    Обзор прессы

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУВЫ СНОВА КАДРОВЫЙ ШОК

Ни для кого не секрет, что выпускники школ Тувы по большинству объективных показателей прочно занимают одно из последних мест в России. Аналогичная ситуация и среди выпускников ТывГУ. Из образовательных учреждений республики достойное образование можно получить разве что в Автодорожном техникуме, переименованном властями в «Транспортный» в связи с ожиданием скорого появления в республики железной дороги. А в целом система образования Тувы последние 10 лет деградирует настолько очевидно, что это невозможно не замечать даже тем, кто не имеет непосредственного отношения к ней.

Сказать, что это воспринимается населением трагично было бы необоснованно. Большинству жителей республики до этого просто нет дела. Ну, ходит ребёнок в школу, и ладно. Аттестат зрелости всё равно выдадут.

Тем временем в республике (порой даже и в столице) в связи с тем, что численность русских значительно сократилась, сфера общения на великом и могучем языке скукожилась до неприличия. Это повлекло падение уровня владения русским языком, что препятствует развитию личности. Но такое положение, видимо, особой озабоченности уже не вызывает. Мало того: теперь уже никто не скрывает, что и родным тувинским языком школьники и студенты у нас владеют чрезвычайно слабо. Уверенно владеют разговорным языком далеко не все, могут читать ещё меньше, а писать – единицы.

Если же обратить внимание на знание математики и физики, то в этой части положение гораздо более трагичное. Так что период властвования в сфере образования Тувы Шолбана Кара-оола и Каадыр-оола Бичелдея принёс нам одни проблемы.

Но самое печальное в том, что деградация образования Тувы в последние годы значительно ускорилась. И это легко наблюдать на примере кадровой чехарды в руководстве Министерства образования республики. Там министров меняют, как перчатки. Средний срок службы руководителей министерства не превышает шести месяцев. Одни, как Храмцов, уезжают со скандалом. Другие, как Самбала, покидают рабочее место по-тихому. И если первый реально был профессиональным организатором образования, то вторая получила министерскую должность только потому, что её муж организовывает нужные правительству итоги голосования, будучи ключевым членом Избирательной комиссии Тувы. А как только итоги были подведены, нужды в ней не стало. Тут же выяснилось, что она совершенно ничего не понимала в образовании и была там случайным человеком. Следует отметить, что её уход из Минобра никаких эмоций в коллективе не вызвал. Такое впечатление, что она была министром номинальным, не влияющим ни на что. Просто положено, чтобы министр был назначен – вот её и поставили.

Но то, что произошло после этого, ни в какие рамки не укладывается. Следующим за Самбалой исполняющим обязанности министра образования назначен Ренат Ооржак, до этого занимавший должность «бизнес-омбудсмена прав предпринимателей Тувы». Название должности достаточно громкое, однако чем этот чиновник занимался на самом деле, мало кто ведает. Похоже, он просто протирал штаны, посещая рабочее место. Никто и никогда не слышал о том, чтобы он кого-то от чего-то защищал. Он был этакой «серой мышкой», которая не приносит никакой пользы обществу, но при этом и не портит общего пейзажа умиротворённости.

Человек без идей, не совершивший в жизни ни одного знакового поступка. Достаточно ознакомиться с его послужным списком и списком ВУЗов, в которых он получал образование, чтобы понять, что это за человек. Как официально заявлено, «Ренат Ооржак в 2003 году окончил в Москве Российский Университет дружбы народов». Но там его, видимо, ничему не научили, и потому «в 2018 году он получил второе высшее образование в Тувинском государственном университете». Однако и этого образования ему оказалось маловато. Поэтому «в 2022 году прошёл курсы переподготовки в Тувинском институте развития образования и повышения квалификации по профилю «Учитель общеобразовательной организации (предмет), «учитель математики». Очень странный выбор системы образования. С одной стороны, общеизвестна русская пословица «образование ума не добавляет». Но зачем Ооржаку понадобились никчемные курсы повышения квалификации по предмету, где у него нет никакой квалификации – большой вопрос. Но зато теперь он смог заявить, что имеет образование как бы педагога. Впрочем, для Тувы подобное – не ново. К примеру, бывший прокурор Тувы Дамба-Хуурак одно время трудился министром здравоохранения республики. И ничего – население не вымерло.

Ренат Ооржак, имея подобное «педагогическое» образование, никогда никем не работал в этой сфере. Даже дворником или сторожем. Когда-то он «работал на разных должностях в Министерстве экономического развития и торговли РФ». Видимо, курьером или референтом. Потом возвысился до уровня «Полномочного представителя Тувы в Москве». Потом некоторое время в качестве некоего клерка «в 2015 году трудился в Администрации Главы республики». А следом перепрыгнул в кресло «первого заместителя министра экономики республики». Но там не «потянул» и был переведён в «советники Главы республики». Впрочем, и там надолго не задержался и был переведён в «бизнес-омбудсмены», где содержался до сих пор.

Как видите, послужной список Рената Ооржака весьма неприглядный. Долго нигде не задерживался, в связи с чем пользы обществу принести не смог. Но за что же такого никчемного человека наделили такой ответственной должностью? Неужели он – тоже чей-то родственник?

А ларчик просто открывался. Будучи совершенно бесполезным на любой должности, Ренат отличается высочайшей собачьей преданностью хозяину. Для него всё равно, кто сегодня наверху, Шериг-оол Ооржак, Шолбан Кара-оол или Владислав Ховалыг. Этот перевёртыш любому готов служить незабвенно. Другой вопрос: а от такого министра образования самому образованию Тувы станет лучше? Помнится, будучи в такой должности, министр Бичелдей организовал воровство 44 млн. рублей, выделенных на создание пришкольных спортивных площадок. Но нужно признать: он был всё же значимой фигурой, имел собственные взгляды и вес в тувинском обществе. А Ренат Ооржак, если даже и украдёт что-то значительное, в нашей памяти быстро сотрётся. И зачем республике такие кадры? Неужели все приличные специалисты уже покинули Туву?

«КАДРОВАЯ ОШИБКА» В МИНСТРОЕ ПОРТИТ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЗНЬ

В правительстве Тувы много министерств и ведомств. И все трудятся, как пчёлки, не покладая рук. Но самое сложное положение, похоже, сложилось в Минстрое республики. Об этом на примере «аварийного дома по ул. Баянкольской, 13«А» и сообщила в своей публикации «ТП». Дом этот был «построен относительно недавно – в 1982 году». Сначала это было административное здание, потом его переделали под жилое и заселили людей. И вот этот «дом был признан аварийным». «И в доме этом уже невозможно жить». А по «программе переселения из ветхого жилья всем, кто проживает, полагается квартира точно такого же размера».

Переселение в республике не остановилось. «На предстоящие 2025-2030 годы запланировано переселение 1275 человек из сорока многоквартирных домов, которые были признаны аварийными по состоянию на 1 января 2022 года». В публикации сообщается, что «17 октября во время прямого эфира Глава Тувы В. Ховалыг ответил жителям, что их дом будет включён в программу переселения из ветхого и аварийного жилья», поскольку в доме «не было тепла, и канализация не работала, подвал был заполнен сточными водами». Учитывая, что «Мэрией города дом признан аварийным», правительство «пытается включить его в программу по переселению».

В общем, подводя итоги, следует отметить, что Минстрой Тувы «проспал» время, когда было нужно шевелиться и включать аварийный дом в программу переселения. А теперь министр Кыргыс безуспешно «пытается включить его в программу по переселению». Но обещать можно что угодно. Зная квалификацию нашего министра строительства, нетрудно понять, что уж кто-кто, а он-то точно для решения этой конкретной проблемы ничего не добьётся.

Следует отметить в целом работу Минстроя Тувы как неудовлетворительную. Как известно, задача министерства – развивать и укреплять местные подрядные организации, создавать им необходимые условия для успешной работы. Но министр Кыргыс почему-то занят обратным – собирает бесконечные бестолковые совещания, сочиняет доносы на руководителей строительных организаций, натравливает на них различных контролёров и заставляет ГКУ «Госстройзаказ» нещадно штрафовать. В общем, строит из себя некоего держиморду. Видимо, очень хочет понравиться начальству. С таким министром никакую программу успешно выполнить невозможно. Такие руководители полезны только тогда, когда необходимо собирать со строителей мзду. Вероятно, на этом Кыргыс и держится в своём кресле.

Да, безусловно, «когда начали работать с программой по переселению, возникли трудности». Но теперь все они – позади. Министерством наработан опыт и теперь «работа уже в целом понятна». Не нужно ничего придумывать – надо просто работать изо дня в день. Однако министерство в основном занято тем, что ищет «крайних» в тех проблемах, с которыми оно сталкивается. Мы все против чехарды в руководящих кадрах. Но если совершена кадровая ошибка, её необходимо как можно быстрее исправить.

КОГДА В РЕСПУБЛИКЕ ОБЕСПЕЧАТ ДЕТЕЙ-СИРОТ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЁМ?

Проблему качества строительства жилья в Туве на примере строительства для детей-сирот поднимает и еженедельник «ТИ». Качество это, как правило, из рук вон плохое. В этом плане появилась надежда на прогресс, когда за решение проблемы взялся «Следственный комитет РФ». Появилась надежда, что это «ускорит процесс «исправления строительных дефектов» в каркасных домах для сирот в Туве». Однако воз и ныне там: «работа идёт, экспертизы проводят, но сироты в селе Сарыг-Сеп в ожидании результатов вынуждены устранять строительные недостатки сами». Некоторые «предпочитает снимать жильё в аренду, а дома из сэндвич-панелей пустуют».

В итоге «в посёлке спустя 3 года заселены лишь 24 из 40 домов для сирот». А тем временем «кто-то из незаселившихся «новосёлов» ждёт, когда истекут определённые законом 5 лет, чтобы продать чудо-бытовку с проблемным отоплением, потеках на стенах, плесневелыми стенами и полами, неработающей вентиляцией и другими «бонусами».

В минстрое Тувы к проблеме строительства нового аварийного жилья для детей-сирот относятся философски: «чиновники предлагают пустующие дома изъять у детей-сирот...». Логика простая. Не согласны, вредничаете? Ну, тогда вообще оставим вас и без такого жилья! К примеру, «заместитель министра строительства РТ Чингис Ховалыг» с подачи министра строительства заявил: «надо пройтись по списку и ставить вопрос об изъятии жилья у таких сирот». Чиновнику невдомёк, что сиротам бесплатное жильё гарантировано государством. И строители обязаны строить его в соответствии со строительными нормами и правилами, а не «с проблемным отоплением, потёками на стенах, плесневелыми стенами и полами, неработающей вентиляцией».

Странно, что на это безобразие в ожидании перевода на новое место службы спокойно взирает прокурор республики Сергей Дябкин. Он не принимает в отношении строителей и тех, кто умудрился такое жильё узаконить, меры прокурорского реагирования. Складывается такое впечатление, что тут и прокуроры где-то в доле с чиновниками. Хотя всё решается очень просто. В производстве СКР имеется уголовное дело, возбуждённое по факту непредоставления детям-сиротам положенного им по закону жилья и предоставления такового, не соответствующего санитарным нормам. Бери за рукав министра строительства и тех, кто подписал документы о вводе, и веди их в суд. А там – тюрьма. Неужели прокурору Дябкину это непонятно? Или проблемы детей-сирот для генерала – ничто?