Потёмкинская деревня в Туве – 2

Уважаемая редакция! Вы опубликовали обращение к Вам и статью про ООО КЗ «Регионстрой». Там всё правильно говорится об этом проходимце Э. Иргите и его компании. Хочу добавить: работают они совместно тремя компаниями (ООО «Регионстрой», ООО «ЯППИ» и ООО «ЖилСтрой). Управляет ими Иргит, а формально их возглавляют его одноклассники. Это позволяет им уходить от налогов. А Иргит держит их за лохов. И обязательно в итоге «кинет». «Крышует» их не зампред О.Лукин, а, похоже, сам глава республики В.Ховалыг, за что они делятся с ним доходами.

У этой компании ничего за душой нет – одни долги. Коробку им подняли другие люди. Отделку – узбеки. И с теми, и другими они до конца так и не рассчитались. Монтажникам остались должны 400 тыс. рублей. Ещё около двух миллионов – узбекам. Их там работало порядка 50 человек.

Дома эти не готовы, хотя они ещё в марте подписали документы. К домам реально нет дороги, траншея под кабель не засыпана. А благоустройство реально выполнено хорошо. Только это сделал не «Регионстрой», а по просьбе главы «Восток» Уюсова. Но деньги снять в банке иргитовцы смогли только сейчас.

У них договорённость с Ховалыгом, что они построят ещё три таких дома. Но это у них вряд ли получится, пока они не рассчитаются по долгам. А вентиляция в этих домах реально не работает. И зимой это станет ясно, когда окна покроются куржаком, как на этой фотографии.

Когда-то Ховалыг пытался принудить ООО «Восток», чтобы Уюсов им построил дома, но тот ушёл в отказ. И если бы не узбеки, не видать им домов, как своих ушей.

От редакции.

Действительно, в №24 газеты «РИСК» в статье «Потёмкинская деревня в Туве» рассказывалось, как директор ООО «Регионстрой» Эдуард Иргит, зампред правительства Тувы Олег Лукин и министр строительства Артыш Кыргыс умудрились торжественно под камеры выдать ключи от квартир в двух многоэтажных домах в чистом поле. Дома выглядят очень прилично, только жить в них нормальному человеку невозможно, поскольку на момент вселения там ни водопровод, ни канализация не работали. Но людям же нужно справлять нужду. Потому фекалии стекались прямо в подвал нового жилого дома. К жилым домам отсутствует дорога, траншея под электрический кабель не закопана. Вентиляция не работает.

И зачем было нужно Лукину и Иргиту втирать очки общественности, на камеру раздавать новосёлам ключи от квартир?

Как оказалось, «ларчик просто открывался». О.Лукин, как говорят в правительстве, подал заявление на увольнение. И ему был нужен аккорд – деньги на отвал в Красноярск. А снять средства с эскроу-счетов в банке можно только после ввода объекта. Вот они и «пустились во все тяжкие», выдавая желаемое за действительное. Странно, что ГЖИ, мэрия и прокуратура как-то не среагировали на очевидное очковтирательство чиновников и бизнесмена.

А тем временем глава Тувы В.Ховалыг с супругой Айланой находился в С.-Петербурге на международном экономическом форуме. Там снова обсуждалась перспектива строительства железной дороги в Туву. Вдруг оказалось, что проект строительства дороги, который по заявлению бывшего главы республики Ш.Кара-оола ещё в 2011 году «прошёл точку невозврата», вновь, как и в 2001 году, актуален. Правда, зачем нужно было за казённый счёт (только пропуск на форум обошёлся в 1,5 млн. рублей) везти в Питер супругу Айлану, которая разбирается в строительстве дорог не больше, чем свинья в апельсинах? Видимо, фиктивную сдачу домов они как раз и приурочили к этому событию, чтобы выглядеть солидно.

Однако вернёмся к «Потёмкинской деревне», которую на пустыре изобразили Иргит и Лукин. Если так будет развиваться и дальше, то скоро ключи от квартир в многоэтажках начнут выдавать на этапе строительства первого этажа. А следом – на стадии закладки фундамента.

Думается, прокуратуре не составит особого труда установить всех участников этой мистификации строительства и примерно их наказать в соответствии с нормами закона. Кажется, раньше такого, чтобы с момента заселения жилого дома жители «ходили под себя», до того, как Иргит занялся строительством, а Лукин осчастливил Туву своим возвращением, ещё не было. Более того: редакционная почта полна писем, в соответствии с которыми ООО КЗ «Регионстрой» является недобросовестным партнёром строительства. И «кидает» своих партнёров, только шум стоит.