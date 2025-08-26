    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-08-2025 #2[ru]

А эффективнее как выправлять «братский народ», если не бомбами?

Аноним, 20-08-2025 #3[ru]

Не захотели понять Путина по-хорошему, как белорусы, поймут по-плохому.

Аноним, 20-08-2025 #4[ru]

Что-то украинцы никак не «выправляются»...

Аноним, 20-08-2025 #1[ru]

Депутаты предложили ограничить количество домашних животных в семьях: питомцев не должно быть больше, чем детей. Так, семья с одним ребёнком может завести максимум одного питомца, а бездетные пары, получается, вообще лишатся права на домашних животных. Законопроект звучит как абсурд: идеальная семья, по мнению депутатов, – двое родителей, двое детей, одна кошка и одна собака. Как планируют контролировать соблюдение этой нормы – пока непонятно. Будут ли рейды по квартирам с подсчётом хвостов и лап? Может, лучше запретить в РФ депутатов?

Аноним, 20-08-2025 #1[ru]

А где Буян Михайлович Балбак, родной племянник и директор Туваавтодора?! Где Ренат Чадамбаевич Ооржак, троюродный брат? А где братья-акробаты Хуураки?! Эрес и Айдын. Где родственники Уран-оола Алдын-ооловича Ондара, кто заполонил все правительство и парламент, кожууны и сумоны?! Где они все? Где Слава Уванза?! Где южане, во главе с роялем и баяном?! Где Кара-оол Ховалыг в конце концов?! Где Баянкольская мафия?!

Аноним, 20-08-2025 #5[ru]

Главный секрет братьев Ховалыг, тот факт что Слава, известный как Вячеслав Товарищтайович Ховалыг, является сродным братом, то есть у него отец другой, примерно как Леня Голубков, из МММ, был братом Саяны Чодурааевны. Оттуда и вся вражда между южанином Робертом Дермеевичем и улугхемской родней Главного мафиози из Баянкола? Айлан-Сила!

Аноним, 20-08-2025 #7[ru]

Список явно неполный. Многих забыли. А напрасно. Давайте, поможем редакции вспомнить всю мафию поимённо.

Аноним, 20-08-2025 #8[ru]

Родственным кружком способнее воровать. Такие не сдадут – будут стоять до последнего.

Аноним, 20-08-2025 #10[ru]

Напрасно надеются на родню. Вот Ховалыг и Сагаан-оол Шолбану Кара-оолу приходятся племянниками. А воюют между собой насмерть. Ховалыг отбирает у Кара-оола собственность, а у Сагаан-оола – должность.

Аноним, 20-08-2025 #12[ru]

Ховалыг в отчаянии – в АП его идею уволить мэра Кызыла не поддержали.

Аноним, 20-08-2025 #13[ru]

12й, почему? Говорят, федеральный инспектор Вавилихин уговаривает Сагаан-оола смириться.

Аноним, 20-08-2025 #14[ru]

Вавилихин – никто. Он пляшет под дудку Ховалыга. Если бы Кремль хотел уволить Сагаан-оола, он бы поручил куратору Тувы позвонить и всё объяснить мэру. А так просто Вавилихин что-то просит у Ховалыга, вот и пытается ему услужить. Гавно мужик.

Аноним, 20-08-2025 #16[ru]

Бывший министр кара-ооловского правительства Тыт-оол, которого в 2016 году сняли с должности за воровство, а в 2024 году посадили на 9 лет за зверское убийство своей жены, наконец-то скончался в степях Украины. Карма – она такая. Всех догонит рано или поздно!

Аноним, 21-08-2025 #17[ru]

Тыт-оол и Ховалыг – тоже родственники. Они были женаты на двоюродных сестрах. Вообще, давно известно, что у Айланы очень уродливые и извращенные понятия о семейной жизни.

