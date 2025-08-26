    Коротко

Заболеваемость COVID-19 выросла в Туве в 15 раз

В Туве зарегистрировано 45 случаев заболевания COVID-19 за неделю, что в 15 раз больше показателя за предыдущую неделю. По данным правительства региона, среди заболевших 51% составляют дети от 1 до 14 лет – 23 случая, пациенты от 18 до 65 лет – 13 случаев и 9 человек это люди старше 65 лет.

В инфекционный стационар ГБУЗ РТ «Инфекционная больница» госпитализировано 43 больных, у которых диагностировали COVID-19, или 95,5% от всех заболевших. У больных отмечается средняя степень тяжести течения заболеваемости.

«Мы снова открыли посты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, работаем в режиме повышенной готовности, число случаев коронавирусной инфекции растёт. На лечении в основном находятся дети до 1 года, самому маленькому пациенту всего 4 дня, месячные дети лечились и пожилые у кого тяжёлые сопутствующие заболевания, для которых инфекция особенно опасна», – комментировала в соцсети несколько дней назад главврач инфекционной больницы Анна Сарыглар.

Трасса «Абакан – Ак-Довурак» продолжает разрушаться, несмотря на бравурные отчёты Ховалыга

В Хакасии на 263 км автодороги Абакан – Ак-Довурак (Таштыпский район) произошло падение камней на проезжую часть.

ГАИ рекомендует водителям снизить скорость на подъезде к участку, быть внимательными и не останавливаться без необходимости в зоне обвала.

Напомним, что 16 ноября 2024 года Владислав Ховалыг после встречи с заместителем министра транспорта России Виктором Владимировичем Тимофеевым и руководителем Росавтодора Романом Витальевичем Новиковым рассказал, что «главный вопрос [...] – ремонт дороги Абаза – Ак-Довурак. Требуется около восьми миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние почти 200 километров и десяти мостов. Прорабатываем механизмы финансирования».

Недавно, 12 августа 2025 года, Ховалыг встретился с министром транспорта России Андреем Сергеевичем Никитиным, где он опять обсудил состояние трассы «Абакан – Ак-Довурак», но воз, как говорится, и ныне там.

У россиян начнут изымать земельные участки за сорняки и хлам

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила конфискации бесхозных земельных участков, например из-за отсутствия на нем зданий или захламленности земли. Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно новым нормам, которые правительство утвердило в начале июня, власти будут изымать участки, если отсутствуют строения на землях, предназначенных для застройки (в течение 5 лет) или на протяжении 7 и более лет на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство, не был возведен частный дом. Также наделы могут отнять, если более половины их территории захламлены мусором и отходами и хозяин не решит эту проблему за год.

Россияне стали есть меньше свежих овощей из-за роста цен

В России сократились продажи свежих овощей: с августа 2024-го по июль 2025 года они упали в натуральном выражении на 2,6% год к году. Это следует из данных аналитической компании «Нильсен», которые приводит «Коммерсант». Некоторые категории показали более выраженный спад. Так, продажи баклажанов сократились на 16% год к году, кабачков – на 10,5%, а картофеля – на 6,4%.

По данным сервиса платежей T-Pay, в период с марта по июль 2025 года самым популярным овощем в рознице стали огурцы. Однако и на них спрос сократился на 17% год к году. Количество покупок томатов упало на 18%, а картофеля – на 8%. Снижение продаж отдельных позиций овощей также зафиксировали в NTech. В частности, в январе–июне спрос на редис в рознице снизился на 6,3% год к году, а на кабачки – на 11,3%. В целом спрос на продукты питания в 2025 году сильно замедлился, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Если в первом полугодии 2024-го натуральные продажи продуктов выросли на 6% год к году, то в 2025-м – всего на 2,2%. «Потребители, которые год назад переходили на качественные позиции, сейчас оптимизируют свою корзину», – пояснил Ардалионов.

Депутат Госдумы заявила, что россияне не сделали достаточно для страны, чтобы получать пенсии

Российские граждане, возможно, не сделали достаточно для государства, чтобы получать от него пенсию, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

По словам 75-летней Родниной, которая ранее заявляла, что размер ее пенсии не превышает 30 тысяч рублей, как у «нормального российского человека», пенсия – это не зарплата, а скорее пособие по старости.

«В каких-то странах государственных пенсий вообще нет», – напомнила Роднина в интервью Sport24.

«Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство: „Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий?“. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», – сказала Роднина.

Правительство начало готовить повышение налогов для малого бизнеса

Российские власти готовятся увеличить налоговую нагрузку для малый бизнес, чтобы наполнить деньгами Социальный фонд (бывший Пенсионный фонд), а также Фонд обязательного медицинского страхования, в которых образовалась многомиллиардная «дыра».

Как сообщают «Ведомости», правительство рассматривает возможность отмены для субъектов малого и среднего предпринимательства льготных тарифов страховых взносов.

Сейчас вместо стандартной ставки 30% они платят 15%, если выручка не превышает 2 млрд. рублей в год, а число сотрудников меньше 250. Еще ниже – 7,6% – составляет ставка для IT-компаний (независимо от размера), а также резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Столько же – 7,6% вместо 30% – платят малые компании установленных правительство отраслей. Среди них – производство продуктов питания, одежды, фармсубстанций, промматериалов, готовых металлических изделий, бытовых приборов, транспортных средств и оборудования, мебели. Теперь эти льготы власти планируют пустить «под нож». А одной из причин такого решения стал растущий дефицит бюджета Соцфонда, рассказали два источника «Ведомостей». За первое полугодие совокупная «дыра» в Соцфонде и Фонде ОМС составила 236,9 млрд. рублей.

В бюджетах российских регионов за полгода образовалась дыра на 400 млрд. рублей

Замедление экономики, резкое падение прибылей бизнеса, остановка заводов и сложности с экспортом угля, зерна и металлов – ударили по бюджетам российских регионов.

За январь-июнь консолидированные бюджеты субъектов РФ были сведены с дефицитом в 397,8 млрд. рублей против, следует из данных Федерального казначейства.

Доходы регионов выросли лишь на 3,2% год к году, до 11,496 трлн. рублей, а в реальном выражении (с учетом инфляции) – сократились. Расходная часть увеличилась на 16%, до 11,894 трлн. рублей.

В прошлом году первое полугодие регионы завершили с профицитом на 855,8 млрд. рублей. В этом же году они скатились в дефицит уже в первом квартале, что нетипично, отмечает экономист Наталья Зубаревич. «Никогда не было дефицитов в таком объеме, – указывает она. – Обычно регионы заключают госконтракты, и до одной трети бюджета тратится в ноябре-декабре».

Правительство построит россиянам новые СИЗО на 11 тысяч мест

Российские власти планируют возвести на территории страны 11 новых следственных изоляторов (СИЗО) на 11,23 тысячи мест, а также 14 режимных корпусов на 3,42 тысячи мест, говорится в постановлении правительства, появившемся на портале правовой информации. Один новый СИЗО появится в том числе на территории Крыма (всего их 210). Также документ предполагает проведение реконструкции четырех режимных корпусов и строительство и обновление 118 объектов вспомогательного назначения в СИЗО.

Для реализации этих и ряда других проектов будет в три раза увеличено финансирование по федеральной программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» – с 105 млрд. до 359,2 млрд. рублей.

Действие программы продлевается на пять лет – до 2035 года, что позволит расширить действующую инфраструктуру и создать новые изоляторы, говорится в постановлении.