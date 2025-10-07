    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-10-2025 #1[ru]

Модератор: «Вы не ощущаете себя Александром I?» Путин: «Нет, не ощущаю. Он император, а я избран народом на определённый срок»...

Аноним, 03-10-2025 #2[ru]

Путин: «ну невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО». Действительно. Ну как можно поверить, что страна, развязавшая конфликт с Украиной, может напасть и на Эстонию?!

Аноним, 03-10-2025 #3[ru]

Март. Путин заявил, что РФ не собирается воевать с НАТО. Октябрь. Путин: Россия воюет почти со всеми странами НАТО.

Аноним, 04-10-2025 #7[ru]

Иногда несказанное – важнее того, что было произнесено. И именно этим меня привлекло валдайское выступление Путина. Анекдоты, поговорки, заверения, что всё отлично – этого и раньше было в избытке. А вот ответа на вопрос – а чего вообще делать дальше – не прозвучало. Но именно это волновало людей, как просто смотрящих данное выступление, так и чиновников высокого уровня. А как быть с экономикой? Что вообще происходит с бензином? Почему за 5 месяцев наступления ничего толком не захвачено? И вернётся ли романс с Дональдом Трампом? Ноль ответов по сути. И это выглядит как то, что Путин просто этих ответов не знает. Нет у него плана, что делать дальше.

Аноним, 01-10-2025 #1[ru]

Вице-премьер Татьяна Голикова выдала: «Россияне смогут жить до 100-120 лет. Эти цифры кажутся фантастическими, но некоторым регионам нашей страны они подвластны!» Опять пенсионный возраст собрались повышать?..

Аноним, 01-10-2025 #2[ru]

Еще один анекдот: 25 сентября. Развожаев рассказал, когда стабилизируют ситуацию с бензином в Севастополе: «проблему дефицита бензина в Севастополе решат в течение двух дней». 29 сентября: На заправках в Севастополе ограничили продажу бензина до 30 л на человека.

Аноним, 02-10-2025 #3[ru]

Друг Путина Ковальчук сообщает: 1. Запад хочет всех уничтожить! 2. Для этого Запад ввёл ЛГБТ! 3. Потом Запад ввёл чайлдфри! 4. А остальных Запад уничтожит биооружием! 5. Поэтому у нас друзья только – армия и флот!

Я даже не спрашиваю, как армия и флот спасут от ЛГБТ, чайлдфри и биовирусов. Но этот же самый Ковальчук не так давно рассказывал, что Запад хочет увеличить число людей, для чего создаст «искусственную матку», которая будет людей рожать миллионами... У этого 79-летнего маразматика каждый день – новая шиза.

Аноним, 04-10-2025 #5[ru]

«Продажи Lada Iskra взлетели в 55 раз, но есть нюанс!» Дело в том, что в августе удалось продать всего одну машину, а в сентябре физлица купили уже 55.

Аноним, 01-10-2025 #5[ru]

Руки прочь от Бориса, злобный Карлик!

Аноним, 01-10-2025 #7[ru]

Да не будет никакой железной дороги. А уже потом, когда китайцы подгребут под себя Сибирь, то сами проложат трубопроводы, дороги и прочие отсосы природных ресурсов к себе. Уже не глядя на местных аборигенов. Ну, возможно заплатят стеклянными бусами (читай – дешевым ширпотребом) за те богатства, которые могли бы сделать народ России по настоящему богатым, если бы они не решили стать «великими»...

Аноним, 01-10-2025 #8[ru]

Интересно Чюдюк много рассказал уже следователям? Или молчит, как рыба?

Аноним, 02-10-2025 #9[ru]

Силовики задержали Александра Власова – и.о. вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска, который 29 сентября объявил об уходе с поста заместителя главы правительства региона и отправке на СВО против Украины. А Ховалыг успел записаться на курсы молодого бойца? Вдруг повезет попасть в штурмовики? Тогда и сидеть на нарах не придется!

