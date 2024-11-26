Республика Тыва сегодня: Внешнее благолепие на фоне экономического коллапса

Как ни крути, а придётся признать, что Тува – это особенный регион России. Настолько самобытный, что порой даже не верится, что он в далёком 1944 году вошёл в состав СССР. Создаётся такое впечатление, как будто в республике отсутствуют всякие нормы морали и достоинства, присущие другим регионам страны. К примеру, в ночь с 3 на 4 ноября почти весь состав единороссов тувинского парламента во главе со своим спикером Кан-оолом Даваа во всеоружии явился в столичный ресторан «Столичный» (извините за тавтологию), чтобы там в непринуждённой обстановке отметить успех какого-то борца. При этом повод для гулянки был явно надуман. Но, напившись до известного состояния, присущего отсталой части населения республики, народные избранники выбрали для своей цели выдвижение неприемлемых условий находящейся за соседним столиком компании, которая случайно оказалась у них на пути к превращению депутатов в пьяных особ.

ЧЕМПИОНЫ ПО СТРЕЛЬБЕ БЕЗ ПРАВИЛ

В результате спор между двумя представителями торжествующих компаний быстро превратился в экономический скандал, связанный с дележом скудного бюджета Тувы. Затем очень быстро перерос в массовую потасовку хорошо упитанных мужчин, которую блестяще выиграла превосходящая по численности команда «Единой России», возглавляемая спикером парламента Кан-оолом Даваа. Но нетитулованная команда беспартийных любителей выпить сдаваться была не намерена. Осознавая очевидный численный перевес противника, она запросила поддержки у своих друзей, разъезжающих по республике на автомобилях с запоминающимися государственными номерами «010». Они, не мешкая, тут же оказались возле ресторана, в котором провластные депутаты избивали своих беспартийных дружков. А когда число участвовавших в потасовке бойцов уравнялось, депутаты были вынуждены прибегнуть к силе огнестрельного оружия, которое они заблаговременно привезли с собой по пути в ресторан. Тут депутатские ружья оказались очень кстати – их применение поначалу привело «десятников» в замешательство. Но ненадолго. Те тоже оказались далеко не лохами. На «стрелку» с депутатами они прибыли, вооружённые травматическими пистолетами. Их тут же, не раздумывая, пустили в ход.

В результате боевого соприкосновения депутатов тувинского парламента от «Единой России» и рядовых боевиков Шолбан-оола Иргита пострадал главный зачинщик беспорядков. Это председатель комитета Верховного Хурала Тувы и по случайному совпадению племянник главы правительства Тувы Саян Ондар оказался в на операционном столе. С продырявленным в пяти местах пулями от ресторанных оппонентов бренным телом.

Впрочем, теперь сторонники действующего главы республики категорически открещиваются от родства главного пострадавшего со своим начальником. И совершенно не исключено, что они по существу могут быть правы: Ондар вполне может по результатам генетической экспертизы или показаниями родни главы оказаться совсем не родственником Владислава Товарищтайовича. А всего лишь обычным рядовым хулиганом с улицы, который забрёл в ресторан с тайной целью скомпрометировать тувинскую власть пьяным дебошем со стрельбой из ружей и пистолетов.

Правда, при этом остаётся открытым вопрос, как этот рядовой дебошир сумел проникнуть в партию «Единая Россия», став по её спискам депутатом сначала городского, а потом и Верховного Хуралов. Затем, оттеснив локтями от бюджетной кормушки представителей не только ЕР, но и других партий, умудрился занять должность освобождённого от непосильного труда оплачиваемого из бюджета председателя комитета тувинского парламента?

При таком раскладе сложно не поверить в версию недругов депутатов. Они считают, что на самом деле Саяну Ондару так повезло с его политической карьерой, несмотря на ограниченные умственные способности, склочный характер и склонность к решению любых проблем с помощью ножа или пистолета, исключительно потому, что он любимый племянник супруги главы республики Айланы Чечей-ооловны.

НУЛЕВАЯ РЕАКЦИЯ НА БАНДИТСКИЕ РАЗБОРКИ

Но не в нём тут дело. Тувинцы – народ горячий. Под пьяную лавочку порой в запале могут и родную жену зарезать, к примеру, как бывший министр сельского хозяйства Тыт-оол. А потом деятельно раскаяться в этом. Сейчас я о другом.

Подобные события встречаются у нас в стране нередко. И людей понять можно – идёт СВО, гибнут люди, народ нищает. Ну, как тут не затеять пьяную разборку в ресторане? Хотя, конечно – когда дерутся между собой два изрядно подвыпивших пьяных мужика, это одно. А когда народные избранники во главе со спикером регионального парламента приезжают на гулянку в ресторан, как на бандитскую «стрелку»: с ружьём в салоне автомобиля и в сопровождении охраны, затем ни с того ни с сего затевают там перестрелку? Это само по себе наводит на грустные мысли как о психическом состоянии депутатов от правящей партии, так и о состоянии правоохранительной системы в регионе в целом.

