    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-11-2024 #1[ru]

А ещё расскажи нам, раб галерный, каким и куда мы оружием врежем. И как они дико испугаются. А ещё расскажи, где живёт Лиза Пескова, сынулька Соловьёва и дочь Лаврова... А заодно – сколько миллиардов у веслоносой дочки Шойгу... Или ты не в курсе?

Аноним, 20-11-2024 #4[ru]

Кремль начал публиковать «консервы» о встречах Путина с задержкой до 2 месяцев. Сам он не появлялся на публике с 7 ноября. Практика публиковать «консервы» существует давно, однако в последнее время сроки между реальными встречами Путина и выходом отчетов о них стали комичными.

Путен, 20-11-2024 #5[ru]

Разрешение бить ракетами США по территории России – это пересечение красных линий! Наш ответ агрессивному блоку НАТО не заставит себя долго ждать! Уже в декабре мы повысим ключевую ставку до 25%! И полностью запретим Ютюб! А со следующего года повысим нахрен вообще все налоги!!!

Аноним, 21-11-2024 #6[ru]

Вот Путин же говорил, что начал СВО, чтобы ракеты НАТО не угрожали России. Сказал – сделал. Теперь ракеты НАТО России не угрожают, теперь они по ней просто бьют.

Аноним, 20-11-2024 #1[ru]

Когда не очень хорошо учил географию, но отчитаться нужно. Патрушев гордо объявил, что флот РФ в Каспийском море защищает его от кораблей НАТО. Тот самый нюанс: Каспий – замкнутый водоём, а значит флот НАТО чисто физически туда попасть не может. Зато как пафосно звучит, да?

Аноним, 20-11-2024 #2[ru]

Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал аборты причиной СВО между Россией и Украиной: «Сейчас война происходит как раз из-за таких событий – когда искусственно прерывают беременность». Скорее наоборот – СВО идёт от того, что некоторые мамаши таких вот депутатов вовремя беременность не прервали...

Аноним, 20-11-2024 #3[ru]

Еще поразительные «перлы» депутата Госдумы Александра Ильтякова: «Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы?»

Аноним, 20-11-2024 #4[ru]

«А если бы вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе?» Тогда бы мы жили в совершенно другой стране...

Аноним, 20-11-2024 #3[ru]

Ха ха, караоловскую АЗС, которую строят возле погранотряда и жилых домов, без проблем оформят. Депутаты Лопсан и его подельники выглядят смешно в борьбе против ШВК и его комарильи. Даже казахстанца Санаева привезли на сходку с жителями. И все довольные – всем хорошо!

Аноним, 20-11-2024 #4[ru]

Это все холуи путина-шойгу.

Аноним, 21-11-2024 #7[ru]

Это кем нужно быть, какими талантами обладать, что бы собрать всё криминальное отребье, провести во власть и сделать их неприкасаемыми? Это что же за государство у нас такое? Рыба с головы гниёт – так в народе говорят. А кто голова всего этого непотребства?

Аноним, 21-11-2024 #8[ru]

Что-то сильно много банд спортсменов развелось в Кызыле. И все с оружием ходят...

Аноним, 21-11-2024 #9[ru]

Странно, что при разборке не было ни гранат, ни автоматов. Наверное, это не очень крутые бандиты – так, мелкие гопники.

Аноним, 21-11-2024 #10[ru]

Родственники Хавалыга начали людей отстреливать.

Аноним, 22-11-2024 #11[ru]

Да какие гранаты и пулемёты!? Собрались гопники-сойоты, жирующие на деньги из Кремля, которые возомнили себя «элитой». Нажрались, вернули себе своё настоящее обличие – и обгадились. Давай, Путин, ещё денег на содержание этого зоопарка.

Аноним, 23-11-2024 #14[ru]

АУЕвшие (запрещённая российскими властями экстремистская организация) борцы-спортсмены, все со стволами ходят. В Туве никогда не будет нормальной жизни. Вечный криминал, убийства, изнасилования...

Аноним, 23-11-2024 #15[ru]

анониму №13 «Представитель Службы ГО и ЧС России по Туве отметил, что документы по данному вопросу еще не поступали. И они не могут оценить объект до его ввода в эксплуатацию. У них отсутствует информация о конструкции резервуаров и других аспектах строительства». По роду своей деятельности много лет работал с этой организацией в Тыве (МЧС по РТ). Продажность, некомпетентность и изворотливость тывинских МЧСников ГАРАНТИРУЮ!!! Ау и Э-эх.

Аноним, 23-11-2024 #16[ru]

Министр спорта Тывы пьяный или обдолбанный пляшет в Монголии, а все тывинцы его защищают и поощряют в комментариях. Мол, имеет право на отдых тоже человек! А завтра этот тип пойдет и шмальнет со ствола. Да уж, странный народ эти тывинцы... Режут друг друга, как баранов. И все у них тип-топ.

Аноним, 23-11-2024 #17[ru]

Супер Аяс вроде возглавлял ГО и ЧС в Туве. Должны поддержать этого чудака – оба же советники Карлика...

Аноним, 23-11-2024 #19[ru]

На этого Чудака Карлик оформил десятки земельных участков и АЗС. Но хозяин этого всего не Чудак, а Карлик.

Аноним, 23-11-2024 #20[ru]

Ворье поганое, ничего делать не умеют. Поэтому Тува и в заднице!

Аноним, 23-11-2024 #22[ru]

Что это за цирк с клоунами? Притащили в хурал артистов. Эти Чудаки совсем охренели. ШКВ что хочет, то и делает. А потом все эти жильцы взлетят на воздух вместе с этой АЗС. А то, что в двух шагах воинская часть стоит, ничего страшного?

Аноним, 23-11-2024 #23[ru]

Какой наглый этот Чудак! Плевал он на всех – ведет себя дерзко и крайне агрессивно.

Аноним, 23-11-2024 #24[ru]

Это вечно голодное кара-бичелдей-шойговское стадо в итоге сожрёт всю Туву. Даже если вдруг подавятся, то вырыгают, высрут – и снова будут жрать... Погубят они Туву.

Аноним, 24-11-2024 #25[ru]

«Конечно, Шойгу тут не виновен. Его оболгали, а дочурка, крышующая и владеющая через подставных лиц строительными компаниями в СПБ, да и по стране так же «белая и пушистая»?! Гнилая семейка. Ксения, нет желания вернуть людям деньги с учётом инфляции? Либо достроить и сдать квартиры, как и указано в договоре – с отделкой. Да и неустойку выплатить. Реновация Девелопмент: купи квартиру и стань бомжем!» Это о семье Шойгу пишут люди, столкнувшиеся с этой самой семейкой. Каракарлик просто выполняет «ДЕЛАЙ КАК Я!». ЗАКОН НЕ ДЛЯ НИХ.

Аноним, 20-11-2024 #1[ru]

«В Кремле заявили, что россиян не интересует возвращение YouTube». Хозяева всё уже решили за своих холопов.

Аноним, 20-11-2024 #2[ru]

Картина дефицита спецтехники в разрезе субъектов РФ выглядит следующим образом: Республика Тыва (78%), Луганская Народная Республика (35,3%), Донецкая Народная Республика (22,7%), Запорожская область (16,9%), Херсонская – 16%. Я правильно понимаю, что в «новых» регионах России, где каждый день разрушают города и уничтожают сёла, с вывозом мусора ситуация гораздо лучше, чем в мирной Туве?..

Аноним, 20-11-2024 #3[ru]

«Но вместо 40 автобусов до Кызыла доехал только 31. Хотя из городского бюджета оплатили доставку всех 40 машин. Ущерб городу оценили в 2,5 млн. рублей». А куда делись автобусы-то? И почему 9 украденных автобусов оценили всего в 2,5 миллиона?? Кто на них наварился в итоге? Собянин? Шойгу? Кара-оол? Сагаан-оол?

Аноним, 20-11-2024 #4[ru]

79% россиян – счастливы. 31% – счастливы абсолютно (ВЦИОМ). Ни СВО, ни кризис, ни пандемия, согласно статистике, не способны выбить россиян из седла: уровень счастья все последние годы – около 80% и выше. Быть счастливым – не мешки ворочать, что тут скажешь.

Аноним, 21-11-2024 #5[ru]

#4 – Сегодня. Счастливыми. Граждане страны торжествующих зэков, страны убивающей бомбами детей и стариков, страны массово сажающей невинных, страны грабящей и нищающей, страны ведущей дело к ядерной всемирной войне – чувствуют себя счастливыми...

Аноним, 21-11-2024 #6[ru]

Какая мелочь, 9 автобусов за 2.5 ляма... Учитесь у Шойги! 11 триллионов патриотических рублей и повышение по службе – вот это результат! Мальтийской орден всё держит под контролем.

Аноним, 20-11-2024 #1[ru]

«...Зазвонят колокола и оденутся русские люди в золотые одежды и начнут молиться за убийства. И начнется старое, давно известное всем ужасное дело. Засуетятся люди под видом патриотизма, засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше денег, засуетятся военные, получающие двойное жалованье за убийство людей. Они будут получать ленты, кресты, галуны и звезды. Будут заглушать свои души развратом, пошлостью и водкой...» Лев Толстой, «Христианство и патриотизм». https://t.me/chtddd/80432

Аноним, 20-11-2024 #4[ru]

Байден дал разрешение на применение ракет большой дальности по территории России. Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. В связи с этим событием, Путин срочно собрал... все свои чемоданы и удалился в самую дальнюю комнату бункера...

Аноним, 20-11-2024 #5[ru]

Три недели назад Путину задали вопрос, что он будет делать, если Украине разрешат бить ракетами по территории РФ. Если вам лень смотреть – он сказал, что это будет означать «прямое участие стран НАТО в войне с Россией». Ну, допустим. Вот, к примеру, созывает завтра Россия экстренное заседание Совбеза ООН и устами Небензи обвиняет страны НАТО, что они вступили в войну на стороне Украины. И что дальше-то? ООН ведь в любую сторону умеет выражать озабоченность. Ей же пофиг, в принципе. Главная интрига в этой ситуации – захочет ли Путин проверить, как работает пятая статья устава НАТО, зная, что за него-то на деле никто не впишется, не считая КНДР, которая уже сдуру вписалась.

Аноним, 20-11-2024 #6[ru]

По поводу последних новостей с недружественного Запада остаётся только одна неопределённость: так к Новому году уже не готовиться? Или, как обычно, просрут все сроки и отложат ядерную войну на после каникул где-то в феврале?

Аноним, 20-11-2024 #9[ru]

Решение Байдена дать разрешение на использование для ударов по России поставляемого Украине американского оружия меня нисколько не удивляет. Скорее наоборот: меня удивляет его бессмысленная запоздалость. Если Байден не боится Путина, его ядерного шантажа и красных линий, то почему он тянул с этим решением до поражения демократов на выборах, наблюдая за тем, как Украину запускают в шредер (я не про бывшего канцлера)? А если он опасается за адекватность Путина и принимает всерьез его ядерный шантаж, то чего он такой смелый стал после того, как демократы проиграли выборы? Или после нас – хоть ядерная война?

Путен, 21-11-2024 #12[ru]

В ответ на бомбардировки Курской области натовскими ракетами я уже распорядился увеличить долю вложений в облигации госзайма США, а также прилюдно раздавить бульдозером несколько ящиков кока-колы! ЧО С ХЛЕБАЛОМ, НАТО?

Аноним, 21-11-2024 #15[ru]

Вроде каждое слово в отдельности понятно, а вместе читаешь – хреновина какая-то получается: Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе.

Аноним, 22-11-2024 #17[ru]

«Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», сказал пресс-секретарь Путина Песков. А что же такое случилось, что население уменьшается?