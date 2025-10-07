Коренные жители Тоджи оказались чужими на своей земле

В редакцию газеты «Риск»

От

Председателя Территориально-соседской

общины КМНС «Хамсыра-Додот»

Шуурге Эреса Кара-ооловича

Уважаемая редакция! Обратиться к Вам меня заставила нездоровая ситуация, сложившаяся в связи с нарушением конституционных прав коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока (КМНС) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва в части осуществления традиционной деятельности на исконных территориях наших предков в бассейне реки Хамсара и её притоков. Там, где ещё возможно сохранить первозданную природную среду для наших потомков, дать им надежду на сохранение традиции бережного использования природных богатств, при традиционном природопользовании в деятельности КМНС.

8 мая 2019 года Общиной КМНС «Хамсыра-Додот» было подано заявление об образовании территории традиционного природопользования (далее ТТП) в Администрацию Тоджинского района. Уже прошло шесть лет, однако никакой реакции на наше заявление нет. Власти игнорируют наши права и отказывают в удовлетворении нашего заявления. Обращение в прокуратуру также ни к каким положительным результатам не привело. Из прокуратуры Тувы пришёл формальный ответ-отписка, из которого следует, что нам отказано якобы «в связи с первоочередным поступлением заявления Ассоциации общин тувинцев-тоджинцев «Тос-Чадыр» представленным 15.03.2024 г.». Как следует из вышеуказанного ответа прокуратуры, трижды планировалось заседание рабочей группы, но нашу общину ни разу не приглашали на данные заседания. И приняли решение об отказе в удовлетворении нашего заявления, даже несмотря на то, что нашей общиной три раза, начиная с 08.05.2019г., 01.08.2022 г. и 10.06.2024г., направлялись заявления в Администрацию Тоджинского района о создании ТТП. Причём Администрация даже не уведомляла нас о принятом решении. Вот такое отношение к малочисленным народам в Тоджинском кожууне.

Мы обращались в различные инстанции от Администрации Президента РФ до Администрации Тоджинского района, сообщая о бездействии Правительства РТ, Министерства природных ресурсов РТ, местной администрации в части закрепления за нашей общиной территории традиционного природопользования в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренных народов (тувинцев-тоджинцев) в границах установленных Рабочим проектом внутрихозяйственного устройства Тоджинского коопзверопромхоза Тувреспотребсоюза в соответствии с «Паспортом промысловых участков Хамсаринского производственного участка», разработанного ещё в 1988 году Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом «Союзгипролесхоз».

Последний раз мы обращались в Прокуратуру Тоджинского района в феврале текущего года с жалобой на действия (бездействие) Администрации Тоджинского кожууна с началом разработки россыпного золота, по незаконному строительству дороги, разведке и добыче россыпного золота в истоках реки Бедий, являющейся нерестилищем и местом нагула ценных видов рыб: ленка, тайменя, хариуса и сига. Истоки реки являются самыми продуктивными оленьими пастбищами и охотугодьями для КМНС, проживающих в п. Чазылары и на остальной территории Тоджинского района.

В с.Тоора-Хем прошёл сход жителей, на котором все проголосовали против разработки россыпного золота на р. Бедый – притоке р.Хамсара. Было собрано более 1700 подписей, переданных депутату Верховного Хурала Республики Тыва Листкову А. для передачи в Прокуратуру РТ. Однако воз и ныне там. Прокуратурой не были предприняты меры воздействия к Администрации Тоджинского района. В результате территория традиционного природопользования муниципального значения не была создана. В результате чего 200 членов Общины КМНС «Хамсыра-Додот» брошены на произвол судьбы, т.к. ни добывать животные и водные биологические ресурсы, ни заниматься другими видами традиционного природопользования члены общины не могут.

Однако за это время с момента подачи Общиной заявления об образовании ТТП на этой территории образованы два частных охотничьих хозяйства с регистрацией юрлиц на Кипре. Ведётся незаконная добыча золота в самых продуктивных угодьях и местах нереста и нагула ценных и редких видов рыб, осуществляется незаконная добыча редких животных, истребляется самая южная в России популяция северного оленя. И всё это безобразие творится на глазах районной и республиканской прокуратур. И никакой реакции на это нет.

За пять лет злонамеренного бездействия Администрации члены общины буквально выживают в условиях полного отсутствия пункта здравоохранения, социального обеспечения, отсутствия снабжения продуктами, промышленными товарами в поселке Чазылары, где и зарегистрирована наша община. Семь месяцев в году людям не добраться до районного центра с. Тоора-Хем, т.к. нет дорожного сообщения. Летом члены общины, рискуя жизнью, за 30 тыс. руб. плывут на моторной лодке по реке Хамсыра 180 км и 60 км по реке Б. Енисей до с. Тоора-Хема и обратно в Чазылары. В мае прошлого года произошёл трагический случай утонули трое жителей посёлка Чазылары, которые на моторной лодке возвращались домой.

Никакой помощи, ни от муниципальных, ни от региональных властей людям нет. Мало того: власти в лице органов Госкомохоты РТ и Росрыболовства чинят препоны в части добычи объектов животного мира. Членов общины специально выслеживают, отбирают пойманную рыбу на дорогах общего пользования, запугивают возбуждением уголовных дел якобы за браконьерство. На реке Хамсара браконьеров, уничтожающих тайменя, «крышует» рыбоохрана. И теперь в Большом Енисее рыбы нет. Скоро уничтожат её и в Хамсаре.

Уважаемая редакция!

Прошу помочь нам в создании и закреплении территории традиционного природопользования муниципального значения. Это позволит не только сохранить жизни членов общины, но и обеспечить развитие посёлка Чазылары, жители которого брошены властями на произвол судьбы.

Председатель Э.К. Шуурге,

15.09.2025 г.