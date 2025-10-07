    Коротко

Тува оказалась среди худших регионов по доступу к чистой питьевой воде

В 2024 году каждый девятый (11,3%) житель России не имел доступа к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные Роспотребнадзора, Федерального агентства водных ресурсов и Росгидромета. Одновременно с этим употребление загрязненной воды в прошлом году привело к 11 тыс. смертей и 1,4 млн. заболевших. Чаще всего из-за плохого качества питьевой воды у россиян фиксировали болезни органов пищеварения (35,1% от всех случаев, или 487 тыс. заболевших), мочеполовой системы (27,1%, или 377 200), а также кожи и подкожной клетчатки (13,3%, или 184 100).

Наиболее неблагоприятная ситуация с питьевой водой наблюдается в Еврейской автономной области, Туве, Курганской области и Калмыкии, где около 28% жителей не имеют доступа к централизованному водоснабжению. К регионам, которые хорошо обеспечены питьевой водой, аналитики отнесли Оренбургскую область, Пермский и Ставропольский края.

Вместе с тем в России растет число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов: если в 2022 году их было 2471, то в 2024-м показатель вырос до 3095. Наибольшую нагрузку от загрязнения испытывают водоемы бассейнов рек Волги, Оки, Днепра, Енисея, Дона, Амура, Невы и Урала.

Жилплощади в Туве много, но покупать некому...

Тува вошла в число регионов-лидеров по рискам затоваривания на рынке новостроек в России, – сообщает РИА Новости. По данным портала «ЕРЗ.РФ», на начало осени самые высокие затоваривания на рынке новостроек зафиксированы в Дагестане, Туве и Саратовской области.

Это означает, что в республике наблюдается значительный дисбаланс между предложением и спросом – новые квартиры появляются на рынке значительно быстрее, чем их успевают покупать.

Темпы ввода первичного жилья в Туве превышают темпы продаж почти в 9,7 раза. В среднем за день по договорам долевого участия и договорам купли-продажи в республике продаётся 1,1 квартиры, в то время как ежедневный ввод новых квартир из строящихся проектов составляет 10,87.

Самый высокий показатель в Дагестане, где темпы вывода первичных квартир на рынок превышают темпы продаж в 32,6 раза. Больше всего квартир продается в Новосибирской области (54,6). В соседней Хакасии показатель 4,15 квартир в день.

«Лошадку уже порядком заездили». Миллиардер Дерипаска раскритиковал новый 3-летний бюджет за недостаток инвестиций

У российской экономики в условиях ее замедления и «сумасшедшего давления» санкций нет внутренних резервов для перезапуска, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска в своем телеграм-канале, комментируя параметры федерального бюджета, проект которого был внесен в Госдуму. Он также призвал «снижать госрегулирование» и установить в стране «верховенство закона».

Занимающий 37 место в рейтинге российского Forbes с состоянием $4,1 млрд. Дерипаска назвал проект бюджета «волшебным», а скрытые резервы, которых, по его мнению, у России нет, «магическими». «Мне кажется, что эту лошадку [экономику РФ] уже порядком заездили и пришпорить ее не удастся. Нужны инвестиции, как указывал президент. Их доля должна составлять значительную часть от внутреннего валового продукта страны – не меньше 35-40%. Этого я, к сожалению, не увидел. В общем, мечты, мечты...» – написал миллиардер. По его мнению, правительство не представило «реальных планов» по оживлению экономики: «Я понимаю, что мечтать не вредно, но зачем же себя обманывать...»

Всё нормально: Избиение тувинских призывников объяснили «бытовым конфликтом»

Причиной избиения срочников из Тувы в воинской части Хабаровского края стал «простой бытовой конфликт», сообщил и. о. вице-премьера республики Айдыс Сынаа во «ВКонтакте».

Конфликт «вышел за рамки уставных отношений», уточнил Сынаа: «Дальнейшее разбирательство ведут компетентные органы следствия. Родственники наших срочников согласовали участие адвокатов».

В конце сентября в соцсетях появилась видеозапись, на которой один из тувинских призывников, попавших в инженерно-сапёрный полк, рассказал об избиениях в воинской части, в селе Анастасьевка Хабаровского края. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручал подчинённым отправиться на Дальний Восток, чтобы разобраться в ситуации.