Аноним, 21-08-2025 #18[ru]

Зато Уйнукай Белек Анатольевич – зять покойного Тыт-оола, спокойно парился с ним в бане после убийства тещи, будучи одновременно любимым зятем Айлан-Силы и председателем администрации Кызылского района. Теперь Уйнукай ждет назначения на должность вице премьера. С-семейственность.

tlg_comm, 21-08-2025 #19[ru]

Цель одна – если придёт к власти кто-то не из клана, то одна дорога – в места не столь отдаленные. Захватив при этом с собой предыдущих за развал и «банкротство», которое он проводил, предприятий, разворовали и уничтожили все предприятия. Но это не обошлось без покровителей, стоящих и ныне у власти.

tlg_comm, 21-08-2025 #20[ru]

... Вы, Сергей Семёнович, как тот Дон Кихот Хуан, боретесь с ветряными мельницами. Результат, конечно, есть, но... Ваших ближайших товарищей уже нет в живых. Вас власть пока щадит. Видно, ей нужен такой рупор. Удачи вам и здоровья!

Аноним, 21-08-2025 #22[ru]

Ховалыг: «в рабочей командировке посетил Улуг-Хемский кожуун, где ведутся капитальный ремонт и строительство социальных объектов... В школе №1 города Шагонара обучается более тысячи детей. Здание большое, и с апреля здесь начались работы в рамках федеральной программы... Осмотрел также строительную площадку новой детской музыкальной школы на 150 мест... Дополнительно поручил подготовить проект благоустройства улицы Октябрьской... Провел встречу с руководством и жителями кожууна... Договорились совместно работать и над устранением незаконной торговли алкоголем»...

Про сердце Шагонара – взорванную котельную – ни слова! Он что, совсем идиот? Что будет, когда аварийная ТЭЦ окончательно развалится? Что он будет делать с этой благоустроенной улицей Октябрьской, если в домах не будет тепла и воды?

Аноним, 20-08-2025 #1[ru]

Ирина Роднина: «Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться».

В главном с Ириной Константиновной можно согласиться – пора становиться самостоятельными и думать самим о своей пенсии. Этому нас учит не только именитая фигуристка, но и поколения обманутых советских и российских стариков. И в текущих условиях стратегия должна быть примерно такая: работа только неофициальная; зарплата только в конвертах; никаких пенсионных отчислений государству; накопления на старость только в надёжных активах, до которых государство не сможет дотянуть свои лапки (у нас нет готовых ответов на вопросы типа «в какие активы вкладывать?». Тут каждый должен сам изучить информацию и принять для себя решение).

Аноним, 20-08-2025 #2[ru]

«Россия откажется от строительства кораблей для перевозки зерна и закажет суда в Китае»... Помощник президента по судостроению Николай Патрушев продолжает демонстрировать успехи: «Адмирала Кузнецова» в утиль, сотрудников дальневосточных верфей в неоплачиваемые отпуска, корабли строим в Китае. Короче, прорыв за прорывом!

Аноним, 20-08-2025 #3[ru]

№1, в богатой России у простых людей нищенская пенсия, а у депутатов Госдумы – царская. Бабушкам её хватает только на оплату услуг ЖКХ.

Аноним, 20-08-2025 #4[ru]

Скоро пенсии совсем отменят. Готовьтесь!

tlg_comm, 20-08-2025 #2[ru]

Есть хорошая поговорка: «Сколько воду не толки, масла не собьешь». Так и с переговорами. Результата нет. Зато журналисты так раздувают их по всем каналам, обсасывая подетально то, что не стоит внимания. Гораздо важнее знать то, о чем шел разговор за закрытыми дверями между двумя лидерами.

Аноним, 20-08-2025 #3[ru]

Дональд Трамп: «Владимир сказал: я никогда не видел, чтобы кто-то сделал так много и так быстро. Он сказал: ваша страна сейчас – просто как раскалённый пистолет, а год назад он думал, что она мертва. Все думали, что она мертва».

Вы только подумайте: Трамп хвастается похвалой от Путина! Как восторженный холоп, восхищающийся подачкой от барина. Он повторяет его слова с такой гордостью, будто это орден за заслуги! Это уже не лидер свободного мира, а вассал, хвалящийся, что хозяин из Кремля похлопал его по плечу. Ничего более унизительного для США и представить нельзя... https://t.me/polit1humor/9730 Америка, которую он обещал «сделать снова великой», в его устах становится страной, нуждающейся в аплодисментах из Москвы...

Аноним, 20-08-2025 #13[ru]

А Зеленский всё же молодец! Сумел Трампа обуздать лестью.

Аноним, 20-08-2025 #14[ru]

А Трамп кроме лести ничего и не понимает.

Аноним, 20-08-2025 #15[ru]

Трамп не узнал президента Финляндии, с которым играет в гольф. А тот сидел за столом напротив него. У него что, деменция?

Аноним, 20-08-2025 #18[ru]

Украина – не в проигрыше, а в выигрыше, если считать правильно. Надо считать не от мечты, а по дистанции между целью войны и полученным результатом. У России эта дистанция в разы длиннее, чем у Украины.

Аноним, 20-08-2025 #23[ru]

Трамп заявил, что прекращение СВО в Украине поможет ему «попасть в рай»: «Если я смогу спасти от смерти 7000 человек в неделю, думаю, что это неплохо – я хочу попытаться попасть в рай, если возможно». Вообще-то, Путин уже пообещал рай россиянам, а не «англосаксам»: «Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!». Так что не надейся, Трампушка, в рае для тебя места не будет, сколько бы ты не подлизывался к нашему вождю!

Аноним, 21-08-2025 #26[ru]

Лавров считает, что Финляндия процветала благодаря России, а теперь без нее загибается. Финляндия: ВВП на душу: €45 668, средняя зарплата: €4 032, средняя пенсия: €2 100. Россия: ВВП на душу: €12 784, средняя зарплата: €565. средняя пенсия: €196.

tlg_comm, 20-08-2025 #1[ru]

Больше чем уверена в том, что мошенники – это бывшие работники банков, операторы связи, работники учреждений, где требуется предоставления паспортных и других сведений о клиентах либо действующих, передающих эти сведения за плату.

Аноним, 20-08-2025 #3[ru]

Госмессенджер Max использует вашу камеру каждые 5-10 минут, даже когда им не пользуешься. Такую фичу заметил пользователь, который установил Max на компьютер.

Аноним, 20-08-2025 #4[ru]

Госмессенджер Мах собирает и сливает всю вашу личную информацию – эксперты из GitHub. Они разобрали apk-файл и оказалось, что Max отслеживает абсолютно все процессы на смартфоне: записывает звук, видео и экран, собирает все личные данные, а также пробивает полный список приложений, которые установлены на устройстве. Более того: он сливает текст, который вы просто ввели в поле сообщения, но ещё не отправили.

Аноним, 20-08-2025 #6[ru]

Россиян хотят начать признавать иноагентами за критику национального мессенджера MAX. Публичная и неоправданная дискредитация мессенджера Max может стать причиной для проверки на иностранное влияние, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Ждем новой статьи в УК за дискредитацию мессенджера МАХ и оскорбление чувств в него верующих...

Аноним, 20-08-2025 #7[ru]

РПЦ обновила список заповедей: 11. Возлюби MAX как самого себя. 12. Исповедуй ему все грехи свои. 13. Да не будет у тебя другого мессенджера во веки веков.

Аноним, 21-08-2025 #9[ru]

Никогда такого не было, и вот опять: В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн. рублей. Преступники использовали мессенджер Мах...

Аноним, 21-08-2025 #10[ru]

Вход в госуслуги через т.н. «мессенджер Max» будет осуществляться не сразу, а после того, как бот прочтёт трёхчасовую лекцию о половцах и печенегах, а пользователь в ответ верно перечислит все цели и задачи т.н. «СВО». Это сделано для защиты от мошенников.