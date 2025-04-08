Как можно почти законно обогатиться губернатору?

Что ни говори, а инстинкт власти – серьёзная штука. На что только не идут люди, лишь бы получить высокую должность! А получив её, удерживать, пока это возможно. Самое близкое по времени событие из современной истории – это пример, как Хертек и Лопсан подставили Чюдюка, поймав его спящим в пьяном угаре на полу со спущенными штанами. Подловили его не на женщине с низкой социальной ответственности, ни на воровстве бюджетных средств, а на известной широко распространённой слабости. Чик – и он уже не только не кандидат в мэры города Кызыла, но уже даже совсем и не вице-премьер правительства Тувы по внутренней политике!

При этом ни для кого не секрет, что все трое – давнишние друзья-собутыльники и соратники по партии «Единая Россия». Более того: все трое входят в команду губернатора Ховалыга, можно сказать, его верные псы. Однако сцепились за власть, как пауки в банке. И решились они на такое только потому, что один очень хотел занять кресло мэра Кызыла, а второй метил стать зампредом правительства.

А что тут главное? Карьерный рост или возможность поправить своё финансовое положение? Поди, разберись...

НА ЧТО ГОТОВ ПОЙТИ ХОВАЛЫГ РАДИ УДЕРЖАНИЯ ВЛАСТИ?

Что же до должности мэра столицы, то тут тоже не всё так просто. С одной стороны, эта должность даёт доступ к бюджетным деньгам. И тут вроде всё понятно. Но у главы республики Ховалыга претензии к мэру Кызыла Сагаан-оолу, скорее всего, не основаны на меркантильном интересе. Все активы города нашли своих новых хозяев ещё в бытность мэром Владислава Ховалыга. И там «прихватизировать» по большому счёту уже нечего. К тому же у него на должности губернатора доступ к казённым финансам и ресурсам несравнимо больший, чем у столичного мэра. Тем не менее он демонстрирует жгучее непреодолимое желание избавиться от Сагаан-оола, убрав его с должности! Настолько горячее, что он готов в Москве договариваться со своим однокашником по Школе губернаторов руководителем «Россетей» Рюминым, чтобы тот для видимости принял на работу Сагаан-оола на некоторое время в качестве директора «Тываэнерго», а затем по-тихому избавился от него.

Но дело тут, похоже, не в должности мэра или директора сетевой компании. Как многие полагают, главное в этом деле – любыми путями избавиться от потенциального соперника на должность губернатора.

В этом плане Сагаан-оол как возможный конкурент Ховалыга не одинок. Как видится, кроме него в разряд возможных соперников на следующий губернаторский срок у Ховалыга составлен внушительный список, состоящий как минимум из Кара-оола, Оюна, Натсак, Дирчина, Достая и пр. Среди ожидаемых претендентов имеется ещё генерал полиции Кандан. Но он находится вне досягаемости Ховалыга, и ему сейчас «поставить подножку» почти невозможно... Полный список, наверное, знает только сам Ховалыг. И по поводу почти каждого из них у него должен быть свой продуманный определённый план. Впрочем, для его реализации нужен хороший беспринципный, но думающий помощник. Такой, как отчаянный выпивоха бывший прокурорский работник и зампред правительства Монгал, ныне обретающий в Абакане и ждущий там, когда его призовёт Кара-оол. Вот таким образом выглядит сегодня политическая тусовка в Туве.

Другой фактор, который не может игнорировать Ховалыг – это общественное мнение. А вернее, каким оно видится из кабинетов Администрации Президента России (далее – АП). Именно в таком разрезе Ховалыг воспринимает политическую и криминальную реальность в Туве. Поэтому он бросил все свои силы, мобилизовал все свои возможности, чтобы упрятать за решётку на длительный срок известного и популярного в республике блогера Аллу Донгур-оол. Она достаточно долго, смело и бескомпромиссно освещала деятельность тувинского губернатора, представляя его широкой публике таким, каким он является на самом деле: хитрым, изворотливым, непорядочным и мелким. И ему удалось с помощью послушных органов упечь её на три года в места не столь отдалённые по абсурдному обвинению в вымогательстве. Таким образом, хотя бы на время Ховалыг оградил себя от её правдорубства.

Впрочем, как говорится, свято место пустым не бывает: ряды блогеров, регулярно освещающих сомнительную деятельность тувинского губернатора, достаточно многочисленные, чтобы в АП имели объективное впечатление о деятельности Ховалыга. Да и сами разоблачительные факты: как пьяные зампреды правительства в неприличном месте валяются в присутственных местах, или пьяные депутаты парламента устраивают перестрелки, говорят о многом.

