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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 33, 5 ноября / Коротко
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№33, 5 ноября 2024 года.
    Коротко

В Туве долг по имущественным налогам физлиц составляет 117,3 млн. рублей

По информации Минфина республики, по данным на 30 октября долг составил в общей сложности 117,3 млн. рублей. В начале лета сумма долга жителей республики по имущественным налогам составляла 150 млн. рублей. За четыре месяца ее удалось сократить почти на 27 млн. – до 123,4 млн. рублей. Наибольший долг составляет по транспортному налогу – на 20 октября это 61,2 млн. рублей. Вторую по величине сумму долга составляет недоимка по земельному налогу – 42 млн. рублей. Задолженность по налогу на имущество чуть более 14 млн. рублей.

Ярмарки отменили в Кызыле из-за бешенства собаки

«В течение двух месяцев на территории города отменяются ярмарки выходного дня», – сказано в сообщении правительства Тувы.

В радиусе 3 км от очага заражения запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных, добавили в правительстве.

Эпизоотическим очагом назвали место, где нашли заболевшую собаку – у административного здания по улице Кочетова, 35 – это самый центр Кызыла. По соседству находится городское управление МВД.

Россию накрывает новая волна аварий ЖКХ: в некоторых регионах не смогли запустить отопление

Российские регионы столкнулись с чередой коммунальных аварий еще до удара первых сильных морозов.

15 октября авария в системе ЖКХ произошла в Твери. Коммунальщики не смогли подключить к теплоснабжению 800 жилых домов, а также школы, детские сады и больницы.

28 октября 44 жилых дома отключали от тепла в Мурманске.

30 октября в Новосибирске из-за выхода из строя насосной станции сотни домов остались без отопления при околонулевой температуре на улице. При этом в мэрии города заявили об отсутствии тепла в 640 объектах.

В ночь на 4 ноября в Кызыле прогремел мощный взрыв в районе городской ТЭЦ. В соцсетях анонимные источники утверждали, что это «рванула» одна из турбин, пробив стену и потолок в здании. Впрочем, позже в Министерстве топлива и энергетики Тувы опровергли эти «слухи». По данным министерства, «Кызылская ТЭЦ работает штатно. Из шести котельных агрегатов работают три котла, остальные три находятся в резерве [...] Теплоснабжению Кызыла и пгт. Каа-Хем рисков нет».

В прошлом году аварии на системе ЖКХ произошли в 59 регионах. С отключениями света, воды и тепла в результате аварий столкнулись 1,5 млн. россиян. В Минстрое объяснили рекордную череду аварий износом коммунальных сетей, который, по оценкам ведомства, достиг 60%.

Экс-министр из Тувы приговорён к девяти годам за убийство жены

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство жены.

«Судом установлено, что в сентябре 2021 года осужденный, находясь у себя дома, на почве ревности нанес многочисленные удары по телу и голове своей супруги, от которых она скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Юрий Тыт-оол занял пост министра в сентябре 2015 года, в июле 2016-го он был арестован и снят с должности. В ноябре 2019 года был признан виновным в мошенничестве (ч.3, 4 ст.159 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Генералы Шойгу начали сдавать друг друга ФСБ

Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ задержали бывшего начальника 1-го управления главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина после того, как показания на него дал его бывший руководитель, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

По их словам, Шамарин в рамках заключенной со следствием сделки сообщил, что они с Оглоблиным поделили взятку, полученную от ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» при закупке спецсвязи для нужд Минобороны. До этого Оглоблин сам дал показания на Шамарина и проходил по делу против него свидетелем. Более того, как утверждали источники ТАСС, само дело было построено на сведениях, предоставленных Оглоблиным. Благодаря своим показаниям генерал-майор, осужденный в феврале 2022-го на 4,5 года лишения свободы за хищения, смог досрочно выйти на свободу.

В материалах дела против Шамарина, который был задержан в мае, говорится, что с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил от гендиректора и главбуха пермского предприятия не менее 36 млн. руб. за действия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», а также за общее покровительство по службе». Теперь Шамарин утверждает, что 10 млн. из этой взятки получил Оглоблин, который исполнял роль посредника.

Путин заявил о проблемах в экономике и обвинил в инфляции западные санкции

По его словам, причиной проблем стали «непростые условия», в которых находится страна. «Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику», – перечислил Путин.

Он добавил, что все эти факторы сказываются на уровне инфляции, которая ускорилась почти вчетверо с лета 2023 года и четвертый года подряд превышает 4-процентную цель Центробанка.

«Важно своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – сказал Путин чиновникам, среди которых были глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов, а также замглавы АП и помощник президента по экономике Максим Орешкин.

По данным Росстата, на 21 октября годовая инфляция в России составляла 8,5% и по сравнению с уровнями октября прошлого года (6.7%) ускорилась почти на четверть, несмотря на резкое ужесточение политики ЦБ.

Страна НАТО поможет России маслом

Турция начала поставлять в Россию сливочное масло из-за резкого дефицита и роста цен. Уже импортировано 20 тонн продукции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Минсельхоз России заявил, что «принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран» с целью насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен. Так, с 18 октября по 2 ноября на территорию РФ было ввезено 90 тонн сливочного масла из Объединенных Арабских Эмиратов.

В последнее время в России участились случаи краж сливочного масла из магазинов из-за сильного роста цен. Недавно мужчина, угрожая ножом, украл из магазина 25 пачек масла. После этого магазины стали прятать масло в специальные контейнеры с чипами, чтобы ворам было сложнее украсть продукт.

Вслед за маслом и яйцами в России подорожал картофель

Диапазон роста цен на картофель в РФ в последние три недели составил 1,3% – 3,1%, а с начала текущего года стоимость этого продукта выросла на 54,7%, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

Среди прочего такую тенденцию объясняют сокращением урожая. В текущем году картофеля было собрано на 15% меньше, чем в прошлом, что вызвано неблагоприятными погодными условиями и сокращением посевных площадей. При этом глава Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что дефицита картофеля в России «мы не ожидаем».

Патрушев поручил чиновникам за две недели остановить рост цен на продукты

Профильным ведомствам в течение двух недель следует принять исчерпывающие меры для сохранения стабильности на российском продовольственном рынке.

Как сообщает «Интерфакс», такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания, где обсуждались цены на продукты питания. Патрушев поручил чиновникам «ежедневно» мониторить рынок, а также напомнил, что еще в сентябре были приняты решения, чтобы не допускать скачков цен.

По данным Росстата, на 28 октября продовольственная инфляция в России достигла 9%, а цены на отдельные товары подскочили на десятки процентов.

С начала года на 25,7% стало дороже сливочное масло, на 54,7% взлетела стоимость картофеля. На 12,7% с начала года подорожала сметана, на 12,4% – молоко. Цены на баранину подскочили на 21,6%, а на говядину – на 10,5%. На 11,4% стал дороже хлеб, почти на 12% – яблоки.

В конце года на 10-20% могут вновь подорожать яйца – производители уже уведомили розничные сети о повышении цен, рассказали источники Mash.

Россиян предупредили о подорожании продуктов на 20% в следующем году

Продукты питания в России могут подорожать еще на 8-20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка, сообщил «РИА Новости» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

«Цены на продукты питания – одна из самых волатильных категорий. В 2025 году мы, скорее всего, увидим очередное повышение. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи», – отметил Леер.

По его словам, стоимость молока может увеличиться до 90 руб. за литр, что на 10-15% выше текущих значений. Говядина подорожает до 700-800 руб. за кг (рост на 12%), а свинина – до 500-600 руб. за кг (рост на 10%). «Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20%. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 руб. за кг, а помидор – до 150 руб. за кг», – говорит Леер.

В России взлетели цены на детали для сборки компьютеров

Сборка компьютеров в России продолжает дорожать: с января по сентябрь средняя стоимость комплектующих выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных IT-холдинга Fplus и аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», которые публикуют «Ведомости».

Сильнее всего подорожала оперативная память – на 22% (до 4240 руб.). Клавиатуры выросли в цене на 14,6% (2160 руб.), а мыши – на 13% (1320 руб.). Средняя цена видеокарты увеличилась на 11,6% (36 тыс. руб.). Жесткие диски стали дороже на 11% (6975 руб.), материнские платы – на 10% (10,7 тыс. руб.), а процессоры – на 8% (15,6 тыс. руб.).

Рост цен на комплектующие обусловлен прежде всего колебаниями курсов валют во второй половине 2023 года, что отразилось на закупочной цене и логистике, говорит бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк.

В среднем базовый персональный компьютер (ПК) для работы и обучения обойдется в 52 тыс. руб., а игровой – в 125 тыс., подсчитал категорийный менеджер компании 3Logic Group Владимир Агуреев.

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