Чёрные риелторы правительства Тувы украли дом у ветерана СВО

Ни для кого не является секретом, что в Кызыле сложилась очень неблагополучная ситуация по использованию земель. Обнищавшее сельское население республики тянется в столицу, а жить в Кызыле большинству из них негде. При этом купить на законных основаниях клочок земли под индивидуальное строительство чрезвычайно сложно. Поэтому столичная земля и стала предметом махинаций, обогащая тех, кто ею распоряжается. Обратите внимание, что в Кызыле давно не проводятся публичные торги земельными участками. Так, что законно купить участок под ИЖС почти невозможно. Этим и пользуются чиновники Министерства земельных и имущественных отношений РТ и подчинённого министерству Бюро Технической Инвентаризации.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС РАССОРИТ ДАЖЕ РОДСТВЕННИКОВ!

История эта началась не вчера. Ещё в бытность В.Ховалыга мэром столицы республики в земельных делах творилась настоящая вакханалия. А попросту говоря – грабёж средь бела дня. Самого Ховалыга тогда за руку не поймали, но заставили уступить право распоряжения т.н. «неразграниченными» землями Министерству земельных и имущественных дел Тувы сроком на пять лет. Этот срок давно миновал, но порядок сохранился прежний – землями в Кызыле командует Минземимущество РТ.

Вся республика удивляется, с каким упорством глава Ховалыг пытается сместить мэра Кызыла Сагаан-оола, чтобы в его кресло усадить своего человечка. Эта борьба не идёт на пользу ни Ховалыгу, ни Сагаан-оолу, ни республике, ни столице. Ховалыг в ней выглядит неким недееспособным уродцем, готовым ради своей прихоти разрушать столицу региона. Осада мэрии длится уже пятый год. Результата до сих пор нет. В борьбу втянуты федеральный инспектор и суд. Недавно стало известно, что туда же влез и бывший глава Кара-оол, играющий на стороне Ховалыга.

В правительстве было появился оптимизм, когда кемеровский кассационный суд отменил решение Верховного суда Тувы, оставившего Сагаан-оола в его должности. Но радость оказалась недолгой. Теперь уже прояснилось, что решение было отменено не потому, что кассационный суд встал на сторону Ховалыга, а для того, чтобы подправить решение в процессуальном плане. Так что теперь, скорее всего, Верховный суд Тувы перейдёт на правило первой инстанции и итоговое решение по существу не изменится.

Но, как выяснилось, «подвинуть» мэра Ховалыг возжелал не только в связи с тем, увидел в нём конкурента в кресло главы, но потому, что тот напомнил ему о том, что решение Хурала о переуступке прав на землю принималось с согласия мэра Ховалыга и сроком только на пять лет, которые давно истекли. Поэтому он намерен это право вернуть городским властям, как это имеет место во всех муниципалитетах страны. Вот тогда-то Ховалыг и возбудился не на шутку. Да так сильно, что даже забыл, что они с мэром – родственники.

И его понять можно – у него хотят отобрать кормушку! Да ещё какую! Ведь по большому счёту именно земля после федеральных средств и возможности торговать должностями – единственный ценный актив власти в республике. Кроме того нужно иметь в виду, что Ховалыг, ещё будучи мэром, очень ловко научился извлекать выгоду из права распоряжаться землёй и «выкачивать» хорошие деньги для себя любимого. В этом плане у него с мошенником Ю.Якушевым был наработан достаточно богатый опыт. Потому расставаться с такой возможностью Ховалыг не захотел. Вот почему, как только главой республики стал Ховалыг, а министром по земельным делам – Допуй-оол, мошенничество с городскими землями приняло широкий размах.

Но чем же так прекрасна для чиновника возможность распоряжаться землёй в столице республики? Рассмотрим земельную практику на конкретном примере.

ГРАБИТЬ ПРОЩЕ ВСЕГО САМЫХ БЕСПРАВНЫХ И БЕЗЗАЩИТНЫХ

Представьте себе, что кто-то хочет отнять чужое недвижимое имущество для перепродажи. Но хочет сделать это красиво и так, чтобы всем показалось, что он это имущество не крал, а приобрел законно. Но он-то знает, что жилой дом и земельный участок, на котором он расположен, принадлежит совсем другой семье. И куда же мошенник пойдёт со своей проблемой? Правильно! Он пойдёт не куда-нибудь, а прямёхонько к главе республики или в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, что расположено в здании бывшего Машзавода. Но здание большое – куда именно нужно обращаться со своей просьбой? Правильно, на этот случай в этом воровском учреждении имеется целый министр. И зовут его Допуй-оол Аян Алексеевич. А он при определённых условиях может всё! В том числе и помочь жулику за небольшое вознаграждение украсть чужое имущество.

В этом плане для него нет никакой разницы, у кого отнимать недвижимость. Это может быть даже ветеран Великой Отечественной войны, многодетная мать-одиночка, простой труженик села или безработный. Аяну Алексеевичу, скорее всего, до всего этого нет дела. Главное, чтобы жертва была не богатой и не имела никакой, в том числе юридической, защиты. Чтобы не стала искать концы исчезнувшей собственности, обивать пороги по прокурорам и судам, не пошла с обращениями в газеты, на радио и телевидение. Вот тогда он может рассчитывать на то, что сможет намазать на свой хлеб чужое масло.

Но требовать масло с икрой в таком случае вполне обоснованно, поскольку процесс воровства собственности не совсем прост. В ходе такой материальной спецоперации чиновникам Минзема предстоит не просто использовать своё должностное положение, но пройти несколько формальных преград и обойти подводные течения. Итак, попробуем описать те круги ада, в которые пускаются подчинённые Допуй-оола при воровском отъёме собственности.

Во-первых, нужна осторожность при выборе собственности, которую собираетесь «отжать». Она не должна быть очень дорогой и находиться в центре Кызыла. Очень важно, чтобы в ней хотя бы временно (преимущественно – зимой) никто не проживал. Причины отсутствия могут быть разными: хоть длительная командировка, хоть болезнь хозяина или проживающего в жилище лица. Это очень важно, потому что для выселения собственников будет необходимо соответствующее решение суда. А суд при рассмотрении дела о выселении будет направлять по указанному в исковом заявлении адресу повестку. То есть по адресу фактического нахождения имущества.

Для всего этого необходим прямой контакт с министром Допуй-оолом или доверенным его лицом из ближайшего окружения. Также «жучку», по всей видимости, необходим стартовый капитал, чтобы имелась возможность «смазать» механизм коррупции в Минземе, БТИ и суде. А ещё, чтобы отъём имущества прошёл без сучка и задоринки, желательно бандитское сопровождение спецоперации. То есть необходимы люди, готовые в случае возникновения конфликта так «прижать» собственника, так его «зашугать», чтобы он и не думал идти куда-то жаловаться. Ну, а если у мошенника все составляющие налицо, можно приступать к делу. Как говорят, дорогу осилит идущий!

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ЧИНОВНОГО АППАРАТА ПО ОТЪЁМУ ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вот так, наверное, и подумал Монгуш М.В., намереваясь присвоить дом и земельный участок в г. Кызыле по ул. Оюна Курседи, д. 252 для последующей перепродажи, который, по крайней мере, с 2000 года принадлежал семье из четырёх человек.

Как он вошёл в сношения с ведомством министра Допуй-оола А.А., кто кому что предложил, и какова была плата за подделку документов и бюрократические действия, история умалчивает. Есть вполне обоснованное предположение, что инициатором мошенничества был совсем даже не сам Монгуш М.В., а либо министр Допуй-оол, либо кто-то из его подчинённых. Небольшой домик на земельном участке попал в поле зрения чиновников случайно. Тогда, когда хозяйка дома (назовём её, к примеру, Чечек Намдаковой) обратилась в Минзем с заявлением по оформлению в собственность частного дома по указанному адресу в соответствии с объявленной главой республики некой амнистией, с помощью которой можно по упрощённой схеме оформить документы на собственность, построенную до 2014 года. Чечек проживала с семьёй в этом доме с 01.03.2000 года, что подтверждается техническим паспортом БТИ.

Ушлые подчинённые министра тут же сделали рекогносцировку и установили, что в доме временно никто не живёт, поскольку он находится в аварийном состоянии. Доложили начальству, получили от него «добро». А подходящий «чёрный риелтор» у них всегда к «работе» готов. Ему только требуется «отмашка» из Минзема. Тут машина хищения и закрутилась.

Для начала чёрные риелторы Минзема и БТИ состряпали технический паспорт здания (сооружения) по адресу г. Кызыл, ул. Оюна Курседи д. 252, датированный 14.11.2023г., и зарегистрировали его в БТИ. По бумагам выходило, что дом был как бы построен в 2023 году. Затем жулики на основании технического плана здания оформили право собственности на жилой дом. И следом на основании того, что у них имеется в собственности строение, получили почти законное Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ о предоставлении Монгушу М.В. земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105021:2480, общей площадью 773 кв. м.

Дело осталось за малым – необходимо выписать с указанного дома всех жильцов, а затем и выселить их. Вот тут-то и понадобился наш справедливый народный суд, который решительно и смело 20 марта 2024 года по гражданскому делу №2-2167/2024 удовлетворил исковые требования чёрных риелторов и признал семью Намдаковых утратившей право пользования жилым помещением. Также судья вынес решение о снятии их с регистрационного учёта по указанному адресу. Суд каким-то странным образом пришёл к выводу, что «переход права собственности на жилой дом к Монгушу М.В. зарегистрирован в установленном порядке, так как жилой дом находится в собственности Монгуша М.В. на основании распоряжения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно от 05.10.2023 года».

Вот так. Раз – и хозяина тю-тю! Два – и появился некий новый хозяин – Монгуш М.В.! Но не всё так просто. Попытка выписать с адреса сразу всю семью из четырёх человек без нового места жительства, куда они должны были переселиться, показалось в адресном столе подозрительным. А найти Чечек Намдакову труда не составило. Каково же было её удивление, когда она узнала, что её с детьми выписали из их дома и лишили права собственности! Причём сделали это с удивительной для нашей бюрократии скоростью – в три месяца!

СЛЕПАЯ ФЕМИДА ИДЁТ НА ЗАПАХ ДЕНЕГ?

Кстати, я рассказывал, как супруга экс-главы республики Лариса Кара-оол сумела получить нужное ей решение судьи Арбитражного суда Тувы Ш.Донгака всего за семь дней. Так что подобная удивительная скорость получения «нужного» решения в судах в республике уже мало кого удивляет. Как, впрочем, и в целом деятельность Кызылского городского суда после того, как его возглавила О.Б. Дондупай.

Истец Монгуш М.В. то ли договорился с судом, то ли сумел ввести его в заблуждение, указывая, что земельный участок якобы пустовал и на нём совершенно отсутствовал жилой дом. Хотя, если судья не был слепым, то должен был увидеть в материалах дела копию домовой книги, согласно которой в жилом доме по месту жительства ответчики зарегистрированы с 2000 года.

Но и на этом чудеса не закончились. Когда Намдаковы начали разбирательство, они поначалу не могли найти этого самого Монгуша М.В., который захватил их собственность. В Минземимуществе РТ их убеждали, что он – реальный человек, который приходил в министерство и передавал документы. Но с этим пусть разбирается полиция. Только дело в том, что юристы, в конце концов, смоги отыскать адрес, где он скрывается. И это оказалось СИЗО г. Кызыла, куда он помещён на период следствия до суда.

Думается, будет очень интересно узнать, что может быть общего у министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва Аяна Алексеевича Допуй-оола с подследственным, находящимся в СИЗО. А также то, каким образом министр и зэк коммуницируются. Впрочем, не исключено, что этот Монгуш М.В. тут совсем не причём. И даже не в курсе, что стал собственником. Может, он – просто подставная фигура министра Допуй-оола? Этакий зиц-председатель, как в «Золотом телёнке» И.Ильфа и Е.Петрова, на тот случай, если это мошенничество вскроется.

И ещё один момент, мимо которого невозможно пройти. Дело в том, что один из потерпевших – Алексей – участник СВО в Украине. У нас много, часто и без особого повода заявляют о том, что наши участники СВО – это новая элита, герои, которым гарантируется всемерная поддержка государства. Точно неизвестно, знали ли чиновники министерства земельных и имущественных отношений о том, что они крадут собственность у участника СВО, который в это время находился в военном госпитале в связи с тяжёлым ранением. Но это так. В настоящее время Алексей проходит восстановительное лечение в военном госпитале и скоро сможет прибыть домой на побывку. Не исключено, что ветеран СВО и его фронтовые товарищи найдут возможность тесно пообщаться с министром Допуй-оолом и его бандой чёрных риелторов. И объяснить им, что воровать, тем более у ветерана СВО, не хорошо.

Надеюсь, нового министра внутренних дел Тувы генерала Завьялова эта история заинтересует. И он даст соответствующее распоряжение распутать клубок махинаций чёрных риелторов Министерства земельных и имущественных дел Тувы. Полагаю, министр внутренних дел Тувы не пройдёт мимо такого безобразия.

А владельцев недвижимости хочу предупредить: смотрите за своей собственностью в оба! А то, не дай Бог, придёт министр Допуй-оол со своими чёрными риелторами и украдёт ваш дом.

И последнее. Заметьте: потерпевшие со своей бедой пришли не в полицию или прокуратуру, а в редакцию газеты. И это не случайно. Поскольку жизнь показала, что правоохранители очень часто заодно с чиновниками-жуликами.

А я ещё вернусь к этой теме. И расскажу, как тувинские полицейские борются с чёрными риелторами. А пока направляю материалы системного мошенничества в правоохранительные органы и сенатору от Тувы Л.Нарусовой.

Кондрат Пчёлкин