Аноним, 02-10-2025 #10[ru]

Куда делся Иргит, который украл сотни миллионов по ИПСЭР, главарь ОПГ 010? Неужели он так просто ускользнул?

Аноним, 02-10-2025 #12[ru]

У Ховалыга Чюдюк, у Кара-оола Чудак. Интересно, какой чудак начюдит больше?

Аноним, 03-10-2025 #15[ru]

Так Чюдюк воровал деньги, когда работал в мэрии или уже в должности зампреда?

Аноним, 03-10-2025 #18[ru]

На чьей земле построил незаконно АЗС Карлику проходимец Якушев? Не Клюева ли?

Аноним, 03-10-2025 #19[ru]

Чюдюк казначеем значится, некий Айдын, разъезжающий на черном внедорожнике – инкассатор, собирающий мзду с коммерсов. Какие-то работники банковского сектора, понимаешь!

Аноним, 04-10-2025 #23[ru]

Тем временем, пока на правом берегу в Кызыле приставы пытаются снести незаконную заправку, сам Кара-оол решил пофилософствовать на тему учителей (как раз под грохот обрушивающихся школ): «Труд работников образования приобретает стратегическую важность и является приоритетом номер один в государственной политике. На каком бы языке ни звучало слово «учитель», везде и всегда оно произносится с почтением и уважением. В сердце каждого из нас Учитель стоит в одном ряду с самыми родными и близкими нам людьми... Не только стены новых красивых зданий, но и душа Учителя нам очень важна...»

Правда, так и не предложил повысить зарплаты учителям хотя бы до уровня депутата Госдумы... Бессовестный лицемер! Уж лучше пусть в Госдуме вместо всяких кара-оолов работают китайские роботы Володи!

Аноним, 04-10-2025 #24[ru]

Клюев добьется сноса этой злополучной АЗС, ибо не куй Якушеву залупаться, где не попадя! Клоун Юрка подставил своего шефа, позорник...

Аноним, 05-10-2025 #25[ru]

По регионам России значительно увеличились алкогольные отравления. Причина – удорожание, труднодоступность и обнищание населения. В Тыве массово закрылись вино-водочные отделы в магазинах из-за постоянных проверок и ужесточения наказаний. Сейчас взялись за торгующих таксистов. Правда, их становится с каждым днём всё больше...

Аноним, 05-10-2025 #26[ru]

Похоже, Якушев специально подставил Карлика.

Аноним, 01-10-2025 #4[ru]

Из МВД информация, что значительно увеличились продажи алкогольного суррогата и участились отравления. Покупали из квартир и частных домов. Объясняется закрытием магазинов, торговавших алкоголем.

Аноним, 02-10-2025 #6[ru]

«России упростили ввоз бензина из-за границы. Пойти на подобный шаг Совет ЕК решился в том числе на фоне проблем с доступностью бензина и дизельного топлива в России»... Страна-бензоколонка закупает бензин из-за границы. Теперь ты видел всё...

Аноним, 02-10-2025 #7[ru]

«Тува включена в новый этап федеральной программы переселения из аварийных домов. На эти цели выделено 70,2 млн. рублей». Это что? Целых 10 человек переселят? Небывалое достижение Ховалыга! Надо ему памятник поставить! Как самому несмешному клоуну мира.

Аноним, 01-10-2025 #1[ru]

Гнида, чмошник и просто 3,14дор Якушев прячется за спину ШВК.

Аноним, 01-10-2025 #2[ru]

Что значит ушел в запой? Юра, пить вредно! Для твоего и так немолодого и дряблого организма точнее сказать противопоказано. Да, Юрка, и на судебные заседания, пожалуйста, не забывай ходить!

Аноним, 01-10-2025 #3[ru]

Якушев, верни деньги людям, у которых ты украл, сволочь! Не спасет тебя твой Кара-оол!

Аноним, 02-10-2025 #4[ru]

Юрий просто решил не ходить в суд на заседания. Хорошая тактика в надежде, что само рассосется. Оптимист, однако...

Аноним, 03-10-2025 #6[ru]

Якушев по своей сути ничем не отличается от телефонных мошенников, которые разводят всяких лохов. Но уровень у него, конечно же, повыше – так же разводить ушлых предпринимателей, как и простых любителей халявы, это надо иметь несомненный талант. Странно, что государством он оказался не слишком востребованным – стать успешным депутатом или даже губернатором при таких данных – раз плюнуть!

Аноним, 04-10-2025 #9[ru]

Юра, верни деньги Коле Кухтину, у которого ты украл автомобиль Ниву, не расплатившись в автосалоне Тыва-лада!

Аноним, 01-10-2025 #5[ru]

Санду на выборах получила «клеймо окончательной нелегитимности», заявила Матвиенко. Также она добавила, что каждый следующий день режима Санду будет приближать Молдавию к утрате суверенитета! Молдаване, вы расстроили Валентину Ивановну.

Аноним, 03-10-2025 #13[ru]

Албанский премьер пошутил над Трампом: «Вам следует поздравить Ильхама Алиева и меня. Трамп положил конец конфликту между нами», – сказал Эди Рама президенту Франции Макрону. Ранее Дональд Трамп, говоря о мире между Арменией и Азербайджаном, неожиданно заявил, что урегулировал конфликт между «Албанией и Азербайджаном».

Аноним, 04-10-2025 #17[ru]

Генсек ООН Гутерриш назначил представителя России Зуева своим заместителем по борьбе с терроризмом... Если так пойдёт, замом Гутерриша по правам женщин станет представитель Талибана. ООН уже даже не бессмысленная, а опасная структура. ООН должна быть распущена.

tlg_comm, 01-10-2025 #1[ru]

Что тут можно сказать, лишь одно, ни один вор из бюджета Минобороны не посажен, воруйте дальше – сумма увеличилась.

Аноним, 01-10-2025 #6[ru]

«Предложенный и уже утвержденный властью новый размер МРОТ, увеличенный на 20%, на самом деле обнулится и даже не покроет ожидаемого роста цен в 2026 году. Это очередной плевок действующей власти в сторону народа и унизительное оправдание реформы, – подчеркнул депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ) в своём телеграм-канале. – На фоне продолжающейся, фактически, грабительской денежно-кредитной политики власти, мы ожидаем поголовное обнищание и вымирание населения, разрушение аграрного и производственного секторов экономики». «К сожалению, невозможно привести пример хотя бы одной успешно проведенной отраслевой реформы в истории современной постперестроечной России. Все без исключения реформы, предлагаемые действующей властью, были провальными», – считает Мархаев.

А что там скажет наш коммунист Тамоев? А ни хрена он не скажет: Депутат Верховного Хурала Тувы Роман Тамоев возглавил региональное отделение КПРФ в Кемеровской области. Республиканское отделение партии в Туве возглавит Лодой-Дамба Куулар, также являющийся депутатом Верховного Хурала. По информации ТАСС, Тамоев продолжит исполнять депутатские обязанности в парламенте Тувы. Типичный гастарбайтер – подзаработал капитал (статус депутата) и поскакал в более хлебные места...

Аноним, 01-10-2025 #7[ru]

«Кто такой коммунист? Это тот, кто читает Маркса и Ленина. А кто такой антикоммунист? Это тот, кто понимает Маркса и Ленина». Рональд Рейган (1911-2004).

Аноним, 02-10-2025 #11[ru]

«Путин подписал указ об ускоренной продаже федерального имущества в целях обороноспособности». Аж «ускоренной», не так быстро похоже отнимают собственность в пользу государства и раздают своим потом, как надо... Надо быстрее!!!

Аноним, 02-10-2025 #12[ru]

Как красиво объяснить глубинному народу, что повышение НДС только на пользу. Мастер-класс от министра финансов Силуанова: «Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)».

Аноним, 03-10-2025 #13[ru]

В пять раз вырастут охотничьи сборы. В десять раз подорожает вывоз мусора. Как говорится, не НДСом единым...