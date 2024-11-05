Свежий анекдот
Глава минфина чуть забылся,
и общаком назвал бюджет...
Правильное решение! Надо ещё волевым усилием цены на автомобили в три раза снизить, доллар сделать по 63 копейки и пломбир по 18! Ну и про ставку ЦБ в 2% не забыть.
Непонятно, почему только сейчас до этого додумались, всё же просто!
и общаком назвал бюджет...
* * *«Вице-премьер Патрушев поручил чиновникам за две недели остановить рост цен на продукты».
Правильное решение! Надо ещё волевым усилием цены на автомобили в три раза снизить, доллар сделать по 63 копейки и пломбир по 18! Ну и про ставку ЦБ в 2% не забыть.
Непонятно, почему только сейчас до этого додумались, всё же просто!