Но, к сожалению, и это в данном случае не главное. Учитывая, что порой прокурор республики сам, не таясь, покрывает жуликов из числа городских депутатов от «Единой России», освобождая их от обязанности вернуть в казну 68 миллионов рублей, полученных по госзаказу, признанному судом недействительным, как в случае с директором ООО «Энергострой» депутатом от партии «Единая Россия» Крапивиным.

В этом случае поражает другое. После пьяной разборки депутатов от ЕР в ресторане «Столичный» прошло уже более трёх недель, а никакой официальной реакции тувинских властей на скандальное побоище облачённых доверием и властью депутатов как не было, так и нет. Нет даже никакого специального релиза от МВД или прокуратуры Тувы. То ли там считают это событие недостойным общественной оценки, то ли просто боятся рассказать обществу правду об их избранниках. Да и спикер парламента Кан-оол Даваа, благословивший криминальную сходку, не сложил свои депутатские полномочия и не отказался от должности председателя Верховного Хурала Тувы. Он также никак публично не объяснился, как будто в ресторане в ту ночь его не было. И как будто он не парламент возглавляет, который создаёт законодательное поле жизни республики, а некую частную лавочку «Рога и Копыта». Ведь даже если бы он сам не участвовал в этой пьянке – это не повод молчать. Но закончилась она потасовкой со стрельбой, в результате которой ни в чём не повинной девушке изуродовали лицо, один человек лишился ноги, а остальные отделались пулевыми ранениями. Он как второе лицо в регионе, уважающий общественное мнение, не может не осознавать своей ответственности за подобные вопиющие случаи бандитского поведения своих коллег и подчинённых. И уже потому не должен так наплевательски относиться к общественному мнению в республике, которое складывается явно не в пользу тувинских властей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОСВЕЩЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО-ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

В такой ситуации выглядит просто смешной дискуссия, развязанная в отношении министра спорта республики, который, напившись в Монголии до поросячьего визга, где находился по служебным делам, вёл себя вызывающе. По крайней мере, он в отличие от депутатов «Единой России», не дебоширил, ни в кого не стрелял и никого не покалечил. А сколько шуму в отношении него не в пример пьяной потасовке со стрельбой депутатов Верховного Хурала. Вот и гадай после такого: это случайное происшествие или демонстрация падения нравов в так называемой элите Тувы? Могу даже представить, как взорвалась бы блогосфера, если бы на месте племянника главы республики оказался лидер тувинских справедливороссов Василий Оюн. И даже если бы он сам ни в кого не стрелял, а просто случайно оказался в этом ресторане. Тут бы все подконтрольные власти СМИ и блогеры типа Альмиры Сенди, проплаченные из республиканской казны Грицюком, подняли бы такой хай, как если бы он варварски застрелил и расчленил как минимум с десяток ни в чём не повинных граждан. В том числе женщин, стариков и детей.

Подобный подход к освещению событий в Туве действует не только в связи с пьяными дебошами депутатов. Такой же односторонний взгляд на реальность демонстрируют провластные СМИ и находящиеся на содержании у правительства блогеры и по вопросам экономической ситуации в республике, которая складывается чрезвычайно неблагоприятно. Но никто этого как бы ни замечает, хотя республика реально движется к экономическому коллапсу.

Чтобы не нервировать людей, не буду касаться больной в республике темы сельского хозяйства, которое в настоящее время превращено в кормушку нечистоплотных людей типа псевдо-фермера Санникова, имеющего очень далёкое отношение к отрасли и близкое отношение к исполнительной власти и казне республики. Давайте обратим внимание, например, на сферу строительства, которая считается у нас наиболее благополучной. На самом деле эта благостность весьма обманчива. Что касается строительства школ, финансируемого из бюджета, то здесь мы наблюдаем, как сроки ввода переносятся из года в год. Какой год уже откладывается завершение строительства школы в Танды. То же самое или подобное наблюдается и в строительстве других школ.

НА ГРАНИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА

Всё это по понятным причинам бесит главу республики В.Ховалыга, которому всё сложнее выбивать средства из бюджета РФ. И виной тому не только неквалифицированное управление отраслью министром Кыргысом и зампредом Лукиным, имеющим сомнительный опыт в строительстве и не понимающим собственную роль в деятельности строительного комплекса. Ну, ладно Кыргыс – у него, по крайней мере, отец – в прошлом известный уважаемый в республике строитель. Хотя многие помнят, как ему по решению надзорного органа пришлось снести объект, который он построил в Хову-Аксах... Но везти в Кызыл из Красноярска этого проходимца Лукина, называющего каменщиков камнекладами, человека, не построившего в своей карьере ни одного солидного здания и известного больше способностью придумывать схемы личного обогащения, было очевидной кадровой ошибкой, которую Ховалыгу давно пора понять.

