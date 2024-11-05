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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 33, 5 ноября / Свежий анекдот
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№33, 5 ноября 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотГлава минфина чуть забылся,
и общаком назвал бюджет...

* * *

«Вице-премьер Патрушев поручил чиновникам за две недели остановить рост цен на продукты».
Правильное решение! Надо ещё волевым усилием цены на автомобили в три раза снизить, доллар сделать по 63 копейки и пломбир по 18! Ну и про ставку ЦБ в 2% не забыть.
Непонятно, почему только сейчас до этого додумались, всё же просто!

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Остальные материалы номера 33:

Удивительную избирательность демонстрирует коронавирус: музеи из-за него закрывают, а храмы – нет.

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