приблизительно одинаковых условиях. Было бы неправильно одному из них присудить пожизненное наказание, а другому – условный срок.

Но, к сожалению, в России судебная власть порой очень подвержена влиянию разного рода влиятельных особ. И тут свою роль играют деньги, родовые связи, властные полномочия или личные отношения. А потому судебные акты нередко случаются откровенно уродливыми. В этом плане показательно, что российские олигархи, как правило, судятся между собой не в российских судах, а в Лондоне (Великобритания), Амстердаме (Голландия), Фрайбурге (Швейцария) или Вашингтоне (США). Считается, что там суды более независимы и объективны при вынесении своих решений. Так, к примеру, олигарх Дерипаска судился с братьями Чёрными в Лондонском Высоком суде. Там же спорили и Березовский с Абрамовичем, а с Банком реконструкции и развития Абрамович судился во Фрайбурге. Возникает закономерный вопрос: почему эти вполне самодостаточные люди не доверяют российской Фемиде настолько, что обращаются в суд за тысячи километров, неся при этом сумасшедшие судебные расходы?

Чтобы понять, откуда у россиян такое недоверие к российскому судопроизводству, далеко за примерами ходить не стану и обращу внимание читателей на несколько весьма сомнительных, но при этом типичных, решений наших тувинских судов.

ЗАКОН – ЧТО ДЫШЛО...

К примеру, в 2007 году Арбитражный суд Республики Тыва в судебном порядке признал право собственности на государственную АЗС в Кызыле за супругой главы республики Ларисой Кара-оол. Кстати, подобных сомнительных решений мы знаем не менее сотни. Они показывают, как властные чиновники, используя в корыстных целях судебную систему, «почти законно» присваивают себе лакомые куски коммерческой государственной собственности.

Этот случай так бы и остался для всех тайной за семью печатями, но сановную даму подвела жадность. Если бы Лариса Саган-ооловна не решила реконструировать эту АЗС и не наняла для этого семейного мошенника Юрия Якушева, никто бы и не знал о том, как она в обход закона с использованием служебного положения своего мужа стала собственником коммерческого государственного имущества. И если бы тот по своей неграмотности при проведении строительных работ нахально не занял кусок смежного земельного участка, принадлежащего другой гражданке. Всё это стало предметом судебного разбирательства, поскольку Лариса Саган-ооловна отказалась исполнять судебное решение и освобождать незаконно захваченную территорию от своих самовольных строений.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что АЗС на Правом берегу Енисея, ставшей предметом судебного спора, официально в регистрирующем органе не числится. Право собственности на неё у Кара-оол Л.С. отсутствует. Более того: отсутствуют такие правоустанавливающие документы, как ГПЗУ на земельный участок, проектно-сметная документация на реконструкцию АЗС, разрешение на строительство (реконструкцию) АЗС, а также Акт ввода объекта в эксплуатацию. Но при этом, невзирая на установленный законом порядок, АЗС работает, принося семье экс-главы республики немалые не облагаемые налогами доходы от торговли нефтепродуктами и сопутствующими товарами.

Следует обратить внимание на то, что в Кызылском городском суде Л.С. Кара-оол каким-то чудом выиграла, хотя она не смогла привести какие-либо существенные доказательства в свою пользу. Видимо, тут не обошлось без коррупции. Судья Кызылского городского суда Н.Б. Иргит решил, что заявитель «пропустил срок» обращения в суд, и потому в иске отказал. Верховный суд это решение отменил, установив, что пропуска срока обращения в суд не было. А кассационная инстанция, оставив решение апелляционной инстанции без изменения, в частности, отметила, что по делам самовольных строений на чужом земельном участке принцип срока давности вообще не применим. На сей счёт имеется даже соответствующее Определение Пленума Верховного суда РФ.

Вот и спрашивается: неужели судья с огромным стажем, коим является Н.Б. Иргит, никогда не читал материалы этого Пленума? А может, знал, но по просьбе вельможного начальника сделал вид, что он как бы «не в курсах»?

Но, кроме того, кассационное рассмотрение в Кемерово открыло новые подробности приобретения семейкой Кара-оола государственного имущества. Подавая кассационную жалобу, Лариса Саган-ооловна в доказательство законности появления у неё АЗС приложила решение Арбитражного суда Республики Тыва от 2007 года по делу №А69-1549/07-3. В нём судья Ш.С. Донгак признал за ИП Кара-оол Л.С. право собственности на АЗС, находящуюся по адресу: г. Кызыл, Правый берег Енисея, трасса Кызыл-Абакан с декабря 2002 года – «момента полной оплаты выкупной стоимости объекта».

При этом ни какого-либо аукциона по розыгрышу права на долгосрочную аренду АЗС не проводилось. Не было самого пятилетнего договора аренды с правом выкупа, его регистрации в регистрирующем органе, квитанций, подтверждающих факт оплаты. Отсутствовали другие документы, подтверждающие законность прав Кара-оол Л.С. на АЗС. В Минземимуществе, в мэрии г. Кызыла, в Архиве Республики Тыва доказательства отыскать не удалось. На запросы суда ото всюду пришли официальные ответы. Я уже не говорю о том, что, согласно картотеке дела, заявление от Кара-оол поступило судье Донгаку 30 августа 2007 года, а решение по нему он принял уже 7 сентября 2007 года... Кто годами добивается в судах какого-либо решения, поймёт, что без соответствующей «смазки» в наших судах подобное невозможно. Уже это указывает на некие неформальные отношения заявительницы и судьи, у которого родной брат тогда служил министром культуры правительства, которое возглавлял муж бизнесменшы глава Шолбан Кара-оол.

Более того: заботливый арбитражный суд Тувы уничтожил от греха подальше и само арбитражное дело №А69-1549/07-3, таким образом «спрятав концы в воду». Впрочем, скорее всего, таких документов вообще никогда не существовало в природе. А ссылки на них судьи Ш.О. Донгака носят виртуальный характер и ничем не подтверждены. Не могу не отметить и то обстоятельство, что адрес АЗС, по которому суд признал право собственности Кара-оол Л.С., никогда не существовал, что подтверждено официальным ответом ОАО «Почта России».

И тут интересно ещё одно обстоятельство. При рассмотрении дела по первой и апелляционной инстанциях Кара-оол Л.С. решение судьи Донгака Ш.О. в материалы дела не представляла, хотя суд и требовал обоснования прав собственности на объект недвижимости. По всей видимости, она сознавала всю опасность представления этого документа в материалы дела. Видимо, для неё не было секрета в сомнительном происхождении такой бумаги. А представить скандальное решение судьи Донгака её вынудили обстоятельства, когда суд, невзирая на статус жены девятого заместителя председателя Госдумы РФ постановил самовольную пристройку к АЗС снести. Вот тогда ООО «Эверест» раскрыл её карты, опрометчиво сославшись на судебное решение. Оно всё равно им ничем не помогло, но приоткрыло тайну странного появления у семьи Кара-оол этого имущества.

Затем она вновь сослалась на это решение, когда ей в рамках иска о кадастровой ошибке пришлось обосновывать, откуда у неё появилось право собственности на земельный участок, поскольку в том решении судьи Ш.С. Донгака о земле не было сказано ни слова. И тут выяснилось неожиданное. Сначала мэр Кызыла Ховалыг В.Т., (в настоящее время исполняющий обязанности главы республики) по одной из версии приходящийся Кара-оолу племянником, своим Распоряжением №1309 от 2008 года безвозмездно передал Кара-оол Л.С. сначала 6428 кв. метров земли под АЗС. А затем необоснованно увеличил этот участок до 8347 тыс. кв. метров, хотя Кадастровая палата РТ 20.04.2010г. признала это незаконным. Но как не порадеть родному человечку! Тем более если он – целый глава региона!

Так дружно рука об руку в криминальном ключе работает в Туве исполнительная и судебная власть. Не это ли образец самодурства, коррупции и пренебрежения к закону и интересам общества?

«НУ, НЕ НРАВИШЬСЯ ТЫ МНЕ!»

С другим ярким примером работы судебной машины в Туве мы недавно столкнулись на примере судебного разбирательства сразу над двумя министрами сельского хозяйства и продовольствия РТ. Айдына Дуна и Ларису Монгуш судили за превышение должностными полномочиями при осуществлении работ по благоустройству сельской территории. Забегая вперёд, сразу отмечу: оба министра, по мнению следствия и прокуратуры, совершили одинаковый проступок, подписав документы, подтверждающие выполнение работ, которые на самом деле были выполнены на тот момент не в полном объёме. Потому и обвинение попросило для них одинаковое наказание – лишение свободы сроком на три года каждому.

Однако при вынесении приговора судья Кызылского городского суда В.Т. Кызыл-оол посчитал требования прокурора в отношении одного из подсудимых – А.Дуна – чрезмерно мягкими. И лично от себя добавил к запрошенному прокурором сроку ещё один год, приговорив А.Дуна к четырём годам колонии общего режима. Впрочем, агрессивное отношение к этому подсудимому судья, не стесняясь, демонстрировал весь судебный процесс. Ко второму подсудимому он не проявил личного отношения и злобы и ограничился тремя годами лишения свободы условно.

Потом, в апелляционной инстанции, Дун спросит коллегию: как можно относиться к приговору в отношении двух министров, если за одинаковые прегрешения одному присудили четыре года реального срока, а второму – три года условно? Ответа на это в Апелляционном Определении суда так и не прозвучало. Да и вообще, судя по всему, коллегия заморачиваться анализом жалоб осуждённых себя не утруждала, изменив приговор только в части наложения ареста на квартиру А.Дуна. Да и то такое решение выглядит вынужденным, поскольку судья В.Т.Кызыл-оол, налагая арест на квартиру, приобретённую в ипотеку, проигнорировал, что она является собственностью банка до тех пор, пока не будет оплачена в полном объёме.

Полный анализ Апелляционного Определения можно будет дать только после получения мотивированного решения, но уже сейчас есть основания сомневаться в законности принятого коллегией решения. Так, к примеру, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2021 года экспертизы по таким делам должны проводить исключительно государственные экспертные учреждения. А в нашем случае экспертизу провела частный эксперт А.С.Фокина, которая, в частности, умудрилась подписку об ответственности за заведомо ложное заключение дать до того, как ей поручили провести исследование и передали документацию.

ТИПИЧНОЕ СУДИЛИЩЕ: ПОДГОНКА «ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» ПОД ЗАДАННЫЙ ПРИГОВОР

Интересно замечание, прозвучавшее в прениях: Л. Монгуш вменяется взыскание 7,7 млн. рублей, а А. Дуну – 9,7 млн. рублей ущерба. В то же время Минсельхоз взыскивает с ООО «Инвест-Климат» 22 млн. рублей, а с директора ООО А. Шадрина – те же 22 млн. рублей ущерба. При этом все работы по объекту в настоящее время выполнены в полном объёме, что подтвердил в суде под присягой и.о. зампреда правительства РТ Уран-оол Ондар. И обвинение этого факта не отрицает. То есть фактически взыскивается ущерб в тройном размере, которого на самом деле не существовало! Ну как можно в подобном случае считать такой приговор законным и справедливым? Но такое обстоятельство почему-то коллегию по уголовным делам в составе председательствующей Сундуй М.С. с участием судей Л.Б. Сат и И.Л. Осмоловского не заинтересовало...

Впрочем, поскольку совещание судей изрядно затянулось, с таким подходом к делу, видимо, согласны были не все...

А задуматься было о чём. К примеру, суд первой инстанции представил некорректные протоколы судебных заседаний, в которых показания свидетелей искажены до обратного смысла того, что они говорили на самом деле. Но самым интересным было то, что эксперт Фокина признала, что рассматриваемый судом объект – «линейный». А в случае, если государство финансирует строительство подобного объекта, заказчик вправе отдельно оплачивать закупку материалов и оборудования, что и сделал Дун. Однако суд первой и апелляционной инстанций проигнорировали это обстоятельство и приговорили его за оплату оборудования, указав, что он оплачивал не только оборудование, но якобы и строительно-монтажные работы... На суд не подействовал даже довод подсудимого А.Дуна о том, что платёжное поручение, в котором было указано «оплата за оборудование» Казначейство провело, не установив в этом никакого нарушения. А обвинение на этом построило все свои претензии. Я уж не говорю о том, что при попустительстве суда обвинитель Монгал не гнушалась подсказывать эксперту ответы на вопросы защиты и задавать наводящие вопросы, на которые эксперт отвечала «да».

Вот такое «странное» решение коллегии судей. Но, думается, в деле ещё не поставлена «точка». Всё-таки суд над двумя экс-министрами региона – дело не рядовое. Надеюсь, в Кемеровской кассационной инстанции внимательно отнесутся к жалобам экс-министров. Когда состоится это рассмотрение, мы проанализируем его итоги.

НАГРАДИТЬ ВИНОВНЫХ И НАКАЗАТЬ НЕПРИЧАСТНЫХ

Другое резонансное уголовное дело, недавно рассмотренное в апелляционном порядке – обвинение Евгении Хертек и Аллы Донгур-оол в вымогательстве. Дело это получило широкую огласку, так как в его исходе был заинтересован глава республики В.Ховалыг. Его продвигало правительство, поскольку именно Ховалыг своим Постановлением отнял у Хертек большой земельный участок, которым она самовольно без законных на то оснований распоряжалась, продавая наивным доверчивым покупателям под видом займов или выполнения кадастровых работ. Однако по итогам расследования сомнительные отношения главы правительства и криминальной предпринимательницы отошли на второй план. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграла давнишняя личная дружба мошенницы с заместителем прокурора г. Кызыла Ховалыг.

