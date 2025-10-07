Свежий анекдот
И они там ещё что-то лопочут о Конституции, о свободе слова, о политической конкуренции, о правах человека. Да как у них при слове «демократия» язык не отсохнет. Оппозиционные партии запретили, неугодных кандидатов до выборов не допускают, а то и в тюрьму садят. Хорошо, что нашёлся честный человек и выложил всю правду-матку как на духу.
Спасибо, Мария Захарова! Раскрыла нам глаза, как выборы проводят... в Молдавии.
Спасибо, Мария Захарова! Раскрыла нам глаза, как выборы проводят... в Молдавии.
* * *По поводу пожаров на НПЗ правительство распорядилось НПЗД.