Сергей Конвиз: Избирательная кампания в США – для нас выбор из двух зол

Внимание большинства сейчас обращено на две страны: США и Израиль. В первом случае всеобщий интерес вызывает, кто станет очередным президентом самой влиятельной страны мира. Во втором случае всем кажется очень важной судьба евреев, еврейского государства и в целом мирового мироустройства. А также, только на периферии – судьба российско-украинского конфликта. Но давайте обо всём по порядку.

АНТИСЕМИТИЗМ ГЛУБОКО ПРОРОС ВО ВСЁМ МИРЕ

Ситуация на Ближнем Востоке складывается очевидно в пользу Израиля, подвергнутого 7 октября 2023 года жестокой бандитской атаке террористов ХАМАС, убивших 1200 израильтян, включая сотни участников музыкального фестиваля и взятых в заложники ещё 242 гражданских лиц. Помимо массовых убийств граждан Израиля имели место множественные случаи сексуального насилия в отношении израильских женщин и девочек, а также мужчин. Это нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста. Атака началась ранним утром 7 октября с обстрела Израиля из сектора Газы до 5 тыс. ракет и одновременного проникновения на израильскую территорию с земли, моря и по воздуху более 2500 боевиков.

Весь мир был потрясён этим варварским актом палестинских боевиков. Многим показалось, что после этого никакой жалости к палестинцам, взрастившим этот террор, не может быть в принципе. Однако на этот раз евреи ошиблись. Они увидели, что не только арабский мир, но и многие цивилизованные страны в большинстве своём отнеслись к варварскому акту мусульман терпимо. В том числе и Россия. Так что, в конце концов, в сложившейся ситуации обвинили самих евреев, которые, по их мнению, сами создали обстановку ненависти и религиозной нетерпимости, препятствуя созданию палестинского государства. Хотя, насколько всем известно, соответствующая резолюция о создании на территории палестины двух государств касалась как евреев, так и палестинцев. Евреи свою часть обязательств исполнили, создали государство Израиль, а вот палестинцы воздержались, предпочитая существовать на пожертвования арабских стран, Евросоюза, США и ООН и не неся перед населением никакой ответственности. Поэтому руководство ООП сменяя друг друга, становилось долларовыми миллиардерами, а население – самым нищим в мире. А «виноватыми» в этом бардаке сделали евреев, которые за свой счёт снабжали сектор Газа водой, электроэнергией, медикаментами и всем другим необходимым.

Это, собственно, и стало причиной провала 7 октября: евреи были уверены, что палестинцы, живущие за счёт Израиля, не станут резать курицу, которая несёт им золотые яйца. И что вообще война с таким могущественным врагом им не нужна. Но они ошиблись. Ситуация сложилась такая, что палестинцы готовы поголовно умереть, лишь бы стереть с лица Земли Израиль. В этом их поддерживает как минимум почти весь арабский мир, большая часть европейских стран и стран-членов ООН, включая самого генсека. Так что выживать Израилю в борьбе с организаторами антисемитского террора приходится фактически в одиночку.

В этой борьбе они могут опереться разве что только на руководство США, которое в преддверии перевыборов президента ведёт себя весьма осторожно, учитывая некоторые обстоятельства. А они таковы, что Иран и его сателлиты многие годы финансировали почти все учебные заведения США и Европы, воспитывая у молодёжи ненависть к евреям. Это обеспечило взращивание целой прослойки студентов и преподавателей, заинтересованных в мусульманском финансировании. Так что вывести на улицы США или Европы тысячи, а порой и десятки тысяч протестующих против «еврейской агрессии в отношении палестинцев» особого труда не составило. Так мир «закипел» антисемитской ненавистью. Центрами такой ненависти стали солидные весьма успешные мировые университеты. Таким образом, Израиль проиграл арабам информационную и демонстрационную войну.

ТОЛЬКО ВОЕННАЯ МОЩЬ СДЕРЖИВАЕТ ВРАГОВ ИЗРАИЛЯ

Зато Израиль, не обращая внимания на неблагоприятный информационный фон событий, блестяще организовал защиту своего населения от ХАМАС, Хезболлы, хуситов, Ирана и прочих своих врагов. Фактически сложилась такая картина, что Израиль ловко воспользовался коварным нападением ХАМАСа 7 октября, чтобы зачистить от врагов не только сектор Газа, Йемен и Ливан, но и Иран, Ирак и Сирию. И это ещё больше разозлило арабский мир и российское руководство, которое, имея вторую армию мира, вот уже почти три года как не в состоянии справиться с небольшим соседним государством, в 10 раз уступающим России по территории, населению, а также экономическому и военному потенциалу.

Но бороться совсем в одиночку против арабов, в 30 раз превышающих численность евреев, имеющих огромный экономический потенциал, основывающийся на нефтегазовом могуществе, Израиль вряд ли смог бы так успешно, если бы не всесторонняя поддержка США. Штаты не только финансируют 50% оборонного бюджета Израиля, но и оказывают ему поддержку на международном уровне.

Но США неоднородны. Там превалируют собственные внутренние течения. Потому нести бремя арабо-израильской войны там не очень стремятся. Так как это может повлиять на расстановку политических пристрастий накануне выборов президента, которые состоятся 5 ноября 2024 года. В силу таких причин администрация США уговаривает правительство Израиля повременить с ответными ударами по территории Ирана, которые могут нарушить благоприятный для демократов расклад пристрастий избирателей Америки. Это важно потому, что преимущество демократического кандидата Камалы Харрис над республиканцем Дональдом Трампом за три дня до выборов минимально. Именно поэтому, идя навстречу пожеланиям президента Байдена, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ответным авиаударом не поражать энергетические или ядерные объекты Ирана, а сосредоточиться на уничтожении ПВО Ирана, состоящих из российских комплексов С-300. ВВС Израиля с этой задачей блестяще справились, не потеряв ни одного самолёта из 140, участвовавших в массированной атаке на Иран.

Таким образом, Израиль лишил Иран средств ПВО. А своих серьёзных ВВС у него и не было. Теперь для Израиля нет никаких препятствий в дальнейшем разрушении экономики своего злейшего врага, несущего на своих знамёнах смерть евреям. Но последнюю точку в противостоянии Израиля и Ирана можно будет поставить только после оглашения итогов голосования в США на выборах 5 ноября. Если победит Харрис, то ситуация неопределённости на Ближнем Востоке сохранится на какое-то время. Если же победит Трамп, это будет означать экстренное ужесточение позиций в отношении Ирана с последующей атакой на нефтегазовые и ядерные объекты режима аятолл. А тогда вполне вероятна смена режима в Иране с принятием более взвешенной и менее агрессивной в отношении Израиля внешней политики.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ В ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКЕ

Но вернёмся в США. Как уже сказано выше, по последним опросам, на предстоящих президентских выборах в США наблюдается минимальный разрыв между кандидатами от Республиканской и Демократической партий. Это свидетельствует об отсутствии явного фаворита. Камала Харрис в соответствии с ними имеет 49% поддержки, тогда как Дональд Трамп – только 47%. Правда, это не является гарантией того, что на выборах победит обязательно представитель Демократической партии. Потому как решающим для результатов выборов может стать голосование в ключевых неопределившихся штатах, таких как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, где результаты, по последним опросам, могут качнуться в любую сторону. А в этих штатах будет разыграно 93 голоса избирателей. Для победы кандидату нужно получить 270 из 538 голосов избирателей. Республиканцы и демократы имеют примерно по 219 и 226 голосов избирателей соответственно в своих «традиционных» штатах, что опять же делает голоса в «шатких» штатах определяющими.

Любая случайная фраза, брошенная на митинге, может стать решающей. К примеру, кандидат в президенты США Дональд Трамп столкнулся с серьёзной критикой в свой адрес после того, как на одном из предвыборных митингов назвал свою оппонентку, вице-президента Камалу Харрис «умственно отсталой». Она же его открыто называет преступником и фашистом. Другой яркой темой стало обсуждение мусора. Сначала выступивший на митинге Дональда Трампа комик назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора», вызвав яростную реакцию и у республиканцев, и у демократов. Затем мусором назвал окружение Трампа президент Байден. Следом кандидат в президенты США Дональд Трамп привлёк внимание на своём митинге в штате Висконсин, приехав в мусоровозе и надев ярко-оранжевый жилет. Затем Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал США «страной дураков, которой управляют дураки», обозвав действующего президента Джо Байдена «глупым негодяем».

США – совсем не Россия. Там исход выборов не запрограммирован заранее. Их исход может разрешиться в последний момент. В связи с этим в мире, и в том числе на российском ТВ, развернулось соревнование предсказаний, кто победит на выборах в США. Я не могу не присоединиться к их участникам. Мне бы по понятным многим причинам хотелось бы победы Трампа, который может положить конец политики неопределённости в Европе и на Ближнем Востоке. А может быть, внести ясность и в отношении Китая. Но я думаю, что победит демократический кандидат как человек более последовательный и прогнозируемый. Общество любит, но боится непредсказуемых правителей. Поэтому, на мой взгляд, в последний момент оно, скорее всего, откажет Трампу в своей поддержке.

Но от этого мир в одночасье не перевернётся. В Европе наступит успокоение и европейские лидеры типа словацкого и венгерского поймут, что они ошиблись. И тут же поменяют свои взгляды на противоположные. Так уже случалось. И не раз. Наверное, такой исход американских выборов омрачит состояние Владимира Путина. Но ненадолго. Поскольку в России все хорошо понимают, что как бы ни менялись президенты в США, антироссийский настой западных стран сохранится. Потому нам особенно не стоит заморачиваться, кто в Америке на этот раз победит. Мы всё равно, скорее всего, проиграем.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.