Свежий анекдот
В русском таланте ценю я сноровку
Злобу менять на припляс:
В доме повешенных судят веревку
Те же, что вешали нас.
Игорь Губерман
*22 августа признан российскими властями иностранным агентом.
Сам Марков заявил, что это «какая-то ошибка».
Буквально же «передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!»
* * *«С иностранными агентами надо пожёстче, их нужно отключить от информационных ресурсов, от выхода на российскую аудиторию, от возможности получать деньги», – прокремлёвский политолог Сергей Марков*.
