Юрий Якушев всё-таки вляпался!

Кому-то, может быть, покажется, что про мошенника Юрия Якушева и его беспринципность, изощрённость и жадность читателям газеты «РИСК» известно всё. При этом у многих это вызывает изумление: почему этот прожжённый мерзавец до сих пор не в тюрьме? Кто его до такой степени «крышует», что даже вмешательство сенатора Л.Нарусовой и епископа православной церкви не может ускорить процесс расследования уголовного дела, возбуждённого по факту кражи Якушевым и его подельницей Мостовщиковой строительных блоков «СИБИТ», предназначенных для строительства социально важного объекта – школы? И даже то, что имя, фамилия, звание и должность предполагаемой якушевской «крыши» – министра внутренних дел Тувы, генерала полиции Сергея Кондрашова – у всех на слуху, это никак не влияет на ускорение расследования уголовного дела следователями СУ при МВД Тувы. Но, как известно, если зло не пресекать самым решительным образом, оно способно расширяться и углубляться, причиняя уже другим боль и страдания.

Это как в телевизионных сериалах: если убийцу в первой серии не сажают за решётку, он во второй-третьей серии обязательно «замочит» ещё несколько человек. Так и Якушев. Пока следователи мурыжат С.Сафрина с этим уголовным делом, он, по всей видимости, в компании с двумя другими криминальными личностями, совершил новое, ещё более очевидное преступление. Но уже не против конкретной личности, а против правосудия. Судите сами.

В судах – Кызылском городском, Верховном Республики Тыва и Восьмом кассационном – дважды в каждой инстанции рассматривалось гражданское дело по оспариванию договора купли-продажи имущества неким гражданином Дашмиром Кууларом. Дело длилось пять лет и закончилось признанием договора недействительным, поскольку сделка была для продавца убыточной и безвозмездной, так как Куулар по ней не рассчитался. Казалось бы, дело обычное и можно было с проигрышем в суде смириться. Но проблема в том, что за время судебного разбирательства налоговая насчитала Куулару 8 млн. рублей налогов на имущество.

Организатором этой сделки, признанной судом недействительной, был наш хорошо известный маркированный мошенник Якушев, который за неё получил 1,7 млн. рублей. Для того, чтобы запутать суд, Куулар умудрился размежевать находящийся под арестом земельный участок и часть его переуступить своему подельнику А. Ховалыгу. Из этого они оба и «угорели на бабки».

Кто такие Куулар и Ховалыг (далее для краткости – «КиХ») и какое отношение они имеют к главе республики В.Ховалыгу, я расскажу позже. Пока ограничусь лишь тем, что они в 2021 году подарили врио главы республики элитного скакуна, который следом на Надыме взял первый приз. При этом КиХ по какой-то случайности получили из бюджета Тувы по ИПСЭР огромный многомиллионный транш. Но вернёмся к сути нашего дела.

Проиграв дело по суду, КиХ «наехали» на Якушева, требуя компенсации утраченного. И Якушев их не подвёл! Он тут же нарисовал им схему, по которой многомиллионное имущество всё же можно вернуть назад. А состояла она в том, что нужно изготовить квитанцию к приходному ордеру, подтверждающую оплату Кууларом сделки купли-продажи недвижимого имущества, легализовать её и предъявить в суд как «вновь открывшиеся обстоятельства». Затем нужно немного «поработать» с судом, чтобы он принял сторону КиХ. И дело в шляпе! По крайней мере, так, видимо, объяснял своим подельникам Якушев.

Схема показалась КиХ понятной и рабочей. И они дружно включились в изготовление, легализацию и приобщению к материалам дела этой фальшивки в виде квитанции к приходному ордеру (далее – «квитанция»). При этом Ховалыг сделал обиженный вид и заявил суду, что Куулар его подвёл – вовремя не приобщил к материалам дела квитанцию, подтверждающую оплату сделки. А он, как добросовестный приобретатель, не должен нести за него ответственность. Так что имущество будьте добры верните!

Но случилась непредвиденная осечка. На стороне продавца выступил в суде известный в республике адвокат А.Язев, который очень быстро выявил подложность представленного в суд доказательства. Ховалыг в качестве такового предъявил копию Акта изъятия документов, среди которых была и эта злосчастная квитанция, подтверждающая факт оплаты. Но Язев быстро установил, что копия указанного Акта не совпадает с оригиналом, имеющимся в материалах исполнительного производства пристава-исполнителя Монгуш Сайлыкмы Март-ооловны. К тому же он имеет рукописные дописки другими чернилами и другим почерком, что неопровержимо подтверждает фальсификацию доказательств. К тому же в оригинале отсутствует упоминание о квитанции, а в копии откуда-то появились сведения о том, что вроде бы злополучная квитанция приставом-исполнителем изымалась. Да и сама квитанция, якобы выписанная в 2016 году, на вид оказалась совершенно свежей. К тому же квитанция на поверку была изготовлена, скорее всего, Якушевым, небрежно – текст был напечатан на компьютере, хотя организация всегда заполняет такие квитанции от руки, в ней отсутствуют необходимые реквизиты, подпись неразборчивая и без расшифровки данных лица, выписавшего квитанцию.

Почему я так смело полагаю, что фальшивку изготовил, скорее всего, Якушев, могу пояснить. В этом же деле фигурируют письменные пояснения Д.К. Куулара приставу-исполнителю от 08.04.2021 г., данных судебному приставу Алдын-оол Т.В., в которых, в частности, можно прочитать следующее: «...по лизингу в связи с проблемой оплаты без работы 2020 г. все рабочие не работали связи короновирус по этому работа не шло а ветом году толь начали работать и буду как возможности рашитываться буду но пока хотим понять хотимо на суд писать ходательство на счет пении. Чтоб уменьшили если соглацны снизить пенью то сразу оплачу. Куулар Дашмир Кан-оолович».

Думается, не нужно быть семи пяди во лбу, чтобы понять: такой малограмотный и, скорее всего, ограниченный человек не в состоянии ни придумать, ни реализовать мошенническую схему с изготовлением и легализацией подложных документов. А поскольку в суд первой инстанции эти фальшивки представлял сам Якушев, то сомнений насчёт авторства уже не может быть.

Суд первой инстанции мошенникам отказал, не вдаваясь в подробности возникновения и легализации подложных доказательств. Тогда мошенники в Верховном суде Тувы сменили представителя Якушева на двух адвокатов мужского и женского пола с фамилиями «Ондар». Но и эти представители, как ни тужились, выручить эту «тройку» с Якушевым во главе не смогли. Судебная коллегия установила факт представления копии документа, не совпадающей по дате изготовления и содержанию с оригиналом, имеющимся в исполнительном производстве. К тому же отказал и в пересмотре вступившего в законную силу решения суда.

Но дело этим не заканчивается. Служба собственной безопасности ФСПП начала проверку в отношении пристава-исполнителя Монгуш Сайлыкмы, находящейся сейчас в декретном отпуске. Теперь ей придётся объяснить, как она оказалась на объекте, не принадлежащем Куулару, как она на развалинах Судоремонтных мастерских сумела обнаружить девственно чистую квитанцию. И как Ховалыг сумел стать при этом понятым. А Якушеву, Куулару и Ховалыгу предстоит встреча со следователем СКР, чтобы объяснить, кто именно подделывал документы, а кто представлял подложные доказательства в суд. Так что Якушеву вскоре предстоит стать фигурантом очередного уголовного дела.

Что же до Куулара и Ховалыга, то в следующем номере газеты Вы, уважаемый читатель, узнаете, как они стали компаньонами по ООО «СПК Чечек», которое должно было заниматься разведением ослов и мулов, как в компаньонах у них оказался хорошо известный Валентин Ендан. К тому же интересно, чем помогает людям учреждённое Кууларом ООО «КДК», утверждающее, что занимается автомобильными перевозками с одним единственным работником с нулевой прибылью. А также что такое ООО «Фортуна-плюс». И почему все эти не производящие продукта конторки регулярно получают бюджетное субсидирование как субъекты малого предпринимательства. Какова в этом роль Якушева и министров сельского хозяйства и экономики республики. А также, куда делся скакун, подаренный вероятными мошенниками главе республики В.Ховалыгу.

А пока следователи «тянут резину» с представлением обвинения Якушеву, и он, находясь на свободе, продолжает искать лохов, чтобы нагреть их. Не гнушаясь при этом даже известными бандитами. Но об этом очень подробно – в следующем номере.

До встречи.

Семён Сучков-Задиристый