ЖАЖДА ВЛАСТИ – ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ

Но если кто-то думает, что Ховалыг – единственный в своём роде начальник, параноидально помешанный на идее удержания своей должности любой ценой, он сильно ошибается. Это позорное явление широко распространено во всём мире. На наших глазах развивалась борьба за кресло президента США. На очевидного претендента, чтобы компрометировать его, завели кучу разных дел. И по нескольким из них даже осудили. Но законодательство США построено таким образом, что судимостей за сексуальное домогательство, мошенничество и даже уклонение от уплаты налогов оказалось недостаточно, чтобы снять Трампа с президентской гонки. Он, несмотря на гирлянду судимостей, эти выборы выиграл. И теперь мстит Байдену и его команде, как только может.

Другой случай – во Франции, где на потенциального кандидата в президента завели уголовное дело. По нему осудили Марин Ле Пен за растрату €4 млн. из бюджета Евросоюза. Так что теперь она по приговору суда 5 лет не сможет баллотироваться на высокую государственную должность. А всё потому, что президенту Макрону не удалось обуздать нрав Ле Пен, и её рейтинг на протяжении последних лет так вырос, что она стала политиком №2 во Французской Республике. Потому была вполне в состоянии в 2027 году избираться президентом страны.

Можно привести и другой пример неодолимой жажды власти – на этот раз турецкого президента Реджепа Эрдогана, который со страхом готовится к очередным перевыборам. Страна под его руководством находится в страшном кризисе с годовой инфляцией под 50% в год. Огромная армия безработных подпирается миллионами беженцев из Сирии и Афганистана. В стране, по общему мнению экспертов, чудовищная беспримерная коррупция. Так что ему честно победить на выборах будет весьма непросто. К тому же у его партии есть весьма креативный соперник в лице мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Этот успешный политик, кандидат в президенты Турции, имеющий хорошие шансы сменить находящегося у власти более 20 лет Реджепа Эрдогана. На днях суд арестовал его... Не поверите – по обвинению с коррупции. Как результат – Турция кипит многотысячными митингами. Многие в стране расценивают эти действия властей как шаг отчаяния, поскольку видят в аресте мэра Стамбула новую ступень эскалации и сознательную провокацию со стороны власти, не имеющей иллюзий относительно результатов политической конкуренции с Имамоглу. Политологи говорят: «Эрдоган понял, что не сможет победить Имамоглу и решил действовать, пока тот не вступил в предвыборную борьбу». А Эрдоган между тем демонстрирует спокойствие – понимает, что по-другому ему соперника не одолеть и на троне не остаться.

Россия в этом случае тоже не исключение. Далеко ходить за примерами и не надо – достаточно вспомнить про судьбу ярких российских политиков Немцова или Навального. Теперь они уже никому конкуренцию не составят.

КТО ПОМОГ «ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК КЫЗЫЛА?

Но почему люди, облечённые властью, так отчаянно бьются за свою должность? Неужели у них так раздуто тщеславие, что они готовы идти на преступление, лишь бы оставаться «на плаву» на вершине власти? Или они реально опасаются, что после их отставки к ним придут люди в погонах и отправят их в места не столь отдалённые?

Думается, в большинстве случаях главным движителем неугасаемого параноидального инстинкта власти является стремление людей, занимающих высокие должности, к наживе. Что до семейства сегодняшнего главы республики Ховалыга, то о многом из того, что подпадает под статью УК РФ, мы узнаем, скорее всего, после того, как он лишится должности. Хотя статья в предыдущем номере о том, как главная семейка республики планировала «отжать» у государства Детский медицинский центр, наглядно и неопровержимо показывает царящие в ней нравы.

А вот о коммерческой деятельности предыдущего губера мы теперь регулярно узнаём много нового из отчётов прокуратуры и судебных сводок. К примеру, в этом году громкий скандал разразился, когда прокуратура проверила законность перехода в частную собственность семьи кара-оолов Центрального рынка г. Кызыла.

В ходе судебного разбирательства по гражданскому делу нашли своё подтверждение подозрения надзорного органа, что мэрия г. Кызыла (мэр – В.Ховалыг) и жена родного брата главы республики Ш.Кара-оола втихую, без огласки провернули операцию по дармовому присвоению высокодоходного коммерческого городского имущества. Прокурорская проверка установила, а суд подтвердил, что жена Леонида Кара-оола приобрела муниципальный актив по договору купли-продажи, который директор рынка подписывать отказался и его подписывало не имеющее на то право лицо. По нему ни копейки денег в городскую казну не поступило. А сам актив по оценке специалистов мог приносить семье кара-оолов никак не менее 200 млн. рублей в год. Таким образом, кара-оолы за 10 лет умудрились «поддержать» семейный бюджет на сумму в более чем 2 млрд. рублей.

Для какого-нибудь Цаликова такие деньги – ерунда. Но для тощего бюджета столицы это очень даже заметные доходы. Говоря юридическим языком, нанесли бюджету г.Кызыла ущерб, исчисляемый миллиардами.

Если кто-то решил похвалить тувинских полицейских за то, что они раскопали детали этого масштабного воровства и пригвоздили жуликов к позорному столбу, то это напрасно. В этой истории роль полицейских свелась к функции принеси-подай-посторожи. А вскрыли воровскую схему чекисты, которые на днях провели на квартире Леонида Валерьевича и у Буяна Монгеевича обыск. Что там было обнаружено, пока является тайной следствия. Однако теперь с большой долей вероятности можно предположить, что скоро кто-то из этой семейки «присядет» на приличный срок.

Как у нас водится, ни Шолбан Кара-оол, ни Владислав Ховалыг в таких случаях на себя ворованное предусмотрительно не оформляют. Они всё «заработанное непосильным трудом» регистрируют на своих жён, родственников, друзей, соседей и подельников. К примеру, недострой, что находится в Кызыле рядом с Арбитражным судом Тувы, оформлен не на Шолбана Кара-оола, а на его дружка-подельника Роберта Доржу.

«Выскочит» ли из этого капкана «прихватизации» Центрального рынка сегодняшний глава республики Ховалыг, который в то время состоял в должности мэра Кызыла, пока никто достоверно знать не может. Но трудно опровергнуть предположение, что с большой долей вероятности эту аферу с рынком придумал ни кто иной, как большой виртуоз конструирования «мутных схем» бывший организатор присвоения собственности предприятий, оказавшихся в предбанкротном состоянии, Владислав Ховалыг. Или на худой конец его вечный подручный не менее талантливый выдумщик специалист по доведению предприятий до состояния банкротства, Уран-оол Ондар. Но следствию доказать это сейчас будет достаточно сложно.

Однако в любом случае для всех очевидно, что мэр города не мог не знать, что коммерческий актив – Центральный рынок – перешёл в частную собственность близкого родственника Леонида Кара-оола по какому-то подозрительному договору купли-продажи, подписанному за директора рынка неизвестно кем. Но мэр, исполняя свои обязанности должным образом, не мог не знать, что по этому договору не было перечислено ни копейки в городскую казну. Впрочем, будет логично предположить, что получение в семейную собственность лакомого кусочка доходной собственности задарма входило в первоначальный план этой аферы. Потому Ховалыг и не сподобился «заметить», что за рынок никто ничего не заплатил. И он, таким образом, перешёл в собственность кара-оолам совершенно бесплатно. То есть, как говорится, даром.

НУЖНО ЛИ СНОСИТЬ «САМОСТРОЙ», ЕСЛИ ЭТО КОГО НАДО «САМОСТРОЙ»?

Но если бы воровство городского рынка было единственной «шалостью» провластной семейки, то это бы ещё не было для республики настоящей бедой. По всему видно, что проблема гораздо шире. Как говорится, эта семейка тащила в дом всё, что «плохо лежит». Главное – чтобы приносило доход. Простой пример: в Кызылском городском суде рассматривалось гражданское дело по освобождению земельного участка из чужого незаконного владения. Ответчиком по делу являлась супруга главы правительства Тувы Лариса Саган-ооловна Кара-оол, владеющая в г. Кызыле автозаправочной станцией «Эне-Сай» на правом берегу Енисея.

По версии истца, Лариса Кара-оол, сооружая пристройку к операторской АЗС, заняла под неё территорию соседней АЗС. Доказательств противоправной деятельности Кара-оол в деле было предостаточно. И вариант решения по делу не вызывал никакого сомнения. Тем более, что сама ответчица в суд ни разу не явилась и даже не направила отзыва. А её представитель появлялся в суде от случая к случаю.

Но, как потом выяснилось, функции её защитника каким-то образом перешли к судье Кызылского городского суда Н.Иргиту. Он, несмотря на неоспоримые доказательства, имеющиеся в материалах дела, в удовлетворении заявленных требований отказал, сочтя, что истец якобы просрочил срок обращения в суд. Как водится, дело ушло в Верховный суд Тувы. Апелляционная инстанция это решение отменила как незаконное. И вынесла новое определение, удовлетворив заявленные требования в полном объёме.

При этом в суде выяснились удивительные обстоятельства. Оказалось, что эта АЗС, которой якобы владеет Лариса Кара-оол, извлекая из её деятельности прибыль – какой-то безналоговый призрак. Её вообще официально в природе не существует. АЗС, являясь объектом повышенной опасности, не числится ни в каких официальных документах, в том числе в Росреестре – органе, регистрирующем права собственности. А потому за неё вообще не платились и не платятся никакие налоговые платежи.

Дело приобретало откровенно скандальный характер. Истец обратился в Государственную Думу и руководство «Единой России», чтобы там приняли меры по отношению к девятому заместителю председателя Думы от фракции «Единая Россия» Шолбану Кара-оолу. Председатель Госдумы Володин тут же поставил исполнение решения суда на контроль.

Опасаясь разоблачения, обеспокоенная супруга Кара-оола обратилась с жалобой в кассационную инстанцию девятого кассационного суда в г. Кемерово. Правда, особого успеха это не имело – она и там получила отказ. Купить или запугать кассационную инстанцию, как тот же городской суд, не получилось. При этом кассационная инстанция в своём определении не только подтвердила решение Верховного суда Тувы о сносе самовольных построек, но и отметила, что в соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ при возведении самовольных построек на самозахваченной территории принцип пропуска срока при подаче заявления в суд не существует. Она указала, что в случае нарушения границ земельного участка рассматривать в суде вопрос о пропуске срока вообще невозможно. Таким образом, решение судьи Н.Иргита по всем статьям подпадает под категорию заведомо незаконных, что влечёт привлечение судьи к уголовной ответственности по ст. 305 УК РФ. Поскольку судья Иргит не мог не знать, что такая норма в законодательстве существует, однако в удовлетворении иска отказал.

КАК ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА ЛИЦ ПРИСВАИВАЛА ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Однако хождение дела в кассационную инстанцию получило ещё один побочный результат и неожиданный аспект: Лариса Кара-оол при подаче жалобы приложила к ней решение судьи Арбитражного суда Республики Тыва Донгака Ш.О. от 10 сентября 2007 года по арбитражному делу № А69-1549/07-3 по иску ИП Кара-оол Л.С. о признании права собственности на АЗС, находящуюся по адресу: «г.Кызыл, правый берег, трасса Кызыл–Абакан». Как указано в решении, Л.С. Кара-оол ещё в 1998 году заключила договор аренды АЗС с правом выкупа с Госкомимуществом РТ. И якобы выплатила по нему всю сумму. Потому теперь хочет владеть этой АЗС на законном основании. Судья Донгак это заявление Кара-оол удовлетворил! Причём сделал это незамедлительно. Л. Кара-оол подала заявление 30 августа 2007 года, а решение суда состоялось уже через неделю – 7 сентября 2007 года.

Но не только оперативность Арбитражного суда вызывает сомнение в законности судебного акта по признанию права собственности. Удивляет адрес АЗС, указанный в решении – «г.Кызыл, правый берег, трасса Кызыл–Абакан». Не сложно было выяснить, что подобного адреса никогда не существовало и не существует по сей день. А то, что в решении судьи Донгака указано как «правый берег, трасса Кызыл–Абакан», на самом деле является улицей Абаканской. И откуда у Кара-оол оказались права на объект по ул. Абаканской – большой вопрос. К тому же ни для кого не секрет, что АЗС по ул. Абаканской являлась собственностью госпредприятия «Туванефтепродукт», которое в указанное время находилось в стадии конкурсного производства банкротства. И потому очень неубедительно выглядит обоснование в решении суда о том, что Кара-оол выкупила эту АЗС у Госкомнефтепродукта Тувы. На самом деле приобрести собственность банкрота можно только у конкурсного управляющего, коим в то время являлся Савельев. Кстати, в том же году глава республики Кара-оол наградил этого Савельева медалью Тувы. Неужели за то, что его жене досталась АЗС?

Есть в этом деле ещё один любопытный момент. Всё время, пока дело рассматривалось в Кызылском городском суде и Верховном суде Тувы, Кара-оол этого решения не представляла в суд. Хотя не могла не знать, что мэрия и Регистрационная палата представили в материалы дела официальные заключения, что по указанному адресу на правом Берегу Енисея никакой АЗС не регистрировалось, разрешения на строительство и акта ввода объекта не оформлялось, и документов, подтверждающих право собственности Кара-оол Л.С. на объект недвижимости, не выдавалось. Она предоставила копию этого решения только в Кемерово. Почему? Потому что понимала, что решение это весьма сомнительное и его обнародование может принести неприятности? А когда дело неожиданно для неё оказалось проигранным, пошла ва-банк, получила в суде заверенную копию и отправила в кассационную инстанцию?

И последнее. Когда Истец обратился в Арбитражный суд с ходатайством об ознакомлении с делом, получил за подписью врио председателя суда ответ, согласно которому дело № А69-1549/2007 «уничтожено ввиду истечения срока хранения»... Вот и получается: ещё совсем недавно тот же суд без всяких проблем выдал Кара-оол Л.С. заверенную копию судебного решения, а как только другой человек решил с ним ознакомиться, отказал ему, поскольку оно якобы «уничтожено...». Хотя всем известно, что электронное досье в судах обычно просто так не «уничтожают».

Продолжение следует.

Кондрат Пчёлкин