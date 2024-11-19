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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 34, 19 ноября / Коротко
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№34, 19 ноября 2024 года.
    Коротко

Спрос на ипотеку в России за три месяца снизился на 53%

Аналитики KEY CAPITAL проанализировали изменения на рынке ипотеки за три последних месяца, используя данные, опубликованные Банком России. После отмены льгот и ужесточения условий кредитования число выданных в РФ ипотечных кредитов без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в третьем квартале 2024 года сократилось на 53% по сравнению со вторым кварталом.

В сентябре 2024 года в российских регионах было выдано почти 79 тыс. ипотечных кредитов, тогда как в июне этот показатель составлял 166 тыс. Заметнее всего снизился спрос на строящееся жилье.

По данным исследования, за сентябрь россияне оформили 25 тыс. ипотечных кредитов под договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 67% меньше, чем в июне 2024 года, когда дольщики заключили 77 тыс. сделок, и на 66% ниже показателя этого же периода 2023 года.

Самое заметное ослабление интереса к этому инструменту было отмечено в Республике Тыва (-84%). Также сильно снизились показатели в Рязанской (-78%), Пензенской (-77%), Курской (-76%) и Тверской (-75%) областях. В Красноярском крае, в Республике Северная Осетия, Республике Хакасия и в Орловской области спрос уменьшился на 74%.

Спрос на готовое жилье сократился не так сильно. В сентябре в регионах были выданы 53 тыс. ипотечных кредитов. Это на 40% меньше, чем в июне (89 тыс.). По сравнению с сентябрем 2023 года показатель уменьшился на 57%.

Наиболее заметно ухудшение условий кредитования отразилось на рынках Курской области (-53%), Севастополя (-52%), Тюменской, Московской и Астраханской областей (по -52%), Республик Северная Осетия, Крым и Тыва (по -51%), Калининградской области (-50%) и Москвы (-49%).

«Старший помощник младшего дворника» ответит за кражу отданных Москвой автобусов

Кызылский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника одного из департаментов мэрии, обвиняющегося в превышении полномочий с тяжкими последствиями (пункт «в» части 3 статьи 296 УК). Об этом сообщили в прокуратуре Тувы.

«По версии следствия, в 2021 году департаментом городского имущества Москвы в собственность Кызыла переданы низкопольные автобусы марки «ЛиАЗ». В целях доставки автобусов мэрией Кызыла заключен контракт с подрядчиком на поставку 40 транспортных средств из Москвы в Кызыл», – рассказали в ведомстве.

Но вместо 40 автобусов до Кызыла доехал только 31. Хотя из городского бюджета оплатили 40 машин.

Ущерб городу оценили в 2,5 млн. рублей.

Имя обвиняемого не называется. Однако, по данным сайта госзакупок, договор на доставку 40 московских автобусов подписывал департамент экономики мэрии. Подрядчиком было красноярское ООО «Красстроймонтаж», сумма контракта составила 12,3 млн. рублей. Эта фирма принадлежит Светлане Савенко. В 2021 году департамент экономики возглавлял Вячеслав Мажаа.

В 16 регионах России не хватает машин для вывоза мусора

Российский экологический оператор рассказал о дефиците мусоровозов в 16 регионах страны. Нехватка спецтехники оценивается от 16 процентов до 78 процентов от требуемого количества. Хуже всего ситуация в Республике Тыва и в Ингушетии.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, мониторинг обеспеченности регионов нужным количеством мусоровозов для бесперебойного вывоза отходов проводится регулярно.

Картина дефицита спецтехники в разрезе субъектов РФ выглядит следующим образом: Республика Тыва (78%), Ингушетия (60,4%), Дагестан (47,1%), Еврейская АО (46,8%), Республика Алтай (36,8%), Луганская Народная Республика (35,3%), Камчатский край (27,5%), Приморский край (25,8%), Карачаево-Черкесская Республика (25,5%), Тверская область (23,9%), Донецкая Народная Республика (22,7%), Иркутская (19,1%), Мордовия (17,3%), Запорожская область (16,9%), Рязанская и Херсонская – 16,2% и 16% соответственно.

Проблему обсудили на последнем заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами при Минприроды РФ.

«РЭО уже разрабатывает меры, которые помогут устранить дефицит, мы готовим для региональных операторов по обращению с ТКО программу по льготному лизингу по приобретению спецтехники», – подчеркнул Денис Буцаев.

Если в деталях, то поддержка будет осуществляться путем возмещения части процентной ставки при заключении лизинговой сделки на приобретение спецтехники.

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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