В целом ситуация в республике с комплектованием отрасли квалифицированными инженерно-техническими и рабочими кадрами просто аховая. Для её характеристики достаточно того, что у нас сейчас даже сторожей и грузчиков днём с огнём не сыщешь. А что уж говорить о проблемах со сварщиками, монтажниками, крановщиками, экскаваторщиками и отделочниками... Ранее кадровую проблему сглаживали мигранты из Средней Азии. Теперь и этот ресурс подходит к концу – доллар уже более 100 рублей, это сильно удорожает стоимость иностранной рабочей силы. К тому же страна после террористической атаки мигрантов на «Крокус Сити» целенаправленно «выдавливает» узбеков и таджиков из страны.

Но правительству, министерству и ГКУ «Госстройзаказ» этого понимать не хочется, и им до этого дела нет. Там увлечённо разрабатывают агрессивные методы давления на руководителей подрядных организаций, применяя в качестве рычага прокуратуру и другие органы подавления. Такое впечатление, что эти Лукины и Кыргысы живут совсем не в Туве. И для них главная цель – не развитие производительных сил Тувы, не наращивание мощностей по строительству, а стремление отвести от себя ответственность за сложившуюся в отрасли ситуацию и прищучить какого-нибудь сафрина. Таким образом отчитаться перед начальством – мол, мы не только мзду со строителей собираем, но и контролируем, что они там делают. Именно этим они увлечённо занимаются изо дня в день, не понимая сути своего предназначения.

А в это время жилищное строительство в Туве держится только на одном – льготном кредитовании по ипотеке, которому, похоже, в России приходит конец. В сентябре Путин, побывав в Кызыле, пообещал, что для Тувы эту льготу сохранят. Время идёт, а воз и ныне там. Все, помнят, как он в 2011 году обещал нам железную дорогу, забивая «золотой костыль», но вскоре позабыл об этом. В республике всё меньше надежды на то, что льготная ипотека в Туве сохранится, обеспечивая заданные темпы строительства. Я уже не говорю о том, что сохранение льготного кредитования строительства – это тоже не панацея, учитывая крайне низкие доходы населения Тувы, не способного платить ни простую, ни льготную ипотеки. А это чревато социальными потрясениями в отдельном изолированном регионе.

Наверное, мне кто-то скажет, что такая ситуация во всей стране, что за последние годы банки выдали 30 трлн. (!) рублей льготных кредитов. В результате в настоящее время уже более 6,5 млн. должников по кредитам вообще не платят банкам. Не спорю. Но для Тувы и её нищего озлобленного тяжёлой жизнью населения ситуация с долгами перед банками при низких доходах домовладений становится весьма тревожной. А когда банки за долги начнут выселять ипотечников из их жилья и выставлять квартиры и дома на торги, ситуация станет неконтролируемой. И тут уже не важно, льготная ипотека у людей или обычная под 25%. А поднять на мятеж людей, которым нечего терять – дело несложное. Тогда Каадыр-оол Бичелдей и Шолбан Кара-оол этим могут легко воспользоваться.

Но вернёмся к руководству строительной отрасли. Очевидно, что считать рабочих на стройках и писать доносы наверх – не главное дело министра и зампреда. Их обязанность – готовить генеральные планы территорий, организовывать перспективное проектирование социально значимых зданий и сооружений. А также подготавливать к инвестированию земельные участки: выделять, межевать, регистрировать, подводить инженерные сети. Позволю себе заметить, что ничем подобным ни Кыргыс, ни Лукин не озабочены. Более того: некоторые объекты находятся в высокой степени готовности, а ПСД для них до сих пор не закончены. Вот это и есть главная вина руководителей отрасли. Мало того: у нас до сих пор в республике дефицит электроэнергии, питьевой воды и систем водоотведения. Очистные сооружения Кызыла уже давно работают в качестве сливной ямы, а реконструкция никак не начнётся. Вот чем в первую очередь должны заниматься Кыргыс и Лукин. Но они эту работу подменяют сочинением доносов и проведением множества бессмысленных совещаний, от которых руководителей подрядных организаций уже тошнит.

В этом, конечно, есть вина и главы правительства Ховалыга, который по должности обязан придавать правильный вектор деятельности подчинённых.

Конечно, в одной отдельной статье невозможно описать непростую ситуацию в отрасли. Но я к этому ещё вернусь. А в следующем выпуске газеты я постараюсь рассказать о том, какие проблемы стоят перед Минземимуществом и Минсельхозом Тувы.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин