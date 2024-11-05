    Перекрёсток мнений

Аноним, 30-10-2024 #1[ru]

Выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, Путин заявил, что рынок труда в стране в ближайшее время, по прогнозам экспертов, будет испытывать дефицит кадров. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что когда гробишь мужское население в окопах, то дефицит кадров неизбежен. Ждем, как Путин через полгода-год «предупредит» о снижении рождаемости...

Аноним, 01-11-2024 #6[ru]

Мало того, что полмиллиона трудоспособных бойцов сейчас на фронте – ещё и началась кампания изживания мигрантов. И кто будет мести улицы, чинить краны, водить такси и трудиться на стройках, Пушкин?

Аноним, 01-11-2024 #8[ru]

Медведев призвал создать «цифровой профиль мигранта», для определения иностранцев по стране. Если честно, Димону тоже не помешал бы какой-то профиль для определения личности. А то он с каждым днем превращается в хрен пойми что...

Аноним, 31-10-2024 #1[ru]

В Новосибирске вскрыли «капсулу времени» с посланием пионеров из 1972 года. Школьники желали будущим поколениям друзей на всей планете и мира. Вот бы они охренели, узнав, что сейчас за такие пожелания штрафуют и сажают...

Аноним, 31-10-2024 #2[ru]

«Рекомендовал всем людям, занимающим руководящие посты, отсидеть в тюрьме», – думается, всем от какого-то замминистра до главы, просидевших на должностях по году и более, нужно быть готовым к следствию, суду и небольшому сроку. Вон, посмотрите мэры Владивостока все прошли через это.

Аноним, 31-10-2024 #3[ru]

Но есть и наиболее расстрельные должности. Это министры строительства, сельского хозяйства и земельных отношений. У них риск угореть самый высокий.

Аноним, 31-10-2024 #4[ru]

Вы читали – по Чюдюку Ховалыг договорился с Бастрыкиным. Там какую-то подпись Чюдюка на документах по выделению земли под гаражи признали фальшивой. И дело – прикрыли.

Аноним, 31-10-2024 #5[ru]

Да это ерунда. Сейчас прикрыли, а через месяц – откроют. Чюдюк – человек Ховалыга. А прокурор Дябкин – человек Кара-оола. Как закрыли дело, так и откроют.

Аноним, 01-11-2024 #6[ru]

Может, подпись и не Чюдюка. Но проставлена была по его поручению. Так бывает. Просто Чюдюк, зная, что нарушает закон, подстраховался...

Аноним, 30-10-2024 #1[ru]

Шойгу – орденоносец Мальтийского ордена. Мальта – центр масонов. Они решают судьбу своих орденоносцев, и больше никто не имеет права на это. Как правило, они своих людей выдвигают только на вышестоящие должности после снятия с предыдущей должности. Фактически назначили в резерв на должность президента. Масоны есть Масоны. Они правят миром и Россией. Плевал Шойгу на всё и на всех. Итак, остаётся открытым главный вопрос – ПОЧЕМУ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ НЕ РАССЛЕДУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШОЙГУ, КОГДА В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ МНОГОМИЛЛИАРДНЫЙ ГРАБЁЖ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ГЕНЕРАЛОВ И ОСЛАБЛЕНИЕ НАШЕЙ АРМИИ?

Шойгу надо судить, а его Путин назначает на очень высокую должность. В октябре 1993 он, антисоветский «герой» будучи холуём предателя Ельцына, участвовал в расстреле Верховного Совета. Ну чем не подвиг? А теперь мы услышали от Путина, что распад СССР – это геополитическая катастрофа. И теперь вы на страницах своей газеты пытаетесь найти справедливость и законность? Вы о чём?

Аноним, 30-10-2024 #2[ru]

А для кого Дина делала пластическую операцию?

Аноним, 30-10-2024 #3[ru]

#1 – есть старый российский анекдот: Украл тыщу – посадят на 10 лет. Украл 10 миллионов – дадут условно. А если уж украл миллиарды – то на тебе звание Героя России и почетную должность! Жаль только, что это не анекдот, а правда нашей жизни...

Аноним, 30-10-2024 #4[ru]

Цаликов какой кожуун будет представлять в хурале?

Аноним, 31-10-2024 #5[ru]

Уголовные дела по обвинению руководителей министерства обороны в бытность его главой Шойгу, дают материал для еще одного громкого расследования. Речь идет об общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ, председателем Центрального совета которого в 2019 году по инициативе министра обороны Шойгу был переизбран генерал-полковник Колмаков... https://t.me/russicaRU/59448

Аноним, 31-10-2024 #6[ru]

Если проходимца Цаликова назначат сенатором, это будет позором для Тувы.

Аноним, 31-10-2024 #7[ru]

Это будет очередным позором Путина.

Аноним, 31-10-2024 #8[ru]

Шойгу, Цаликов, Иванов и прочие генералы за максимально короткий срок украли из бюджета России 11 трлн. рублей. И только генерал Иванов и с ним ещё несколько генералов находятся под следствием. А после этого кто-то утверждает, что в России началась борьба с коррупцией?!

Аноним, 31-10-2024 #9[ru]

№1 – не все масоны Мальтийского ордена – воры. Но Шойгу, наверное, точно!

Аноним, 01-11-2024 #10[ru]

Тыва – богом забытое место. Нет тут никакого развития, станция Кызыл-конечная...

Аноним, 01-11-2024 #11[ru]

По Шойгу не скажешь, что он очень боится посадки в тюрьму. Ведёт себя так, как будто он по-прежнему министр обороны. И ему всё нипочём. Как будто он и не ведает, что все, кто с ним работали, кто по его указке тырил бюджет, уже под следствием. Может, он ненормальный? Или до такой степени наглый? Или они там все – жулики и воры?

Аноним, 30-10-2024 #1[ru]

По информации мэрии Кызыла, 27 октября после звонка жителя в ЕДДС в районе Дома быта была поймана собака с признаками бешенства. Анализ подтвердил наличие вирусов неизлечимой болезни у животного. Ахахах!!! Что дальше? Холера? Чума? Проказа? Традиционный образ жизни – он такой! Со всеми прелестями средневековья – всё, как вы любите.

Аноним, 30-10-2024 #2[ru]

Десятки тысяч бешеных собак бегают по улицам Кызыла – и это нормально? Сначала они сожрут всех бомжей, потом за жителей возьмутся.

Аноним, 30-10-2024 #4[ru]

Вслед за яйцами Эрдогана пришло и масло Эрдогана: Россия закупила «пробные 20 тонн» турецкого сливочного масла, пишет Mash. Иран, Индия, Кыргызстан и Азербайджан тоже скоро присоединятся к поставкам, утверждает канал. Вот, оказывается, какая ты – суверенная сверхдержава, идущая особым путем!

Аноним, 31-10-2024 #5[ru]

Депутат Хамзаев – горячий кавказский дружок Шолбана Кара-оола, вместе с которым он ездит повсюду в обнимку (нет ли здесь гей-пропаганды?), устроил скандал федерального масштаба из-за запрета в школах религиозной одежды! Хамзаев на встрече с чиновниками ФАДН хамил, повышал голос и называл чиновников Владимирской области идиотами за запрет в светских (!) школах религиозной одежды. На федеральных каналах гости и ведущие также жёстко раскритиковали стиль общения и позицию депутата, назвав его провокатором и хайпожором: «Один депутат учит целый регион как им жить, причём не свой регион, а чужой».

Аноним, 31-10-2024 #6[ru]

«В Туве за 9 месяцев текущего года родилось 4045 малышей» – Тува насобачилась рожать неполноценных детей...

Аноним, 31-10-2024 #7[ru]

#6 – Тува – идеальный регион с точки зрения Путина: много и охотно рожает; всегда голосует за Единую Россию; не вкладываются в образование детей – это слишком дорого и хлопотно, когда в семье по 5 детей. К тому же вся система воспитания при диктатуре построена на том, чтобы воспитывать рабов – в детском саду, в школе: «не высовывайся», «не думай», «ты что, всех умнее что ли», убивание личности. Эту школу рабов делает армия, где всех молодых людей делают рабами. И потом они это рабство несут в каждую семью... Если Путину удастся перестроить всю Россию по образу и подобию Тувы, он будет самым счастливым царём в мире!

Аноним, 01-11-2024 #9[ru]

«Российская промышленность находится под угрозой массовых банкротств» – а кто-то ожидал другого? Ещё годик повоюем – и хана!

Аноним, 31-10-2024 #8[ru]

Глава Ховалыг помирился с собственным сенатором Нарусовой?

Аноним, 01-11-2024 #10[ru]

8й – жить захочешь, хоть с кем помиришься. Нарусова – крепкий орешек.

Аноним, 30-10-2024 #6[ru]

Ученый и политолог Караганов: «Ядерное оружие – это Божий дар, поэтому не применять его – грех». Каждый раз, когда они пытаются напугать Запад, они пугают мирного российского обывателя. Изначально тот совершенно не был против захвата Донбасса и, может быть, даже Киева, но когда выяснилось, что это не бесплатно, что за всё это надо платить длительной кровавой бойней, что надо будет жить в страхе, боясь обнищания, беспилотников, мобилизации, обезумевших «героев СВО», рыщущих в поисках крамолы силовиков, а теперь ещё и перспективы сгореть в топке ядерной войны (в отличие от Караганова средний россиянин хорошо понимает, что «Божий дар» есть не только у него, но и у американцев), то ему не надо уже ни Киева, ни Донбасса, ни даже Крыма, – а власть, которая всё это говорит и делает, представляется теперь совершенно неадекватной.

Аноним, 30-10-2024 #7[ru]

Россия движется к обществу типа Северной Кореи, у которой, как вы знаете, есть военное производство и есть безумно нищее население, которое с трудом выживает, но бодро славит вождя. Вот это та модель, к которой идёт Россия. И, видимо, другого пути уже нет...

Аноним, 31-10-2024 #11[ru]

У России осталось друзей – Иран, Северная Корея, Венесуэла, ХАМАС, Хезболла, хуситы и талибы. Хорошая компания!

Аноним, 01-11-2024 #15[ru]

11й – зато с Израилем разжопились насмерть.

Аноним, 30-10-2024 #2[ru]

В Китае на борьбу с коррупцией выделяют патроны, а у нас деньги...

Аноним, 30-10-2024 #3[ru]

Вот вспомните потом, этого Якушева еще и наградят орденом каким-нибудь за особые заслуги! Так и будет непременно.

Аноним, 30-10-2024 #4[ru]

аноним №3 Согласен на все 100%. Посмотрите, все замы Шойхи херои и орденоносцы, а кто их награждал? Путин. А кто их назначал? Путин. И тут будет то же самое.

Аноним, 31-10-2024 #5[ru]

В Китае этого Якушева расстреляли бы давным-давно. А его жене счет за патроны выставило бы государство. А тут оберегают, как какого то ценного свидетеля.

Аноним, 31-10-2024 #6[ru]

Ну, похоже, Семёныч всё-таки этого проходимца Якушева прищучил? Теперь ему не отвертеться!

Аноним, 31-10-2024 #7[ru]

Как я понял, заявление подано в СКР. А это вам не следственное управление МВД, где можно отмазаться за деньги.

Аноним, 31-10-2024 #8[ru]

Если верить публикации, там и доказывать-то нечего – все документы в гражданском деле.

Аноним, 31-10-2024 #9[ru]

Вот так гражданское дело рождает уголовное. И поделом этим мошенникам!

Аноним, 31-10-2024 #10[ru]

Дашмир Куулар – не мошенник. Ему больше подходит понятие бандита. Он – родной племянник спикера парламента Тувы Кан-оола Даваа!

Аноним, 31-10-2024 #11[ru]

Кан-оол Даваа, как мог, пытался помочь Дашмиру. Но не вышло, так как всё дело шито белыми нитками.

Аноним, 01-11-2024 #12[ru]

Чудак Якушев постоянно ссылается на некоего Дашмира. Кто бы это мог быть?

Аноним, 01-11-2024 #13[ru]

Угомонитесь. Ничего ему не будет...

Аноним, 01-11-2024 #14[ru]

Якушев продолжает продавать украденный СИБИТ, предлагает его по разным стройкам

Аноним, 01-11-2024 #15[ru]

Молодец Семёныч! Сделал Кан-оола Даваа и его племянника! Так им и надо!

Аноним, 01-11-2024 #16[ru]

Якушев сбывает награбленное через своих подельников: чудаки, дашмиры-кашемиры и прочая воровская шушера