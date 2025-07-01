Как один семейный подряд безнаказанно украл в Туве государственное имущество

В Туве уже как-то привыкли к тому, что губернатор в основном работает на себя и свою семью. А известного в республике подкаблучника главу Владислава Ховалыга чуть ли не все относят к категории жуликов и прохвостов. И это несправедливо хотя бы потому, что он нашёл в себе мужество и с помощью прокуратуры отменить бесплатную воровскую приватизацию семейством бывшего главы республики Шолбана Кара-оола Центрального рынка г.Кызыла. По его заданию прокуратура раскопала детали этой «прихватизации» и выяснила, что приносящее солидные многомиллионные доходы коммерческое муниципальное имущество досталось семейству без какой-либо оплаты. К тому же по поддельным документам. А ведь не секрет, что и сам Ховалыг в каком-то роде тоже член этого семейства – по некоторым данным, которые сам Ховалыг не опровергает, экс-глава республики Шолбан Валерьевич Кара-оол доводится ему дядей. Но, как говорится, на что не пойдёшь ради законности и порядка! Тут и родственника не пожалеешь, если на кону до 200 млн. доходов за год.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ, ПОРАЗИВШИЙ ВСЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ

Но считать, что семейка украла у республики только этот актив, было бы большой несправедливостью по отношению к другим, не менее лакомым государственным активам, затерявшимся в недрах семейства Кара-оол. На этот раз не станем интересоваться, как гостиницы и Дом Быта оказались в цепких руках алчного семейства, но попробуем узнать, как АЗС ГП «Туванефтепродукт», что расположена в Кызыле на Правом берегу Енисея, оказалась собственностью жены Шолбана Кара-оола Ларисы.

Забегая вперёд, скажу: история эта весьма поучительна, поскольку она приоткрывает тайну технологии почти законного воровства государственного имущества с использованием служебного положения. А схема эта достаточно примитивна. И придумал её, скорее всего, ближайший сподвижник известного в республике пройдохи Шолбан-оола Советовича Иргита, выходец из харьковской юридической школы Салим Кызыл-оол – родной брат судьи городского суда В.Т. Кызыл-оола, который по протекции Кара-оола стал судьёй почти сразу же после того, как Кара-оол стал главой республики.

Схема почти законного отъёма государственного имущества состоит в том, что для начала берётся какой-нибудь заведомо доходный государственный объект, который предстоит «прихватить». Ему «с потолка» присваивается несуществующий адрес, а затем тот, кто собирается этот объект прибрать к рукам, обращается в суд с заявлением о признании за ним права собственности. Следует иметь в виду, что реализация такого плана возможна только тогда, когда в круг «заинтересованных лиц» входят такие лица, как руководитель республики, судья, первые лица органа, управляющего государственным имуществом и муниципалитета, где расположен подлежащий хищению объект. А в случае, если госпредприятие находится в стадии банкротства, то и конкурсный управляющий, осуществляющий эту процедуру. Как все понимают, далеко не каждый в состоянии собрать такой «букет» руководителей для осуществления воровства госимущества. Какому-нибудь пенсионеру, врачу или учителю такое уж точно не по плечу. Если, конечно, он не доводится близким родственником главе республики. Но об этом чуть ниже. А пока разберём сам принцип почти законного воровства госимущества.

Для реализации такого плана необходим сговор с руководством госоргана, владеющего этим объектом. Нужно, чтобы оно подписало какой-нибудь фиктивный договор с лицом, которое намерено прибрать актив к своим рукам. А затем официальный представитель не явится в суд или даст ответ на запрос суда, из которого следует его согласие с иском в суд. Потом нужно совсем немного, чтобы никто не обжаловал сомнительное решение суда по этому иску.

К примеру, по адресу г. Кызыл, ул. Ленина, д.1 находится некий объект недвижимости. К примеру, АЗС или магазин, принадлежащий местному госпредприятию, которое находится в стадии банкротства. Гражданин «Х», решивший прибрать объект к своим рукам, обращается в суд с заявлением о праве собственности на него. Но при этом он указывает не реальный официальный адрес объекта «г.Кызыл, ул. Ленина д.1», а абстрактный – несуществующий. К примеру, такой: «г. Кызыл, улица Аферистов, справа возле фонарного столба». И прикладывает к заявлению копию составленного задним числом фиктивного договора аренды этого объекта недвижимости с правом выкупа. К примеру, Минземимуществом (или Госкомимуществом, как оно тогда называлось). Суд запрашивает муниципалитет, имеется ли по указанному адресу муниципальная недвижимость. И получает ответ, что такого объекта по указанному адресу в реестре муниципальной собственности не существует. Тогда суд «при непротивлении сторон» выносит решение о признании права собственности за лицом, которое обратилось в суд – и дело в шляпе! Никто решение не оспаривает, поскольку со всеми заинтересованными лицами проведена определённая «работа». И оно, как и положено, уже через месяц вступает в законную силу. Точка! Дело сделано!

А теперь давайте посмотрим, кому по плечу провернуть такое дельце. Кому подчиняются республиканские и муниципальные власти и суд? Конечно, такое вряд ли может провернуть какой-нибудь столяр-краснодеревщик или постовой полицейский. Для этого нужна реальная криминальная или государственная власть. Или обе вместе. Поскольку рисковать ради него ни руководитель госоргана, ни мэр муниципалитета, ни тем более судья, не станут. Как известно, рукописи не горят. Для того, чтобы такое провернуть, нужны вельможные друзья, друзья таких друзей или родственники в высоких чиновных креслах.

И в нашем случае такое заинтересованное лицо с полномочиями и связями нашлось! Им оказалась любимая супруга новоиспечённого главы республики Кара-оол Лариса Саган-ооловна! У самого главы в подчинении руководитель Минземимущества РТ с правопреемственным архивом Госкомимущества РТ, в родстве – мэр города Кызыла (тогда им являлся племянник Кара-оола В.Ховалыг) со всеми его службами. Но у Кара-оола был ещё один очень эффективный союзник – судья Арбитражного суда Тувы Ш. Донгак, у которого как нельзя, кстати, родной брат Вячеслав Октяброович служил Кара-оолу в качестве министра культуры. В общем, все, кто был нужен для оформления объекта госсобственности в собственность супруги главы республики, входили в ближайший круг общения главы республики. Они готовы были ему услужить в знак уважения верой и правдой. И афера удалась!

В апреле 2007 года Ш.Кара-оол избирается депутатами парламента главой Республики Тыва. А уже 30 августа 2007 года ИП Л.С.Кара-оол обращается в Арбитражный суд Тувы с заявлением о признании за ней права собственности на АЗС, находящейся по несуществующему адресу: «г. Кызыл, Правый берег Енисея трасса Кызыл-Абакан район стационарного поста ГИБДД». При этом ссылаясь на некий (похоже, никогда не существовавший) договор аренды от 1998 года. И уже 7 сентября 2007 года судья Ш.Донгак выносит решение такое право за ней признать. Как он умудрился это сделать за неделю, хотя закон требует извещения сторон о месте и времени судебного заседания и проведения предварительного судебного заседания, а также получения ответов из всех заинтересованных инстанций о том, есть ли такой объект и имеются ли на него чьи-то притязания?

Впрочем, Госкомимущество РТ умудрилось каким-то образом (видимо, неофициально), получить некий запрос суда и также неофициально ответить на него, что ГКИ РТ с иском Л.С.Кара-оол согласно. При этом полагающиеся в таком случае ни договора аренды с правом выкупа, ни документа об оплате выкупа, ни акта приёма-передачи объекта недвижимости в деле почему-то не имеется. Более того, такой договор не мог существовать хотя бы потому, что в решении суда указано, что стороной договора является ИП Кара-оол Л.С., хотя в то время она вообще не являлась индивидуальным предпринимателем, что следует из соответствующей Выписки Госналогслужбы. Договор датирован 1998 годом, а этот статус она получит только спустя пять лет в 2003 году, отказавшись от него, как только оформила собственность по решению суда. Таким образом, опытный судья арбитражного суда признал право собственности на объект несуществующего ИП по несуществующему адресу.

Кстати говоря, редакция располагает официальным ответом ФГУП «Почта России», в котором сообщается, что такого адреса в Кызыле не существует, и никогда не существовало. Так АЗС, которая принадлежала находящемуся в стадии банкротства ГП «Туванефтепродукт», ни с того ни с сего стала принадлежать супруге главы республики. Любому начинающему юристу совершенно очевидно, что всё это, как говорится, «шито белыми нитками».

КАК ХОВАЛЫГ СВОЕМУ ДЯДЕ ПОМОГ ЗЕМЛЮ ОБРЕСТИ

Но на этом приключения не заканчиваются. Следующим шагом незаконной бесплатной приватизации АЗС стало оформление земельного участка, на котором она находилась. Сначала, 20.12.2004, откуда-то появляется распоряжение и.о. руководителя Минимущества РТ Монгуша В.Б. «о предоставлении земельного участка в собственность Кара-оол Л.С. по адресу: г.Кызыл, на правом берегу Енисея, с целью использования под заправочную станцию, общей площадью 6428 кв.м.». При этом никакого упоминания в обоснование этого распоряжения не имеется.

Напомню, что сомнительное решение суда появится много позже – только в декабре 2007 года. А Монгуш В.Б. просто так – решил, и «предоставил». По адресу: «г.Кызыл, на правом берегу Енисея». Если хочешь проверить – иди свищи! Хрен найдёшь. Скорее всего, это распоряжение также появилось задним числом, когда нужно было оформлять землю. При этом, когда судья Кызылского городского суда В.О. Саая в 2025 году запросила сведения об этом в Минземимуществе, то получила ответ: ничего не знаем, «обращайтесь в Мэрию». Тогда суд обращается в мэрию и получает ответ: никаких сведений предоставить не можем, поскольку «документы 1992-1999 переданы в Архив». Затем приходит пора ответить и архиву, который сообщает суду: «договор аренды от 23.12.1998, заключённый с Кара-оол Л.С., на хранение не поступал». Понятно, да? В госорганах и архиве никаких документов, подтверждающих права Кара-оол Л.С. на АЗС и земельный участок, не имеется, однако соответствующее судебное решение есть! Чудеса, да и только!

Но идём дальше. И находим документ, подписанный мэром г. Кызыла, племянником главы республики В.Ховалыгом – «постановление мэра г. Кызыла от 20.08.2008 № 1309», в котором записано: «передать в собственность Кара-оол Л.С. земельный участок 6428 кв.м. по адресу: г. Кызыл, район Правого берега, литер «А» в целях использования под АЗС». Заметьте: теперь указан уже другой адрес, который не совпадает с тем, который указан в Распоряжении Минземимущества («г.Кызыл, на правом берегу Енисея») или тем, что указан в решении суда («г. Кызыл, Правый берег Енисея трасса Кызыл-Абакан, район стационарного поста ГИБДД»).

И тут возникает один интересный вопрос: а зачем Кара-оол Л.С. понадобилось постановление от 2008 года за подписью мэра Кызыла В.Ховалыга о выделении земельного участка «в целях использования под АЗС», если у неё уже имелось соответствующее Постановление Минимущества РТ от 2004 года? А может, никакого Постановления Минземимущества от 2004 года и не было? Всё это – филькина грамота, составленная задним числом для придания законности воровства госимущества? При этом постановление Ховалыга содержит в себе обоснование: «заявление Кара-оол Л.С. от 20.08.2008 и Решение Арбитражного суда РТ от 10.09.2007». Хотя в судебном решении ни слова о выделении Кара-оол Л.С. земли под АЗС не сказано.

Следом за заведомо незаконном решением Ховалыга появляется Решение ФГУ «Земельная кадастровая палата» №1055 от 11.09.2008. В нём предписано «провести кадастровый учёт изменений земельного участка» по несуществующему адресу, выдуманному мэром Ховалыгом «г. Кызыл, район Правого берега, литер «А» с неизвестно откуда взявшимся кадастровым номером – «17:18:0102007:34». И как венец – адресная справка мэрии №А18-258 от 22.10.2008г. с новым адресом: «г. Кызыл, ул. Абаканская, 47». А на следующий день – 23.10.2008г. появляется, как чёрт из табакерки, Выписка из Постановления №1586 мэрии Кызыла «предоставить в собственность Кара-оол Л.С. земельный участок 8347 кв.м. по адресу: г. Кызыл, ул. Абаканская, 47, в целях использования под АЗС».

Обратите внимание – уже указаны и другой адрес, и другая площадь: не «6428 кв.м. по адресу: г. Кызыл, район Правого берега, литер «А» в целях использования под АЗС», как в предыдущем распоряжении мэра, а «8347 кв.м. по адресу: г. Кызыл, ул. Абаканская 47». Все, кто связан с оформлением земельных участков в собственность, знают, что увеличить земельный участок можно не более чем на 10% от первоначального размера. Но как Владислав Товарищтайович Ховалыг сумел без каких-либо оснований увеличить своему дяде Шолбану площадь земельного участка с 6428 кв.м. до 8347 кв.м., то есть на 1919 кв.м. или на 29,9%, простому смертному не понять. Причём это противоречит Решению Федерального Агентства Кадастра объектов недвижимости за №833 от 23.04.2010г., которым Кара-оол Л.С. отказано в учёте земельного участка по адресу г.Кызыл, ул. Абаканская 47 с кадастровым № 17:18:0102007:34 с увеличенной до 8347 кв.м. площадью. Интересно, да? Росреестр сообщает, что в соответствии с законом увеличить площадь земельного участка невозможно, однако племянник главы, мэр Кызыла Ховалыг всё это легитимизирует. Как говорится, своя рука – владыка...

Впрочем, всё течёт, всё изменяется. Вот и в России наступила пора, когда потребовалась политическая воля президента по наведению порядка в управлении собственностью. Генеральный прокурор России Краснов последовательно раз за разом отбирает собственность у олигархов, необоснованно захвативших госимущество кто по дешёвке, а кто и даром. Конституционный суд РФ определил, что в случае оспаривания порядка приватизации государственного имущества сроков давности для отмены таких сделок не существует. Начался этот процесс и в Туве. Примером чему стала отмена городским судом бесплатной приватизации семейством Кара-оола в 2015 году Центрального рынка г. Кызыла. В ходе прокурорского разбирательства выяснилось, что за рынок денежные средства в казну не поступали. Более того, подпись директора рынка на договоре купли-продажи была фальсифицирована. Мало кто сомневается, что большая часть имущества семейства Кара-оолов была «приобретена» подобным образом. И в этом процессе тогдашний мэр Кызыла Ховалыг играл немаловажную роль в присвоении муниципального имущества.

Надеемся, что прокурор П.А. Насс «возьмёт на карандаш» украденную у государства АЗС и вернёт её законному хозяину. Прошу считать указанную публикацию официальным запросом прокурору. Воры должны сидеть в тюрьме.

Кондрат Пчёлкин