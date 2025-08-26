Сергей Конвиз: В сегодняшней ситуации – никаких прогнозов

С момента встречи Трампа и Путина на Аляске во всём мире размышляют о том, что же должно произойти в Украине. И это понятно, поскольку сейчас очень многое зависит от того, наступит ли там мир. А если наступит, то на каких условиях. Ведь мир нужен всем. Больше всего, конечно – Украине. А уже затем – России и Европе. В последнюю очередь – США.

«НАМ НУЖЕН МИР! ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕСЬ...»

Все ждут мира по разным причинам. России и Украине он нужен хотя бы потому, что там каждый день гибнут люди: российские и украинские. Военные и мирные граждане. Европе мир нужен потому, что боевые действия идут у неё на пороге и грозят в любой момент перекинуться на территорию этих стран. К тому же они идут во многом на деньги европейцев. США фактически создали условия для возникновения военного конфликта Украины и России. Что же до президента Трампа, то сильно подрывает его авторитет то обстоятельство, что у него не получается исполнить своё предвыборное обещание обеспечить мир в Украине «за 24 часа», из-за него, собственно, и смог те выборы выиграть. В Америке принято такие обещания исполнять. К этому следует прибавить его горячее желание получить Нобелевскую Премию Мира. Но подходящего подвига, за который ему бы она досталась, он пока так и не совершил. А другой случай для этого ему может и не представиться.

Хотя следует иметь в виду, что позиции России и Украины по вопросу мира диаметрально противоположны. Для России принципиально важно добиться публичной безоговорочной капитуляции Украины, которая по факту подтвердит правильность решения о проведении СВО. Украина же уверена в своей правоте и полагает, что весь мир должен безоговорочно признать Россию агрессором и заставить её отступить к общепризнанным границам РФ. Но такой итог может стать серьёзным фактором дестабилизации в России.

Нужно отметить, что за последние полгода позиция России по Украине претерпела значительные изменения. Теперь даже Путин уже не возражает против встречи с Зеленским, как бы ни считая его нелегитимным. Мало того: в последние месяцы руководство РФ уже ничего не говорит о первопричинах начала СВО для денацификации и демилитаризации Украины. И уж точно не предполагает ликвидацию Украины как государства. Теперь на первый план вышел территориальный вопрос, а совсем не национально-милитаристский. И для этого есть несколько причин. Вопрос ограничения Украины по наличию у неё вооружённых сил, похоже, себя исчерпал. Предприятия ВПК Украины производят оружия более эффективное, чем до начала СВО, и в гораздо большем объёме. И от этого никуда не деться. К тому же европейские страны намерены размещать в Украине свои предприятия, производящие оружие, в том числе такое современное, как крылатые и баллистические ракеты. Сама Украина создала производство новых дронов в небывалых доселе объёмах.

Что до национального вопроса, то в ходе бомбардировок территории Украины 5-тонными бомбами там сформировалось устойчивое мировосприятие, отрицающее всё русское. И такое быстро не «выветривается». Теперь уже не у кого нет сомнений на счёт того, что на западных границах России утвердилось весьма враждебное нам государство. С учётом всего этого в настоящее время требования России к Украине значительно сократились. На первый план хотя бы формально выдвинут вопрос обеспечения международной безопасности России.

Украина тоже хочет мира, но при сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. Россия же в своих требованиях ссылается на ущемление в Украине русского языка и бедственное положение русского меньшинства. Также российское руководство считает, что страны Запада, втягивая Украину в НАТО, тем самым создают условия для будущей агрессии против России. В связи с этим для достижения мира необходимо, чтобы в Украине был законодательно закреплён нейтральный статус и отказ в будущем от вступления в НАТО. При этом Путин настаивает на том, чтобы при заключении договора о мире между Украиной и РФ «учитывались реалии на земле». То есть то, что часть территории Украины занята войсками Минобороны РФ. Он фактически требует, чтобы Украина признала эти территории российскими. Но не только их, но и территории Украины, которые находятся под контролем ВС Украины.

Европейские лидеры не скрывают, чего они хотят. Их позиция состоит в укреплении боеспособности украинской армии, чтобы она сдерживала предполагаемую агрессию с востока. Они готовы за это заплатить звонкой монетой. Европа не хочет зависеть от капризов руководства России и готовится к тому, что Трамп выведет с Европы американский контингент.

После переговоров в Вашингтоне Трамп пообещал обеспечить Украине «безопасное небо», на что Лавров ответил резко, но это говорит о том, что все разговоры Трампа о том, что он бросит Европу на произвол судьбы, не больше чем бравада. У Европы и США общий противник – Китай, который их сближает. И потому Трамп не может позволить, чтобы Европа сократила торговое сотрудничество с США за счёт увеличения торговли с Китаем.

Как известно, Украина намного меньше России по территории и численности населения. Она слабее в экономическом и военном плане. В связи с чем президент США Трамп недавно выразился так: «Россия – великая держава, а Украина – нет». Из чего, по его мнению, выходит, что Украина обязана подчиниться территориальным требованиям России. Довод достаточно спорный хотя бы потому, что по такой логике Тайвань обязан подчиниться Китаю, а Израиль – арабскому и персидскому миру. Но в этих случаях подобный подход Трампа не работает, потому что он считает Китай главным соперником США, а Израиль – единственным союзником на Ближнем Востоке.

ПУТИН ГОТОВ ДАВИТЬ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

Однако может так статься, что Украина согласится на такой мир, поскольку она реально намного слабее России и рассчитывает только на поддержку США и Европы, а она уменьшается. При этом Зеленский удивляет своим уверенным в своей правоте поведением и неожиданной твёрдостью, невзирая на отчаянное положение Украины. И этому есть основания.

С одной стороны, Россия не демонстрирует глобального превосходства над Украиной: с 2014 года её вооружённые силы заняли только 18% территории Украины. Если продвигаться такими темпами и впредь, то для занятия всей территории ей понадобится не один десяток лет. С другой стороны, Зеленский требует поддержки США и Великобритании (и в целом западного мира) не на пустом месте, а на основании Лиссабонского протокола 1992 года, в соответствии с которым Украина передала всё находившееся на её территории ядерное оружие России. Это был самый большой арсенал такого оружия, доставшийся от СССР.

Тот протокол, в частности, кроме Украины и России подписали лидеры США и Великобритании. Точно так же, как эти же стороны подписали в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

В этом плане делегация Украины вооружилась юридическим обеспечением своей позиции – будь здоров. Как все понимают, в тех общепризнанных документах ни о каких денацификации и демилитаризации речи не идёт. Тем не менее, Россия требует письменных гарантий своей безопасности в будущем и готова в случае капитуляции Украины в ходе СВО обеспечивать её безопасность. На что как Украина, так и страны Европы смотрят с недоверием, как раз указывая на поведение России, забывшей о своих обязательствах по двум выше перечисленным международным договорам.

Но тут, как ни крути, а сейчас больше всего мир нужен Украине, по территории которой хоть и медленно, но движутся российские войска. И Путин недвусмысленно заявляет: или отдайте нам то, что мы требуем, или боевые действия будут продолжаться до западных и южных границ Украины. Перед Зеленским стоит выбор: или соглашаться с Путиным из соображения, «учитывающего реалии на земле», или продолжить воевать, теряя жизни украинцев и территории.

В такой ситуации существенной является позиция Трампа, которого Путин почти убедил встать на его сторону. Сегодня львиную долю современного оружия производят США и Россия. Если Трамп окончательно прекратит поставки оружия Украине, то она будет не в состоянии сопротивляться. Это приведёт неизбежной капитуляции перед Россией. Чего, собственно, Путин и добивается. Так что, скорее всего, Зеленский вынужден пойти на территориальные уступки Путину. Хотя это будет стоить ему президентства.

«ЛИБО ИШАК СДОХНЕТ, ЛИБО ПАДИШАХ ПОМРЁТ»

Но на такой случай у Украины припасён свой козырь. Это статья 52 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. В ней прописана недействительность договоров, заключённых в результате угрозы силой или её применения в нарушение принципов международного права, воплощённых в Уставе ООН. Норма означает, что если договор был заключён под принуждением, то есть когда одна сторона угрожала другой силой или применяла силу для того, чтобы заставить её подписать договор, то такой договор считается недействительным.

Впрочем, тогда Украине придётся ждать, пока Россия ослабнет до такой степени, что не сможет сохранять за собой эти территории. Или попросту распадётся, как это случилось с СССР. Такую реальность мир знает по ситуациям в странах Прибалтики, в ФРГ и Вьетнаме, которые вернули себе территории. Конечно, это случится не скоро. Эти страны ждали ослабления и развала СССР с 1945 по 1991 год. Украине и Западу ничего не остаётся, как ждать, пока не развалится Российская Федерация. И действовать в этом направлении. Что реально создаёт угрозы безопасности Российской Федерации.

Вот в этом вопросе и стоит разобраться. Помнится, 15 декабря 2021 года Путин потребовал для обеспечения безопасности России вернуть границы НАТО к уровню 1997 года – «вывести с территории стран, ставших членами НАТО после 1997 года, всех вооружённых сил и военной инфраструктуры иностранных государств, появившихся там за последующие годы». Формально в связи с отказом рассматривать это предложение он и начал СВО в Украине.

Впрочем, тут возникает естественный вопрос: а без вступления Украины в НАТО она может быть в безопасности с таким соседом, как Россия? И ответ простой: конечно же, может. Япония, Южная Корея, Тайвань не являются членами НАТО. Но живут себе хорошо, имея двусторонние договора о безопасности. Такой же договор недавно КНДР заключила с РФ. Это с одной стороны. С другой, Финляндия в 1944 году заключила договор с СССР, в котором обязалась придерживаться нейтрального статуса. А недавно она вместе со Швецией вступила альянс – и ничего с ней не произошло. Таким образом, такая норма в договоре – это вообще-то фикция.

Вот и Путин, имея кучу межгосударственных договоров с Украиной, назвал боевые действия «спецоперацией» и чувствует себя великолепно. Так что с учётом выше названных международных норм и сложившейся практики все эти подписанные ими бумаги на самом деле ничего не стоят. Это все очень хорошо понимают. И говорят: единственная безопасность для Украины в сегодняшнем мире, когда сильный нападает на слабого – это способность самой Украины защищать себя. В этом ключе, думаю, и будет двигаться история с достижением мира в Украине.

После посещения Трампа Зеленским и группой европейцев, похоже, у них сформировался консенсус по вопросу достижения мира в Европе. В настоящее время уже 10 европейских стран готовы отправить свои войска в Украину после заключения договора о мире. Это число может сократиться или вырасти, но в любом случае костяк 50-ти тысячного контингента составят военнослужащие Великобритании, Франции и Турции. США обещают поддержку ПВО и авиации. Называются они пока «силами обеспечения безопасности».

Российская сторона, узнав об этом, заявляет силами пропагандистов о том, что она на это «ни за что не согласится». Но, поскольку Трамп эту идею поддержал, скорее всего, так и случится. Источники сообщили, что «на первом этапе разрабатываемого пакета мер поддержки предполагается укрепить ВСУ, обучив украинских военных и пополнив личный состав». Другая часть плана, по словам источников, предусматривает поддержку со стороны США, которая «будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами, поставки вооружений и, возможно, средств ПВО». Пакет гарантий безопасности для Украины, как ожидается, будет сформирован до 24 августа.

Но всё будет зависеть от Трампа, который заявил: «Я введу масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое. Или я не буду делать ничего и скажу: «Это ваша война». Ну как в такой ситуации что-то прогнозировать?

Сергей Конвиз