    Коротко

Ремонт теплосетей в Шагонаре начался под конец лета

Жители Шагонара сообщают, что в многоквартирных домах холодно, в детских садах и школах отопление также отсутствует. Причина задержки – затянувшиеся ремонтные работы по замене тепловых сетей. Государственный контракт с подрядчиком ООО «ТУВААСБЕСТСТРОЙ» был подписан 31 июля и 6 августа, всего за месяц до начала отопительного сезона, сообщила администрация кожууна.

На сегодня готово около 60% работ. Завершается прокладка труб на ул. Дружбы, впереди – гидроиспытания и наполнение системы водой. По контракту ремонт должны завершить до 30 октября, хотя подрядчик заявляет о намерении сдать объект досрочно.

Тем временем улицы города перекопаны. Местные жители задаются вопросом: почему модернизацию не начали раньше и кто ответит за то, что жители живут в холодных условиях.

Позже, 29 сентября, власти сообщили, что котельная запущена.

Неуставные отношения в воинской части проверит глава Тувы

Родители тувинских срочников заявили о неуставных отношениях в одной из воинских частей, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своём телеграм-канале.

«Поручил создать рабочую группу из числа сотрудников аппарата правительства и депутатского корпуса и направить на место происшествия для выяснения обстоятельств. Участник нашей региональной программы «Герои Тувы» Герой России Буян Куулар также согласился поехать в составе рабочей группы, чтобы встретиться с призывниками», – написал Ховалыг.

Чиновники также поручил проинспектировать другие воинские части с призывниками из Тувы «в этом регионе». Но Ховалыг не уточнил, в каком именно регионе находятся все части.

Бензин популярных марок подорожал в Кызыле за неделю более чем на 2 рубля

Согласно данным службы по тарифам Тувы, за неделю с 18 по 25 сентября в республике подорожали бензин и дизельное топливо.

Так, в республике АИ-95 вырос в цене с 70,64 до 72,32 рубля, а АИ-92 – с 66,95 до 68,78 рубля. В Кызыле обе марки подорожали более чем на 2 рубля: АИ-95 – с 70,34 до 72,57 рубля, АИ-92 – с 66,62 до 68,92.

АИ-98 увеличился в цене по региону на 80 копеек (до 87,83) в столице региона – более чем на полтора рубля (до 85,66).

Ликвидацию сельсоветов и отмену выборов заблокировали в Хакасии

Верховный совет Хакасии не стал повторно рассматривать законопроект о ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. Фракция большинства – «Единая Россия» – сняла вопрос с повестки.

Ранее глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на законопроект, который был одобрен голосами «Единой России», ведомой в регионе спикером парламента Сергеем Соколом. Но теперь, как заявил глава фракции «ЕР» в Верховном совете Денис Кабанов, партии не хватает двух голосов для преодоления губернаторского вето. Чтобы преодолеть вето Соколу нужно 34 голоса – столько человек состоит во фракции «ЕР». Плюс единороссов поддерживают два представителя фракции ЛДПР. Теперь что-то пошло не так.

Единороссы захотели ликвидировать сельсоветы под предлогом федерального закона, который позволяет регионам самим решать, оставлять ли двухуровневую систему. Поселения будут объединены в муниципальные округа в нынешних границах районов, вместо райсоветов создадут окружные советы депутатов. Кроме того, «ЕР» отменяет прямые выборы глав администраций, которые сохраняются во всей Хакасии – глав муниципальных и городских округов будут назначать советы депутатов из двух или более кандидатов, представленных губернатором.

Ограничившего продажу алкоголя губернатора Вологодской области назвали одним из главных кандидатов на отставку

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возглавил «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», составленного «Минченко консалтинг». Согласно исследованию, его позиции оцениваются как наиболее слабые на фоне других глав субъектов РФ. По мнению политконсультантов, к снижению позиций Филимонова привела «активная и очень авторская идеологическая позиция», вызвавшая конфликты на федеральном и региональном уровнях. Источник РБК, близкий к администрации президента, заявил об отсутствии единства в обществе и среди региональных элит из-за инициатив губернатора.

Ключевой резонансной инициативой Филимонова стало введение с 1 марта 2025 года ограничения времени продажи алкоголя в будние дни – только с 12:00 до 14:00. По данным вологодских властей, за первые две недели действия запрета в регионе закрылось 87% алкомаркетов (270 из 311), а легальные продажи спиртного сократились на 30%. Однако, как выяснил «Коммерсантъ», ограничения спровоцировали рост черного рынка. Алкоголь стал продаваться через таксистов с наценкой до 100%, в «наливайках» под видом кофе, а также через аптеки, где резко вырос спрос на настойку боярышника. Кроме того, местные жители начали массово выезжать за спиртным в соседние регионы.

Путин повысил зарплаты чиновникам и силовикам

Владимир Путин подписал ряд указов об индексации окладов государственных служащих, дипломатов, силовиков и судей. Согласно документам, опубликованным на портале правовых актов, с 1 октября их зарплаты увеличатся на 7,6%. В указе отмечается, что повышаются месячные оклады федеральных госслужащих в зависимости от занимаемой должности и присвоенного классного чина. Аналогичная индексация предусмотрена для работников Министерства иностранных дел, сотрудников дипмиссий и консульских учреждений – их оклады скорректируют в соответствии с дипломатическими рангами.

Отдельными указами Путин увеличил денежное вознаграждение генерального прокурора России и председателя Следственного комитета. «Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации и генерального прокурора Российской Федерации», – говорится в документах. Также глава государства подписал указ о повышении должностных окладов судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей субъектов РФ.

Чиновники перенесли ежегодное повышение цен на ЖКХ с лета на осень – после выборов в Госдуму

В 2026 году традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) состоится в октябре – после парламентских «выборов», а не в июле, как происходило обычно. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на утвержденный правительством прогноз социально-экономического развития страны.

«Перенос индексации на осень позволит властям избежать лишней нервозности среди населения перед выборами в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2026 года», – поясняет Faridaily. Согласно прогнозу правительства, в будущем году индексация тарифов на ЖКУ составит 9,9%. В этом году стоимость коммунальных услуг с июля в среднем по стране увеличилась на 13,4% – рекордно за десятилетие (в 2024 году был рост на 9,8%, в 2023-м – 8,1%).