Сергей Конвиз: Страны собираются с силами к вооружённому противостоянию

На прошлой неделе внимание всего мира было приковано к событиям в Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН, и сектору Газа на Ближнем Востоке, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), завершает зачистку города Газа от террористов ХАМАС.

ТРАМПУ ДОЛОЖИЛИ, ЧТО РОССИЯ «ВЫДЫХАЕТСЯ», И ОН НАЗВАЛ ЕЁ «БУМАЖНЫМ ТИГРОМ»

Начну с США, где президент Трамп на полях Генассамблеи произвёл настоящий фурор, сначала проведя встречу с президентом Зеленским, во время которой он открыто, как никогда, выразил ему свою поддержку, заявив: «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше», а «Россия не выглядит выдающейся, и её экономика разрушается».

Воспользовавшись ситуацией, Зеленский попросил крылатые ракеты «Томагавк», дальность полёта которых превышает 2400 километров. И, похоже, он эти ракеты получит. Президент Украины заявил, что если Россия не остановит СВО, то чиновникам в Кремле следует убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище. Так как он постарается выполнить обещание, данное Трампу, что «Киев должен отвечать на российские удары по принципу «око за око». При этом Зеленский отметил, что Украина не собирается бомбить мирных жителей. Однако он дал понять, что такие объекты российской власти, как Кремль, могут стать целями для Киева.

А после разговора с Зеленским Трамп с трибуны Ассамблеи разнёс в пух и прах саму ООН. При этом президент США не занимался шапкозакидательством и предположил, что боевые действия на территории Украины «не закончатся ещё долго». Он заявил, что США продадут НАТО современное оружие, которое поступит в Украину. А также разрешат наносить удары по территории России.

Эти заявления американского президента сами по себе, может быть, и не такие уж проукраинские и антироссийские, но экспертов удивил контраст с тем, что Трамп ещё недавно заявлял на Аляске. В ООН Трамп подтвердил, что поставки современных американских дальнобойных систем украинской армии будут продолжены и даже могут быть усилены. Правда, теперь платить за это оружие будут европейцы.

Европейцы в свою очередь ищут законные способы оплаты этого оружия российскими авуарами, удерживаемыми банками западных стран. И, похоже, выход из финансовых трудностей там нашли. Канцлер Мерц заявил, что Евросоюз должен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд. за счёт замороженных российских активов. Потом эти долги будут списаны в счёт погашения репараций, которые будут наложены на Россию. Таким образом, лидеры европейских стран хотят оплатить оружие, которое будет убивать российских солдат, деньгами самой России. Видимо, это случится скоро. Атаки российских беспилотников и «залёты» российских МИГов на территорию стран НАТО привели к тому, что Европа всерьёз готовится к отражению агрессии России в 2030 году. В Москве дипломаты из Великобритании, Германии и Франции в ходе переговоров предупредили власти РФ, что НАТО готовы в ответ на нарушение воздушного пространства стран альянса сбивать российские самолёты.

ТРАМП ОБЪЯВИЛ, ЧТО США И НАТО – НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

Ещё ранее, когда Трамп посещал Великобританию, он укорял Европу, что она, покупая российские нефть и газ, фактически финансирует ОПК России для ужесточения конфликта в Украине. Он призвал ЕС срочно отказаться от российских энергоносителей. Фактически речь идёт о Венгрии и Словакии, которые получают российские нефть и газ. Ранее эти страны по вполне понятной причине блокировали принятие жёстких санкций в отношении России. И это было эффективно, поскольку в ЕС такие решения принимаются консенсусом – для их принятия за них должны проголосовать абсолютно все страны ЕС. Теперь в ЕС придумали уловку, позволяющую обойти это препятствие. Они назвали действия против российских энергоносителей не санкциями, а «тарифной политикой», которую, как и в случае с кредитом, можно утверждать не всеми членами ЕС, а не менее, чем 2/3 голосов.

Многие эксперты указывают на то, что Трамп продолжает гнуть линию на отстранённость США от проблем Украины, ЕС и НАТО. Он перекладывает ответственность за боевые действия в Европе на самих европейцев, как бы отстраняясь от НАТО, которую, собственно, США и создали после Второй мировой войны. Кстати, руководит Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Так что теперь европейцам приходится задумываться над новой архитектурой вооружённых сил объединённой Европы, не полагаясь на Трампа и США. И в ней ведущее место могут занять вооружённые силы Украины.

А тем временем Польша всё же открыла границу с Беларусью. Сейчас на белорусско-польской границе работает два пропускных пункта. Пассажирский транспорт принимает только один из них – КПП «Брест». Польша пошла на уступки по просьбе Китая, которая торгует с Европой через Россию и Белоруссию. Но это не меняет картины подготовки стран НАТО к ожидаемой Европой агрессией России. Страны НАТО вводят воздушное патрулирование восточной границы НАТО с Беларусью и Россией. А чтобы меньше зависеть от поставок оружия из США и в целях полной загрузки собственных заводов, там планируют в ближайшие пять лет полностью загрузить мощности в Европе по производству оружия и создать новые военные заводы в Украине.

ИЗРАИЛЬ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕКТОР ГАЗА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 15 сентября начала наземное наступление на город Газа. В предшествующие несколько дней город подвергался интенсивным авиаударам. Было снесено несколько высотных зданий, которые, согласно заявлениям израильской армии, террористы ХАМАС использовали в военных целях. После этой подготовки в бой вступили пехота и танки. Наступление ведут две дивизии ЦАХАЛ, вскоре к ним присоединится третья. Ещё две дивизии берут Газу в окружение. Израильские военные заявили, что контролируют около 40% территории города.

А в мире нагнетается психоз по поводу действий ЦАХАЛ. Некоторые страны полагают, что действия Израиля являются геноцидом палестинского народа. На Генассамблее ООН ряд стран объявили о признании палестинского государства. 21 сентября Канада и Великобритания объявили о признании Палестины. В тот же день последовали их примеру Австралия и Португалия. Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Франция сделали аналогичный шаг на конференции ООН 22 сентября.

Израиль резко осудил такие действия стран, мотивируя это тем, что признание Палестины явится своего рода поощрением боевиков ХАМАС после варварской атаки 7 октября 2023 года, захватом и удержанием мирных граждан в качестве заложников.

ВЛАСТИ РОССИИ СКРЕБУТ ПО СУСЕКАМ В ПОИСКАХ ДЕНЕГ НА СВО

А тем временем в России от правительства в парламент поступил проект бюджета на 2026 год и последующие 27-28 гг. В бюджет России на следующий год заложили 12,6 трлн. рублей на статью «Национальная оборона», что меньше максимального значения в 13,5 трлн. рублей в 2025-м. Одновременно выросли расходы по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по которой финансируются полиция, Росгвардия и спецслужбы. В 2026 году они составят 4,065 трлн. Для сравнения: в 2025-м на это закладывали 3,5 трлн. В 2026 году дефицит бюджета составит 2,6% ВВП – это самый высокий показатель с начала СВО. Он превышает предыдущий целевой показатель более чем в 1,5 раза. Чтобы обеспечить оборону и безопасность, правительство предлагает рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% и снижение порога УНС с 60 млн. в год до 10 млн. рублей в год. Это должно в 2026 году принести казне около 1,2 трлн. рублей дополнительных доходов.

Но и этих средств, похоже, недостаточно для обеспечения армии. На днях Генпрокуратура потребовала изъять у председателя Совета судей России В.Момотова почти 100 объектов недвижимости стоимостью более чем в 9 млрд. рублей. Как полагает прокуратура, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, судья Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. По версии ведомства, он объединился с владельцем сети отелей Marton А.Марченко, который в иске назван «краснодарским представителем криминалитета», а также «вступил во взаимодействие» с руководителями ОПГ «Покровские» А.Коровайко и О.Чебановым.

Момотов, как утверждает прокуратура, использовал своё служебное положение «для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых в нарушение требований законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, которые находились в его подчинении». Как выяснилось, на Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. В иске говорится, что Марченко и Момотов создали сеть бизнес-отелей Marton, которая включает 40 комфортабельных комплексов в разных регионах России. Их общая стоимость превышает 9 млрд. рублей. Кроме того, Момотова и Марченко обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 500 млн. рублей.

Виктор Момотов – судья Верховного суда с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошёл в состав президиума. На IX Всероссийском съезде судей 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 года – переизбран на новый срок. На фоне жесточайшего бюджетного кризиса в России процесс изъятия незаконно нажитых средств набирает обороты.

В этой связи странным выглядит бездействие прокуратуры Тувы в отношении заместителя председателя Государственной Думы РФ Ш.Кара-оола. Он сомнительным образом оформил на свою жену АЗС в г. Кызыле, которая работает без регистрации в регистрирующем органе и Госналогинспекции. С её деятельности Кара-оол как минимум 28 лет не платит полагающихся налогов.

Кстати, Служба судебных приставов назначила во исполнение вступившего в законную силу решения Верховного суда Тувы снос указанной АЗС на Правом берегу уже после выхода этого номера газеты – на 3 октября.

Сергей Конвиз