По всей видимости, перед следствием и судом была поставлена задача максимально вывести из под удара Е. Хертек и как можно жёстче наказать А.Донгур-оол, больше известную своей критикой коррумпированного руководства Тувы. И следствие, и суд с поставленной задачей справились. Главную виновницу всей этой скандальной истории Евгению Хертек суд приговорил к наказанию в виде одного года и десяти месяцев и отпустил в зале суда, в то время как оппозиционную блогершу Аллу Донгур-оол приговорили к трём годам и трём месяцам колонии общего режима и оставили в СИЗО. Апелляционная инстанция Верховного суда провела несколько заседаний по делу, но набраться мужества изменить явно несправедливое решение суда первой инстанции не сумела.

А суть проблемы, как сообщают СМИ, состояла в том, что ещё при прежнем главе Кара-ооле Хертек незаконно захватила, размежевала и распродала по фиктивным договорам займа и производства кадастровых работ огромный земельный участок в Кызыле в районе ул.Интернациональной. Когда сменилась власть и пришёл Ховалыг, все криминальные договорённости с бывшим главой Кара-оолом стали недействительными. И Минзем РТ (скорее всего, по указанию главы Ховалыга) начал процедуру освобождения земель от самовольных построек через Кызылский городской суд. Видимо, тут между Хертек и Ховалыгом состоялся некий торг по поводу этой земли. Но, судя по всему, Ховалыг «кинул» предпринимательницу, которая в соответствии с договорённостью по его просьбе отозвала заявление из Арбитражного суда Республики Тыва. Тогда Хертек воспользовалась услугами Донгур-оол, развернув кампанию критики деятельности вороватого руководителя. Ховалыг обращался к известным людям с просьбой «угомонить» блогершу, даже предлагая ей работу в правительстве, но тщетно: Алла на компромисс не шла. И тогда в правительстве была задумана провокация, которая и привела её на скамью подсудимых. Но для всех, конечно, понятно, за что судили оппозиционного блогера Донгур-оол – за справедливую острую критику главы республики Ховалыга. Именно поэтому благоприобретателя Евгению Хертек осудили на год и 10 месяцев и выпустили на свободу, а Донгур-оол дали три года и три месяца и оставили в СИЗО.

НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ ЧЕСТНО – ЗАТКНИ РОТ!

Всё время, пока шло разбирательство, правительственные продажные блогеры, как могли, поливали Донгур-оол грязью. Но, следует признать, что это успеха не принесло, поскольку к тому времени талантливый дар журналистки Аллы Донгур-оол в республике и за её пределами был уже непререкаем. Вся республика ежедневно находилась в ожидании, что она скажет или напишет по тому или иному поводу. За какие-то год-полтора она превратилась в настоящую головную боль для главы республики В.Ховалыга и его супруги Айланы Ховалыг. Ежедневно все аппаратные совещания у главы начинались с разбора сообщений оппозиционного блогера и поиска источников этой информации среди ближайшего окружения Ховалыга и его супруги.

Все знали, что выпускница седьмой школы Кызыла и Кызылского Пединститута Алла Донгур-оол в молодости имела опыт работы в МВД, в правительстве и парламенте республики. Также работала в «ТуваМедиаГрупп» при Министерстве связи РТ. Она вела свой телеграм-канал. Её острое перо оперативно выхватывало из суеты событий самые важные моменты и выносило на всеобщее обозрение. Сам же Владислав Ховалыг в её публикациях выглядел жалким, безмозглым, крайне недееспособным чиновником, ставившим перед собой цель личного обогащения. И очень-очень зависимым от желаний своей жены Айланы.

Верховный суд не смог противопоставить личным интересам главы профессионализм и непредвзятость и оставил приговор первой инстанции без изменения. Правда, у Аллы Донгур-оол подошёл срок подачи заявления на условно-досрочное освобождение. Но, думается, Ховалыг пустится во все тяжкие, чтобы воспрепятствовать УДО для Донгур-оол. Она на свободе ему точно не нужна. Ведь он на своей шкуре испытал профессионализм, последовательность, смелость и непримиримость оппозиционной блогерши. Ему и в кошмарном сне не может присниться, что она уже на свободе.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин