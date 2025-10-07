Сергей Конвиз: В борьбе за премию мира Трамп готов разнести весь мир!

ПРИЗНАКИ СЛАБОСТИ: УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕПРЕССИЙ ВНУТРИ И НЕУВАЖЕНИЕ К НАШЕМУ ЛИДЕРУ СНАРУЖИ

В России наблюдается нарастание системного кризиса в экономике и общественно-политической ситуации. Это проявляется в том, что уже плохо работают принципы существования политической элиты российского общества, основанные на двух сомнительных постулатах типа «не пойман – не вор!» и «победителей не судят».

Первый принцип ставится под сомнение чередой громких судебных процессов по отъёму незаконно нажитого известными в России бизнесменами и чиновниками самого высокого ранга. Имеются в виду прокремлёвские олигархи типа Каменщика, владевшего аэропортом «Домодедово», владельца Нафта-Москва Сулейманова и чиновников от экс-губернатора Челябинской области, владевшего макаронной компанией «Макфа», и до председателя Совета судей России Мамотова, у которого помимо связей с криминалитетом нашли 99 украденных у государства объектов недвижимости: гостиницы, рестораны и салоны красоты.

О крушении второго принципа говорит вероломно изменённая позиция президента США Трампа в отношении России и Путина, который после своей инаугурации делал очевидные реверансы в сторону президента Путина, давая время для осуществления перелома в СВО, чтобы совместными усилиями «дожать» президента Украины и заставить его согласиться на капитуляцию. Но прошли 10 дней, затем 50 дней, потом ещё две недели и ещё месяц, но, не увидев коренного перелома в ходе боевого противостояний армий двух стран, Трамп разочаровался в Путине и теперь откровенно «играет» на стороне Зеленского. Хотя ещё совсем недавно он заявлял, что у того «нет козырей», что он «нелегитимен» и имеет «2% поддержки населения».

Но такой переход американского президента на сторону Украины понятен и был вполне ожидаем, учитывая личные качества Трампа как дельца, который всегда старается встать на сторону сильного, чтобы заставить капитулировать слабого. Как только Трамп разочаровался в Путине, осознав, что тот его не слушает, и понял, что у того не хватает сил и средств «свалить» Зеленского, он под давлением европейских лидеров, твёрдо стоящих на стороне Украины, тут же переменил свою ориентацию в СВО и стал делать противоположные заявления, расхваливая Зеленского и подтверждая возможности Украины вернуть все свои территории и даже более того. При этом его прежняя позиция сохранилась только в той части, где США поставляли Украине вооружения за свой счёт – теперь оружие оплачивает Европа. Но и тут Трамп «продавил» решение ЕС оплачивать поставки оружия за счёт замороженных в ЕС российских активов и оформление их в качестве репарационного кредита Украине. Затем Трамп возобновил передачу разведданных украинской стороне, чем обеспечил удары ВСУ вглубь территории России.

Для некоторых все эти действия США и Европы могут показаться нелогичными и странными. Однако на самом деле они вполне ожидаемы, если исходить из соображений, что Путин для прекращения вооружённого противостояния с Украиной требует исключений причин, породивших российско-украинский конфликт. А эти причины касаются в первую очередь интересов США и НАТО и только во вторую очередь – позиции Украины. Незалежная в этом противостоянии выполняет роль передового отряда Европы, её восточного форпоста борьбы с Путиным. Причём борьбу эту она ведёт на деньги Запада и в основном их оружием. И это – фундаментальное, непреодолимое противоречие, (как сейчас любят говорить – экзистенциальное), которое не позволяет сблизить позиции США и Европы, поддерживаемые всеми странами Запада, с одной стороны, и России, поддерживаемой подсанкционными Ираном и КНДР, с другой стороны. Которых, в свою очередь, контролирует Китай.

К тому же ещё одной причиной, по которой Трамп так резко «переобулся» в отношении России, является резкое демонстративное сближение Путина с китайским лидером Си во время саммита БРИКС и празднования 80-летия победы Китая во Второй мировой войне, которые прошли в начале сентября. Видимо, Трамп Путину этого простить не может, поскольку Китай в США официально объявлен как главный противник на мировой арене. Смыкание огромных по численности вооружённых сил КНР с технически продвинутой в военно-техническом плане армией РФ представляет для США реальную «экзистенциальную» опасность. Другую опасность для США представляет союз КНР и РФ в области экономики. У России огромные территория и природные ресурсы, а у Китая 1,4 млрд. трудолюбивого населения вкупе с бизнесом и чиновничеством, низко коррумпированными в сравнении с их российскими коллегами.

Много шума произвели заявления Трампа и его подчинённых о возможных поставках Украине американских современных крылатых ракет «Tomahawk» дальностью боя от 1,8 до 2,5 тыс. км. Министр иностранных дел Лавров осторожно попросил Трампа этого не делать, однако многие эксперты едины во мнении, что такие поставки вероятны и даже очень скоро. И это будет являться ответом президента США Путину на его неуступчивость в вопросе достижения мира в Европе. Ведь, несмотря на громкие заявления об упрямстве Зеленского, всем понятно, от кого зависит прекращение боевых действий в Украине. Все понимают: именно в надежде Трампа на понимание его позиции Путиным были основаны его громкие заявления о мире «в течение 24 часов», за которые американскому президенту теперь так неловко. Эти заявления помогли Трампу избраться, а теперь за них стыдно, поскольку оказалось, что стремление дружить с США и помогать Трампу поддерживать свой имидж Путину недостаточно для того, чтобы принять решение о прекращении вооружённого конфликта в Европе.

«ПЛАН ТРАМПА» ДЛЯ СЕКТОРА ГАЗА

Параллельно европейскому развиваются события на Ближнем Востоке. Здесь у Трампа дела идут более успешно. Опираясь на вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ), США успешно привлекли на свою сторону арабские и мусульманские страны, которые одобрили т.н. «план Трампа», который на самом деле является планом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Ситуация вокруг палестинского вопроса затянулась в тугой узел после того, как большинство стран формально признало государственность Палестины. Израиль воспринял это как поощрение палестинских террористов, напавших на Израиль 7 октября 2023 года, убивших тысячи мирных граждан и захвативших сотни в заложники и до сих пор удерживающих их.

Без согласия Нетаньяху никакого Палестинского государства создать невозможно. Тогда Трамп, дабы вывести Нетаньяху из-под удара и поднять собственный имидж миротворца, провозгласил план, в соответствии с которым никакого Палестинского государства, как и террористической организации ХАМАС, в секторе Газа не будет. Но и принудительного выселения палестинцев из сектора он также не предполагает. Заложников отпустят, и тогда должен наступить долгожданный мир. Трамп предупредил: если ХАМАС с этим планом не согласится, не сложит оружие и не выпустит заложников, город Газа ожидает стирание с лица земли со всеми там проживающими палестинцами: и террористами, и населением, которое их активно поддерживает.

Если более подробно, то согласно этому плану, после прекращения огня и остановки продвижения израильских войск вглубь сектора Газа террористическая организация ХАМАС и её союзники в течение трёх суток должны освободить всех израильских заложников (около 20 человек) и передать тела погибших (около 50). Вслед за этим Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в его тюрьмах, и 1700 жителей Газы, задержанных после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого освобожденного заложника Израиль вернёт в Газу тела 15 погибших палестинцев.

Следующий шаг – амнистия всех членов ХАМАС, которые согласятся разоружиться и перейти к мирному сосуществованию с Израилем. Остальным членам террористической организации будет предоставлена возможность покинуть Газу. А структурам ООН вновь будет дозволено ввозить и распределять гуманитарную помощь в секторе Газа наряду с американо-израильским Гуманитарным фондом Газы, который обладает эксклюзивными полномочиями на это с весны 2025 года.

Для управления сектором Газа будет создан временный переходный технократический, аполитичный палестинский комитет, который будет подотчётен т.н. «Совету мира» – особому международному органу во главе с Трампом. Совет и комитет будут управлять Газой до тех пор, пока Палестинская национальная администрация не проведёт необходимые реформы.

Обеспечивать реализацию всех этих мер должны будут Международные стабилизационные силы, в которые войдут «арабские и международные партнеры» США и Израиля во главе с Иорданией и Египтом – ближайшими соседями Израиля. Блэр и его представители обсуждали его со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и с Джаредом Кушнером, зятем Трампа и его бывшим советником по Ближнему Востоку. Итоговую версию Блэр представил 27 августа в Белом доме Трампу и госсекретарю США Марко Рубио.

В поддержку плана Трампа уже выступили Саудовская Аравия, Иордания, Египет, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан и Индонезия. Собственно говоря, все те ключевые государства, без которых этот план не может быть реализован.

Неожиданно этот план поддержал и Путин, хотя он идёт вразрез с Ираном и его сателлитами в регионе. Эксперты полагают, что на российского президента произвёл впечатление грандиозный провал пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Молдавии, где Оппозиционный Патриотический блок вместо обещанной победы довольствовался 24% голосов.

Также план поддержан Палестинской национальной администрацией во главе с Махмудом Аббасом. ХАМАСу было дано время до воскресенья 5 октября для принятия решения. Когда верстался номер, пришло сообщение: руководство ХАМАС якобы согласилось с планом Трампа – Блэра освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с условиями Трампа, немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей плана и передать управление сектором Газа палестинскому комитету.

События вокруг сектора Газа, где усилия Трампа по достижению мира оказались настолько успешными, являются своего рода укором неуступчивому российскому президенту, который фактически препятствует получению Трампом Нобелевской премии Мира, которую тот так желает получить. И это, скорее всего, станет ещё одним поводом оказывать со стороны США более активную поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Сергей Конвиз