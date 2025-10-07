«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 329
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 41
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 36, 7 октября / Коротко
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№36, 7 октября 2025 года.
    Коротко

Тува оказалась среди худших регионов по доступу к чистой питьевой воде

В 2024 году каждый девятый (11,3%) житель России не имел доступа к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. К такому выводу пришли аналитики, изучив данные Роспотребнадзора, Федерального агентства водных ресурсов и Росгидромета. Одновременно с этим употребление загрязненной воды в прошлом году привело к 11 тыс. смертей и 1,4 млн. заболевших. Чаще всего из-за плохого качества питьевой воды у россиян фиксировали болезни органов пищеварения (35,1% от всех случаев, или 487 тыс. заболевших), мочеполовой системы (27,1%, или 377 200), а также кожи и подкожной клетчатки (13,3%, или 184 100).

Наиболее неблагоприятная ситуация с питьевой водой наблюдается в Еврейской автономной области, Туве, Курганской области и Калмыкии, где около 28% жителей не имеют доступа к централизованному водоснабжению. К регионам, которые хорошо обеспечены питьевой водой, аналитики отнесли Оренбургскую область, Пермский и Ставропольский края.

Вместе с тем в России растет число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов: если в 2022 году их было 2471, то в 2024-м показатель вырос до 3095. Наибольшую нагрузку от загрязнения испытывают водоемы бассейнов рек Волги, Оки, Днепра, Енисея, Дона, Амура, Невы и Урала.

Жилплощади в Туве много, но покупать некому...

Тува вошла в число регионов-лидеров по рискам затоваривания на рынке новостроек в России, – сообщает РИА Новости. По данным портала «ЕРЗ.РФ», на начало осени самые высокие затоваривания на рынке новостроек зафиксированы в Дагестане, Туве и Саратовской области.

Это означает, что в республике наблюдается значительный дисбаланс между предложением и спросом – новые квартиры появляются на рынке значительно быстрее, чем их успевают покупать.

Темпы ввода первичного жилья в Туве превышают темпы продаж почти в 9,7 раза. В среднем за день по договорам долевого участия и договорам купли-продажи в республике продаётся 1,1 квартиры, в то время как ежедневный ввод новых квартир из строящихся проектов составляет 10,87.

Самый высокий показатель в Дагестане, где темпы вывода первичных квартир на рынок превышают темпы продаж в 32,6 раза. Больше всего квартир продается в Новосибирской области (54,6). В соседней Хакасии показатель 4,15 квартир в день.

«Лошадку уже порядком заездили». Миллиардер Дерипаска раскритиковал новый 3-летний бюджет за недостаток инвестиций

У российской экономики в условиях ее замедления и «сумасшедшего давления» санкций нет внутренних резервов для перезапуска, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска в своем телеграм-канале, комментируя параметры федерального бюджета, проект которого был внесен в Госдуму. Он также призвал «снижать госрегулирование» и установить в стране «верховенство закона».

Занимающий 37 место в рейтинге российского Forbes с состоянием $4,1 млрд. Дерипаска назвал проект бюджета «волшебным», а скрытые резервы, которых, по его мнению, у России нет, «магическими». «Мне кажется, что эту лошадку [экономику РФ] уже порядком заездили и пришпорить ее не удастся. Нужны инвестиции, как указывал президент. Их доля должна составлять значительную часть от внутреннего валового продукта страны – не меньше 35-40%. Этого я, к сожалению, не увидел. В общем, мечты, мечты...» – написал миллиардер. По его мнению, правительство не представило «реальных планов» по оживлению экономики: «Я понимаю, что мечтать не вредно, но зачем же себя обманывать...»

Всё нормально: Избиение тувинских призывников объяснили «бытовым конфликтом»

Причиной избиения срочников из Тувы в воинской части Хабаровского края стал «простой бытовой конфликт», сообщил и. о. вице-премьера республики Айдыс Сынаа во «ВКонтакте».

Конфликт «вышел за рамки уставных отношений», уточнил Сынаа: «Дальнейшее разбирательство ведут компетентные органы следствия. Родственники наших срочников согласовали участие адвокатов».

В конце сентября в соцсетях появилась видеозапись, на которой один из тувинских призывников, попавших в инженерно-сапёрный полк, рассказал об избиениях в воинской части, в селе Анастасьевка Хабаровского края. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручал подчинённым отправиться на Дальний Восток, чтобы разобраться в ситуации.

(прочитано 266 раз)

0
risk-inform.ru/article_11592.html

 Доска объявлений 
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Остальные материалы номера 36:
Материал входит в раздел тематического архива:

Если верить встроенному календарю, мой мобильник собирается прожить до 31 декабря 2069 года.

Шутка 2008 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине