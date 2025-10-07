Сможет ли Шолбан Кара-оол уберечь АЗС «Эне-Сай» от сноса?

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВЛАСТИ

Эта история начиналась достаточно давно, когда семья главы республики Шолбана Кара-оола решила увеличить капитализацию своей собственности, расширив свою АЗС «Эне-Сай», что находится в Кызыле на Правом берегу Енисея. Поскольку сам Кара-оол на тот момент являлся высшим должностным лицом республики, заморачиваться с разрешительными документами на реконструкцию сомнительным образом приобретённой АЗС компании «Туванефтепродукт» он не стал. А просто дал указание своему порученцу, известному в республике мошеннику с соответствующей судимостью Юрию Якушеву сварганить на скорую руку пристройку к операторской АЗС, в которой мог бы разместиться небольшой магазин, и возвести ряд построек для успешной эксплуатации АЗС. Ударная стройка длилась недолго – и вот теперь АЗС «Эне-Сай» засияла новыми яркими красками. И финансовое будущее семьи главы республики по торговле нефтепродуктами теперь не вызывало сомнений. Но радость Шолбана Валерьевича оказалась преждевременной...

Якушев, конечно, ушлый предприниматель. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. При возведении пристройки тот не стал обременять себя подготовкой необходимых в таком случае разрешительных документов. Таких, как проектно-сметная документация, разрешение на строительство и Акт ввода объекта в эксплуатацию. Но главное – он не стал утруждаться согласованием границ земельного участка, необходимого для расширения АЗС, с владельцем смежного земельного участка. И его понять в принципе можно – какие согласования и с кем нужны главе республики, если он решить приумножить свою собственность?! Заткнутся и перетерпят!

Но тут случилось для Кара-оола совершенно неожидаемое – владелица смежного земельного участка провела кадастровые работы. Они подтвердили, что при проведении реконструкции АЗС «Эне-Сай» произошёл захват начальственной семейкой части принадлежащего владелице земельного участка. Причём после сооружения пристройки были нарушены нормы пожарной и санитарной безопасности, что является недопустимым для эксплуатации соседней АЗС. В связи с чем она потребовала восстановить её права на собственность путём сноса пристройки к АЗС «Эне-Сай», электролинии, туалета и других построек. А когда захватчики земли отказались удовлетворять законные требования хозяйки смежного участка, она была вынуждена обратиться в Кызылский городской суд для восстановления своих прав на земельный участок.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: НА ЧАШАХ ВЕСОВ ЗАКОН ПРОТИВ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ

Тут её ждала неожиданная осечка: судья Кызылского городского суда Иргит Н.Б. согласился с её доводами, но неожиданно отказал в удовлетворении иска, сославшись на пропуск срока исковой давности при оспаривании действий Кара-оола. Однако истицу такое решение суда первой инстанции не удовлетворило. И она, уверенная в своей правоте, обжаловала его в Верховный суд Республики Тыва. А апелляционная инстанция, установив нарушение процессуального закона при рассмотрении дела судьёй Иргит, перешла на рассмотрение дела по правилу первой инстанции, начав рассмотрение дела с начала. Она установила все аспекты нарушения Кара-оолом действующего законодательства при возведении пристройки. В связи с чем решение судьи Иргита отменила и вынесла новое решение о полном удовлетворении исковых требований об освобождении незаконно захваченной территории путём сноса пристройки к АЗС «Эне-Сай» и других самовольных построек.

При этом примечательно, что кассационная инстанция в своём Постановлении отметила, что в случаях рассмотрения дел о самовольном строительстве на не принадлежащем застройщику земельном участке принцип сроков давности не применим. На сей счёт имеется соответствующее определение пленума Верховного суда России. Таким образом, судья Иргит Н.Б., вынося решение об отказе в удовлетворении иска о сносе пристройки к АЗС, принадлежащей семейству Кара-оол, фактически вынес заведомо неправосудное решение, поскольку судья с таким огромным стажем просто не мог не знать о наличии Определения Пленума ВС РФ, регламентирующего правовые отношения при самовольном строительстве. Что, кстати, подпадает под действие УК РФ. А подобное случайным не бывает... Впрочем, пока реакции со стороны судейского сообщества Тувы не заметно.

Провластная семейка с таким решением суда ожидаемо не согласилась. Они обратились в кассационную инстанцию Восьмого кассационного суда в г. Кемерово с требованием решение Верховного суда Тувы отменить и в удовлетворении иска о сносе отказать. Однако к тому времени президент В.Путин по представлению премьер-министра РФ М.Мишустина полномочия главы республики Шолбана Кара-оола досрочно прекратил. И у того следом начались неприятности, перед которыми снос пристройки к АЗС может показаться досадной мелочью. Прокуратура обратилась в судебные инстанции о признании незаконным договора купли-продажи Кызылского центрального рынка и сносе самостроя, оформленного на полукриминального бизнесмена Роберта Доржу, что находится в центре Кызыла рядом со зданием Арбитражного суда Республики Тыва.

В общем, решение суда о сносе пристройки к АЗС осталось в законной силе. И Ларисе Саган-ооловне Кара-оол предстояло в течение трёх месяцев исполнить решение суда. Тем не менее следовать решению суда семейка Кара-оолов, как выяснилось, добровольно не собиралась, поскольку Шолбан Кара-оол хоть и утратил полномочия главы республики, но его опекун наш замечательный земляк Сергей Шойгу пристроил его по спискам «Единой России» в Государственную Думу России, наделив полномочиями девятого заместителя председателя Госдумы Володина. Видимо, новый чиновный статус Кара-оола вселил в семейку уверенность, что никакой суд и никакие судебные приставы, а тем более взыскатели по решению суда не осмелятся нанести такому вельможе материальный урон. Но, однако, просчитались...

ПЕЧАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ КАРА-ООЛОВ БЕЗ ВЫСОКОГО СТАТУСА

О том, что надежды на неприкасаемость не сбываются, первым узнала супруга экс-главы Лариса Саган-ооловна, когда в международном аэропорту её не пропустили на посадку в самолёт для вылета куда-то на Мальдивы, сообщив, что в связи с неисполнением вступившего в законную силу решения суда службой Судебных приставов России наложен запрет на выезд Л.С. Кара-оол за пределы России. Поскольку лететь она собиралась не одна, а в дружной компании таких же вельможных подруг известных в России чиновников, ужас от позора Ларисы Кара-оол был неописуемый, публичный и наглядный. В итоге подружки похихикали, махнули ей на прощание ручками и улетели, оставив Л.Кара-оол в прострации с чувством оскорблённого и униженного достоинства. Взбешённая, она немедленно вместо Мальдив вернулась на свою родину в Кызыл для решения вопроса снятия ограничений в УСФПП по РТ на выезд из страны. Но к тому времени исполнительное производство по сносу АЗС уже находилось на контроле председателя Госдумы и Главного пристава РФ. Так что её вояж на родину оказался бессмысленным и бесполезным.

Тогда команда Кара-оола принялась волокитить исполнительный процесс, заваливая суд различными заявлениями: об установлении кадастровой ошибки и проведении новой границы между смежными участками и установлении права собственности на реконструкцию АЗС. По итогам рассмотрения этих исков Кара-оол было отказано. Суд не только отказал Кара-оол в признании кадастровой ошибки и права собственности на АЗС, но и установил в действиях Л.С. Кара-оол признаки злоупотребления правом и неуважения к суду. Однако это позволило затянуть снос самостроя аж на полтора года.

В этой связи не могу не отметить двуличность самого Шолбана Кара-оола, публично выступающего за верховенство Закона. Его законопослушность на словах, когда это не затрагивает его шкурных интересов, на деле выливается в наглое попирание основ государства, неуважение к суду и вступившим в законную силу судебным решениям, когда это касается его кармана. Тут ради копейки он готов пуститься во все тяжкие.

БАНДИТЫ КАК ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ

И вот, наконец, настал долгожданный момент истины, когда пристав-исполнитель назначила дату принудительного сноса – 3 октября 2025 года. Уже с утра к месту исполнительных действий прибыла строительная техника и для обеспечения безопасности работ объект был обесточен. Прибыли не только приставы, но и наряд полиции для пресечения возможных беспорядков и провокаций, на которые Кара-оол большой мастак.

Кстати говоря, к этому времени в Кызыл прибыл и сам Шолбан Кара-оол. Правда, на АЗС, где должны были состояться действия по сносу, он прибыть поостерёгся, боясь журналистов. Он поручил решать вопрос своим «шестёркам» – бандитствующим элементам из банды Кара-Шериг. А они в свою очередь забаррикадировали подъезды к АЗС, тем самым препятствуя исполнительным действиям. Тогда приставы-исполнители вызвали патруль ГИБДД для устранения препятствия в своих действиях. Правда, толку от гаишников не было никакого. Приехав на вызов через 40 минут и убедившись, что тут им никто ничего не заплатит, а они могут огрестись от бандитов, эти придорожные пиявки покрутились и тихо смылись в неизвестном направлении. Правда, и наряд полиции также вёл себя не очень боевито – несмотря на накалённую обстановку на АЗС, никто из них не вышел из полицейского авто, наблюдая за происходящим со стороны.

В связи с этим не могу не отметить своевременную смену министра внутренних дел Тувы, поскольку поведение сотрудников ГУВД г. Кызыла в данной ситуации показало, насколько недееспособно и коррумпированно среднее полицейское звено тувинской полиции и порой действует в интересах Кара-оола, а не Закона. Но когда приставы-исполнители взялись составлять соответствующий протокол о воспрепятствовании исполнительных действий, бандитствующие элементы даже без давления со стороны полиции начали потихоньку «растворятся». И тут возникла другая проблема, что составлять протокол не на кого – никто из банды Кара-оола называть свои данные и представлять соответствующие документы не захотел.

К счастью, на этот счёт одно официальное лицо всё же нашлось. Им стал официальный представитель Кара-оол Л.С. – юрист Март-оол, прибывший на АЗС. На него за отсутствием иных известных лиц и было принято решение «вешать всех собак». А после этого дело сдвинулось с «мёртвой точки». Уже в отсутствие коррумпированных гаишников автомашины начали разъезжаться. И взыскатель приступил к сносу АЗС с помощью экскаватора и мехлопаты.

Увидев, как экскаватор «разбирает» самовольные строения, и осознав, что взыскатель, несмотря на высокий статус должника, не шутит и готов по решению суда снести АЗС, представитель семейства Кара-оолов взмолился о пощаде и запросил двое суток для добровольного исполнения судебного вердикта. Представитель взыскателя С. Конвиз возражать не стал, и УФСПП пошла ему навстречу, предоставив ещё одну отсрочку – до 10 часов утра 6 октября 2025 года. Правда, и к этому сроку решение суда исполнено не было, в связи с чем взыскатель в тот же день продолжил снос кара-ооловского самостроя.

Подробности этого события и каким образом оно отразится на судьбе самого Шолбана Кара-оола обсудим в следующих номерах газеты.