«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№30, 26 августа 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВ русском таланте ценю я сноровку
Злобу менять на припляс:
В доме повешенных судят веревку
Те же, что вешали нас.
Игорь Губерман

* * *

«С иностранными агентами надо пожёстче, их нужно отключить от информационных ресурсов, от выхода на российскую аудиторию, от возможности получать деньги», – прокремлёвский политолог Сергей Марков*.
*22 августа признан российскими властями иностранным агентом.
Сам Марков заявил, что это «какая-то ошибка».
Буквально же «передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!»

(прочитано 39 раз)

risk-inform.ru/article_11536.html

