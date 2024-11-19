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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 34, 19 ноября / Перекрёсток мнений
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№34, 19 ноября 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 06-11-2024 #2[ru]

Путин: «русские люди не матерятся!» Потому что, мол, это совсем не в характере русского народа: русские – люди верующие. Ещё в прошлые века они ходили к батюшке исповедоваться и должны были признаваться и в матерщине, потому что это грех, – философствует кремлёвский дедушка. Кстати, 5 лет назад Песков рассказывал, что Путин может «высказать своё негативное отношение так, что кровь стынет». Что он, интересно, на исповедях попам рассказывает...

Аноним, 08-11-2024 #9[ru]

Путин заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Россия возвращалась на тот путь, которым она шла до 2022 года. Интересно, а кто же этот идиот, который 22 года вёл страну неправильным путём?

Аноним, 14-11-2024 #13[ru]

У Путина оленевод-крыса работает почтальоном. Намедни крыса-оленевод принесла письмо от Путина в Китай. Так о договорённостях каких-то заговорили. Мол, крыса-оленевод провела переговоры. И переговоры – успешные... Как известно, с почтальонами, тем боле крысами, переговоров не ведут. А в Китай крысу-оленевода отправили, скорее всего, чтобы он воду не мутил в стране. В Тыве не пакостил. В уголовные дела по МО не вмешивался. Ну что скажешь, крыса она и есть крыса.

Свежий анекдот

Аноним, 06-11-2024 #2[ru]

«Медведев заявил, что американцы должны узнать правду об убийстве Кеннеди». А россияне об убийстве Немцова и Навального – не должны?.. Сраный клоун...

Аноним, 12-11-2024 #4[ru]

Малышева в эфире Первого канала призвала россиян благодарить Бога за понос. Извините, так это получается, что теперь надо говорить не «обосрался», а «божья благодать снизошла»?

Аноним, 13-11-2024 #6[ru]

Генпрокурор Игорь Краснов будет запугивать коров, чтобы они давали больше молока? Он поручил проверить цены на молоко после того, как производители молока заявили о повышении его стоимости.

Не прошло и года: Ура! Прокуратура Тувы очнулась!

Аноним, 06-11-2024 #2[ru]

Как надоели все эти спортсмены, борцы... При КШВ возвели их в культ, а по сути своей это часто просто бандиты и отморозки. Кто им дал право так вести себя? Криминальные группировки на улицах Кызыла, под знаменами черной армии кара-шериг... Страшно жить простым людям в этой республике...

Аноним, 06-11-2024 #4[ru]

Тувинский депутат-eдинорос, председатель комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов Верховного Хурала (парламента) Тывы выстрелил в голову девушке прямо в ресторане. Ну и как?

Аноним, 07-11-2024 #5[ru]

Понабрали в депутаты каких-то отморозков.

Аноним, 07-11-2024 #7[ru]

Сколько раз в Вашей же газете поднималась тема преступлений семьи каракарликов: тут и торговля наркотой, и незаконная торговля алкоголем, и покалеченный охраник Иванов, и нападение на журналистов по дороге в республику... Вспомните лицо Юры Караола. Это – лицо преступника и убийцы. А его именем взяли и школу назвали... Поэтому такие, как Якушев, будут жировать и смеяться людям в лицо. Так что теперь этому Якушеву самое место – в Госдуме. Или – Совете Федерации.

Аноним, 07-11-2024 #8[ru]

Пацаны гибнут на СВО, а эти путинские отбросы, возомнившие себя элитой, жируют по ресторанам, в людей стреляют. А другая часть этой мрази их прикрывает. Доиграетесь, господа...

Аноним, 07-11-2024 #9[ru]

Банда спортсменов-гопников КШВ, возглавляемая неким чудаком, занимается всякого рода криминалом, рэкетом, вымогательством и прочими злодеяниями. И куда смотрят правоохранительные органы?

Аноним, 07-11-2024 #10[ru]

Якушев и чудак – это бизнес-партнеры ШВК. Лучшие друзья, так сказать.

Аноним, 10-11-2024 #14[ru]

Дожили – в Тыве сейчас творится полный хаос и беспредел.

Аноним, 12-11-2024 #17[ru]

Понятно, что когда самый знаменитый тувинец слышит про ужасный скандал на его малой родине, он в ужасе всеми своими силами и властью пытается замять его, говоря тем, кого он посадил на кресло главы региона: – Ничего! Либо только хорошие новости оттуда, понятно!.. – ничего не получается, а получается даже совсем наоборот. То есть получается то, что в народе говорят: тушить пожар бензином. Становится как-то по-человечески очень жалко его. Ведь шило в мешке не утаишь. И глупость не спрячешь за генеральским мундиром.

Аноним, 16-11-2024 #19[ru]

Банда чини, банда чудака – одни сплошные банды и группировки в Тыве. А дальше что будет?

Коротко

Аноним, 06-11-2024 #1[ru]

Просто ради любопытства взглянул на статистику. И впечатлился. У арабов среднестатистическая корова дает около 42 литров молока в день. В России в зависимости от региона и технологической вооруженности такие показатели практически не встречаются. Средний показатель – порядка 20-25 литров. При этом фермы в ОАЭ могут держать одновременно до 100 тысяч коров. Учитывая, что с пастбищами в пустыне как-то не очень, практически все фермы – на кормах. И ничего, справляются.

Аноним, 07-11-2024 #5[ru]

Ховалыг пишет: «Подведены предварительные итоги кормозаготовительной кампании в хозяйствах Тувы. Заготовлено 246,5 тысяч тонн кормов, план перевыполнен больше чем на 8 процентов». Каждую осень чиновники рассказывают про перевыполнение плана по заготовке кормов. Но при этом каждую весну сообщают про массовый падеж скота от бескормицы... Как так? Где они врут?

Аноним, 07-11-2024 #8[ru]

Экс-наёмник «Ахмата», который кастрировал и убил украинского военного, жалуется на власть: Очур-Суге Монгуш из Тывы недоволен местными чиновниками. Ему не понравилось, что газ в республику так и не провели. А земли, обещанные участникам СВО в Украине, просто распродали. Тувинский садист также рассказал, как «унизили» его друга-наёмника – ему предложили стать социальным работником и ухаживать за пожилыми людьми. В 2022 году в сети распространились кадры истязаний и казни украинского военнопленного. Журналисты выяснили, что на видео был Очур-Суге Монгуш.

Аноним, 14-11-2024 #12[ru]

Власти по инициативе племянницы Путина в несколько раз снизили выплаты «героям СВО» за ранение. Теперь за ранение на СВО заплатят от 100 тысяч до 3 млн. рублей: сумма будет меняться в зависимости от тяжести повреждений. Ранее 3 млн. получали все пострадавшие. Идея принадлежит Анне Цивилевой – замминистра обороны и племяннице Путина. Z-патриоты, само собой, в бешенстве. «Аттракцион невиданной щедрости от МО, который был раньше, закончен», – констатирует один из Z-каналов.

Аноним, 15-11-2024 #15[ru]

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев: «Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса на него». Ни яблок, ни масла, ни картошки... Земли до хрена, а вырастить ничего не могут... Только субсидии своим аграриям раздавать научились.

Обзор прессы

Аноним, 06-11-2024 #1[ru]

Этого Кыргыса нужно гнать из министерства поганой метлой! Устроил из Минстроя клоаку – пишет доносы на неугодных подрядчиков, рассорил всех и вся, бегает всем угрожает. В общем, позорит главу республики.

Аноним, 06-11-2024 #2[ru]

Там в этом Минстрое взяточник на взяточнике сидит. Одного, кстати, недавно поймали. Он заместителем этого Кыргыса был.

Аноним, 06-11-2024 #4[ru]

Как точно подмечено в статье про держиморду! Более реального определения этому господину не подобрать. Нет в этом руководителе министерства ни одного положительного качества. Видно, только как он выслуживается перед начальством подобно маленькой собачонке на задних лапках. Последним думающим министром был Свинцов. А этот, к глубокому сожалению, ни на что не способен.

Аноним, 07-11-2024 #5[ru]

Ренат Ооржак – пустой человек. Видимо, Ховалыгу совсем уже ставить некого. В прошлом кара-ооловский бегунок-прихвостень, мелкий несун-неудачник. Попался на какой-то мелкой афере, за что получил по мордам от Юры. Вот такой вот никчемный персонаж, однако...

Аноним, 07-11-2024 #7[ru]

Самбала – тоже свой человек у них. Но в образовании шарит. Нашла финансовые нарушения – и ее тоже выкинули. Использовали и выкинули. Видимо, необходимой собачьей преданности у неё не было обнаружено, ха-ха-ха!

Аноним, 07-11-2024 #10[ru]

Самое гнилое ведомство – это Минстрой Тывы. Эти так называемые «кадры» все развалят в считанные дни. По всем госпрограммам у них – полный провал. Понараздавали своим друзьям и родственникам подряды, а те, в свою очередь, обделались по полной программе. Про этого Кыргыса уже анекдоты ходят. Он смешон и жалок одновременно. А еще он, говорят, трус редкий. И если что, то сразу прячется в кусты. А крайними делает своих же подчиненных. За это его презирают все в министерстве...

Аноним, 09-11-2024 #12[ru]

Самое коррупционное ведомство в Тыве – недавно арестовали замминистра за взятку в полмиллиона. 100% без согласования с министром он не действовал. Там что у них, министерство взяток?

Аноним, 10-11-2024 #13[ru]

С такими кадрами как Чингис Ховалыг и Артыш Кыргыс и врагов не надо. Быстро подведут под монастырь.

Аноним, 10-11-2024 #14[ru]

По результатам деятельности этого министерства в республике появилось много мошенников, прохиндеев и разного рода проходимцев вроде якушева. Эти господа хорошие прикормили и сделали ручными многих чиновников.

Аноним, 12-11-2024 #16[ru]

Лукин, этот мразотник, тащит свой альфа-строй из Красноярска. Местный бизнес уничтожают в пользу приезжих? По схеме ШВК работают.

Аноним, 13-11-2024 #17[ru]

Минстрой – министерство коррупции Республики Тыва.

Сергей Конвиз: Избирательная кампания в США – для нас выбор из двух зол

Аноним, 07-11-2024 #10[ru]

Шолбан Кара-оол вещает: «Президент Дональд Трамп против войны. Дай Бог, чтобы остался верен своему слову и выстоял перед натиском темных сил, выступающих за войны по всей планете». Карлуша чё-то попутал – он выступает против САМОГО ПУТИНА??? Как это ПРОТИВ ВОЙНЫ??? Может, Карлуша еще скажет, что он за МИР??? Прокурор Дябкин! Срочно возбудись! Посади этого сраного либераста!

Аноним, 08-11-2024 #20[ru]

Вот что примечательно: евреи не приезжают в Европу миллионами нелегально; евреи не садятся в Европе на социальные выплаты; евреи не создают в европейских городах целые районы, в которые даже полиция заходить боится; евреи не устраивают в Европе теракты; евреи не жгут христианские храмы и не убивают христианских священников; евреи не кричат на улицах Европы, что скоро установят там свои порядки, заставят всех принять иудаизм, а кто откажется – вырежут. И, однако же, огромное число европейцев ненавидят именно евреев. А «несчастных беженцев», мечтающих о халифате и шариате в Европе, эти самые европейцы встречают с распростёртыми объятиями. Вам не кажется это странным?

Как сложно и опасно быть мошенником

Аноним, 06-11-2024 #1[ru]

Что они с этим пидером Якушевым церемонятся?

Аноним, 07-11-2024 #2[ru]

Когда арестуют этого наглого бандита-рецидивиста? Он продолжает грабить людей!

Аноним, 07-11-2024 #3[ru]

Этого лурия крышует сам Кара-ол!

Аноним, 08-11-2024 #4[ru]

А Кара-оола крышует Шойгу, а Шойгу крышует Путин (по приказу Мальтийского ордена).

Аноним, 10-11-2024 #5[ru]

Якушев столько скоммуниздил денег, а ему ничего за это нет. С ним продолжают вести дружбу власть и органы. Удивительно непотопляемый мешок с говном.

Аноним, 15-11-2024 #7[ru]

Подделка документов и представление их в суд в качестве доказательств – преступление против правосудия. По таким преступлениям даже примирение невозможно. Якушев конкретно влип.

Аноним, 15-11-2024 #8[ru]

Якушев откровенно подставился – Конвиз ему этого не спустит.

Аноним, 15-11-2024 #9[ru]

#8 – да ерунда. Якушев заявит, что это не он подделывал документы. И взятки с него будут гладки.

Аноним, 15-11-2024 #10[ru]

9-му: Он что, скажет, что это Дашмир Куулар подделал документы, а Ахбиар Ховалыг представил их в суд? Да они тогда его пришьют и закопают в лесу. Уж лучше Якушеву всё взять на себя. Дешевле будет. Хоть живым останется. Они же все бандиты!

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