«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 331
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 40
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 36, 7 октября / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№36, 7 октября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотИ они там ещё что-то лопочут о Конституции, о свободе слова, о политической конкуренции, о правах человека. Да как у них при слове «демократия» язык не отсохнет. Оппозиционные партии запретили, неугодных кандидатов до выборов не допускают, а то и в тюрьму садят. Хорошо, что нашёлся честный человек и выложил всю правду-матку как на духу.
Спасибо, Мария Захарова! Раскрыла нам глаза, как выборы проводят... в Молдавии.

* * *

По поводу пожаров на НПЗ правительство распорядилось НПЗД.

(прочитано 233 раза)

0
risk-inform.ru/article_11590.html

 Доска объявлений 
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Остальные материалы номера 36:

Если верить встроенному календарю, мой мобильник собирается прожить до 31 декабря 2069 года.

Шутка 2008 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине